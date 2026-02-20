Усадьбу Воронцовых-Дашковых в Подмосковье продали на торгах

Усадьбу Воронцовых-Дашковых в подмосковном Быково продали на торгах за 270 млн

Tекст: Тимур Шайдуллин

Победителем аукциона по продаже усадебного комплекса Воронцовых-Дашковых в Подмосковье стал бизнесмен Михаил Масловский, сообщает ДОМ.РФ. Торги проходили среди четырех претендентов из двух российских регионов, а итоговая стоимость лота достигла 270,56 млн рублей.

Согласно условиям аукциона, победитель обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия, а также соблюдать все требования по содержанию и эксплуатации усадьбы согласно закону.

Усадьба в Быково основана в XVII веке, а ее ансамбль начал формироваться в начале XVIII века, когда село было подарено воеводе Иллариону Воронцову Петром I. В 1762 году имение перешло к Михаилу Измайлову, а проектированием дворца занимался архитектор Василий Баженов.

Главный дом усадьбы построили в стиле классицизма, территория включала пруды и регулярный парк. Позднее дворец был перестроен по заказу Ивана Воронцова-Дашкова швейцарским архитектором Бернаром Симоном. В дальнейшем комплекс сохранял исторический облик благодаря новым владельцам, архитекторам Родиону Казакову и Дмитрию Гущину.

В советское время усадьба была национализирована, часть художественных ценностей утрачена, а в главном доме располагались различные учреждения.

