Швейцарская газета изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа

Швейцарская газета NZZ изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа

Tекст: Тимур Шайдуллин

Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ) опубликовала статью с иллюстрацией, на которой президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп изображены в окружении уменьшенных европейских лидеров. Материал опубликован под заголовком «Почему Европа не повзрослеет», сообщает РИА «Новости».

На иллюстрации рядом с Путиным и Трампом изображены уменьшенные президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Британии Кир Стармер. Европейские лидеры представлены в виде гномов с красными колпаками, что, по мнению авторов, символизирует их слабое политическое влияние на фоне лидеров России и США.

В публикации также подчеркивается разобщенность Европы по ключевым вопросам. «Даже в судьбоносном вопросе помощи Украине Европа разделена. Север платит, а юг наблюдает. Вместо единства царит эгоизм», – подчеркивает издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Владимиром Путиным. Трамп также назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

До этого глава МИД Сергей Лавров также заявил, что Путин и Трамп поддерживают отличные отношения.



