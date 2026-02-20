Шестикратный мировой рекордсмен казак Поталов запланировал новый рекорд к 9 Мая

Казак Поталов решил отбуксировать судно весом более 8 тыс. тонн ко Дню Победы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Шестикратный мировой рекордсмен и чемпион мира казак Тимофей Поталов планирует установить новый рекорд к 9 Мая, посвященный 81-й годовщине Великой Победы, сообщает пресс-служба Всевеликого войска Донского. Поталов собирается отбуксировать морское судно весом более восьми тыс. тонн.

Поталов занимает должность заместителя атамана по физической культуре и спорту в ШГКО «Александровск – Грушевское» города Шахты. Ему 28 лет, и он уже несколько раз вписывал свое имя в историю мирового силового экстрима, отмечают в пресс-службе. Среди достижений атлета – смещение трактора весом 20 тонн на четыре метра за 55 секунд, благодаря чему Поталов побил мировой рекорд, продержавшийся восемь лет. Он также дважды становился чемпионом Европы и Азии по трэк-пулу.

В декабре 2021 года Поталов сдвинул четыре КАМАЗа общим весом 42 тонны. Уже в 2022 году силач сумел протянуть электричку весом 402 тонны более чем на девять метров.

Сейчас Поталов готовится к Кубку мира по силовому экстриму в Ростове-на-Дону, а также к мировому чемпионату в Москве, где намерен вновь подтвердить статус одного из сильнейших атлетов.

