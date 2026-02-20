  • Новость часаВерховный суд США признал введение пошлин Трампа превышением полномочий
    Избиратели ЕС отказываются финансировать подготовку «войны с Россией»
    Медведев о Каллас: С этим человеком не общаются даже коллеги
    Названо гражданство иностранцев, пытавшихся купить в Грузии уран и цезий-137
    Мерц: Новая великодержавная политика вызывает конфликты
    Путин на заседании Совбеза попросил Мединского огласить итоги переговоров в Женеве
    В числе погибших на Байкале оказалась семья из Китая
    США сняли F-35 с учений в Норвегии из-за переброски сил к Ирану
    Эксперт объяснил интерес Саудовской Аравии к обогащению урана
    В Москве выявили 64 тыс. неработающих с теневыми доходами
    20 февраля 2026, 20:11 • Новости дня

    В МИД отметили деградацию политиков Австрии

    Замглавы МИД Любинский заявил о деградации политиков Австрии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский на презентации книги о 4-й гвардейской армии отметил, что Австрия утратила значительную часть независимости из-за текущей политической конфигурации и указал на деградацию политического класса страны.

    Политический класс Австрии переживает деградацию, а страна утратила существенную часть своей самостоятельности. Об этом на презентации переиздания книги «От Сталинграда до Вены. Боевой путь 4-й гвардейской армии» заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский, передает ТАСС. Он отметил: «На нынешний момент моя оценка – это деградация политического класса Австрийской Республики».

    Любинский пояснил, что нынешняя структура власти и коалиционное правительство в Австрии привели к снижению суверенитета страны. По его словам, Австрия была интересна России как нейтральное государство, которое раньше отстаивало свое мнение на международной арене и боролось за влияние в Евросоюзе.

    Дипломат добавил, что именно на этом строился диалог между Россией и Австрией, однако теперь такие принципы остались в прошлом. Любинский подчеркнул, что судьбу самостоятельности страны должны решать австрийские избиратели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Австрии осудило спектакль «Украиномания» в Вене. Российские дипломаты заявили, что постановка посвящена односторонним трактовкам конфликта на Украине и искажает реальность.

    Ранее посольство России в Австрии направило ноту протеста МИД страны из-за акции украинских радикалов в Вене в честь дня рождения Степана Бандеры.

    Напомним, что Австрия вернулась в топ-10 «Рейтинга недружественных правительств» по итогам декабря.


    20 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    @ Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт между Джорджей Мелони и Эммануэлем Макроном обострился после убийства 23-летнего правого активиста в Лионе и заявления Мелони о «ране для Европы», пишет Politico.

    Окружение Джорджи Мелони с «изумлением» восприняло слова Эммануэля Макрона, заявив, что ее реакция на убийство была лишь выражением солидарности с французами, сообщает Politico.

    Итальянская сторона настаивает, что заявление премьера о том, что смерть 23-летнего Квентина Деранке стала «раной для всей Европы», не было вмешательством во внутренние дела Франции.

    Макрон, находясь с визитом в Индии, обвинил Мелони в недопустимом вмешательстве и заметил, что националисты, которые не хотят, чтобы им мешали дома, первыми комментируют происходящее за рубежом. Он также заявил, что политические силы по краям спектра должны «навести порядок у себя», и подчеркнул, что во Франции нет места движениям, которые принимают или оправдывают насилие.

    Напомним, 23-летний Квентин Деранке погиб от ударов по голове во время потасовки у университета в Лионе, где проходила конференция с участием евродепутата от «Непокоренной Франции» Римы Хассан. Прокурор Лиона сообщил о возбуждении формального расследования в отношении семи человек, включая помощника депутата этой партии: трое из них признались в связях с ультралевыми группами, некоторые подтвердили участие в драке, но все отрицают умысел на убийство.

    Мэр Лиона Грегори Дусе призвал власти запретить запланированный на субботу марш в память о погибшем активисте.

    Газета отмечает, что на фоне затянувшегося спора по вопросам миграции и абортов Макрон и Мелони намерены встретиться в апреле на франко-итальянском саммите в Тулузе, что рассматривается как шанс для разрядки отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони демонстративно закатила глаза в ответ на реплику Эммануэля Макрона на саммите G7.

    Глава итальянского правительства также выражала недовольство решением французского суда о запрете Марин Ле Пен участвовать в выборах.

    Официальный Париж резко осудил предложение итальянской стороны отправить французского лидера на Украину в каске.

    20 февраля 2026, 10:19 • Новости дня
    Девять стран ЕС запретили фон дер Ляйен нанять 2,5 тыс. новых чиновников
    Девять стран ЕС запретили фон дер Ляйен нанять 2,5 тыс. новых чиновников
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министры девяти стран Евросоюза выразили протест против планов Еврокомиссии увеличить административные расходы и нанять новых сотрудников, указав на необходимость экономии.

    Девять стран Евросоюза выступили против планов Еврокомиссии нанять дополнительно 2,5 тыс. новых чиновников и увеличить административные расходы, сообщает Politico.

    Министры этих стран направили письмо еврокомиссару по бюджету Петру Серафину, в котором призвали отказаться от увеличения штата и расходов на управление.

    По данным издания, Еврокомиссия запрашивает около 1,4 млрд евро на оплату работы новых сотрудников в период с 2028 по 2034 год – именно столько составляет предполагаемая стоимость найма 2,5 тыс. чиновников. Авторы письма считают, что это противоречит заявленным целям экономии, реформ и эффективности, а также может подорвать доверие к предложениям по следующему долгосрочному бюджету Евросоюза.

    В письме отмечается, что страны ЕС сейчас вынуждены сокращать расходы и проводить реформы, зачастую по требованию самой Еврокомиссии. «Давление на национальные правительства с целью повышения эффективности расходов возрастает», – говорится в обращении. Министры подчеркивают, что Еврокомиссия должна демонстрировать такой же подход и к собственным административным тратам.

    Австрийский министр по делам Европы Клаудия Бауэр добавила, что в нынешних условиях существенное увеличение числа чиновников рискует вызвать недовольство граждан и поставить под сомнение призывы Еврокомиссии к бюджетной дисциплине для государств – членов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен становится символом деградации Евросоюза.

    Она призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» России.

    Фон дер Ляйен советовала очень внимательно слушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай».

    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    20 февраля 2026, 15:45 • Новости дня
    Медведев о Каллас: С этим человеком не общаются даже коллеги

    Медведев заявил о нежелании европейских дипломатов общаться с Каллас

    Медведев о Каллас: С этим человеком не общаются даже коллеги
    @ igor zadecki/arena akcjiji/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с главой евродипломатии Каей Каллас не контактируют ни европейские коллеги, ни представители США, указывая на отсутствие уважения.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейские коллеги и госсекретарь США Марко Рубио не общаются с главой евродипломатии Каей Каллас.

    По его словам, они не считают возможным снизойти до уровня представителя по международным вопросам Европейского союза, чтобы провести встречу.

    В опубликованном в его канале Max видео Медведев подчеркнул, что министры иностранных дел многих европейских стран также избегают контактов с Каллас, а по поводу главы внешнеполитического ведомства США отметил, что «там вообще непонятно, кто это».

    «Кая Каллас? А кто это такая? С этим человеком не общаются даже коллеги», – сказал он.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас опубликовала список условий для России по урегулированию конфликта на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    Каллас получила премию газеты Politico за худший «покерфейс» по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, где она не сумела скрыть раздражения после выступлений представителей США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выборы на Украине могут подорвать влияние Каллас и привести к ее отставке, если новый лидер Украины подпишет мирное соглашение.

    20 февраля 2026, 06:52 • Новости дня
    Еврокомиссия собралась узаконить захват танкеров с российской нефтью
    Еврокомиссия собралась узаконить захват танкеров с российской нефтью
    @ Denis Thaust/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская комиссия в новом пакете антироссийских санкций намерена юридически обосновать перехват танкеров с нефтью Росси, сообщил источник в дипломатических кругах Брюсселя.

    В 20-м пакете санкций речь фактически ведется о подготовки юридических оснований для остановки, проверки и возможной конфискации танкеров, по мнению Брюсселя, перевозящих российскую нефть, сказал собеседник ТАСС.

    «Это вызывает серьезную озабоченность у ряда государств ЕС, поскольку грозит прямым военным столкновением на море», – добавил дипломат.

    До этого СМИ сообщали, что глава обороны Британии Джон Хили провел переговоры с коллегами из стран Скандинавии и Балтии по перехвату танкеров, которые считают связанными с Россией.

    По этим данным, США, Евросоюз и Британия ввели санкции против более чем 600 танкеров из-за их возможных связей с Россией.

    20 февраля 2026, 15:06 • Новости дня
    Объем параллельного импорта в Россию упал до исторического минимума

    Объем параллельного импорта в РФ упал до исторического минимума в 1 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Параллельный импорт в Россию в январе оказался на самом низком уровне за всю историю, почти вдвое уступив среднемесячному показателю 2025 года, сообщили в Минпромторге.

    Объем параллельного импорта в Россию в январе достиг исторического минимума и составил 1 млрд долларов. Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь – замглавы Минпромторга Роман Чекушов на Неделе российского бизнеса.

    По словам Чекушова, это почти в два раза ниже, чем среднемесячный показатель по 2025 году.

    Он уточнил, что объем параллельного импорта в Россию по итогам 2025 года составил более 23,1 млрд долларов, а среднемесячный показатель достигал около 1,9 млрд долларов.

    Ранее Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта продукции Adidas, подтвердив, что ограничения касаются только отдельных партий без надлежащих документов.

    До этого правительство России продлило до конца 2026 года упрощенный порядок ввоза определенных электронных устройств, включая смартфоны и компьютеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявлял, что объем параллельного импорта в Россию будет снижаться в 2026 году.


    20 февраля 2026, 16:07 • Новости дня
    В Екатеринбурге умер историк Авдонин, обнаруживший останки царской семьи
    В Екатеринбурге умер историк Авдонин, обнаруживший останки царской семьи
    @ Семехин Анатолий/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На 94-м году жизни ушел выдающийся историк Александр Авдонин, обнаруживший останки царской семьи.

    О смерти Александра Авдонина сообщили в Свердловском областном краеведческом музее, передает URA.RU.

    Авдонин с 1993 года работал в музее, заведовал залом памяти Романовых и организовал Романовские чтения, которые проходили с 1990-х по 2018 год.

    Заместитель гендиректора по научной работе Светлана Корепанова отметила, что до последнего поддерживала с ним связь, а о его смерти в музей сообщили сегодня.

    Авдонин стал известен как первооткрыватель места захоронения останков семьи императора Николая II. В 1979 году вместе с писателем Гелием Рябовым он обнаружил скрытое захоронение в урочище Ганина Яма.

    В течение 12 лет Авдонин хранил эту информацию в тайне. В 1991 году участники поисков создали Екатеринбургский общественный фонд «Обретение» для официального признания находки.

    Историк посвятил дальнейшую жизнь поиску и признанию останков, выпустил две книги: «Ганина яма» и «В жерновах революции».

    Он сотрудничал с криминалистом Владимировым Соловьевым из Следственного комитета России и генетиками, участвовавшими в расследовании гибели династии Романовых.

    В экспозиции музея представлены реконструкции облика Романовых на основе найденных черепов.

    Имя Авдонина и его вклад в изучение истории династии Романовых отражены в фондах музея и в специальном разделе экспозиции «Дом Романовых и Урал».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский Институт национальной памяти отнес династию Романовых к символам «российского империализма» и инициировал переименование улиц, связанных с царской семьей, на Украине.

    20 февраля 2026, 17:49 • Новости дня
    Названо число выдворенных из России в 2025 году мигрантов

    В 2025 году приставы выдворили из России 64 тыс. мигрантов из 76 стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В течение прошлого года судебные приставы выдворили из России почти 64 тыс. иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, в 76 зарубежных государств.

    Почти 64 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство, были принудительно выдворены судебными приставами из России в 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по итогам коллегии ведомства.

    В ФССП уточнили: «Почти 64 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство, выдворено за пределы Российской Федерации в 76 иностранных государств».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые 11 месяцев 2025 года за пределы страны отправили 54,4 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, в 2025 году российские правоохранительные органы ограничили въезд для более чем 160 тыс. иностранцев.

    А в 2024 году судебные приставы выдворили из страны рекордное количество мигрантов – более 87 тыс. человек в 66 стран.

    19 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Глава Мордовии в НЦ «Россия» представил стратегию развития региона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Мордовии Артем Здунов в Национальном центре «Россия» в четверг озвучил стратегию развития региона «Регион-2030. Республика Мордовия».

    В ходе презентации руководитель региона отметил, что политика республики ориентирована на укрепление семей, а ответственность за демографию лежит не только на правительстве, но и на всех жителях, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По словам Здунова, большинство программ и проектов направлены на поддержку семей с детьми, благоустройство общественных пространств и развитие инфраструктуры.

    В Мордовии внедрены меры по предоставлению бесплатного жилья с правом выкупа, создана служба семейного такси, а дети из многодетных семей и их родители могут бесплатно посещать музеи и спортивные объекты. В 2026 году в регионе начнет работу круглогодичный молодежный образовательный центр по направлению «Семья», где ежегодно будут готовить свыше 4 тыс. специалистов для семейной политики.

    Вице-министр здравоохранения России Евгения Котова заявила, что в Мордовии реализуются меры по поддержке рождаемости и развитию ответственного отцовства, включая диспансеризацию подростков и взрослых, а также модернизацию женских консультаций. В регионе появится филиал Центра здорового долголетия, который станет площадкой для формирования комплексного подхода к здоровью и семейным ценностям.

    Председатель комиссии по демографии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко подчеркнул, что жилье является ключевым фактором демографической политики, а в Мордовии действует уникальный набор мер поддержки, включая списание части ипотечного кредита при рождении ребенка и субсидии для индивидуального строительства. По итогам прошлого года республика вошла в пятерку лидеров по динамике рождаемости.

    В рамках стратегии развития акцент сделан также на росте промышленного производства, агропромышленном комплексе, поддержке участников СВО и сохранении культурного наследия.

    Мероприятия тематической недели Мордовии проходят в Национальном центре «Россия» с 16 по 22 февраля, часть из них доступна по предварительной регистрации на сайте russia.ru.

    19 февраля 2026, 21:16 • Новости дня
    В Калуге скончался известный ученый-космист Лыткин

    В Калуге скончался известный ученый-космист Владимир Лыткин

    Tекст: Денис Тельманов

    Калужский ученый, посвятивший жизнь изучению трудов Циолковского и развитию науки, ушел из жизни на 66-м году.

    О кончине Владимира Лыткина сообщило министерство образования Калужской области, передает РИА «Новости».

    Лыткин был доктором философских наук, заведующим кафедрой философии, культурологии и социологии Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского.

    Владимир Лыткин родился в 1959 году, окончил исторический факультет КГПИ имени К.Э. Циолковского, связав с этим учебным заведением всю свою профессиональную жизнь.

    Он активно занимался научными исследованиями в области философии и космонавтики, уделяя особое внимание изучению наследия и взглядов Константина Циолковского.

    Ученый был членом комиссии по разработке научного наследия Циолковского при президиуме РАН и выступал идейным вдохновителем международных научных чтений памяти Циолковского, а также соорганизатором конференции «У истоков российской государственности».

    Его научные достижения отмечены на федеральном уровне, а публикации известны за пределами России.

    В министерстве отметили, что Лыткин посвятил много времени просветительской деятельности и поддержке молодых ученых. На его счету более 100 научных публикаций, в том числе в международных изданиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в возрасте 62 лет во время командировки в Китае скончался выдающийся ученый, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ имени Жирмунского ДВО РАН во Владивостоке Сергей Масленников.

    В Волгограде прошла церемония прощания с Валерианом Соболевым, инженером и конструктором, чьи изобретения легли в основу пусковых установок «Тополя» и «Искандера».

    Известный историк искусства и преподаватель Сергей Даниэль, автор более 70 научных работ и книг по живописи, ушел из жизни в возрасте 76 лет.

    20 февраля 2026, 18:29 • Новости дня
    Мирошник: Киев добьется военного ответа России за удары по школам

    Мирошник отметил ответственность Киева за удар по школе в Энергодаре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал атаку дрона ВСУ на школу в Энергодаре, где находились около 600 детей.

    Киев добьется только военного ответа со стороны России в отношении прямых исполнителей ударов по российским школам. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, реагируя на атаку дрона ВСУ на школу в Энергодаре.

    Он подчеркнул: «Главное, чего они могут добиться, – это военного ответа по непосредственным виновникам такого рода актов или террористических выпадов. Россия никогда не поступает так, как делает Украина, – не ведет войну против гражданского населения, тем более против детей. Это низко, это характеристика непосредственно киевского руководства и их политических руководителей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВСУ атаковали школу № 4 в Энергодаре во время учебных занятий. Украинский дрон повредил здание, но никто из находившихся внутри не пострадал.

    ВСУ совершают атаки на город Энергодар, чтобы оказать психологическое давление на мирных жителей, сообщала до этого директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. В частности, 28 января украинский беспилотник убил в Энергодаре мирную жительницу.

    20 февраля 2026, 16:40 • Новости дня
    Погибшие на Байкале китайские туристы договорились о поездке с местным жителем

    АТОР: Погибшие на Байкале китайские туристы договорились о поездке с местным жителем

    Tекст: Денис Тельманов

    Туристы из Китая, погибшие на Байкале, не оформляли экскурсию через официальных туроператоров, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Как сообщает Ассоциация туроператоров, они самостоятельно договорились о поездке с местным жителем, передает РИА «Новости».

    В АТОР отметили, что маршрут группы не был согласован с турфирмами и спасательными службами.

    По предварительным данным, туристы выбрали участок льда, который не контролировался и не имел специальных меток, свидетельствующих о его прочности.

    В отличие от официально открытых ледовых трасс, где толщина льда регулярно проверяется, в данном месте лед еще не набрал достаточной прочности, отмечают в ассоциации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, половина туристов, пропавших после провала машины под лед на Байкале, приехала из Китая по безвизовому режиму.

    Спасатели в Ольхонском районе Иркутской области обнаружили тела семи погибших после провала туристического УАЗа под лед Байкала.

    20 февраля 2026, 15:53 • Новости дня
    Фицо раскритиковал желание продлить конфликт на Украине и осудил ЕС

    Фицо заявил об отсутствии внешней политики ЕС и проблемах из-за Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсетях выступил с критикой европейских политиков, поддерживающих продолжение конфликта на Украине, и подверг сомнению эффективность дипломатии Евросоюза.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил в соцсетях с критикой ряда европейских политиков, желающих, по его словам, продлить конфликт на Украине любой ценой. По его словам, «эта война не имеет военного решения», передает ТАСС.

    Фицо подчеркнул, что у Евросоюза отсутствует эффективная внешняя политика и заявил: «Если мы серьезно хотим быть значимым партнером для других государств в мире, то Кая Каллас не может быть шефом европейской дипломатии. Ведь с ней никто не хочет встречаться».

    По мнению премьера, пост главы европейской дипломатии должен занять бывший премьер Франции или Германии, а не действующий политик из стран Балтии.

    Фицо также обратил внимание на проблемы, которые возникли из-за остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба» киевскими властями. Он отметил, что Украина умышленно прекратила поставки, нанеся Словакии ущерб в размере 500 млн евро ежегодно, но при этом рассчитывает на поставки электричества и газа из Словакии и поддержку во всех вопросах.

    Отдельно премьер-министр Словакии рассказал о мерах по борьбе с нелегальной миграцией. Он сообщил, что на границе с Украиной установлены серьезные заграждения, усиленная охрана, работают солдаты, полиция и камеры наблюдения. «Там есть все, чтобы мы воспрепятствовали проникновению нелегальных мигрантов», – уточнил Фицо.

    Ранее Фицо подчеркнул готовность страны содействовать любым мирным инициативам, способным привести к окончанию конфликта на Украине.

    Также словацкий премьер отметил важность установления прямого диалога между западными странами и руководством России для решения проблем с Украиной. Он также заявил, что настоящая сила Европейского союза проявилась бы в начале переговоров с Россией, а не в очередных санкциях.


    20 февраля 2026, 17:42 • Новости дня
    В ГД после трагедии на Байкале заявили о необходимости смены подхода к туризму

    Депутат Тарбаев после гибели туристов на Байкале призвал изменить подход к туризму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После трагедии с гибелью иностранных туристов на Байкале, в Госдуме напомнили о необходимости изменить культуру отдыха и повысить внимание к вопросам безопасности. Об этом заявил глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев.

    О необходимости изменить подход к организации туризма и культуре безопасности туристов заявил ТАСС глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев. Он отметил, что несмотря на широкое освещение подобных происшествий, социальную рекламу и регулярные предупреждения, люди продолжают выходить на лед Байкала, пренебрегая опасностью.

    Тарбаев подчеркнул, что трагедия усугубилась тем, что жертвами стали иностранные туристы, и призвал к радикальному пересмотру отношения к отдыху и собственной безопасности.

    Парламентарий напомнил, что в России действует закон, обязывающий инструкторов-проводников подтверждать свою квалификацию и регистрацию для оказания услуг. Оказывать услуги без аккредитации запрещено, однако многие туристы сознательно обращаются к нелегальным проводникам.

    По словам Тарбаева, зачастую выбор делается не в пользу безопасности, а из-за привлекательных видео и фото в соцсетях. Он выразил сожаление по поводу того, что подобная практика приводит к трагическим последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Иркутской области автомобиль УАЗ с девятью пассажирами провалился под лед в районе мыса Хобой на озере Байкал.

    Позже спасатели нашли тела семи погибших туристов из Китая в Ольхонском районе области. Ассоциация туроператоров России заявила, что экскурсия не была оформлена через официальных туроператоров.


    20 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    В Иркутске загорелся спорт-парк «Поляна»

    Пожар вспыхнул на территории спорт-парка «Поляна» в Иркутске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В спорт-парке «Поляна» в Иркутске произошел пожар, на месте работают 27 пожарных и семь единиц техники, сообщили в МЧС по региону.

    Пожар произошел на территории спорт-парка «Поляна» в Иркутске, передает РИА «Новости».

    По информации пресс-службы ГУМЧС по Иркутской области, площадь возгорания пока уточняется. На месте происшествия работают семь единиц техники и двадцать семь пожарных.

    Очевидцы, сообщающие в социальных сетях о происшествии, утверждают, что очаг возгорания может находиться в отеле «Байкал-Аляска». Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Данных о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пожарные спасли пять человек во время возгорания в торговом центре в Ангарске Иркутской области месяц назад.

    До этого перед Новым годом при пожаре в Тулуне Иркутской области погиб ребенок. А в ноябре в Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей, площадь возгорания составила 4800 кв. м.


    20 февраля 2026, 14:29 • Новости дня
    МЧС: В районе трагедии с туристами на Байкале отсутствовала переправа

    Власти сообщили об отсутствии переправы в районе аварии с туристами на Байкале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе происшествия с автомобилем и туристами на Байкале разрешено передвижение только на судне с воздушной подушкой, а переправы нет, уточнили в Управлении МЧС по Иркутской области.

    В районе происшествия на Байкале, где автомобиль с туристами провалился под лед, отсутствует официальная переправа.

    Как сообщил РИА «Новости» представитель ГУ МЧС по Иркутской области, передвигаться в этом месте разрешено исключительно на судне с воздушной подушкой – хивусе. Тем не менее внедорожник с туристами оказался на льду, несмотря на действующий запрет.

    В машине находились восемь граждан Китая. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура Ольхонского района приступила к проверке обстоятельств случившегося. Генеральное консульство КНР в Иркутске уже уведомлено о ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Иркутской области автомобиль УАЗ с девятью пассажирами провалился под воду в районе мыса Хобой на озере Байкал. Восемь человек пропали, один был спасен.

    Ранее в январе китайская туристка на Байкале погибла из-за того, что водитель без прав опрокинул внедорожник на льду озера.

    А до этого водитель, который летом 2025 года утопил автобус в Байкале, получил условный срок. Тогда семь пассажиров успели выпрыгнуть, а шестеро, включая несовершеннолетнего, упали в воду, всего пострадали 13 человек.

