    20 февраля 2026, 18:04 • Новости дня

    Путин обсудил с Совбезом научные исследования в интересах обороны

    Путин на заседании Совбеза обсудил научные исследования в интересах обороны

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза уделил особое внимание вопросам повышения эффективности научных разработок для укрепления обороны и безопасности страны.

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященное вопросам научных исследований в сфере обороны и безопасности, передает ТАСС.

    «У нас сегодня важный и очень интересный вопрос в повестке дня – о мерах по повышению эффективности фундаментальных и прикладных исследований в интересах обороны страны и безопасности государства. Вот мы на эту тему поговорим», – заявил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом России обсуждал меры по борьбе с паводками и пожарами.

    19 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    @ общественное достояние

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с судьями судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов напомнил о высказывании императора Александра III.

    «Я бы в этой связи тоже вспомнил еще одного нашего монарха, императора Александра III, который как-то сказал: «Чего не сделаешь, из всего сделают высочайшее повеление», – сказал он, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, это было сказано с иронией, но он подчеркнул, что постановления пленума Верховного суда и решения Конституционного суда должны иметь силу высочайшего повеления.

    В завершение встречи президент поблагодарил судей за их труд, особенно отметив сложный исторический период, который переживает страна.

    Ранее Путин заявил о невозможности замены судей технологиями.

    Он потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда.

    18 февраля 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Куба планируют совместно отметить столетие со дня рождения Фиделя Кастро, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    «В этом году мы будем отмечать 100-летие Фиделя Кастро. Будем делать это вместе», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Фидель Кастро известен как один из лидеров революционного движения на Кубе. Он возглавлял совет министров страны с 1959 по 2008 год. Он скончался в 2016 году.

    В среду Путин встретился в Кремле с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

    В мае прошлого году в зале святой Екатерины Большого Кремлевского дворца состоялась встреча между Путиным и главой Кубы Мигелем Диас-Канелем.

    20 февраля 2026, 11:23 • Видео
    Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

    В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    19 февраля 2026, 14:11 • Новости дня
    Путин потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда

    Путин: Игнорирование решений пленума Верховного суда должно получать оценку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости строго соблюдать решения пленума Верховного суда.

    Глава государства выступил с этим заявлением на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьям решений пленума Верховного суда. По его словам, каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку.

    «Подчеркну, формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьями решений пленума Верховного суда. И каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку», – сказал он.

    Ранее Путин назвал вопрос комплектования судебного корпуса ключевым для России.

    18 февраля 2026, 18:57 • Новости дня
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что демографическое развитие и сбережение народа остаются национальным приоритетом на долгие годы.

    Путин отметил, что современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры и диагностические лаборатории имеют большое значение для поддержки семей, материнства и детства, а также заботы о старшем поколении и повышения качества жизни граждан, передает ТАСС.

    «Современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей, в целом для решения задач демографического развития и сбережения народа. Вновь подчеркну, это наш общенациональный приоритет на годы вперед», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Ранее российский лидер заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.

    18 февраля 2026, 23:55 • Новости дня
    Путин поставил арктические регионы в пример по рождаемости

    Путин заявил о необходимости достичь коэффициента рождаемости 2,2 в России

    Tекст: Антон Антонов

    В арктических регионах зафиксирован коэффициент рождаемости 2,2, к этому должна стремиться вся Россия, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.

    «У нас ведь что, казалось бы, там, где тепло и приятно жить, там должна быть рождаемость повыше. А у нас арктические регионы дают рекордный показатель, арктические. Надо посмотреть», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин уточнил, что арктические регионы не всегда лидируют по другим социально-экономическим направлениям, однако именно там уже сейчас зафиксирован уровень рождаемости в 2,2, к которому должна стремиться вся страна в ближайшие десять лет. Он подчеркнул важность анализа опыта этих регионов для понимания факторов успеха и их дальнейшего распространения.

    Президент особое внимание уделил национальному рейтингу качества жизни и призвал использовать опыт лидеров по поддержке молодежи и многодетных семей. По его словам, лучшие региональные практики уже включены в программы повышения рождаемости в 19 субъектах федерации при участии АСИ, передает ТАСС.

    Путин отметил, что работодатели должны играть ключевую роль в демографической политике, предоставляя достойный доход, социальные гарантии и удобный график. Президент сообщил, что стандарт общественного капитала бизнеса теперь будет учитывать число маленьких детей у сотрудников, и этот документ уже утвержден правительством.

    Глава государства также подчеркнул значимость корпоративного спорта и развития физической культуры в решении демографических задач, отметив успешные примеры подобных инициатив в российских компаниях и выразив надежду, что этот вопрос будет подробно обсужден на заседании.

    Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации. В декабре Путин констатировал, что предпринятые на сегодняшний день действия в демографической сфере не оказывают нужного эффекта.

    19 февраля 2026, 19:18 • Новости дня
    Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным
    Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

    Такое заявление американский лидер сделал на первом заседании «Совета мира», который был создан по инициативе Вашингтона, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что недооценил сложность урегулирования кризиса на Украине, хотя рассчитывал на свои личные контакты с Путиным. «Я думал, что это будет легко, потому что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным», – признался Трамп.

    Американский президент также высоко оценил работу своего спецпосланника Стивена Уиткоффа по вопросам Украины. Он рассказал, что его первая встреча с Путиным длилась около четырех часов, что, по словам Трампа, свидетельствует о таланте Уиткоффа и его способности находить общий язык.

    Трамп добавил, что на протяжении встречи неоднократно интересовался у своих помощников, как проходит переговоры, и выражал желание скорее положить конец конфликту.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин и Трамп поддерживают отличные отношения.

    18 февраля 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин: На обновление первичного звена медицины выделено 587 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия за последние пять лет выделила на проект модернизации первичного звена здравоохранения 586,8 млрд рублей, сообщил президент Владимир Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах.

    Глава государства подчеркнул, что столь масштабный проект реализуется для повышения качества и доступности медицинской помощи россиянам, передает ТАСС.

    «За пять лет на исполнение этого проекта направили весомые средства – 586,8 млрд рублей. Из них 485,4 млрд – это средства федерального бюджета и 101,4 млрд – из бюджетов регионов», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Он призвал учитывать потребность в медучреждениях при застройке новых районов.

    19 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Краснов призвал судей пресекать отмывание денег через экономические споры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судьям необходимо блокировать попытки легализации преступных доходов и захвата интеллектуальной собственности через фиктивные судебные процессы, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов на совещании с участием президента Владимира Путина.

    Недопустимо использование правосудия в незаконных целях, заявил Краснов, передает ТАСС.

    Он указал на попытки легализации средств через экономические разбирательства.

    «Хотел бы обратить внимание судов на необходимость пресечения имеющимися законными средствами попыток использовать рассмотрение экономических споров для реализации схем по отмыванию денег, иных противоправных практик, например, в сфере интеллектуальной собственности», – подчеркнул он.

    По словам Краснова, злоумышленники нередко дробят иски между разными судами ради получения противоречивых вердиктов. Судьям следует тщательнее проверять наличие параллельных споров через систему «Мой арбитр».

    Отдельно глава Верховного суда отметил сохранение тренда на гуманизацию уголовного наказания. В 2025 году реальные сроки получили лишь 26% осужденных, а альтернативные меры применили к 320 тыс. граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал укрепление судов на исторических территориях ключевой задачей.

    18 февраля 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин объявил о намерении позвонить Набиуллиной 19 февраля

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах созвониться с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной 19 февраля.

    Путин сообщил об этом во время совещания с членами правительства. Набиуллина участвовала в нем, использовав видео-конференц-связь, так как находится в командировке, передает ТАСС.

    «Вы завтра возвращаетесь? – спросил у нее Путин, когда она завершила доклад. – Завтра созвонимся. Текущие вопросы пообсуждаем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре президент Путин подчеркнул важность регулярного участия главы Центробанка в заседаниях правительства.

    В феврале Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5% – до 15,5%. Пик роста цен в России, по словам Набиуллиной, пришелся на первые две недели января. Центробанк спрогнозировал исчерпание разовых факторов роста инфляции в начале 2026 года.

    20 февраля 2026, 16:35 • Новости дня
    Швейцарская газета изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа

    Швейцарская газета NZZ изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа

    Швейцарская газета изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа
    @ Joint Base Elmendorf-Richardson/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В свежем номере швейцарского издания NZZ появилась иллюстрация с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в окружении европейских лидеров в виде гномов-карликов.

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ) опубликовала статью с иллюстрацией, на которой президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп изображены в окружении уменьшенных европейских лидеров. Материал опубликован под заголовком «Почему Европа не повзрослеет», сообщает РИА «Новости».

    На иллюстрации рядом с Путиным и Трампом изображены уменьшенные президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Британии Кир Стармер. Европейские лидеры представлены в виде гномов с красными колпаками, что, по мнению авторов, символизирует их слабое политическое влияние на фоне лидеров России и США.

    В публикации также подчеркивается разобщенность Европы по ключевым вопросам. «Даже в судьбоносном вопросе помощи Украине Европа разделена. Север платит, а юг наблюдает. Вместо единства царит эгоизм», – подчеркивает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Владимиром Путиным. Трамп также назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    До этого глава МИД Сергей Лавров также заявил, что Путин и Трамп поддерживают отличные отношения.


    19 февраля 2026, 14:33 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности замены судей технологиями

    Путин: Технологии никогда не заменят судью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания судей выразил мнение, что никакое бурное развитие технологий не способно заменить человеческий подход при разрешении судебных дел.

    «Конечно, технологии развиваются, идут вперед, причем такими темпами, что за ними даже не успеваешь следить. И что будет уже завтра, трудно предсказать. Но бесспорно, что во всяком случае сегодня никакие технологии не заменят судью», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он отметил, что решения судей непосредственно затрагивают судьбы людей и должны приниматься человеком, способным уловить и понять тончайшие нюансы каждого отдельного дела. По его словам, только судья на основе личного опыта, общей культуры, интуиции и характера способен проявить чувство справедливости и гуманизма, которые зачастую играют ключевую роль в исходе правовых споров.

    Ранее Путин подчеркнул роль судов в формировании доверия к власти.

    Он призвал Верховный суд формировать единые подходы к рассмотрению дел.

    19 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин предупредил о применении цифровых валют в криминальных схемах

    Путин: Цифровые технологии активно применяются в преступных целях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что цифровые технологии все чаще используются не только во благо, но и в преступных целях.

    Глава государства отметил, что современные цифровые инструменты, включая цифровые валюты, становятся средством совершения преступлений, получения незаконного дохода или объектом криминальных посягательств, передает РИА «Новости».

    «Цифровые технологии меняют все, все абсолютно меняют в жизни, и как мы знаем, к сожалению, используются не только во благо, их активно применяют и в преступных целях», – подчеркнул президент на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Путин отметил, что террористические и экстремальные группировки, а также организованная преступность активно осваивают новые формы деятельности, связанные с цифровыми валютами.

    Президент обратил внимание, что граждане и бизнес все чаще сталкиваются с такими случаями, однако действующее законодательство зачастую не поспевает за быстрыми изменениями цифровой среды. По его словам, нормы принимаются, когда жизнь уже ушла вперед, и это особенно заметно в периоды резких перемен.

    Путин подчеркнул, что Верховный суд должен своевременно вырабатывать единые подходы и разъяснять их судебной системе, активно используя свое право законодательной инициативы.

    Ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов заявил о необходимости быстрой реакции судов на перемены.

    18 февраля 2026, 04:50 • Новости дня
    Advance указал на то, как сбылись тезисы Путина из Мюнхенской речи 2007 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступление российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года вновь обсуждается на фоне изменений в мировой политике и растущей многополярности – Advance отметил, что в его словах все чаще находят описание нынешней действительности.

    На Мюнхенской конференции по безопасности 2026 года участники акцентировали внимание на изменениях, произошедших в мировой политике за последние два десятилетия.

    Европейские лидеры подчеркивали необходимость обретения стратегической автономии, а представители США обсуждали баланс между наследием холодной войны и внутренними переменами. Образ Владимира Путина и его выступление 2007 года стали центральной темой обсуждения, пишет хорватский портал Advance.

    В своей речи в 2007 году Путин критиковал однополярный мир, расширение НАТО и односторонние действия США. Он заявлял, что безопасность одного государства невозможна без учета интересов других, а доминирование одной державы приведет к гонке вооружений и росту ядерных рисков.

    Сегодня, отмечают эксперты, его опасения стали актуальными – Европа обсуждает развитие собственного ядерного потенциала, а концепция стратегической автономии становится ключевой.

    «В 2007 году Владимир Путин описал мир ближайшего будущего. И сегодня, в 2026 году, можно сказать, что он во многом был прав», – говорится в статье.

    Путин также предупреждал о подрыве международного права и использовании международных институтов в интересах ограниченного круга стран. Он называл Устав ООН единственно легитимной основой для применения силы. Критика международных институтов и стремление к многополярности, которую Путин упомянул еще в 2007 году, теперь находит отражение в изменившейся мировой архитектуре.

    Эксперты также выделяют, что Путин предсказывал смещение экономического центра в сторону БРИКС и рост влияния новых центров силы. Его слова о неизбежности конвертации экономического потенциала в политическое влияние подтверждаются расширяющейся ролью многосторонней дипломатии.

    Обсуждение на конференции сопровождалось вопросом, было ли выступление Путина великим политическим пророчеством или же изменения были вызваны иными причинами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о приверженности России идеалам многополярного мира. Путин подчеркнул важность международного сотрудничества для устойчивого развития, безопасности и процветания человечества.

    Кийосаки назвал формирование многополярного мира ответом на санкции США. Внук де Голля предложил Франции восстановить Антанту с Россией и выйти из НАТО.

    19 февраля 2026, 17:27 • Новости дня
    Путин отметил ключевое значение Мадагаскара для сотрудничества с Африкой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отношения с Мадагаскаром всегда отличались стабильностью и в следующем году отметят 55-летний юбилей.

    Мадагаскар сегодня входит в число ключевых партнеров России на Африканском континенте, подчеркнул президент Владимир Путин в ходе встречи с лидером Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, передает ТАСС.

    Открывая переговоры, Путин поприветствовал делегацию Мадагаскара и отметил, что в следующем году страны отметят 55-летие установления дипломатических отношений. Президент напомнил, что это событие произошло в 1972 году.

    Глава государства также отметил, что отношения между Россией и Мадагаскаром всегда отличались стабильностью. По его словам, сегодня Мадагаскар занимает одно из ведущих мест среди африканских партнеров России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рандрианирина прибудет в Россию с официальным визитом. Напомним, его инаугурация прошла в октябре прошлого года после отстранения прежнего президента.

    Ранее Россия подписала соглашения на открытие Русских домов в Бразилии и на Мадагаскаре.

    19 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин назвал защиту прав участников спецоперации приоритетом судов

    Путин: Обеспечение прав участников СВО является приоритетом для судов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал обеспечение законных прав участников спецоперации и их семей приоритетной задачей для судебной системы.

    Об этом он заявил на совещании с судьями в Верховном суде, передает ТАСС.

    «Важнейшим направлением работы судов у нас является защита, соблюдение социальных прав граждан и в приоритетном порядке – обеспечение законных прав участников специальной военной операции, их родных, близких», – подчеркнул президент.

    Он отметил, что Верховный суд уже выработал правовые позиции по предоставлению льгот и компенсаций семьям погибших военных. Путин напомнил о необходимости особого внимания к судебной защите женщин, детей, многодетных семей, инвалидов и других социально уязвимых групп.

    Ранее Путин подчеркнул роль судов в формировании доверия к власти.

    Он также выразил мнение, что никакое бурное развитие технологий не способно заменить человеческий подход при разрешении судебных дел.

