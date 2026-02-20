  • Новость часаFT: Венгрия заблокировала еврокредит Украине на 90 млрд евро
    Верховный суд отобрал у Трампа внешнеполитическую дубину
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    Медведев о Каллас: С этим человеком не общаются даже коллеги
    Агроном рассказал огородникам, где брать дешевые и хорошие семена для рассады
    Путин на заседании Совбеза попросил Мединского огласить итоги переговоров в Женеве
    Генштаб ВС России: Киев взял тактику медийных побед после неудач под Купянском
    В числе погибших на Байкале оказалась семья из Китая
    США сняли F-35 с учений в Норвегии из-за переброски сил к Ирану
    Европа передаст Украине выведенные из эксплуатации ТЭЦ
    20 февраля 2026, 21:32 • Новости дня

    Эксперты обсудили влияние цифровых платформ на креативный рынок

    Участники форума по креативной экономике оценили вклад цифровых платформ в развитие бизнеса

    Tекст: Вера Басилая

    На «Форуме по креативной экономике» эксперты обсудили динамику развития рынка, влияние цифровых платформ и важность защиты интеллектуальных прав.

    Мероприятие прошло в отеле The Carlton в рамках Недели российского бизнеса. Организаторами «Форума по креативной экономике» выступили комиссии РСПП по медиаиндустрии, выставочной деятельности и интеллектуальной собственности.

    Председатель комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, генеральный директор АНО «ИРИ», председатель Общественного совета при Минцифры России Алексей Гореславский сообщил, что более 90% участников опроса ожидают роста креативной экономики, а половина из них прогнозирует темпы выше среднеотраслевых. По его данным, 70% связывают перспективы с зарубежными рынками, из которых 30% уже вышли за рубеж, а еще 40% планируют это сделать в течение трех лет.

    Гореславский отметил, что в среднем 27% выручки креативных индустрий сейчас приходится на цифровые платформы, что подтверждают представители ведущих компаний.

    Председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности, председатель комитета по креативным индустриям и интеллектуальной собственности РСПП Андрей Кричевский рассказал о последствиях европейских санкций для интеллектуальной собственности, указав, что российские компании усилили присутствие на рынках Азии и Персидского залива, а флагманом изменений стала ИТ-индустрия.

    Руководитель «Плюс Студии» («Яндекс») Михаил Китаев.сообщил, что у платформы 47,5 млн подписчиков, выручка финтех-направления выросла на 32% до 120 млрд рублей, а система рекомендаций помогает новым артистам находить аудиторию.

    Вице-президент по связям с индустрией и специальным проектам Ozon Мария Заикина подчеркнула роль платформ в масштабировании малого бизнеса и доступе региональных производителей к рынку.

    Директор по связям с государственными органами объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин отметил переход к модели, когда производитель получает полный цикл от идеи до реализации без необходимости создавать собственные каналы сбыта.

    Директор по связям с государственными организациями «Авито» Дмитрий Гавриленко акцентировал внимание на расширении рынка услуг для креативщиков и росте клиентской базы.

    Директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов обозначил системную проблему – недостаточное понимание значимости интеллектуальной собственности и необходимость популяризации вопросов защиты прав и борьбы с «патентными троллями».

    Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин связал дальнейший рост отрасли с развитием инструментов для инвестиций в нематериальные активы и усилением защиты патентов и товарных знаков.

    Председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский сообщил, что коммуникационная индустрия приносит экономике России 2 трлн рублей, занимая второе место по вкладу после ИТ-решений.

    Генеральный продюсер «Союзмультфильма» Нелли Яралова отметила, что внедрение искусственного интеллекта уже меняет креативный сектор и требует от бизнеса активной адаптации, поскольку технологические изменения происходят быстрее, чем воспринимает рынок.

    20 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    РКН потребовал от Telegram исключить возможность поиска сервисов «пробива»

    Роскомнадзор: Telegram создает позволяющую распространять персональные данные инфраструктуру

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мессенджер Telegram создал условия, позволяющие злоумышленникам использовать ботов для незаконного сбора и распространения подробных досье на граждан России, заявили в Роскомнадзоре.

    Администрация платформы системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам «интернет-пробива» незаконно распространять личные сведения, заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Такие сервисы незаконно распространяют персональные данные граждан России, в том числе в форме досье на человека.

    С 2022 года по требованию регулятора удалено 8358 подобных ресурсов. Еженедельно блокируется до 100 каналов и ботов, однако ситуация принципиально не меняется из-за постоянного появления новых инструментов поиска.

    Ведомство указало, что мессенджеру следует самостоятельно пресекать раскрытие информации.

    Необходимо исключить возможность нахождения сервисов «пробива» и прекратить предоставлять им доступ к украденным данным.

    Ранее в России решили замедлить работу мессенджера из-за систематических нарушений законодательства.

    Глава Минцифры Максут Шадаев указывал, что Telegram позволяет иностранным спецслужбам получать доступ к перепискам пользователей.

    20 февраля 2026, 00:52 • Новости дня
    Генштаб озвучил общие потери украинских войск с начала СВО

    Начальник управления Генштаба Рудской: Потери ВСУ превысили 1,5 млн человек

    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к российским войскам, вооруженные силы Украины за время СВО потеряли более 1,5 млн человек, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    «В 2025 году стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к Вооружённым Силам Российской Федерации. Все попытки киевского режима и его западных кураторов остановить продвижение наших войск провалились», – приводит слова Рудского «Красная звезда».

    По его словам, на данный момент в Сумской области под контроль российских войск перешли 26 населенных пунктов, в Харьковской области бойцами «Севера» завершено освобождение Волчанска и еще 15 населенных пунктов, а группировка российских войск «Запад» освободила за год более 50 населенных пунктов. Группировка войск «Центр» за год освободила 86 населенных пунктов, а «Южная» группировка в 2025 году взяла под контроль 49 населенных пунктов.

    Особо отмечены успехи группировки «Восток», которая с начала 2025 года установила контроль над 104 населенными пунктами, из которых 11 были освобождены в январе-феврале 2026 года. Группировка «Днепр» с ноября взяла под контроль 12 населенных пунктов.

    Рудской отметил, что благодаря успешным действиям объединенных сил боевой потенциал ВСУ существенно снижен. Потери украинской армии в 2025 году составили около 6700 танков и боевых бронированных машин, более 12 тыс. артиллерийских орудий и минометов, а также более 520 тыс. военнослужащих. Всего с начала спецоперации потери украинских войск превысили 1,5 млн человек.

    Генерал-полковник добавил, что Киев значительно утратил возможность пополнять армию за счет принудительной мобилизации, а ежемесячная численность мобилизованных сократилась почти вдвое. По его словам, это формирует устойчивую тенденцию к уменьшению численности украинской армии и снижению возможностей сопротивления российским группировкам.

    Кроме того, Россия в 2025 году значительно нарастила интенсивность ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, что снизило возможности киевской оборонной промышленности по производству техники и вооружения для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожское направление в последние несколько месяцев было причислено Киевом к наиболее важным, поскольку ВС РФ широким фронтом вели успешное наступление на этом участке в течение всей второй половины прошлого года. ВСУ предпринимают попытки контратак, которыми не столько надеются отбить какую-то территорию или важные населенные пункты, сколько пытаются временно задержать продвижение ВС РФ. Однако такие контратаки могут привести к тому, что дальнейшее продвижение ВС РФ будет идти уже «на плечах» ВСУ.

    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    20 февраля 2026, 14:17 • Новости дня
    Установлен залетевший в Россию неизвестный лайнер из США

    Залетевший в Россию неизвестный лайнер из США оказался самолетом главы Узбекистана

    Установлен залетевший в Россию неизвестный лайнер из США
    @ Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестный американский самолет, летевший из Вашингтона и пересекший Россию с севера на юг, а затем приземлившийся в Ташкенте, оказался бортом, на котором президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вернулся из США, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вернулся из США в Ташкент на борту самолета, который ранее был идентифицирован как неизвестный лайнер, сообщает РИА Новости.

    По данным онлайн-сервиса FlightAware, речь идет о Boeing 787-8 Dreamliner, который совершил перелет из Вашингтона через территорию России.

    Ранее СМИ со ссылкой на сервис Flightradar24 рассказали, что лайнер вылетел с авиабазы неподалеку от Вашингтона. Самолет прошел через воздушное пространство Гренландии, затем пересек границу России в Мурманской и Оренбургской областях, после чего вошел в воздушное пространство Казахстана.

    В результате воздушное судно приземлилось в Ташкенте. Таким образом, самолет, вызвавший интерес и обсуждение в СМИ, оказался президентским бортом, на котором Мирзиёев возвращался из поездки в США.

    Ранее неопознанный самолет из США залетел в Россию.


    20 февраля 2026, 08:43 • Новости дня
    Неопознанный самолет из США залетел в Россию

    Flightradar сообщил о пересечении границы России самолетом из США

    Неопознанный самолет из США залетел в Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неопознанный самолет Boeing 787 из США залетел в Россию в районе Мурманской области, свидетельствуют данные Flightradar.

    Самолет Boeing 787, вылетевший с американской авиабазы Эндрюс, пересек границу России в районе Мурманской области, передает РИА «Новости».

    Данные Flightradar указывают, что маршрут судна пролегал через Гренландию, Норвегию и Финляндию, после чего самолет вошел в российское воздушное пространство.

    След самолета пропал с радаров в районе Котласа в Архангельской области. Информация о том, кому принадлежит лайнер и кто находился на борту, отсутствует. Также не уточняется цель полета и дальнейшая судьба воздушного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляске, где у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев был встречен официальными лицами на военной авиабазе Эндрюс в Вашингтоне.

    20 февраля 2026, 10:00 • Новости дня
    WP: «Совет мира» закончился избиением протестующих охраной Алиева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько участников акции за освобождение политзаключенных в Азербайджане заявили о нападении охраны президента Ильхама Алиева у отеля в Вашингтоне.

    Охранники президента Азербайджана Ильхама Алиева напали на протестующих у гостиницы Waldorf Astoria в Вашингтоне, сообщает The Washington Post.

    Акция прошла в четверг днем на Пенсильвания-авеню, неподалеку от Белого дома. Протестующие требовали освобождения политзаключенных на территории Азербайджана.

    По словам 27-летнего водителя Uber Рахима Ягублу, его избили телохранители Алиева – мужчину ударили по челюсти и пинали в живот. Другой участник акции, Адиль Амрахлы, рассказал, что повредил ногу, убегая от охранников, и заявил о как минимум четырех пострадавших, включая Ягублу. Карла Висконти, представитель Hilton, управляющей Waldorf Astoria, уточнила, что инцидент не произошел на территории отеля и не касался его персонала.

    На месте происшествия находились сотрудники спецподразделения полиции округа Колумбия и Секретной службы США. Представитель полиции Том Линч сообщил, что дело передано в Госдепартамент, но не уточнил, вмешивались ли стражи порядка и остались ли охранники Алиева в США. Видеозаписи нападения появились в соцсетях, однако установить личности нападавших по ним невозможно.

    По словам Ягублу, полиция не вмешалась, после нескольких минут драки охранники ушли, а пострадавшие вызвали скорую. Медики осмотрели участников на месте, госпитализация не потребовалась. Ягублу заявил: «Это лишь доказывает, что Алиев – диктатор, и в моей стране нет свободы слова».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне прошло первое заседание «Совета мира» по инициативе Дональда Трампа.

    20 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    Пленный боевик «Айдара» назвал руководителей расстрелами «Беркута» на Майдане

    Пленный рассказал о причастности львовских полицейских к расстрелам «Беркута»

    Пленный боевик «Айдара» назвал руководителей расстрелами «Беркута» на Майдане
    @ Шарифулин Валерий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник управления внутренних дел Львовской области Владимир Стефура руководил расстрелами бойцов «Беркута» на Майдане в Киеве, рассказал пленный боевик «Айдара» (признан экстремистским и террористическим, запрещен в России) Николай Гавриляк.

    Пленный боевик запрещенного в России «Айдара» Николай Гавриляк заявил, что подполковник управления внутренних дел Львовской области Владимир Стефура руководил расстрелами бойцов «Беркута» на Майдане в Киеве, передает ТАСС.

    Кроме Стефуры, к нападениям на «Беркут» был причастен и офицер шевченковского районного отделения полиции Львова Василий Громов. По сообщению Гавриляка, львовские полицейские выступали в качестве командиров над группами националистов, которые устраивали погромы и открывали огонь по сотрудникам правоохранительных органов. По его словам, этим группам ставилась задача уничтожать не только «Беркут», но и киевских коллег.

    События на Майдане в Киеве начались в конце 2013 года и переросли в многомесячные протесты, сопровождавшиеся захватом административных зданий, созданием вооруженных формирований и стычками с силовиками. Кульминацией противостояния стали дни с 18 по 20 февраля 2014 года, когда в результате стрельбы неизвестных снайперов погибли более 80 человек, сотни были ранены, а позже более 20 пострадавших скончались в больницах.

    Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения бывшему командиру спецподразделения «Беркут» по делу о стрельбе на Майдане в феврале 2014 года.

    В 2019 году подозреваемыми по делу о расстрелах на Евромайдане стали более 160 человек.

    20 февраля 2026, 20:17 • Новости дня
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев саркастически прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о масштабах предполагаемых российско-американских сделок, указав на ошибочность данных.

    Как передает РИА «Новости», глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на публикацию президента Финляндии Александра Стубба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), где тот упомянул, что Россия якобы обещает проекты на 12 трлн долларов при ВВП 2,5 трлн долларов.

    Дмитриев в ответ написал: «Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр».

    Дмитриев также опроверг информацию о якобы предложении России США проектов на 12 трлн долларов в обмен на снятие санкций. По его словам, эта информация является фейком – вопрос снятия санкций отвечает интересам самих США, а потенциальный объем совместных проектов может составить 14 трлн долларов.

    Президент Финляндии ранее выступил с критикой, заявив о невозможности реализации таких масштабных соглашений между Россией и США, что вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в конфликте на Украине. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отметил, что Финляндия не дает намеков на изменение антироссийского курса.

    20 февраля 2026, 02:46 • Новости дня
    Российская фигуристка Петросян заявила о стыде за выступление на Олимпиаде
    @ Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что ей стыдно за свое выступление на Олимпиаде в Италии, она заняла шестое место.

    Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании, совершив падение во время произвольной программы, передает ТАСС.

    «Что произошло? Сережка зацепилась за платье. Я об этом подумала и все. Казалось бы, должна была отвлечься от некоторых неспокойных мыслей», – объяснила она.

    По словам Петросян, ей «немного стыдно, что так получилось», перед собой, федерацией, тренерами и зрителями, и она понимает, что сама виновата в этой ситуации.

    Фигуристка также отметила, что возвращение на российские соревнования после Олимпиады будет для нее эмоционально сложным. Она подчеркнула, что организация турниров в России ей очень нравится, но психологически ей тяжело возвращаться после неудачного проката. Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен Никита Филиппов стал серебряным призером спринта по ски-альпинизму на дебютных соревнованиях дисциплины на Олимпиаде в Италии.

    20 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    @ Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт между Джорджей Мелони и Эммануэлем Макроном обострился после убийства 23-летнего правого активиста в Лионе и заявления Мелони о «ране для Европы», пишет Politico.

    Окружение Джорджи Мелони с «изумлением» восприняло слова Эммануэля Макрона, заявив, что ее реакция на убийство была лишь выражением солидарности с французами, сообщает Politico.

    Итальянская сторона настаивает, что заявление премьера о том, что смерть 23-летнего Квентина Деранке стала «раной для всей Европы», не было вмешательством во внутренние дела Франции.

    Макрон, находясь с визитом в Индии, обвинил Мелони в недопустимом вмешательстве и заметил, что националисты, которые не хотят, чтобы им мешали дома, первыми комментируют происходящее за рубежом. Он также заявил, что политические силы по краям спектра должны «навести порядок у себя», и подчеркнул, что во Франции нет места движениям, которые принимают или оправдывают насилие.

    Напомним, 23-летний Квентин Деранке погиб от ударов по голове во время потасовки у университета в Лионе, где проходила конференция с участием евродепутата от «Непокоренной Франции» Римы Хассан. Прокурор Лиона сообщил о возбуждении формального расследования в отношении семи человек, включая помощника депутата этой партии: трое из них признались в связях с ультралевыми группами, некоторые подтвердили участие в драке, но все отрицают умысел на убийство.

    Мэр Лиона Грегори Дусе призвал власти запретить запланированный на субботу марш в память о погибшем активисте.

    Газета отмечает, что на фоне затянувшегося спора по вопросам миграции и абортов Макрон и Мелони намерены встретиться в апреле на франко-итальянском саммите в Тулузе, что рассматривается как шанс для разрядки отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони демонстративно закатила глаза в ответ на реплику Эммануэля Макрона на саммите G7.

    Глава итальянского правительства также выражала недовольство решением французского суда о запрете Марин Ле Пен участвовать в выборах.

    Официальный Париж резко осудил предложение итальянской стороны отправить французского лидера на Украину в каске.

    20 февраля 2026, 07:58 • Новости дня
    Известный американский астрофизик застрелен на пороге собственного дома
    @ Carl Grillmair

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выдающийся астрофизик из Калифорнийского технологического института Карл Гриллмэйр был застрелен на крыльце своего дома в Калифорнии, сообщает газета Los Angeles Times.

    Известный астрофизик из Калифорнийского технологического института Карл Гриллмэйр был застрелен на крыльце собственного дома в Калифорнии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Los Angeles Times. Ученый более 40 лет посвятил галактической астрономии и изучению далеких планет.

    «Выдающийся астрофизик из Калифорнийского технологического института, более 40 лет занимавшийся исследованиями в области галактической астрономии и изучения далеких планет, был смертельно ранен. Подозреваемому в убийстве предъявлено обвинение», – приводит издание слова источника.

    Сообщается, что Карл Гриллмэйр скончался на месте происшествия. В данный момент полиция выясняет детали случившегося и продолжает расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, режиссер Роб Райнер с супругой были найдены убитыми в Лос-Анджелесе.

    Полицейский ранил жену басиста группы Weezer в этом же городе.

    Неизвестный захватил пассажиров автобуса в Лос-Анджелесе.

    20 февраля 2026, 09:40 • Новости дня
    Крупнейшее морское орудие Китая заметили на испытаниях

    Китай приступил к испытаниям новейшей 155-миллиметровой корабельной пушки

    Крупнейшее морское орудие Китая заметили на испытаниях
    @ CHINESE INTERNET

    Tекст: Мария Иванова

    На испытательном судне в Даляне установили артиллерийскую систему, калибр которой превышает все существующие аналоги на вооружении флота КНР.

    Снимок судна типа 910 с массивной башней на носу свидетельствует о начале тестов, пишет The War Zone. Корабль находится на верфи «Ляонин» недалеко от военно-морской базы Люйшунь. Это место известно проведением испытаний передовых морских разработок.

    Новое 155-миллиметровое орудие весит порядка 21,8 тыс. килограммов и способно вести огонь управляемыми снарядами. Разработкой занимается подразделение государственной корпорации NORINCO. Сейчас самым мощным калибром на китайских кораблях остаются 130-миллиметровые установки.

    Перспективное вооружение призвано усилить огневую поддержку десантных операций и повысить эффективность борьбы с воздушными целями.

    Эксперты полагают, что создание классической пушки может быть страховкой на случай неудач с программой электромагнитного рельсотрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайские специалисты разместили на гражданском торговом судне пусковые установки для крылатых ракет.

    Военно-морские силы КНР приняли в свой состав фрегат нового поколения «Лохэ».

    20 февраля 2026, 10:58 • Новости дня
    ФСБ показала кадры ликвидации готовившего теракт в Ставрополе агента Киева
    ФСБ показала кадры ликвидации готовившего теракт в Ставрополе агента Киева
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники ФСБ нейтрализовали в Ставрополе диверсанта, который собирался устроить взрывы в административном здании и городском сквере в День защитника Отечества, сообщили в Федеральной службе безопасности.

    Подозреваемым был гражданин России, по заданию украинских кураторов он готовил атаку, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Злоумышленник планировал совершить преступление в период праздничных мероприятий на 23 февраля.

    При попытке задержания у тайника он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Ведомство опубликовало видеозапись с проведением этой операции.

    На съемке видно, как мужчина приобрел в магазине компоненты для изготовления взрывчатки. Позже на кадры попало тело диверсанта с пистолетом в руке внутри небольшого строения, где он пытался укрыться.

    При нем обнаружили средства связи и элементы самодельного взрывного устройства.

    Целью боевика были филиал фонда «Защитники Отечества» и расположенный рядом сквер памяти, подчеркнули в ФСБ.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту подготовки террористического акта.

    В феврале 2025 года в Ставрополе сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов против административных зданий по заданию украинского куратора.

    В июне того же года в Подмосковье силовики ликвидировали двух пособников киевских спецслужб, пытавшихся извлечь бомбу из тайника.

    В июле в Саратовской области сотрудники спецслужб уничтожили диверсанта во время подготовки подрыва железнодорожного моста.

    20 февраля 2026, 11:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины отмены льгот украинским беженцам в Польше

    Полонист Стремидловский: Польша предпочла украинским беженцам милитаризацию

    Эксперт объяснил причины отмены льгот украинским беженцам в Польше
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинским беженцам в Польше придется столкнуться с новой реальностью. Одни, вероятно, начнут более активно искать работу и интегрироваться. Другие будут подыскивать новую страну пребывания, где даже сокращенные льготы окажутся выгоднее условий Варшавы, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее польский президент Кароль Навроцкий отменил льготы и помощь для украинцев.

    «Отмена льгот для украинских беженцев – логичное решение Варшавы. Во-первых, Польша хочет сократить статью расходов на украинцев. Дело в том, что республика занята перевооружением и для этой цели запросила у ЕК военный кредит на 44 млрд евро по программе SAFE (Security Action for Europe)», – отметил полонист Станислав Стремидловский.

    «Во-вторых, сокращение помощи прибывшим с Украины – это запрос всего польского общества. Другими словами, Кароль Навроцкий подписал закон, который находит в стране поддержку», – добавил собеседник. Он оговорился, что против решения могут выступать лишь отдельные левые силы, которые, впрочем, ничего изменят.

    Это значит, что украинским беженцам придется столкнуться с новой реальностью. «Одни, вероятно, начнут более активно искать работу, интегрироваться и обустраиваться. Другие будут подыскивать новую страну пребывания, где даже сокращенные льготы окажутся выгоднее условий в Польше. Речь пойдет прежде всего о Германии. Незначительная часть украинцев вернется на родину», – рассуждает политолог.

    Ранее польский лидер Кароль Навроцкий подписал закон, согласно которому украинские беженцы лишаются льгот и специального статуса в республике. «Новый закон отменяет экстренную помощь и вводит системные правила. Поддержка – да. Привилегии за счет поляков – нет», – говорится в его заявлении.

    Согласно документу, украинцев лишат доступа к бесплатной медицине, а также льгот на оплату жилья. Исключение по предоставлению медицинских услуг сделают для раненых военнослужащих ВСУ, проходящих лечение в Польше. Для легального продолжения пребывания в стране гражданам Украины будет предложено получить вид на жительство на три года.

    В сентябре 2025 года Навроцкий подписал закон, который ужесточил контроль за выплатами социального пособия для граждан Украины и других иностранцев. Тогда право на выплаты увязали с трудовой активностью родителей и обучением детей в польских школах, а также с доходом иностранца: он должен был составлять минимум 50% минимальной зарплаты.

    Отметим, по различным данным, в Польше проживают от полутора до двух миллионов украинцев. Опрос показал, что 46% поляков выступают против приема беженцев с Украины.

    20 февраля 2026, 14:44 • Новости дня
    Спасатели нашли тела семи китайских туристов на Байкале
    Спасатели нашли тела семи китайских туристов на Байкале
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ольхонском районе Иркутской области спасатели нашли тела семи погибших в результате провала туристического УАЗа под лед Байкала, сообщили в ГУ МЧС по региону.

    Семь тел погибших нашли спасатели на месте провала автомобиля с туристами под лед Байкала, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

    Трагедия произошла в Ольхонском районе, недалеко от мыса Хобой. Внедорожник УАЗ во время движения провалился в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в этом месте составляет 18 метров.

    «Обнаружены тела семи человек. Запланированы водолазные работы», – говорится в сообщении ведомства. По словам представителей МЧС, обследование проводилось с применением подводной камеры. Сейчас спасатели продолжают работу на месте происшествия, уточняя детали ЧП.

    Ранее стало известно, что половина туристов, пропавших после провала машины под лед на Байкале, приехала из Китая благодаря безвизовому режиму между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе происшествия на Байкале разрешено передвигаться только на судне с воздушной подушкой при отсутствии переправы.

    Напомним, в пятницу в Иркутской области автомобиль УАЗ с девятью пассажирами провалился под лед в районе мыса Хобой на озере Байкал, восемь человек пропали, один был спасен.

    20 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Летчик Су-34 Криштоп рассказал о пытках в плену на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Российский летчик Максим Криштоп после катастрофы Су-34 под Харьковом в марте 2022 года провёл год в украинских тюрьмах, где подвергался жестоким пыткам.

    Летчик Су-34 Максим Криштоп поделился подробностями о проведенном в плену годе на Украине, передает «Московский комсомолец».

    Офицер попал в плен после выполнения боевого задания 6 марта 2022 года над Харьковской областью, когда в его самолет попали ракеты, начался пожар, и экипаж катапультировался. Во время спуска на парашюте Криштоп был обстрелян с земли и, несмотря на девятичасовые попытки уйти от погони, оказался в руках украинских военных.

    Летчик рассказал, что за год его перевозили по изоляторам и колониям разных украинских городов, в том числе содержали в СБУ и ГУР. В СБУ, по словам Криштопа, пленным выдавали только гимнастические коврики и одно одеяло на двоих, а пищу давали дважды в сутки. Самым тяжелым, отмечает офицер, было физически выжить: «Применялись систематические избиения, причем очень жестокие – с садизмом», – заявил Криштоп.

    Он уточнил, что к летчикам и артиллеристам украинцы относились с особой жестокостью: пленных душили пакетом, угрожали расправой и подталкивали к самоубийству. По его словам, перед публичными мероприятиями, такими как пресс-конференции, избивали особенно жестоко и требовали заучить нужные ответы, угрожая еще большими пытками.

    На Украине Криштоп был приговорен к 12 годам тюрьмы, однако вернулся на Родину в мае 2023 года в рамках обмена военнопленными.

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также отметила нарушения международных норм обращения с пленными.

    Жительница Курской области рассказала о содержании в плену на территории Украины.

