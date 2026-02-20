АТОР: Погибшие на Байкале китайские туристы договорились о поездке с местным жителем

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает Ассоциация туроператоров, они самостоятельно договорились о поездке с местным жителем, передает РИА «Новости».

В АТОР отметили, что маршрут группы не был согласован с турфирмами и спасательными службами.

По предварительным данным, туристы выбрали участок льда, который не контролировался и не имел специальных меток, свидетельствующих о его прочности.

В отличие от официально открытых ледовых трасс, где толщина льда регулярно проверяется, в данном месте лед еще не набрал достаточной прочности, отмечают в ассоциации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, половина туристов, пропавших после провала машины под лед на Байкале, приехала из Китая по безвизовому режиму.

Спасатели в Ольхонском районе Иркутской области обнаружили тела семи погибших после провала туристического УАЗа под лед Байкала.

