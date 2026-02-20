В ГД после трагедии на Байкале заявили о необходимости смены подхода к туризму

Депутат Тарбаев после гибели туристов на Байкале призвал изменить подход к туризму

Tекст: Тимур Шайдуллин

О необходимости изменить подход к организации туризма и культуре безопасности туристов заявил ТАСС глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев. Он отметил, что несмотря на широкое освещение подобных происшествий, социальную рекламу и регулярные предупреждения, люди продолжают выходить на лед Байкала, пренебрегая опасностью.

Тарбаев подчеркнул, что трагедия усугубилась тем, что жертвами стали иностранные туристы, и призвал к радикальному пересмотру отношения к отдыху и собственной безопасности.

Парламентарий напомнил, что в России действует закон, обязывающий инструкторов-проводников подтверждать свою квалификацию и регистрацию для оказания услуг. Оказывать услуги без аккредитации запрещено, однако многие туристы сознательно обращаются к нелегальным проводникам.

По словам Тарбаева, зачастую выбор делается не в пользу безопасности, а из-за привлекательных видео и фото в соцсетях. Он выразил сожаление по поводу того, что подобная практика приводит к трагическим последствиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Иркутской области автомобиль УАЗ с девятью пассажирами провалился под лед в районе мыса Хобой на озере Байкал.

Позже спасатели нашли тела семи погибших туристов из Китая в Ольхонском районе области. Ассоциация туроператоров России заявила, что экскурсия не была оформлена через официальных туроператоров.



