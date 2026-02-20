Ягудин назвал справедливой победу Лью на Олимпиаде в Италии

Ягудин назвал справедливым распределение медалей в женском одиночном катании ОИ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Победа американской фигуристки Алисы Лью и распределение остальных наград в женском одиночном катании на Олимпиаде в Италии были абсолютно справедливыми, заявил олимпийский чемпион Алексей Ягудин, передает ДоброFON.

Он подчеркнул, что Лью каталась в совершенно свободной, раскованной манере, присущей американским спортсменкам, и добавил: «Просто так кататься, как мы видели Алису, – русские так не умеют. Это просто по фану… Это как у них: «Hey! How are you?» У них все: «Have a good time. I'm just happy to be here». Вот в таком стиле Алиса откатала».

Ягудин отметил, что еще после короткой программы советовал Аделии Петросян выполнять четверные прыжки, поскольку без них невозможно было рассчитывать на место на пьедестале. По его мнению, первое место Лью и второе японки Сакамото были неоспоримы, а судьба третьего места уже не имела принципиального значения.

Петросян заняла шестое место после неудачного исполнения четверного тулупа в произвольной программе, а серебро и бронза достались японкам Каори Сакамото и Ами Накаи соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Петросян примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Италии. Ранее Петросян отметила, что ей стыдно за свое выступление на Олимпиаде, где она заняла шестое место. В короткой программе она завершила выступление на пятой позиции с результатом 72,89 балла.



