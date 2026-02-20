  • Новость часаВерховный суд США признал введение пошлин Трампа превышением полномочий
    20 февраля 2026, 16:35 • Новости дня

    Швейцарская газета изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа
    @ Joint Base Elmendorf-Richardson/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В свежем номере швейцарского издания NZZ появилась иллюстрация с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в окружении европейских лидеров в виде гномов-карликов.

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ) опубликовала статью с иллюстрацией, на которой президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп изображены в окружении уменьшенных европейских лидеров. Материал опубликован под заголовком «Почему Европа не повзрослеет», сообщает РИА «Новости».

    На иллюстрации рядом с Путиным и Трампом изображены уменьшенные президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Британии Кир Стармер. Европейские лидеры представлены в виде гномов с красными колпаками, что, по мнению авторов, символизирует их слабое политическое влияние на фоне лидеров России и США.

    В публикации также подчеркивается разобщенность Европы по ключевым вопросам. «Даже в судьбоносном вопросе помощи Украине Европа разделена. Север платит, а юг наблюдает. Вместо единства царит эгоизм», – подчеркивает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Владимиром Путиным. Трамп также назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    До этого глава МИД Сергей Лавров также заявил, что Путин и Трамп поддерживают отличные отношения.


    20 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    @ Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт между Джорджей Мелони и Эммануэлем Макроном обострился после убийства 23-летнего правого активиста в Лионе и заявления Мелони о «ране для Европы», пишет Politico.

    Окружение Джорджи Мелони с «изумлением» восприняло слова Эммануэля Макрона, заявив, что ее реакция на убийство была лишь выражением солидарности с французами, сообщает Politico.

    Итальянская сторона настаивает, что заявление премьера о том, что смерть 23-летнего Квентина Деранке стала «раной для всей Европы», не было вмешательством во внутренние дела Франции.

    Макрон, находясь с визитом в Индии, обвинил Мелони в недопустимом вмешательстве и заметил, что националисты, которые не хотят, чтобы им мешали дома, первыми комментируют происходящее за рубежом. Он также заявил, что политические силы по краям спектра должны «навести порядок у себя», и подчеркнул, что во Франции нет места движениям, которые принимают или оправдывают насилие.

    Напомним, 23-летний Квентин Деранке погиб от ударов по голове во время потасовки у университета в Лионе, где проходила конференция с участием евродепутата от «Непокоренной Франции» Римы Хассан. Прокурор Лиона сообщил о возбуждении формального расследования в отношении семи человек, включая помощника депутата этой партии: трое из них признались в связях с ультралевыми группами, некоторые подтвердили участие в драке, но все отрицают умысел на убийство.

    Мэр Лиона Грегори Дусе призвал власти запретить запланированный на субботу марш в память о погибшем активисте.

    Газета отмечает, что на фоне затянувшегося спора по вопросам миграции и абортов Макрон и Мелони намерены встретиться в апреле на франко-итальянском саммите в Тулузе, что рассматривается как шанс для разрядки отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони демонстративно закатила глаза в ответ на реплику Эммануэля Макрона на саммите G7.

    Глава итальянского правительства также выражала недовольство решением французского суда о запрете Марин Ле Пен участвовать в выборах.

    Официальный Париж резко осудил предложение итальянской стороны отправить французского лидера на Украину в каске.

    19 февраля 2026, 23:43 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    У Тегерана есть не более 15 дней для достижения соглашения с Вашингтоном, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что сделки с Ираном состоится «так или иначе». «Я бы сказал, что этого времени должно быть достаточно, 10-15 дней максимум», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источники CBS News сообщили, что американские военные готовы нанести удары по Ирану уже 21 февраля. В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%. На этом фоне Россия, Иран и Китай проводят в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    20 февраля 2026, 11:23 • Видео
    Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

    В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    20 февраля 2026, 18:55 • Новости дня
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный суд США постановил, что администрация президента Дональда Трампа превысила полномочия при введении импортных пошлин по закону о чрезвычайном положении.

    Верховный суд США признал, что администрация Дональда Трампа превысила свои полномочия при введении импортных пошлин против других стран по закону о чрезвычайном положении, передает ТАСС. Решение было поддержано шестью судьями, трое высказались против.

    Суд подтвердил вердикт нижестоящей инстанции, который ранее уже признал действия администрации Трампа незаконными. Импортные пошлины были введены под предлогом необходимости реагирования на чрезвычайную ситуацию, однако судьи сочли эти меры превышением полномочий исполнительной власти.

    Ранее суд по международной торговле США признал, что Дональд Трамп превысил полномочия при введении высоких тарифов, поэтому их большая часть должна быть отменена в течение десяти дней.

    Судья Федерального окружного суда Северного округа Калифорнии ранее отклонил иск губернатора Гэвина Ньюсома о блокировке этих пошлин.

    20 февраля 2026, 05:18 • Новости дня
    Трамп задремал на первом заседании «Совета мира»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уснул на первом собрании «Совета мира» в ходе выступления одного из делегатов на мероприятии в столице США.

    Трамп задремал на первом заседании «Совета мира», открывшемся 19 февраля, передает РБК.

    Белого дома закрыл глаза и практически заснул, пока выступал один из участников.

    До этого Дональд Трамп засыпал по несколько раз в месяц на совещаниях.

    Кроме того, президент США уснул во время встречи в Овальном кабинете.

    20 февраля 2026, 08:27 • Новости дня
    Дмитриев в шутку объяснил действия лидеров Запада инопланетным происхождением

    Tекст: Мария Иванова

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично предположил, что стремление западных политиков разрушить свою цивилизацию изнутри объясняется их внеземной природой.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) обещание Дональда Трампа рассекретить данные об НЛО, передает ТАСС.

    «Возможно, Обама – один из них, наряду с лидерами ЕС и Великобритании – это объясняло бы их попытки подорвать западную цивилизацию изнутри», – написал он.

    Ранее американский лидер в соцсети Truth Social анонсировал публикацию правительственных документов о внеземных формах жизни. Он намерен поручить министру обороны Питу Хегсету начать процесс раскрытия сведений о неопознанных аномальных явлениях. Трамп назвал эту тему чрезвычайно интересной и важной.

    Трамп также упрекнул Барака Обаму в раскрытии секретной информации из-за слов о реальности инопланетян. Сам экс-президент позднее уточнил, что не видел доказательств контакта с пришельцами, хотя и допускает существование жизни во Вселенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший американский лидер Барак Обама признался в вере в существование инопланетян.

    Ранее Пентагон официально отверг наличие доказательств посещения Земли пришельцами.

    20 февраля 2026, 08:03 • Новости дня
    Трамп пообещал раскрыть правду об инопланетянах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обнародовать секретные документы американского военного ведомства о внеземных цивилизациях и НЛО.

    Глава Белого дома отреагировал на интервью 44-го президента США Барака Обамы, где политик допустил существование инопланетной жизни, передает РИА «Новости».

    По словам действующего американского лидера, его предшественник раскрыл секретные данные.

    «Учитывая огромный интерес, я поручу министру войны и другим ответственным структурам начать процесс определения и публикации правительственных материалов, связанных с инопланетянами, внеземной жизнью, неопознанными летающими феноменами и неопознанными летающими объектами», – заявил Трамп в соцсетях.

    Он добавил, что данная проблема является в высочайшей степени сложной, но очень интересной и важной.

    Ранее экс-президент США Барак Обама с юмором заявлял, что вопрос о существовании инопланетян был одним из первых, которые он задал, став главой государства.

    20 февраля 2026, 08:23 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    Во время первого заседания Совета мира в Вашингтоне камеры запечатлели, как американский лидер Дональд Трамп надолго закрывал глаза во время речей гостей.

    Кадры трансляции из Вашингтона зафиксировали, как во время речей гостей мероприятия американский лидер сидел, склонив голову, передает РИА Новости.

    Подобные моменты продолжались порядка десяти секунд. В первом случае по завершении выступления политик открыл глаза и стал аплодировать, второй отрезок закончился кивками.

    Трамп ранее сообщил о формировании органа по управлению сектором Газа. Приглашения к работе получили главы 50 стран, включая Россию и Украину.

    Отметим, что Дональд Трамп ранее засыпал по несколько раз в месяц на совещаниях.

    Совет мира опубликовал обновленный перечень стран-учредительниц.

    20 февраля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин на заседании Совбеза попросил Мединского огласить итоги переговоров в Женеве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза поручил своему помощнику Владимиру Мединскому подробно рассказать о ходе и результатах женевских переговоров по Украине.

    Президент России Владимир Путин попросил своего помощника Владимира Мединского, возглавлявшего российскую делегацию на переговорах по украинскому урегулированию, доложить об итогах переговоров в Женеве на совещании постоянных членов Совбеза РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что хотел бы услышать подробную информацию о ходе дискуссий и достигнутых договоренностях от Мединского и представителей Минобороны, чтобы все участники совещания были в курсе ситуации.

    «Я бы попросил наших коллег, которые работали совсем недавно в Женеве, встречались с американской и украинской делегацией, на предмет поиска решений, мирных решений того, что происходит у нас на этом треке. Делегацию возглавлял Владимир Ростиславович, хотел бы предоставить ему слово», – заявил президент, открывая заседание.

    Далее Мединский и глава Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков проинформировали членов Совбеза о результатах переговоров в закрытом режиме.

    Напомним, переговоры в Женеве проходили 17-18 февраля с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. По словам Мединского в СМИ, обсуждения были «тяжелыми, но деловыми». Он также сообщил, что в ближайшее время планируется новая встреча сторон.

    В пятницу Путин на оперативном совещании с членами Совбеза уделил особое внимание вопросам повышения эффективности научных разработок.

    Ранее на совещании с Совбезом России президент обсуждал меры по борьбе с паводками и пожарами. Кроме того, в январе глава государства провел два оперативных совещания с постоянными членами СБ за неделю.


    20 февраля 2026, 10:23 • Новости дня
    Мадрид бросил вызов Трампу ставкой на союз с Пекином

    Испания утвердила стратегию сближения с Китаем вопреки давлению США

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Испании определили приоритетом укрепление связей с Пекином в новой трехлетней внешнеполитической доктрине для Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Документ с приоритетами Мадрида на ближайшие три года предусматривает активизацию встреч на высоком уровне и экономических обменов, передает Bloomberg. Стратегия также призывает другие европейские страны координировать свои отношения с китайской стороной.

    «Испания стремится продвигать позитивную и амбициозную двустороннюю повестку дня с Китаем, укрепляя всеобъемлющее стратегическое партнерство, а также отличные двусторонние отношения», – говорится в тексте стратегии.

    Мадрид подтверждает готовность углублять связи с КНР, несмотря на предупреждения администрации Дональда Трампа.

    Премьер-министр Педро Санчес посетит Китай с 13 по 15 апреля для встречи с председателем Си Цзиньпином. С 2024 года КНР стала главным поставщиком товаров в Испанию, обойдя Германию и Францию. Мадрид также заинтересован в сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов и производстве электромобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с испанским премьером предложил Евросоюзу совместно защищать глобальную торговлю от односторонних действий США.

    Глава правительства Испании Педро Санчес выступил за более сбалансированные контакты и углубление связей между Брюсселем и Пекином.

    20 февраля 2026, 10:24 • Новости дня
    Bloomberg: Европа планирует создать дешевую ПВО из-за Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Крупнейшие военные державы Европы намерены объединить усилия для производства недорогих средств защиты неба, учитывая уроки спецоперации на Украине.

    Инициатива под названием LEAP предполагает кооперацию Британии, Франции, Германии, Италии и Польши в создании автономных дронов, передает Bloomberg.

    Новое вооружение планируется использовать для нужд противовоздушной обороны.

    Ожидается, что о старте проекта официально объявят в пятницу, когда министры обороны пяти государств встретятся для переговоров. Основой для разработки станут выводы, сделанные западными специалистами по итогам анализа боевых действий на Украине.

    Работа «Европейской группы пяти» будет проходить в структурах НАТО для усиления автономного присутствия европейцев в альянсе. Военные планировщики должны предложить способы повышения значимости этого объединения внутри блока.

    Напомним, Еврокомиссия намеревалась запустить совместные проекты по беспилотникам и противовоздушной обороне с опорой на опыт Украины. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен называла использование новейших истребителей для перехвата дешевых дронов слишком затратным.

    20 февраля 2026, 14:10 • Новости дня
    Песков сообщил о встрече Путина и Набиуллиной в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина обсудили служебные вопросы лично на переговорах в Кремле с делегацией из Мадагаскара, обойдясь без телефонного разговора, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Владимир Путин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина не созванивались накануне, а лично пообщались на полях российско-малагасийских переговоров в Кремле, передает ТАСС.

    Песков уточнил: «Они вчера виделись, им не надо было по телефону разговаривать, потому что Эльвира Набиуллина принимала участие в составе нашей делегации с нашими малагасийскими гостями, президентом Мадагаскара».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о планах провести телефонный разговор с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной 19 февраля.

    Набиуллина заявила, что банковская система России остается устойчивой, а кредитные организации имеют достаточно капитала для поддержки экономики. По ее словам, пик роста цен в России пришелся на первые две недели января.

    20 февраля 2026, 11:14 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    В Берлине заявили, что у ФРГ нет утвержденных планов закупать у США дополнительные истребители F-35 сверх уже оформленного заказа на 35 машин.

    В настоящее время у Берлина нет планов по покупке большего количества истребителей и никаких политических решений не принималось, передает Bloomberg.

    Таким образом ведомство отреагировало на информацию о якобы ведущихся переговорах с компанией Lockheed Martin.

    Представитель министерства пояснила позицию властей относительно оборонных контрактов. «Министерство прокомментирует возможные проекты закупок только после того, как их одобрит парламент», – сказала она.

    Ранее сообщалось, что ФРГ рассматривает возможность заказа новых F-35 из-за сложностей с франко-германской программой FCAS. Однако расширение закупок усилило бы зависимость немецкого оборонного сектора от технологий США.

    Между тем газета Financial Times прогнозировала скорый отказ Берлина и Парижа от совместного производства европейского самолета FCAS.

    20 февраля 2026, 16:20 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении полномочий Александра Грушко на посту замглавы МИД России.

    Президент России Владимир Путин своим распоряжением продлил срок федеральной государственной гражданской службы замминистра иностранных дел Александра Грушко, передает ТАСС. Согласно опубликованному документу, новый срок службы установлен до 25 апреля 2027 года.

    Грушко в МИД курирует вопросы европейской политики.

    Ранее президент России подписал распоряжение о продлении срока федеральной государственной гражданской службы для другого заместителя главы МИД Сергея Вершинина. Также Путин продлил срок службы для заместителя главы МИД Сергея Рябкова, который отвечает за отношения с США и контроль над вооружениями.

    До этого срок пребывания Александра Бастрыкина на посту главы Следственного комитета продлили до 27 августа 2026 года.


    20 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза уделил особое внимание вопросам повышения эффективности научных разработок для укрепления обороны и безопасности страны.

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященное вопросам научных исследований в сфере обороны и безопасности, передает ТАСС.

    «У нас сегодня важный и очень интересный вопрос в повестке дня – о мерах по повышению эффективности фундаментальных и прикладных исследований в интересах обороны страны и безопасности государства. Вот мы на эту тему поговорим», – заявил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом России обсуждал меры по борьбе с паводками и пожарами.

    20 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2021 году занимавший тогда пост президента США Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину, обеспокоившись разведданными о возможных военных действиях на Украине, пишут британские СМИ.

    Президент США Джо Байден в 2021 году совершил встревоженный звонок своему российскому коллеге Владимиру Путину из-за ситуации на Украине, пишет британская газета The Guardian. Поводом для разговора послужили данные американской разведки, которые вызвали серьезное беспокойство в Белом доме.

    По данным журналистов, разведка США получила сведения, что Путин может использовать свое ежегодное послание для обоснования военных действий на Украине. Главе Белого дома доложили об этом за неделю до выступления российского лидера, после чего он инициировал телефонный разговор.

    В ходе беседы американский президент поделился своими опасениями. «Он выразил обеспокоенность, а также предложил провести саммит в ближайшие месяцы», – говорится в материале.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Байден на встрече с Путиным в 2021 году выразил уважение к главе российского государства за единство России. Лавров также отметил, что Байден говорил о России без подсказок и признал особенности исторического развития страны, где поддерживается многонациональность и сохраняются языки, культура и традиции.

    До этого Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при других отношениях с администрацией Байдена.


