    20 февраля 2026, 16:40 • Новости дня

    Погибшие на Байкале китайские туристы договорились о поездке с местным жителем

    АТОР: Погибшие на Байкале китайские туристы договорились о поездке с местным жителем

    Tекст: Денис Тельманов

    Туристы из Китая, погибшие на Байкале, не оформляли экскурсию через официальных туроператоров, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Как сообщает Ассоциация туроператоров, они самостоятельно договорились о поездке с местным жителем, передает РИА «Новости».

    В АТОР отметили, что маршрут группы не был согласован с турфирмами и спасательными службами.

    По предварительным данным, туристы выбрали участок льда, который не контролировался и не имел специальных меток, свидетельствующих о его прочности.

    В отличие от официально открытых ледовых трасс, где толщина льда регулярно проверяется, в данном месте лед еще не набрал достаточной прочности, отмечают в ассоциации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, половина туристов, пропавших после провала машины под лед на Байкале, приехала из Китая по безвизовому режиму.

    Спасатели в Ольхонском районе Иркутской области обнаружили тела семи погибших после провала туристического УАЗа под лед Байкала.

    19 февраля 2026, 20:19 • Новости дня
    Украина назвала новый срок возобновления поставок нефти в Словакию по «Дружбе»

    Украина перенесла возобновление поставок нефти в Словакию по «Дружбе» на 21 февраля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прокачка российской нефти по трубопроводу в Словакию начнется позже ожидаемого срока, что связано с решением украинской стороны.

    Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля. Сообщение об этом распространило министерство экономики Словакии, пишет ТАСС.

    В заявлении отмечается, что ранее планировалось начать транзит 20 февраля, однако сроки были изменены в последний момент. В Словакии ожидали, что поставки начнутся именно в этот день, поскольку страна столкнулась с дефицитом российской нефти, поступающей по «Дружбе».

    Напомним, что поставки нефти из России транзитом через Украину в Словакию были остановлены с начала февраля. В связи с этим словацкое правительство объявило в республике кризисную ситуацию, чтобы оперативно реагировать на нехватку сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении экспорта продукции завода Slovnaft, включая поставки дизельного топлива на Украину.

    Венгрия также остановила экспорт дизельного топлива на Украину после блокировки транзита российской нефти через трубопровод «Дружба». Будапешт планирует временно заменить поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт российской нефти по Адриатическому маршруту через хорватский порт Омишаль.

    Напомним, что 12 февраля «Укртранснафта» отказалась возобновить прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии и Словакии.

    19 февраля 2026, 19:44 • Новости дня
    Суд подтвердил законность ограничения звонков в Telegram и WhatsApp

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский городской суд признал законным решение Таганского районного суда о прекращении производства по административному делу, связанному с ограничением звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

    Как уточнила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, апелляционная коллегия не нашла оснований для отмены постановления суда первой инстанции, передает РБК.

    Инициатором иска выступил Константин Ларионов, представлявший интересы более чем ста человек. Он требовал признать незаконным решение об ограничении звонков в указанных мессенджерах. Однако суд изначально прекратил производство, указав, что Ларионов не уполномочен подавать иск в защиту владельцев этих сервисов.

    В ходе рассмотрения апелляции коллегия по административным делам согласилась с выводами Таганского суда. «Апелляционная коллегия по административным делам оставила решение суда первой инстанции без изменения», – сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

    В августе прошлого года Роскомнадзор объявил, что в мессенджерах Telegram и WhatsApp на территории России вводится частичное ограничение звонков для борьбы с телефонными мошенниками.

    20 февраля 2026, 11:23 • Видео
    Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

    В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    20 февраля 2026, 09:59 • Новости дня
    Драко Малфой неожиданно стал главным символом Нового года в Китае
    Драко Малфой неожиданно стал главным символом Нового года в Китае
    @ Heyday Films/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Китае антагонист Гарри Поттера Драко Малфой неожиданно превратился в символ праздника: иероглифы его имени означают «лошадь» и «счастье» в год Лошади.

    Героев «Гарри Поттера» неожиданно переоткрыли в Китае, передает The New York Times.

    Драко Малфой за последние недели всплывает в мемах, на билбордах и в праздничном декоре, потому что его имя в китайской транскрипции «ма эр фу» включает иероглифы «лошадь» и «удача». В наступивший год Лошади, когда особенно ждут процветания и везения, этот фонетический каламбур идеально лег на ностальгию по фильмам, вышедшим в стране в период бурного роста кинопроката.

    Онлайн-продавцы штампуют к празднику дешевые сувениры с образом Тома Фелтона, а госканал CCTV-6 в первый день лунного Нового года показал фильм «Гарри Поттер и философский камень».

    Сам актер, сейчас играющий повзрослевшего Малфоя в бродвейской постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя» в Нью-Йорке, выложил видео, где вешает на дверь гримерки новогодний плакат со своим лицом вверх ногами. «Он даже знал, что нужно повесить его вверх ногами», – восхитился пользователь китайской соцсети Weibo; так принято, потому что перевернутый иероглиф «фу» созвучен фразе «счастье прибыло».

    В четверг Фелтон поделился еще одним снимком: он позирует на фоне традиционных парных новогодних надписей и другого «малфоевского» убранства. Однако подпись «Happy Chinese New Year» вывела дискуссию в политическую плоскость: пользователи из Тайваня, Вьетнама и других стран раскритиковали формулировку как исключающую их и настаивали на выражении «лунный Новый год». Один из комментаторов язвительно заметил, что так говорят только те, кто собирается поехать в Китай зарабатывать.

    Другие участники спора подчеркивали, что каламбур с именем вообще работает лишь в материковом Китае, тогда как на Тайване Малфоя передают как «Ма фэнь», без иероглифа «удача».

    Сама же вселенная «Поттера» давно укоренилась на втором по величине кинорынке мира: все восемь фильмов повторно вышли в китайский прокат в 2024 году. В пекинском парке Universal Studios уже действует зона по мотивам саги, а Warner Brothers планирует открыть в шанхайском парке аттракцион-тур по студии «Гарри Поттера» в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, символом 2026 года станет Огненная Лошадь энергичного красного цвета.

    Красная плюшевая лошадка с перевернутым ртом из-за производственного брака стала настоящим хитом продаж в Китае.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила традицию жителей КНР поздравлять друг друга изображением картины «Купание красного коня».

    20 февраля 2026, 15:06 • Новости дня
    Объем параллельного импорта в Россию упал до исторического минимума

    Объем параллельного импорта в РФ упал до исторического минимума в 1 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Параллельный импорт в Россию в январе оказался на самом низком уровне за всю историю, почти вдвое уступив среднемесячному показателю 2025 года, сообщили в Минпромторге.

    Объем параллельного импорта в Россию в январе достиг исторического минимума и составил 1 млрд долларов. Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь – замглавы Минпромторга Роман Чекушов на Неделе российского бизнеса.

    По словам Чекушова, это почти в два раза ниже, чем среднемесячный показатель по 2025 году.

    Он уточнил, что объем параллельного импорта в Россию по итогам 2025 года составил более 23,1 млрд долларов, а среднемесячный показатель достигал около 1,9 млрд долларов.

    Ранее Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта продукции Adidas, подтвердив, что ограничения касаются только отдельных партий без надлежащих документов.

    До этого правительство России продлило до конца 2026 года упрощенный порядок ввоза определенных электронных устройств, включая смартфоны и компьютеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявлял, что объем параллельного импорта в Россию будет снижаться в 2026 году.


    20 февраля 2026, 16:07 • Новости дня
    В Екатеринбурге умер историк Авдонин, обнаруживший останки царской семьи
    В Екатеринбурге умер историк Авдонин, обнаруживший останки царской семьи
    @ Семехин Анатолий/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На 94-м году жизни ушел выдающийся историк Александр Авдонин, обнаруживший останки царской семьи.

    О смерти Александра Авдонина сообщили в Свердловском областном краеведческом музее, передает URA.RU.

    Авдонин с 1993 года работал в музее, заведовал залом памяти Романовых и организовал Романовские чтения, которые проходили с 1990-х по 2018 год.

    Заместитель гендиректора по научной работе Светлана Корепанова отметила, что до последнего поддерживала с ним связь, а о его смерти в музей сообщили сегодня.

    Авдонин стал известен как первооткрыватель места захоронения останков семьи императора Николая II. В 1979 году вместе с писателем Гелием Рябовым он обнаружил скрытое захоронение в урочище Ганина Яма.

    В течение 12 лет Авдонин хранил эту информацию в тайне. В 1991 году участники поисков создали Екатеринбургский общественный фонд «Обретение» для официального признания находки.

    Историк посвятил дальнейшую жизнь поиску и признанию останков, выпустил две книги: «Ганина яма» и «В жерновах революции».

    Он сотрудничал с криминалистом Владимировым Соловьевым из Следственного комитета России и генетиками, участвовавшими в расследовании гибели династии Романовых.

    В экспозиции музея представлены реконструкции облика Романовых на основе найденных черепов.

    Имя Авдонина и его вклад в изучение истории династии Романовых отражены в фондах музея и в специальном разделе экспозиции «Дом Романовых и Урал».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский Институт национальной памяти отнес династию Романовых к символам «российского империализма» и инициировал переименование улиц, связанных с царской семьей, на Украине.

    19 февраля 2026, 20:12 • Новости дня
    Билеты на русский балет в Китае разобрали за 18 минут

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Продажи билетов на выступления российских театров в Китае завершились за рекордные 18 минут, наибольшей популярностью пользовались балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

    Все билеты на гастроли Мариинского и Большого театров в Китае были распроданы за 18 минут, сообщила РИА «Новости» министр культуры России Ольга Любимова.

    По ее словам, выступления проходили в рамках российско-китайского фестиваля, посвященного 75-летию образования Китайской Народной Республики. Гастроли прошли в Пекине, Шанхае, Шэньчжене, Ухане и Гуаньчжоу.

    Самыми востребованными оказались балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», которые собирали полные залы. Также Любимова отметила, что на российских сценах постепенно начинают появляться постановки китайских режиссеров.

    Ранее сообщалось, что в этом году в Пекине впервые широко отметят русскую Масленицу с участием российских артистов, шеф-поваров и мастеров народных промыслов. До этого министр иностранных дел Сергей Лавров отметил значительный рост потока поездок между Россией и Китаем после введения безвизового режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, туристы из Китая чаще всего посещают исторические и современные достопримечательности Москвы, а также театры оперы и балета.


    19 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    Бут раскритиковал Telegram за утечки западным спецслужбам
    Бут раскритиковал Telegram за утечки западным спецслужбам
    @ Антонина Зык/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут выступил с критикой мессенджера Telegram, заявив, что у западных спецслужб есть доступ к информации из закрытых каналов.

    В эфире канала «Соловьев. Live» он напомнил о деле Александра Ионова, в рамках которого американские власти предъявили в качестве доказательств скриншоты закрытого Telegram-канала. «Вопрос: как они получили доступ туда, если товарищ или господин Дуров… с таким рвением кулаком бьет себя в грудь и говорит, что он за свободу, что никогда не предоставит никакому правительству полный доступ?» – заявил Бут.

    Он также обратил внимание на обстоятельства задержания Дурова французскими властями. «Вся эта история с задержанием его во Франции – большой вопросительный знак: с кем он пошел на сотрудничество, в каком плане? Это одна сторона. Вторая сторона: почему он не идет на сотрудничество с российскими правоохранительными органами?» – задается вопросом политик.

    По его мнению, требования российских властей к Telegram были вполне разумными. «Ведь от Telegram требовались, в принципе, довольно разумные вещи: поставить здесь серверы, дать определенные ключи для того, чтобы, когда есть запрос, утвержденный судом, наши правоохранительные органы могли получить переписку, особенно тех людей, которые вовлечены в террористические деяния, в измену Родине, такие явные», – добавил он.

    По его словам, если Telegram намерен продолжать работу в России, то платформе необходимо выполнить эти требования.

    Ранее в Госдуме заявили, что иностранные спецслужбы используют административные ресурсы Telegram для получения доступа к личной переписке пользователей, несмотря на любые меры шифрования, временные пароли и прочие инструменты безопасности.

    Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что подтверждены факты систематического доступа иностранных спецслужб к перепискам пользователей Telegram.

    20 февраля 2026, 17:49 • Новости дня
    Названо число выдворенных из России в 2025 году мигрантов

    В 2025 году приставы выдворили из России 64 тыс. мигрантов из 76 стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В течение прошлого года судебные приставы выдворили из России почти 64 тыс. иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, в 76 зарубежных государств.

    Почти 64 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство, были принудительно выдворены судебными приставами из России в 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по итогам коллегии ведомства.

    В ФССП уточнили: «Почти 64 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство, выдворено за пределы Российской Федерации в 76 иностранных государств».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые 11 месяцев 2025 года за пределы страны отправили 54,4 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, в 2025 году российские правоохранительные органы ограничили въезд для более чем 160 тыс. иностранцев.

    А в 2024 году судебные приставы выдворили из страны рекордное количество мигрантов – более 87 тыс. человек в 66 стран.

    19 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Назначено новое заседание по иску о передаче 272 картин Рерихов государству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Измайловский суд Москвы вновь рассмотрит вопрос о передаче в собственность Российской Федерации 272 картин Николая Рериха, а также его сыновей Святослава и Юрия.

    В качестве ответчика по иску указан Международный центр Рерихов, передает ТАСС.

    «В Измайловский районный суд города Москвы поступил иск к МОО «Международный центр Рерихов» об изъятии 272 картин (Николая) Рериха (и его сыновей) в собственность РФ. Предварительное судебное заседание назначено на 25 февраля», – сообщили в суде.

    Ранее суд в Москве вернул ранее изъятые картины Международному центру Рерихов.

    19 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    ПВО сбили 34 украинских беспилотника над Краснодаром, Крымом и Азовским морем

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение четырех часов системы противовоздушной обороны уничтожили более тридцати украинских беспилотников в разных регионах страны, включая Краснодарский край и Крым.

    Системы противовоздушной обороны России за четыре часа сбили 34 украинских беспилотника, передает ТАСС. По данным Минобороны, атака была отражена с 16:00 до 20:00 по московскому времени 19 февраля.

    В военном ведомстве уточнили, что 12 аппаратов были уничтожены над территорией Краснодарского края, 10 – над акваторией Азовского моря, семь – над Черным морем, четыре – над Крымом и еще один – в Белгородской области.

    Деталей о разрушениях или пострадавших не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области с декабря с помощью системы гражданской противовоздушной обороны сбили более 1,5 тыс. украинских беспилотников.

    В ночь со среды на четверг над страной перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Киришском районе силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников.

    19 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Глава Мордовии в НЦ «Россия» представил стратегию развития региона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Мордовии Артем Здунов в Национальном центре «Россия» в четверг озвучил стратегию развития региона «Регион-2030. Республика Мордовия».

    В ходе презентации руководитель региона отметил, что политика республики ориентирована на укрепление семей, а ответственность за демографию лежит не только на правительстве, но и на всех жителях, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По словам Здунова, большинство программ и проектов направлены на поддержку семей с детьми, благоустройство общественных пространств и развитие инфраструктуры.

    В Мордовии внедрены меры по предоставлению бесплатного жилья с правом выкупа, создана служба семейного такси, а дети из многодетных семей и их родители могут бесплатно посещать музеи и спортивные объекты. В 2026 году в регионе начнет работу круглогодичный молодежный образовательный центр по направлению «Семья», где ежегодно будут готовить свыше 4 тыс. специалистов для семейной политики.

    Вице-министр здравоохранения России Евгения Котова заявила, что в Мордовии реализуются меры по поддержке рождаемости и развитию ответственного отцовства, включая диспансеризацию подростков и взрослых, а также модернизацию женских консультаций. В регионе появится филиал Центра здорового долголетия, который станет площадкой для формирования комплексного подхода к здоровью и семейным ценностям.

    Председатель комиссии по демографии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко подчеркнул, что жилье является ключевым фактором демографической политики, а в Мордовии действует уникальный набор мер поддержки, включая списание части ипотечного кредита при рождении ребенка и субсидии для индивидуального строительства. По итогам прошлого года республика вошла в пятерку лидеров по динамике рождаемости.

    В рамках стратегии развития акцент сделан также на росте промышленного производства, агропромышленном комплексе, поддержке участников СВО и сохранении культурного наследия.

    Мероприятия тематической недели Мордовии проходят в Национальном центре «Россия» с 16 по 22 февраля, часть из них доступна по предварительной регистрации на сайте russia.ru.

    19 февраля 2026, 21:16 • Новости дня
    В Калуге скончался известный ученый-космист Лыткин

    В Калуге скончался известный ученый-космист Владимир Лыткин

    Tекст: Денис Тельманов

    Калужский ученый, посвятивший жизнь изучению трудов Циолковского и развитию науки, ушел из жизни на 66-м году.

    О кончине Владимира Лыткина сообщило министерство образования Калужской области, передает РИА «Новости».

    Лыткин был доктором философских наук, заведующим кафедрой философии, культурологии и социологии Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского.

    Владимир Лыткин родился в 1959 году, окончил исторический факультет КГПИ имени К.Э. Циолковского, связав с этим учебным заведением всю свою профессиональную жизнь.

    Он активно занимался научными исследованиями в области философии и космонавтики, уделяя особое внимание изучению наследия и взглядов Константина Циолковского.

    Ученый был членом комиссии по разработке научного наследия Циолковского при президиуме РАН и выступал идейным вдохновителем международных научных чтений памяти Циолковского, а также соорганизатором конференции «У истоков российской государственности».

    Его научные достижения отмечены на федеральном уровне, а публикации известны за пределами России.

    В министерстве отметили, что Лыткин посвятил много времени просветительской деятельности и поддержке молодых ученых. На его счету более 100 научных публикаций, в том числе в международных изданиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в возрасте 62 лет во время командировки в Китае скончался выдающийся ученый, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ имени Жирмунского ДВО РАН во Владивостоке Сергей Масленников.

    В Волгограде прошла церемония прощания с Валерианом Соболевым, инженером и конструктором, чьи изобретения легли в основу пусковых установок «Тополя» и «Искандера».

    Известный историк искусства и преподаватель Сергей Даниэль, автор более 70 научных работ и книг по живописи, ушел из жизни в возрасте 76 лет.

    20 февраля 2026, 18:29 • Новости дня
    Мирошник: Киев добьется военного ответа России за удары по школам

    Мирошник отменил ответственность Киева за удар по школе в Энергодаре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал атаку дрона ВСУ на школу в Энергодаре, где находились около 600 детей.

    Киев добьется только военного ответа со стороны России в отношении прямых исполнителей ударов по российским школам. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, реагируя на атаку дрона ВСУ на школу в Энергодаре.

    Он подчеркнул: «Главное, чего они могут добиться, – это военного ответа по непосредственным виновникам такого рода актов или террористических выпадов. Россия никогда не поступает так, как делает Украина, – не ведет войну против гражданского населения, тем более против детей. Это низко, это характеристика непосредственно киевского руководства и их политических руководителей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВСУ атаковали школу № 4 в Энергодаре во время учебных занятий. Украинский дрон повредил здание, но никто из находившихся внутри не пострадал.

    ВСУ совершают атаки на город Энергодар, чтобы оказать психологическое давление на мирных жителей, сообщала до этого директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. В частности, 28 января украинский беспилотник убил в Энергодаре мирную жительницу.

    20 февраля 2026, 14:29 • Новости дня
    МЧС: В районе трагедии с туристами на Байкале отсутствовала переправа

    Власти сообщили об отсутствии переправы в районе аварии с туристами на Байкале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе происшествия с автомобилем и туристами на Байкале разрешено передвижение только на судне с воздушной подушкой, а переправы нет, уточнили в Управлении МЧС по Иркутской области.

    В районе происшествия на Байкале, где автомобиль с туристами провалился под лед, отсутствует официальная переправа.

    Как сообщил РИА «Новости» представитель ГУ МЧС по Иркутской области, передвигаться в этом месте разрешено исключительно на судне с воздушной подушкой – хивусе. Тем не менее внедорожник с туристами оказался на льду, несмотря на действующий запрет.

    В машине находились восемь граждан Китая. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура Ольхонского района приступила к проверке обстоятельств случившегося. Генеральное консульство КНР в Иркутске уже уведомлено о ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Иркутской области автомобиль УАЗ с девятью пассажирами провалился под воду в районе мыса Хобой на озере Байкал. Восемь человек пропали, один был спасен.

    Ранее в январе китайская туристка на Байкале погибла из-за того, что водитель без прав опрокинул внедорожник на льду озера.

    А до этого водитель, который летом 2025 года утопил автобус в Байкале, получил условный срок. Тогда семь пассажиров успели выпрыгнуть, а шестеро, включая несовершеннолетнего, упали в воду, всего пострадали 13 человек.

    20 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    В Иркутске загорелся спорт-парк «Поляна»

    Пожар вспыхнул на территории спорт-парка «Поляна» в Иркутске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В спорт-парке «Поляна» в Иркутске произошел пожар, на месте работают 27 пожарных и семь единиц техники, сообщили в МЧС по региону.

    Пожар произошел на территории спорт-парка «Поляна» в Иркутске, передает РИА «Новости».

    По информации пресс-службы ГУМЧС по Иркутской области, площадь возгорания пока уточняется. На месте происшествия работают семь единиц техники и двадцать семь пожарных.

    Очевидцы, сообщающие в социальных сетях о происшествии, утверждают, что очаг возгорания может находиться в отеле «Байкал-Аляска». Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Данных о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пожарные спасли пять человек во время возгорания в торговом центре в Ангарске Иркутской области месяц назад.

    До этого перед Новым годом при пожаре в Тулуне Иркутской области погиб ребенок. А в ноябре в Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей, площадь возгорания составила 4800 кв. м.


