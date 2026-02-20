  • Новость часаFT: Венгрия заблокировала еврокредит Украине на 90 млрд евро
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Верховный суд отобрал у Трампа внешнеполитическую дубину
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    Медведев о Каллас: С этим человеком не общаются даже коллеги
    Агроном рассказал огородникам, где брать дешевые и хорошие семена для рассады
    Путин на заседании Совбеза попросил Мединского огласить итоги переговоров в Женеве
    Генштаб ВС России: Киев взял тактику медийных побед после неудач под Купянском
    В числе погибших на Байкале оказалась семья из Китая
    США сняли F-35 с учений в Норвегии из-за переброски сил к Ирану
    Европа передаст Украине выведенные из эксплуатации ТЭЦ
    20 февраля 2026, 21:20 • Новости дня

    Чехия бойкотировала открытие Паралимпиады из-за России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Чешская сборная решила проигнорировать торжественное мероприятие в Вероне, приуроченное к открытию Паралимпиады, в знак протеста против возвращения атлетов из России.

    Пресс-служба Паралимпийского комитета Чехии объявила о решении бойкотировать начало соревнований, передает ТАСС.

    Причиной такого шага стало снятие ограничений с российских участников, которым ранее разрешили выступать на турнире.

    «Наши представители не будут присутствовать на открытии Игр в Вероне, у нас не будет знаменосцев в Кортина-д'Ампеццо, и мы не будем снимать обращения спортсменов, которые должны были быть показаны на церемонии», – сообщили в организации.

    Состязания пройдут на итальянских спортивных объектах с 6 по 15 марта.

    Двухсторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 года получили шесть российских атлетов.

    18 февраля 2026, 21:59 • Новости дня
    МОК объяснил, почему не выдал подарочные телефоны россиянам на ОИ

    МОК: Подарочные телефоны запрещено вручать спортсменам определенных стран

    МОК объяснил, почему не выдал подарочные телефоны россиянам на ОИ
    @ Samsung

    Tекст: Вера Басилая

    Международному олимпийскому комитету (МОК) запрещено распространять подарочные телефоны среди спортсменов определенных стран, сообщили в пресс-службе МОК.

    В МОК объяснили, что раздача подарочных телефонов спортсменам из определенных стран, включая Россию, запрещена, передает ТАСС.

    «В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран», – говорится в заявлении МОК.

    В организации подчеркнули, что старались предоставить всем участникам Олимпийских игр возможность получать необходимую информацию, несмотря на ограничения по выдаче устройств.

    Ранее организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии не выдали российским спортсменам эксклюзивные мобильные телефоны от спонсоров, которые получили другие участники при заселении в Олимпийскую деревню.

    Комментарии (24)
    20 февраля 2026, 02:46 • Новости дня
    Российская фигуристка Петросян заявила о стыде за выступление на Олимпиаде
    Российская фигуристка Петросян заявила о стыде за выступление на Олимпиаде
    @ Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что ей стыдно за свое выступление на Олимпиаде в Италии, она заняла шестое место.

    Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании, совершив падение во время произвольной программы, передает ТАСС.

    «Что произошло? Сережка зацепилась за платье. Я об этом подумала и все. Казалось бы, должна была отвлечься от некоторых неспокойных мыслей», – объяснила она.

    По словам Петросян, ей «немного стыдно, что так получилось», перед собой, федерацией, тренерами и зрителями, и она понимает, что сама виновата в этой ситуации.

    Фигуристка также отметила, что возвращение на российские соревнования после Олимпиады будет для нее эмоционально сложным. Она подчеркнула, что организация турниров в России ей очень нравится, но психологически ей тяжело возвращаться после неудачного проката. Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен Никита Филиппов стал серебряным призером спринта по ски-альпинизму на дебютных соревнованиях дисциплины на Олимпиаде в Италии.

    Комментарии (4)
    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Российский ски-альпинист Филиппов завоевал первую медаль на ОИ-2026
    Российский ски-альпинист Филиппов завоевал первую медаль на ОИ-2026
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский спортсмен Никита Филиппов стал серебряным призером спринта по ски-альпинизму на дебютных соревнованиях дисциплины на Олимпиаде в Италии.

    Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал первую для российских спортсменов медаль на Олимпиаде-2026 в Италии. Филиппов стал серебряным призером в спринте, уступив лишь испанцу Ориолю Кардоне Коллю. Бронза в этой дисциплине досталась французу Тибо Ансельме, сообщает официальный сайт Олимпиады.

    Соревнования прошли в итальянском Бормио. Стоит отметить, что ски-альпинизм впервые вошел в программу зимних Олимпийских игр.

    Ранее российская фигуристка Петросян заняла пятое место после короткой программы на Олимпийских играх, а вечером в четверг выступит в произвольной. А в четверг во время четвертьфинала хоккейного турнира Олимпиады на матче Канада – Чехия болельщик развернул российский флаг.


    Комментарии (15)
    19 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    Порноактриса пообещала лыжнику Коростелеву секс-марафон за олимпийскую медаль
    Порноактриса пообещала лыжнику Коростелеву секс-марафон за олимпийскую медаль
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Порноактриса Мэри Рок пообещала российскому лыжнику Савелию Коростелеву секс-марафон в случае его победы на Олимпиаде, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

    Порноактриса Мэри Рок пообещала российскому лыжнику Савелию Коростелеву 16-часовой секс-марафон в случае его победы на Олимпиаде, передает Lenta.ru.

    Рок призналась, что следит за выступлениями Коростелева и переживает за него. Она отметила, что спортсмену совсем немного не хватило до бронзовой медали, но выразила уверенность, что в следующем марафоне он сможет занять призовое место.

    «Обещаю 16-часовой секс-марафон, если он выиграет медаль», – сказала Рок.

    Ранее тренер Егор Сорин заявил, что Коростелев и Непряева неудовлетворительно окончили спринтерские гонки на Олимпиаде, однако это не критичный показатель.


    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 18:23 • Новости дня
    Посольство РФ осудило позицию Италии по паралимпийцам России и Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявление итальянских министров о недопуске российских и белорусских паралимпийцев вызвало резкую реакцию посольства России.

    Заявление главы МИД Италии и министра спорта страны, в котором они выступили против участия российских и белорусских паралимпийцев в зимних Паралимпийских играх, было названо в посольстве России в Италии оскорбительным и требующим всеобщего осуждения.

    Дипломаты выразили особое возмущение тем, что нападки были направлены на спортсменов с ограниченными возможностями, которые, по их словам, «на протяжении всех последних олимпиад смогли доказать миру свою искреннюю преданность идеалам олимпизма».

    В комментарии посольства особо отмечается, что «грубые и недипломатичные шаги двух итальянских политиков, прикрывающихся авторитетом своего правительства, являются оскорбительными и требуют всеобщего осуждения». Там подчеркнули, что подобные заявления неприемлемы со стороны страны, которой предстоит принимать XXV зимние Олимпийские игры и XIV зимние Паралимпийские игры.

    Дипломаты указали на проявление двойных стандартов и нарушение принципов Олимпийской хартии, а также обвинили итальянские власти в уступчивости требованиям украинского руководства и его сторонников на Апеннинах.

    Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни и министр спорта Андреа Абоди заявили о несогласии с решением Международного паралимпийского комитета допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов с использованием национальной символики. Ожидается, что Паралимпийские зимние игры откроются 6 марта в Вероне.

    В посольстве выразили благодарность тем представителям итальянского спортивного сообщества и общественным деятелям, которые продолжают выражать поддержку российским спортсменам и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам выступить на Паралимпиаде 2026 года.

    Позже министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим атлетов из России и Белоруссии на этих Играх.

    Напомним, что двусторонние приглашения на Паралимпиаду 2026 года получили шесть россиян, что применяется только в исключительных случаях.


    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 03:32 • Новости дня
    Американка Алиса Лю выиграла золото Олимпиады в фигурном катании

    Tекст: Антон Антонов

    Победительницей женского одиночного фигурного катания на Олимпиаде в Италии стала американка Алиса Лю, сообщают информационные агентства.

    По итогам короткой и произвольной программ Лю набрала 226,79 балла (76,59 за короткую и 150,20 за произвольную программы). Серебро досталось японке Каори Сакамото, получившей 224,90 балла (77,23 плюс 147,67). Бронзовую медаль завоевала представительница Японии Ами Накаи с результатом 219,16 балла (78,71 плюс 140,45), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что ей стыдно за свое выступление на Олимпиаде в Италии, она заняла шестое место.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 13:31 • Новости дня
    Песков заявил о политизации спорта из-за заявлений Киева о паралимпийцах из России

    Tекст: Вера Басилая

    Спорт должен быть свободным от политики, но заявления украинских чиновников об отказе участвовать в мероприятиях на Паралимпиаде в Италии из-за участия российских спортсменов под флагом России говорят об обратном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что заявления украинских чиновников о возможном бойкоте Паралимпиады в Италии из-за допуска российских и белорусских спортсменов под своими флагами подтверждают политизацию спорта, передает ТАСС.

    «Мы считаем, что в целом спорт никогда не должен становиться жертвой политики. Спорт должен быть свободен от политики», – отметил Песков.

    По его словам, такие заявления доказывают противоположное и превращают спорт в инструмент политических разногласий.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде.  Ранее глава киевского режима назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.

    Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что россияне получили шесть приглашений на Паралимпийские игры.

    Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским спортсменам выступить на Паралимпиаде 2026 года.

    МПК также согласовал экипировку российской делегации на Играх.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 12:59 • Новости дня
    Spiegel сообщил о несогласии Штайнмайера с Олимпиадой-2036 в Германии

    Spiegel: Штайнмайер выступает против проведения ОИ-2036 в Германии из-за даты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил несогласие с идеей заявки на проведение Олимпийских игр в 2036 году, подчеркнув историческую сложность даты.

    Штайнмайер выступает против того, чтобы страна подавала заявку на проведение Олимпиады в 2036 году, передает РИА «Новости».

    По данным издания Spiegel, в канцелярии президента считают дату проблемной из-за совпадения с летними Олимпийскими играми 1936 года, которые прошли в Берлине и были активно использованы нацистами для пропаганды.

    Источник в канцелярии подчеркнул: «Федеральный президент считает 2036 год исторически проблематичным для подачи заявки от немцев». Вместо этого, по словам собеседника издания, президент надеется, что Германия сможет принять Олимпиаду в 2040 или 2044 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об интересе России к проведению Олимпиады в 2036 году.

    В Госдуме назвали города России, которые готовы принять летние Олимпийские игры 2036 года.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 02:20 • Новости дня
    Фигуристка Петросян заняла пятое место в рейтинге после короткой программы ОИ

    Петросян заняла пятое место в рейтинге после короткой программы ОИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская фигуристка Аделия Петросян завершила короткую программу Олимпийских игр на пятой позиции, получив 72,89 балла за чистое исполнение элементов.

    Восемнадцатилетняя одиночница Аделия Петросян, представляющая одиночниц России в фигурном катании на Олимпиаде, трижды выигрывала чемпионат страны и финал Гран-при РФ.

    Во вторник, 17 февраля, на прокате короткой программы Петросян показала двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа без ошибок, передает ТАСС.

    Лидирует у фигуристок-одиночниц Ами Накаи из Японии с 78,71 балла, на втором месте ее соотечественница Каори Сакамото с 77,23 балла, третью строчку занимает Алиса Лью из США с 76,59 балла, четвертое – у японки Монэ Тиба с 74 балла.

    Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) выразил восхищение выступлением российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Петросян гарантировала себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла. На первой тренировке Олимпиады Петросян выполнила  четверной тулуп в произвольной программе, несмотря на ошибку при первом исполнении.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 13:11 • Новости дня
    В Милане запретили плакаты на русском в поддержку Петросян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Перед прокатом российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде сотрудники ледовой арены попросили убрать плакаты и баннеры с надписями на русском языке.

    Болельщиков российской фигуристки Аделии Петросян на ледовой арене в Милане попросили не использовать плакаты и баннеры с надписями на русском языке. По словам очевидцев, одна из болельщиц рассказала: «Нас попросили убрать плакаты на русском перед выступлением; одна женщина простояла возле нас на выступлении», передает РИА «Новости».

    По их словам, по рядам на трибуне ходил волонтер, который внимательно искал поклонников с российским флагом и следил за порядком. Одна из болельщиц отметила, что работник арены ходил между рядами и сообщал по рации о найденных флагах, что отвлекало от просмотра проката.

    Наблюдение за болельщиками усилили именно во время выступления российской фигуристки, что вызвало недовольство у собравшихся поддержать спортсменку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская фигуристка Аделия Петросян завершила короткую программу Олимпийских игр на пятой позиции с результатом 72,89 балла. Международный союз конькобежцев (ISU) выразил восхищение ее выступлением. Аделия Петросян поразила судей и зрителей безошибочным исполнением всех элементов в короткой программе на льду Милана.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 03:45 • Новости дня
    Болельщик вывесил флаг России на хоккейном матче Канада – Чехия на Олимпиаде

    Tекст: Антон Антонов

    На четвертьфинальном матче Олимпиады в Милане между хоккейными сборными Канады и Чехии болельщик развернул российский флаг, сообщают информационные агентства.

    Флаг был размещен рядом с канадским полотнищем, а на российском флаге была надпись «Зеленоград». Через несколько минут к зрителю в форме московского «Спартака» подошел стюард и попросил убрать российский флаг. Матч завершился победой сборной Канады со счетом 4:3, передает РИА «Новости» со ссылкой на Okko.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Канады получила прямую путевку в четвертьфинал после победы в своей группе. Сборная Чехии завоевала право на выход в четвертьфинал, одержав победу над Данией.

    Канадский хоккеист Фил Эспозито назвал позором недопуск сборной России к хоккейному турниру Олимпийских игр в Италии.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 15:34 • Новости дня
    Петросян пригласили на показательные выступления Олимпиады

    Петросян пригласили на показательные выступления Олимпиады в Италии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская фигуристка Аделия Петросян примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Италии, где также выступят спортсменки из других стран.

    Российская фигуристка Аделия Петросян приглашена для участия в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС. Помимо российской фигуристки, участие в них примут американки Алиса Лью и Эмбер Гленн, японки Каори Сакамото и Ами Накаи, представительница Эстонии Нина Петрыкина и фигуристка из Южной Кореи Ли Хэ Ин.

    Показательные выступления назначены на 21 февраля. Там фигуристы смогут показать свои лучшие номера вне соревновательной программы.

    Ранее Петросян заявила, что ей стыдно за свое выступление на Олимпиаде в Италии, где она заняла шестое место. До этого в короткой программе Петросян завершила выступление на пятой позиции, набрав 72,89 балла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победительницей женского одиночного фигурного катания на Олимпиаде в Италии стала американка Алиса Лью.


    Комментарии (2)
    18 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Норвежец Клебо стал первым десятикратным чемпионом зимних ОИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежский лыжник Йоханес Клебо стал первым спортсменом, выигравшим десять золотых медалей на зимних Олимпиадах, после победы в командном спринте вместе с Эйнаром Хедегартом.

    Норвежский лыжник Йоханес Клебо стал первым в истории спортсменом, которому удалось завоевать десять золотых медалей на зимних Олимпийских играх, сообщает ТАСС.

    В среду Клебо и его партнер Эйнар Хедегарт одержали победу в командном спринте, что позволило Клебо установить абсолютный рекорд по числу олимпийских золотых наград среди участников зимних Игр.

    До этого рекорд принадлежал трем норвежцам: биатлонисту Уле-Эйнару Бьёрндалену, а также лыжникам Бьорну Дели и Марит Бьёрген. Каждый из них выигрывал по восемь золотых олимпийских медалей.

    Если брать в расчет и летние Олимпиады, то только один спортсмен смог получить десять или более золотых медалей. Это американский пловец Майкл Фелпс, который 23 раза становился олимпийским чемпионом.

    По девять золотых медалей выигрывали советская гимнастка Лариса Латынина, финский бегун Пааво Нурми, американский легкоатлет Карл Льюис, а также американские пловцы Кэти Ледеки, Марк Спитц и Калеб Дрессел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 февраля Клебо стал восьмикратным олимпийским чемпионом, выиграв гонку на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии, тем самым он повторил рекорд по числу высших титулов на зимних Играх.

    Ранее Клебо одержал победу во всех гонках чемпионата мира в Тронхейме и впервые в истории выиграл все старты одного турнира. Также спортсмен повторил рекорд российской лыжницы Елены Вяльбе по числу побед на чемпионатах мира по лыжным гонкам.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 11:09 • Новости дня
    В Канаде школьникам разрешили прогуливать уроки ради просмотра хоккея на ОИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава крупнейшей канадской провинции Онтарио Даг Форд разрешил местным школьникам прогуливать уроки, если они приходятся на начало оставшихся игр национальных мужской и женской сборных по хоккею на Олимпиаде в Италии.

    Как цитирует Форда телеканал CTV, чтобы все «могли проникнуться духом Игр», он поручил дать возможность всем ученикам в Онтарио посмотреть оставшиеся игры олимпийских хоккейных сборных Канады, которые приходятся на учебные часы», передает ТАСС.

    Разница между Миланом и провинцией Онтарио, составляет 6 часов. 19 февраля женская сборная Канады по хоккею сыграет в финале с американками. Мужская сборная сыграет получинал с финнами 20 февраля.

    Ранее Канада в овертайме обыграла Чехию в четвертьфинале Олимпиады.

    Комментарии (0)
    20 февраля 2026, 21:47 • Новости дня
    Ягудин назвал справедливой победу Лью на Олимпиаде в Италии

    Ягудин назвал справедливым распределение медалей в женском одиночном катании ОИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал итоги женского одиночного турнира на Олимпиаде в Италии, выделив стиль американки Алисы Лью и недостаток сложных прыжков у Аделии Петросян.

    Победа американской фигуристки Алисы Лью и распределение остальных наград в женском одиночном катании на Олимпиаде в Италии были абсолютно справедливыми, заявил олимпийский чемпион Алексей Ягудин, передает ДоброFON.

    Он подчеркнул, что Лью каталась в совершенно свободной, раскованной манере, присущей американским спортсменкам, и добавил: «Просто так кататься, как мы видели Алису, – русские так не умеют. Это просто по фану… Это как у них: «Hey! How are you?» У них все: «Have a good time. I'm just happy to be here». Вот в таком стиле Алиса откатала».

    Ягудин отметил, что еще после короткой программы советовал Аделии Петросян выполнять четверные прыжки, поскольку без них невозможно было рассчитывать на место на пьедестале. По его мнению, первое место Лью и второе японки Сакамото были неоспоримы, а судьба третьего места уже не имела принципиального значения.

    Петросян заняла шестое место после неудачного исполнения четверного тулупа в произвольной программе, а серебро и бронза достались японкам Каори Сакамото и Ами Накаи соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петросян примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Италии. Ранее Петросян отметила, что ей стыдно за свое выступление на Олимпиаде, где она заняла шестое место. В короткой программе она завершила выступление на пятой позиции с результатом 72,89 балла.


    Комментарии (0)
    Главное
    Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа против других стран
    Военкор Ермаков: ВС России прорвали границу на западе Харьковской области
    Хинштейн: Осужденные по делу о фортификациях подрывали безопасность страны
    Летчик Су-34 Криштоп рассказал о пытках в плену на Украине
    Пленный боевик «Айдара» назвал руководителей расстрелами «Беркута» на Майдане
    Усадьбу Воронцовых-Дашковых в Подмосковье продали на торгах
    Москвича оштрафовали за намаз в коридоре суда Москвы