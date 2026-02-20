Эксперты обсудили влияние цифровых платформ на креативный рынок

Участники форума по креативной экономике оценили вклад цифровых платформ в развитие бизнеса

Tекст: Вера Басилая

Мероприятие прошло в отеле The Carlton в рамках Недели российского бизнеса. Организаторами «Форума по креативной экономике» выступили комиссии РСПП по медиаиндустрии, выставочной деятельности и интеллектуальной собственности.

Председатель комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, генеральный директор АНО «ИРИ», председатель Общественного совета при Минцифры России Алексей Гореславский сообщил, что более 90% участников опроса ожидают роста креативной экономики, а половина из них прогнозирует темпы выше среднеотраслевых. По его данным, 70% связывают перспективы с зарубежными рынками, из которых 30% уже вышли за рубеж, а еще 40% планируют это сделать в течение трех лет.

Гореславский отметил, что в среднем 27% выручки креативных индустрий сейчас приходится на цифровые платформы, что подтверждают представители ведущих компаний.

Председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности, председатель комитета по креативным индустриям и интеллектуальной собственности РСПП Андрей Кричевский рассказал о последствиях европейских санкций для интеллектуальной собственности, указав, что российские компании усилили присутствие на рынках Азии и Персидского залива, а флагманом изменений стала ИТ-индустрия.

Руководитель «Плюс Студии» («Яндекс») Михаил Китаев.сообщил, что у платформы 47,5 млн подписчиков, выручка финтех-направления выросла на 32% до 120 млрд рублей, а система рекомендаций помогает новым артистам находить аудиторию.

Вице-президент по связям с индустрией и специальным проектам Ozon Мария Заикина подчеркнула роль платформ в масштабировании малого бизнеса и доступе региональных производителей к рынку.

Директор по связям с государственными органами объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин отметил переход к модели, когда производитель получает полный цикл от идеи до реализации без необходимости создавать собственные каналы сбыта.

Директор по связям с государственными организациями «Авито» Дмитрий Гавриленко акцентировал внимание на расширении рынка услуг для креативщиков и росте клиентской базы.

Директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов обозначил системную проблему – недостаточное понимание значимости интеллектуальной собственности и необходимость популяризации вопросов защиты прав и борьбы с «патентными троллями».

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин связал дальнейший рост отрасли с развитием инструментов для инвестиций в нематериальные активы и усилением защиты патентов и товарных знаков.

Председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский сообщил, что коммуникационная индустрия приносит экономике России 2 трлн рублей, занимая второе место по вкладу после ИТ-решений.

Генеральный продюсер «Союзмультфильма» Нелли Яралова отметила, что внедрение искусственного интеллекта уже меняет креативный сектор и требует от бизнеса активной адаптации, поскольку технологические изменения происходят быстрее, чем воспринимает рынок.