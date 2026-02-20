  • Новость часаВерховный суд США признал введение пошлин Трампа превышением полномочий
    Верховный суд США признал введение пошлин Трампа превышением полномочий

    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный суд США постановил, что администрация президента Дональда Трампа превысила полномочия при введении импортных пошлин по закону о чрезвычайном положении.

    Верховный суд США признал, что администрация Дональда Трампа превысила свои полномочия при введении импортных пошлин против других стран по закону о чрезвычайном положении, передает ТАСС. Решение было поддержано шестью судьями, трое высказались против.

    Суд подтвердил вердикт нижестоящей инстанции, который ранее уже признал действия администрации Трампа незаконными. Импортные пошлины были введены под предлогом необходимости реагирования на чрезвычайную ситуацию, однако судьи сочли эти меры превышением полномочий исполнительной власти.

    Ранее суд по международной торговле США признал, что Дональд Трамп превысил полномочия при введении высоких тарифов, поэтому их большая часть должна быть отменена в течение десяти дней.

    Судья Федерального окружного суда Северного округа Калифорнии ранее отклонил иск губернатора Гэвина Ньюсома о блокировке этих пошлин.

    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану

    Военный эксперт Лямин: Присутствие кораблей России и Китая осложняет планы США против Ирана

    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    @ Matrix Images/Nic Bothma/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Учения «Морской пояс безопасности – 2026» «мешают» США начать военную операцию против Ирана по ряду причин. Ключевая состоит в потенциальном риске случайного удара по военному кораблю России или Китая, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее западная пресса сочла, что российские и китайские военные корабли осложнили планы Вашингтона по Ближнему Востоку.

    «Совместные учения России, Китая и Ирана проходят в последние годы регулярно. Но на фоне угроз Вашингтона перейти к жестким мерам против Исламской республики маневры стали своеобразным политическим жестом поддержки Москвой и Пекином своего союзника», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

    По его словам, присутствие российских и китайских морских подразделений в регионе действительно осложняет возможную операцию США и Израиля по ряду причин. «Во-первых, возникает риск случайного удара по военному кораблю России или Китая. Во-вторых, Москва и Пекин могут собрать информацию о действиях американской авианосной ударной группы, а также предупредить иранцев о начале атаки, что позволит Тегерану более качественно ее отразить», – рассуждает собеседник.

    Впрочем, как оговорился эксперт, обмен разведданными возможен и вне рамок учений. «Отсюда третья причина «осложнения» планов Пентагона: если передавать информацию в оперативном режиме, она может использоваться в качестве целеуказания для, допустим, иранских противокорабельных ракет. Но это требует высокого уровня взаимодействия и политического решения», – добавил Лямин.

    На этом фоне он упомянул работу самолетов НАТО в Черном море: они не участвуют в боевых действиях, но ведут постоянную разведку в пользу Украины. Как бы то ни было, по оценкам аналитика, вероятность начала военной кампании США при возможном участии Израиля крайне высока. Окончательное решение американские власти будут принимать, отталкиваясь от того, удастся ли им решить задачи в сжатые сроки, считает эксперт.

    «Дело в том, что Трамп не хочет подходить к промежуточным выборам в Конгресс в состоянии конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому ему нужна быстрая победоносная операция. Если Штаты перейдут к действиям, то Тегерану было бы выгоднее втянуть американцев в полноценную войну. Таким образом Исламская республика сможет добиться удовлетворительного для себя соглашения с Вашингтоном по целому комплексу вопросов – от ядерной программы до выстраивания ирано-американских отношений», – заключил Лямин.

    Напомним, в то время как США перебрасывают силы на Ближний Восток, Россия, Иран и Китай проводят учения «Морской пояс безопасности – 2026» в Ормузском проливе. Помощник российского президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты» назвал маневры «актуальными». «Задействуем потенциал БРИКС, которому пора придать полноценное стратегическое морское измерение», – сказал он.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что совместные военно-морские учения были запланированы заранее и не связаны с недавней эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что Москва призывает все стороны, включая Тегеран, проявлять сдержанность и использовать политико-дипломатические методы урегулирования.

    Тем временем западная пресса считает, что маневры осложняют планы США в регионе. Как отмечает The War Zone, присутствие российских и китайских военных кораблей в этих водах на фоне возможной американской операции против Исламской республики может иметь военные и политические последствия.

    «Я не считаю, что это существенно увеличит вероятность конфликта с Россией и Китаем, но, вероятно, создаст дополнительные факторы, которые следует учитывать при планировании любых ударов по Ирану», – заявил TWZ Том Шугарт, старший научный сотрудник «Центра новой американской безопасности» (CNAS) и отставной офицер подводного флота ВМС США.

    Ранее израильский портал Ynet сообщил, что армия обороны Израиля, а также спасательные службы и командование тыла находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Израильские власти провели консультации по этому вопросу, в которых участвовал в том числе премьер Биньямин Нетаньяху. Они исходят из того, что Тегеран запустит ракеты по израильской территории, даже если еврейское государство не будет участвовать в американских ударах.

    Между тем, высокопоставленные чиновники по национальной безопасности доложили главе Белого дома Дональду Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу, сообщает CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. Пентагон перебрасывает на Ближний Восток и в Южную Европу крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак в 2003 году.

    Ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln уже пересекла зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), в которую входит Иран. В регион доставлены эскадрильи истребителей F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, F-35C и вертолетов MH-60R/S. Там же находятся несколько эсминцев класса Arleigh Burke с управляемыми ракетами на борту.

    Ожидается, что авианосец USS Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли также направятся из Карибского моря на Ближний Восток. Кроме того, онлайн-системы отслеживания полетов показывают, что истребители F-22 Raptor, F-16 Fighting Falcon, самолеты-разведчики E-3 Sentry и разведывательный самолет U-2 Dragon Lady либо находятся в пути через Атлантику, либо недавно прибыли в Испанию и на Азорские острова, расположенные в Атлантическом океане.

    Отметим, во вторник в Женеве прошел очередной раунд непрямых переговоров американской и иранской делегаций по ядерной программе. Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил: «В некотором смысле переговоры с прошли хорошо, но Тегеран пока не готов признать некоторые из «красных линий» Трампа».

    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт прокомментировала недовольство Владимира Зеленского, который заявил, что президент США Дональд Трамп ведет себя нечестно и призывает к уступкам для урегулирования на Украине только Киев.

    «Я думаю, что президент ответил бы словами о том, что он не считает честным, что тысячи украинцев теряют свои жизни, и россияне тоже», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    Левитт подчеркнула, что Трамп остается привержен идее мирного урегулирования ситуации. Она также сообщила, что в ходе очередного раунда трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной стороны достигли «значимого прогресса» и договорились проинформировать своих лидеров о результатах встречи. Стороны продолжат работу над мирным соглашением, сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошли трехсторонние переговорыпо урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Зеленский в телефонном интервью несколько раз отметил, что Трамп пытается давить на Украину, видимо, считая, что небольшая страна скорее согласится с неудобными условиями мира.

    Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

    В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

    Такое заявление американский лидер сделал на первом заседании «Совета мира», который был создан по инициативе Вашингтона, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что недооценил сложность урегулирования кризиса на Украине, хотя рассчитывал на свои личные контакты с Путиным. «Я думал, что это будет легко, потому что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным», – признался Трамп.

    Американский президент также высоко оценил работу своего спецпосланника Стивена Уиткоффа по вопросам Украины. Он рассказал, что его первая встреча с Путиным длилась около четырех часов, что, по словам Трампа, свидетельствует о таланте Уиткоффа и его способности находить общий язык.

    Трамп добавил, что на протяжении встречи неоднократно интересовался у своих помощников, как проходит переговоры, и выражал желание скорее положить конец конфликту.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин и Трамп поддерживают отличные отношения.

    @ Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выступил против передачи острова Диего-Гарсия Маврикию, назвав шаг ошибкой и угрозой стратегическим интересам Британии, сообщает Sky News.

    Дональд Трамп резко осудил решение Британии о передаче архипелага Чагос Маврикию, о чем он написал на своей платформе Truth Social, передает Sky News.

    Президент США особо подчеркнул, что Диего-Гарсия необходимо сохранить под британским контролем, поскольку на острове размещена совместная военная база Великобритании и США.

    «Нельзя терять контроль над Диего-Гарсия ради сомнительного столетнего лизинга. Эта земля не должна быть отдана Великобританией, и если это произойдет, это станет пятном для нашего великого союзника», – заявил Трамп.

    Глава британского МИДа в ответ отметил, что соглашение по Чагосу – единственный способ гарантировать долгосрочную работу военной базы, важной для безопасности союзников.

    Позиция Трампа по сделке менялась несколько раз: ранее он называл ее ошибкой, затем поддержал после разговора с Киром Стармером, а теперь вновь выступил против. Белый дом подтвердил, что этот пост отражает текущую политику администрации Трампа.

    В британском парламенте вокруг сделки разгорелись споры. Лидер консерваторов Кеми Баденох поддержала слова Трампа, призвав отменить соглашение.

    Законопроект о передаче островов Маврикию пока отложен в Палате лордов.

    Ранее Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в словах Дональда Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Трамп назвал передачу Маврикию архипелага Чагос актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости», подчеркнув угрозу для военной базы США на острове Диего-Гарсия.

    Высокий суд Англии и Уэльса в 2025 году запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Маврикию, указав на необходимость учитывать права коренных жителей.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Британия продолжает контролировать архипелаг Чагос и Мальвинские острова, нарушая резолюции ООН.

    Tекст: Антон Антонов

    У Тегерана есть не более 15 дней для достижения соглашения с Вашингтоном, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что сделки с Ираном состоится «так или иначе». «Я бы сказал, что этого времени должно быть достаточно, 10-15 дней максимум», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источники CBS News сообщили, что американские военные готовы нанести удары по Ирану уже 21 февраля. В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%. На этом фоне Россия, Иран и Китай проводят в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    Tекст: Катерина Туманова

    Даже для президента США Дональда Трампа, одержимого заключением сделок, назначение одних и тех же посланников для одновременного ведения двух групп переговоров – по иранской ядерной проблеме и украинскому конфликту – в течение одного дня в Женеве вызвало недоумение у многих в мире внешней политики, узнало Reuters.

    «Эксперты отмечают, что проведенная во вторник челночная дипломатия специального посланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера вызвала вопросы не только о том, не перегружены ли они и не уступают ли им в силах, но и об их серьезных перспективах разрешения любого из двух кризисов», – передает Reuters.

    Dажные переговоры по двум давним вопросам были организованы быстро, и выбор Женевы в качестве места проведения обоих переговоров так и не был четко объяснен, за исключением давней истории города как центра международной дипломатии.

    «Трамп, похоже, больше сосредоточен на количестве, чем на качестве, вместо того чтобы заниматься сложной и детальной дипломатической работой. Решать обе проблемы одновременно в одном месте не имеет особого смысла», – сказал Бретт Бруен, бывший советник по внешней политике в администрации Обамы, а ныне глава стратегической консалтинговой компании Global Situation Room.

    Представитель регионального руководства, близкий к иранскому правительству, заявил, что двойная повестка дня американской делегации в Женеве усилила сомнения в искренности Вашингтона в отношении обеих дипломатических инициатив.

    «Такой подход чрезмерен. Это напоминает отделение неотложной помощи с двумя тяжелобольными пациентами и одним врачом, неспособным уделить ни одному из них достаточно внимания, что увеличивает вероятность неудачи», – сказал спикер на условиях анонимности.

    Моханад Хадж-Али из Ближневосточного центра Карнеги в Бейруте заявил, что в иранском кризисе на кону слишком многое, чтобы США могли вести дипломатию таким образом.

    «Откровенно говоря, шокирующая реальность – это то, что команде Уиткоффа и Кушнера поручено решать все мировые проблемы», – отметил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил проведение раунда переговоров по Украине и заявил, что делегация США с участием спецпредставителей Уиткоффа и Кушнера планирует провести в Женеве встречи с иранской стороной.

    Зеленский заявлял, что Трамп хочет заключить мир на Украине «одним большим пакетом». NYT писала  о слабых ожиданиях от переговоров России, США и Украины в Женеве.

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп примет лидеров стран G20 на саммите, который пройдет в середине декабря в Майами, сообщает американский Минфин.

    Саммит «Группы двадцати» (G20) состоится в 2026 году в Майами. Встреча лидеров пройдет 14-15 декабря в клубе Trump National Doral под председательством президента США Дональда Трампа, сообщил ТАСС.

    В Министерстве финансов США отметили: «Год председательства США в G20 завершится саммитом лидеров, который пройдет 14-15 декабря в клубе Trump National Doral в Майами, штат Флорида, под руководством президента Дональда Трампа».

    Подробности о формате и повестке саммита будут объявлены позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты начали готовиться к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами в декабре 2026 года.

    Российская шерпа в «Группе двадцати» Светлана Лукаш отметила положительный результат первой встречи представителей G20 под председательством США. Также Москва выразила надежду, что Польша не забудет о главном экономическом предназначении G20 несмотря на приглашение США участвовать в следующем саммите.

    Кроме того, Россия ведет подготовку к совещанию министров иностранных дел G20, которое пройдет в октябре в США в Атланте.


    @ Joint Base Elmendorf-Richardson/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В свежем номере швейцарского издания NZZ появилась иллюстрация с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в окружении европейских лидеров в виде гномов-карликов.

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ) опубликовала статью с иллюстрацией, на которой президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп изображены в окружении уменьшенных европейских лидеров. Материал опубликован под заголовком «Почему Европа не повзрослеет», сообщает РИА «Новости».

    На иллюстрации рядом с Путиным и Трампом изображены уменьшенные президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Британии Кир Стармер. Европейские лидеры представлены в виде гномов с красными колпаками, что, по мнению авторов, символизирует их слабое политическое влияние на фоне лидеров России и США.

    В публикации также подчеркивается разобщенность Европы по ключевым вопросам. «Даже в судьбоносном вопросе помощи Украине Европа разделена. Север платит, а юг наблюдает. Вместо единства царит эгоизм», – подчеркивает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Владимиром Путиным. Трамп также назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    До этого глава МИД Сергей Лавров также заявил, что Путин и Трамп поддерживают отличные отношения.


    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в телефонном интервью несколько раз отметил, как американский лидер Дональд Трамп пытается давить на Украину, видимо, считая, что небольшая страна скорее согласится с неудобными условиями мира.

    Украинский народ отвергнет мирное соглашение, предусматривающее односторонний вывод войск из восточного Донбасса и передачу его России, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Axios во вторник.

    Зеленский рассказал, как американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили ему о желании России положить конец войне, и что ему следует координировать свои действия с переговорной командой Украины перед началом переговоров.

    Но Зеленский ясно дал понять, что он гораздо более пессимистичен. Он посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продавать видение мира, которое его народ сочтет «неудачной историей».

    «Зеленский заявил, что «несправедливо», что президент Трамп публично призывает Украину, а не Россию, пойти на уступки ради мира», – отмечается в статье.

    Он указал на то, что хотя Трампу легче оказать давление на Украину, чем на гораздо более крупную Россию, путь к созданию прочного мира не в том, чтобы «дать победу» президенту России Владимиру Путину.

    Трамп дважды за последние дни заявлял, что именно Зеленскому предстоит идти на уступки.

    «Надеюсь, это просто его тактика, а не решение», – сказал Зеленский Axios.

    Он подтвердил, что лучший способ добиться прорыва на местах – это личная встреча с Путиным, добавив, что поручил своей команде поднять вопрос о возможности будущей встречи на уровне лидеров в Женеве.

    По данным портала, американские посредники предложили украинской стороне вывести войска из контролируемых ими частей Донбасса и создать демилитаризованную «свободную экономическую зону». Вашингтон пока не определился, какая страна будет обладать суверенитетом над этой территорией.

    Зеленский же готов обсудить вывод войск, но призвал Москву отвести свои войска на эквивалентное расстояние и отверг претензии России на суверенитет над этой зоной.

    Он добавил, что во время второго раунда переговоров российские официальные лица пообещали проконсультироваться с Москвой и представить подробную позицию по территориальному вопросу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве, которые длились более четырех часов. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский. NYT сообщила, что Киев обеспокоен возвращением Мединского на переговоры. Также на Украине сообщили о контакте представителей ЕС с делегацией Киева в Женеве.


    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил Китаю начать переговоры по стратегической стабильности.

    Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Кристофер Йо заявил, что Вашингтон видит в таких переговорах способ предотвратить гонку вооружений, передает РИА «Новости».

    «Президент предлагает возможность предотвратить гонку вооружений путем участия в переговорах по стратегической стабильности – многосторонних или иных – по мере приближения обзорной конференции ДНЯО в апреле», – сказал Йо во время выступления на площадке Института Хадсона.

    Он выразил надежду, что Китай примет предложение США. По словам Йо, тема стратегической стабильности станет одной из ключевых на предстоящей международной конференции по вопросам нераспространения.

    Ранее глава КНР Си Цзиньпин призвал совместно защищать стратегическую стабильность России и Китая.

    Китай обвинил США в подрыве глобальной ядерной стабильности.

    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая.

    Япония решила инвестировать 36 млрд долларов в проекты США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Япония планирует инвестировать до 36 млрд долларов в проекты по добыче нефти, газа и критически важных минералов в США – это первая часть от общего обязательства в 550 млрд долларов, взятого в рамках торгового соглашения с американским лидером Дональдом Трампом, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, ключевые вложения включают строительство газовой электростанции в Огайо, терминала по экспорту нефти в Мексиканском заливе и завода синтетических промышленных алмазов в Джорджии.

    Трамп написал в соцсетях: «Наше ОГРОМНОЕ торговое соглашение с Японией только что стартовало! Масштаб таких проектов невозможен без одного очень важного слова – ПОШЛИНЫ». Японский премьер-министр Санаэ Такаити добавила, что эти проекты нацелены на формирование устойчивых цепочек поставок и «полностью соответствуют основной цели: развитие взаимовыгодного сотрудничества, обеспечение экономической безопасности и стимулирование роста».

    Самая крупная инвестиция – электростанция на природном газе мощностью 9,2 ГВт в Огайо, которой будет заниматься подразделение SB Energy корпорации SoftBank Group. Объект при полной мощности сопоставим с работой девяти атомных реакторов и сможет обеспечивать энергией около 7,4 млн домов на крупнейшей американской электросети PJM. Toshiba и Hitachi также проявили интерес к участию в проекте.

    Второй по значимости проект – глубоководный терминал по экспорту сырой нефти в Техасе (GulfLink), где Япония вложит 2,1 млрд долларов. Ожидается, что терминал может обеспечить до 30 млрд долларов ежегодного экспорта нефти из США. Кроме того, Япония направит 600 млн долларов в производство синтетических промышленных алмазов высокопрочного типа, необходимых, в частности, для полупроводниковой и автомобильной промышленности.

    В финансировании ключевые роли сыграют Japan Bank for International Cooperation и Nippon Export and Investment Insurance. Как сообщил министр торговли Японии Рёсе Акадзава, основная доля средств будет предоставляться в виде займов и гарантий. Первая встреча по отбору проектов прошла в декабре, а окончательное решение по инвестициям принимает президент США на основании рекомендаций инвестиционного комитета.

    Соглашение предусматривает, что в случае отказа Японии финансировать выбранный проект США могут повысить пошлины или вернуть часть доходов, полученных от инвестиций. Сейчас пошлины на японские товары установлены на уровне 15%, особо важной отраслью для Японии остаётся автомобилестроение.

    Ранее посол России в Японии Николай Ноздрев сообщил, что японские власти одновременно говорят о желании заключить мирный договор с Россией и намерении ужесточать санкции, такая позиция вызывает лишь отторжение.

    Tекст: Антон Антонов

    Прорыв канализационной трубы в штате Мэриленд, который расположен вокруг Вашингтона, грозит экологической катастрофой, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. От места происшествия до Белого дома всего 15 км.

    Левитт заявила, что федеральные власти и президент США Дональд Трамп готовы помочь в преодолении последствий аварии, однако для этого требуется официальный запрос от местных властей, передает РИА «Новости».

    «Давайте надеться и молиться, что губернатор [Уэс Мур] поступит правильно и попросит вмешаться президента Трампа», – сказала Левитт.

    Она отметила, что местная инфраструктура слишком долго оставалась без внимания региональных властей, была «забыта губернатором» и остро нуждается в ремонте.

    По словам Левитт, специалисты давно предупреждали о возможных поломках, однако никаких улучшений за последние годы не было. «Без помощи федерального правительства это будет экологическая катастрофа», – подчеркнула она.

    Прорыв канализационной трубы произошел в округе Монтгомери 19 января. В результате аварии более 900 тыс. тонн сточных вод попали в Потомак. Очистительные работы продолжаются уже месяц – место огорожено, установлены предупреждающие знаки, сохраняется неприятный запах.

    Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа не запланирован

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом не намечен.

    «Разговора двух президентов, президентов России и США, пока не планируется», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые.

    Трамп задремал на первом заседании «Совета мира»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уснул на первом собрании «Совета мира» в ходе выступления одного из делегатов на мероприятии в столице США.

    Трамп задремал на первом заседании «Совета мира», открывшемся 19 февраля, передает РБК.

    Белого дома закрыл глаза и практически заснул, пока выступал один из участников.

    До этого Дональд Трамп засыпал по несколько раз в месяц на совещаниях.

    Кроме того, президент США уснул во время встречи в Овальном кабинете.

    Tекст: Мария Иванова

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично предположил, что стремление западных политиков разрушить свою цивилизацию изнутри объясняется их внеземной природой.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) обещание Дональда Трампа рассекретить данные об НЛО, передает ТАСС.

    «Возможно, Обама – один из них, наряду с лидерами ЕС и Великобритании – это объясняло бы их попытки подорвать западную цивилизацию изнутри», – написал он.

    Ранее американский лидер в соцсети Truth Social анонсировал публикацию правительственных документов о внеземных формах жизни. Он намерен поручить министру обороны Питу Хегсету начать процесс раскрытия сведений о неопознанных аномальных явлениях. Трамп назвал эту тему чрезвычайно интересной и важной.

    Трамп также упрекнул Барака Обаму в раскрытии секретной информации из-за слов о реальности инопланетян. Сам экс-президент позднее уточнил, что не видел доказательств контакта с пришельцами, хотя и допускает существование жизни во Вселенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший американский лидер Барак Обама признался в вере в существование инопланетян.

    Ранее Пентагон официально отверг наличие доказательств посещения Земли пришельцами.

