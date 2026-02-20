  • Новость часаFT: Венгрия заблокировала еврокредит Украине на 90 млрд евро
    Верховный суд отобрал у Трампа внешнеполитическую дубину
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    Медведев о Каллас: С этим человеком не общаются даже коллеги
    Путин на заседании Совбеза попросил Мединского огласить итоги переговоров в Женеве
    Генштаб ВС России: Киев взял тактику медийных побед после неудач под Купянском
    В числе погибших на Байкале оказалась семья из Китая
    США сняли F-35 с учений в Норвегии из-за переброски сил к Ирану
    Европа передаст Украине выведенные из эксплуатации ТЭЦ
    20 февраля 2026, 21:15 • Новости дня

    Агроном рассказал огородникам, где брать дешевые и хорошие семена для рассады

    Агроном Воробьев рассказал, где дешево брать хорошие семена для рассады

    Агроном рассказал огородникам, где брать дешевые и хорошие семена для рассады
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    При покупке семян в магазине дачников и огородников может ждать неприятный сюрприз – посадочный материал окажется старым или щуплым, а его всхожесть будет плохой, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев. Он дал совет, где легко и просто взять большое количество качественных семян для рассады.

    В этом году многие огородники заметили неприятную тенденцию: производители стали класть меньше семян в пакетики для рассады, при этом сами упаковки подорожали. В результате важную роль стал играть процент прорастания семян.

    «Совершенно не обязательно покупать семена в магазине – их можно получать как из собственного урожая прошлых лет, так и из плодов, которые продаются сейчас. В прошлом году я в феврале на рынке купил помидоры по очень дорогой цене. Они оказались очень вкусными и сладкими. Я взял из них семена и вырастил растения. Урожай получился хороший, помидоры тоже были вкусные и сладкие», – говорит Воробьев.

    При это он отмечает, что сегодня многие выведенные генетиками помидоры, огурцы и перцы – это гетерозисные гибриды F1, то есть растения первого поколения, полученные при скрещивании двух разных сортов или линий. Такие гибриды отличаются высокой урожайностью, быстрым ростом и устойчивостью к болезням. Однако эффект «гибридной силы» проявляется только в первом поколении. Это означает, что семена, собранные с этих растений, не полностью сохраняют характеристики сорта, а для получения хорошего результата производители обычно покупают новые семена каждый год.

    Тем не менее, подчеркивает  Воробьев, значительная часть признаков у последующих поколений все же сохраняется. Поэтому такие семена можно использовать – это вполне рабочий способ сэкономить.

    «То же самое касается сладких и горьких перцев, купленных в магазине или на рынке. Из них тоже можно брать семена, но плоды должны быть полностью созревшими. К слову, один перец может обеспечить огородника семенами сразу на несколько лет. Так же удобно поступать с помидорами черри. Купите несколько упаковок, проведите дегустацию и выберите самые вкусные, сладкие плоды с тонкой кожицей. Из них и берите семена для рассады», – рекомендует агроном.

    «В девяностые годы, когда на прилавках только появилась пекинская капуста, я получал семена самостоятельно. Аккуратно срезал листья, оставлял верхушку, а кочерыжку сажал в землю. Растение зацветало и давало семена, которых хватало на несколько лет вперед. Так же можно поступать и с обычной капустой. С укропом все еще проще – достаточно оставить одно или два растения подольше, и они обеспечат вас семенами надолго», – рассказывает Воробьев.

    Такие премудрости агроном почерпнул у своей прабабушки, которая покупала редис, высаживала его в землю, растения укоренялись и давали семена. Он советует всем весной выбрать самые крупные, яркие и вкусные корнеплоды и посадить три или четыре штуки, чтобы к концу лета получить собственные семена. По словам агронома, редис является растением короткого дня, поэтому его лучше сажать ранней весной, в начале лета или наоборот - уже в конце августа и начале сентября, когда день короче.

    Также биолог вспоминает историю 1945 года.

    «К концу Великой Отечественной Войны в стране наблюдался сильный дефицит продуктов. Тогда Германа Тараканова после лечения тяжелого ранения, полученного на фронте, направили ротным агрономом в подсобное хозяйство воинской части. Там ему наказали вырастить максимальный урожай при весьма скудных возможностях. Тот не растерялся и использовал семена из сохранившихся соленых помидоров, которые дали всходы»,

    – делится Воробьев, который сам лично повторил данный способ – семена из не прошедших термическую обработку соленых помидоров прекрасно взошли.

    «При получении своих семян укропа, кинзы, редиса и других культур, их доводят почти до полной спелости. Чтобы семена не рассыпались, растения выдергивают из почвы и подвешивают в теплом месте, например на чердаке, подстелив бумагу или поставив поддон. Затем слегка постукивают по ним. Первыми как раз осыпаются самые тяжелые и качественные семена. Их и нужно собирать, у них всхожесть обычно самая высокая», – добавляет агроном.

    В пакетики же на продажу, по его словам, собирают все семена подряд – и полноценные, и щуплые. Поэтому огородников всегда ожидает сюрприз – никто не знает, какие семена туда положили, как их хранили, замечает эксперт.

    Повышение всхожести семян

    Воробьев подчеркивает, что методов по повышению всхожести семян не существует, а подобного рода советы рассчитаны лишь на привлечение внимания. Главное, что может сделать садовод, это посеять семена в теплую влажную землю. Если семена старые, плохо выращены или неправильно хранились, всхожесть будет низкой, и заметно повысить ее уже нельзя.

    Агроном говорит, что невсхожими бывают щуплые, поврежденные или плохо сформированные семена. При хранении всхожесть любых семян постепенно снижается. Полной всхожести не бывает почти ни у одной культуры. В агробизнесе обычно закладывают около 15% на потери и закупают семян больше расчетной нормы.

    При этом срок годности семян зависит от культуры. Огурцы даже рекомендуют сеять не в первый год после получения, а на второй. Всхожесть при этом может немного снижаться, но зато на этих растениях образуется больше женских цветков, из которых формируются плоды.

    Для многих других культур нормальный срок хранения семян составляет от двух до пяти лет, затем всхожесть постепенно падает. Это не значит, что старые семена совсем не взойдут, но процент всходов будет ниже.

    «Имеет смысл вспомнить семена пшеницы, которые нашли в египетских пирамидах. Они там пролежали сорок веков, их посеяли и некоторые семена взошли. Благодаря этому эксперименту мы можем видеть и пробовать, какой хлеб ели фараоны в очень далекие времена», – заключил Воробьев.

    19 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    @ общественное достояние

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с судьями судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов напомнил о высказывании императора Александра III.

    «Я бы в этой связи тоже вспомнил еще одного нашего монарха, императора Александра III, который как-то сказал: «Чего не сделаешь, из всего сделают высочайшее повеление», – сказал он, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, это было сказано с иронией, но он подчеркнул, что постановления пленума Верховного суда и решения Конституционного суда должны иметь силу высочайшего повеления.

    В завершение встречи президент поблагодарил судей за их труд, особенно отметив сложный исторический период, который переживает страна.

    Ранее Путин заявил о невозможности замены судей технологиями.

    Он потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда.

    19 февраля 2026, 15:44 • Новости дня
    Объявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины

    Венгрия решила импортировать российскую нефть по Адриатическому трубопроводу через Хорватию

    Объявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины
    @ Максим Слуцкий/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Будапешт планирует временно заменить поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт российской нефти по Адриатическому маршруту через хорватский порт Омишаль.

    Венгрия намерена получать российскую нефть по Адриатическому трубопроводу до восстановления поставок по «Дружбе», передает ТАСС.

    Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш уточнил, что нефть будет доставляться морем в хорватский порт Омишаль, а затем по трубопроводу – в Венгрию и Словакию. Компания MOL уже заказала первую партию нефти, которую доставят в марте на НПЗ в Сазхаломбатте и Братиславе.

    Гуйяш подчеркнул, что схема поставок не противоречит правилам Евросоюза, поскольку для Венгрии и Словакии действует исключение из санкций на закупку российских энергоносителей.

    Он напомнил о спорах относительно пропускной способности Адриатического трубопровода и высоких тарифов, установленных Хорватией, но выразил уверенность, что эти вопросы можно решить.

    По словам главы компании MOL Жолта Хернади, Адриатический трубопровод остается «темной лошадкой», так как максимальный объем поставок по нему не превышал двух млн тонн в год, хотя хорватские партнеры заявляли о возможности прокачки до 15 млн тонн. Хернади отметил, что в случае полного отключения «Дружбы» обеспечить стабильные поставки нефти может быть сложно.

    С 27 января поставки по нефтепроводу «Дружба» прекратились из-за повреждения на Украине, однако после восстановления объекта нефть так и не начала поступать. Венгерские власти считают, что Киев сознательно блокирует поставки, стремясь создать энергетический кризис накануне парламентских выборов. Еврокомиссия пока не прокомментировала ситуацию, несмотря на обращения Будапешта и Братиславы.

    Венгерское правительство заверяет, что обеспечит бесперебойную работу НПЗ и наличие бензина на АЗС, используя государственные стратегические резервы, которых хватит более чем на три месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии остановили экспорт дизельного топлива на Украину после блокировки поступления российской нефти через трубопровод «Дружба».

    Власти страны рассматривают возможность прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину.

    Правительство Венгрии вскрыло государственные стратегические резервы нефти из-за прекращения транзита российского сырья по нефтепроводу «Дружба».

    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    18 февраля 2026, 13:13 • Новости дня
    Мединский оценил переговоры в Женеве

    Мединский назвал тяжелыми и деловыми переговоры в Женеве

    Мединский оценил переговоры в Женеве
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве длились два дня, были тяжелыми и деловыми.

    Переговоры между Россией, США и Украиной, прошедшие в Женеве 17-18 февраля, были тяжелыми, но носили деловой характер, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, передает РИА «Новости».

    По словам Мединского, обсуждения длились два дня: сначала встречи шли в различных форматах в течение продолжительного времени, а в среду переговоры продолжались около двух часов. «Они были тяжелыми, но деловыми», – сказал Мединский.

    Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

    По итогам встреч делегация России вышла к журналистам и подвела итоги раунда переговоров.

    В Женеве проходил второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Второй день переговоров по Украине в Женеве закрыли для прессы.

    18 февраля 2026, 21:59 • Новости дня
    МОК объяснил, почему не выдал подарочные телефоны россиянам на ОИ

    МОК: Подарочные телефоны запрещено вручать спортсменам определенных стран

    МОК объяснил, почему не выдал подарочные телефоны россиянам на ОИ
    @ Samsung

    Tекст: Вера Басилая

    Международному олимпийскому комитету (МОК) запрещено распространять подарочные телефоны среди спортсменов определенных стран, сообщили в пресс-службе МОК.

    В МОК объяснили, что раздача подарочных телефонов спортсменам из определенных стран, включая Россию, запрещена, передает ТАСС.

    «В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран», – говорится в заявлении МОК.

    В организации подчеркнули, что старались предоставить всем участникам Олимпийских игр возможность получать необходимую информацию, несмотря на ограничения по выдаче устройств.

    Ранее организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии не выдали российским спортсменам эксклюзивные мобильные телефоны от спонсоров, которые получили другие участники при заселении в Олимпийскую деревню.

    18 февраля 2026, 16:57 • Новости дня
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский подтвердил журналистам, что провел в Женеве встречу с представителями украинской стороны.

    «Да, с украинской», – сказал он, передает ТАСС. Ранее источник агентства в переговорной группе сообщил, что перед вылетом Мединский провел двухчасовые закрытые переговоры в гостинице InterContinental.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми. Он также объявил о скором проведении очередной встречи по урегулированию ситуации на Украине.

    20 февраля 2026, 20:17 • Новости дня
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев саркастически прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о масштабах предполагаемых российско-американских сделок, указав на ошибочность данных.

    Как передает РИА «Новости», глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на публикацию президента Финляндии Александра Стубба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), где тот упомянул, что Россия якобы обещает проекты на 12 трлн долларов при ВВП 2,5 трлн долларов.

    Дмитриев в ответ написал: «Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр».

    Дмитриев также опроверг информацию о якобы предложении России США проектов на 12 трлн долларов в обмен на снятие санкций. По его словам, эта информация является фейком – вопрос снятия санкций отвечает интересам самих США, а потенциальный объем совместных проектов может составить 14 трлн долларов.

    Президент Финляндии ранее выступил с критикой, заявив о невозможности реализации таких масштабных соглашений между Россией и США, что вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в конфликте на Украине. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отметил, что Финляндия не дает намеков на изменение антироссийского курса.

    18 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Захарова сравнила Макрона с Пугачевой за слова о свободе слова

    Захарова сравнила заявление Макрона о свободе слова с признаниями Пугачевой

    Захарова сравнила Макрона с Пугачевой за слова о свободе слова
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала высказывания французского президента Эммануэля Макрона о свободе слова, отметив их схожесть с заявлениями певицы Аллы Пугачевой о браке.

    Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о свободе слова. По ее словам, заявления Макрона о том, что «свобода слова – это полная чушь», можно поставить в один ряд с признаниями Аллы Пугачевой о том, что «ее брак с Киркоровым был ненастоящим».

    «Многие догадывались об этой тайне Эммануэля, которая заняла третье место в моем личном рейтинге откровений», – написала Захарова в Telegram-канале.

    По словам дипломата, первое место делят заявления Ангелы Меркель и Франсуа Олланда о невыполнении минских соглашений, а второе – рассказ Пугачевой о неискренности брака с Киркоровым.

    Захарова также выразила надежду, что на этом откровения президента Франции не закончатся.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что свобода слова является «полной чушью», теряет смысл, если превращается в инструмент для распространения ненависти.

    18 февраля 2026, 20:12 • Новости дня
    Пропавшие в Петербурге мать и две дочери найдены во Владимирской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Местонахождение жительницы Петербурга и ее двух дочерей было установлено, все трое были обнаружены живыми и здоровыми во Владимирской области.

    Следователи установили местонахождение женщины и двух ее дочерей, пропавших в Петербурге, передает ТАСС. Семья была найдена во Владимирской области в ходе совместной работы следователей и оперативных сотрудников.

    В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу отметили: «Следователем во взаимодействии с оперативными сотрудниками проведен ряд следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения женщины и двух ее дочерей, в результате которых последние были обнаружены во Владимирской области, их жизни и здоровью ничего не угрожает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, две сестры, которых разыскиваkb в Петербурге, ушли вместе с матерью, состоящей в секте «Царская империя». Поиски 11-летней и 18-летней сестер, пропавших в Петербурге, охватили 15 регионов, включая Москву и Московскую область.

    18 февраля 2026, 17:10 • Новости дня
    Эксперт разъяснил смысл веганского алкоголя

    Эксперт Шапкин счел маркетингом сертификацию веганского алкоголя

    Эксперт разъяснил смысл веганского алкоголя
    @ Axel Heimken/DPA/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Несмотря на то, что алкоголь делается, как правило, из растительного сырья, в нем могут оказаться продукты животного происхождения, сказал газете ВЗГЛЯД глава Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, комментируя первую в России выдачу веганского сертификата на алкоголь компании из Башкортостана.

    В Роскачестве сообщили, что в России впервые был выдан веганский сертификат на алкогольную продукцию. Отмечается, что производитель подтвердил соответствие требованиям ГОСТ, что исключает содержание компонентов животного происхождения.

    «Наличие в алкоголе продуктов животного происхождения зависит от способа производства и очистки напитка. Соответственно, в составе могут присутствовать рыбий клей, желатин, яичный белок и так далее. Но мне кажется, ерунда это все. Чистый маркетинг», – говорит Шапкин.

    Он пояснил, что вино и пиво иногда осветляют с помощью веществ животного происхождения: яичного белка, желатина, казеина (молочный белок) или рыбьего клея (из плавательных пузырей рыбы). Эти вещества используются в процессе фильтрации, обычно не остаются в заметном количестве в готовом продукте, но формально участвуют в производстве. Также некоторые ликеры и коктейльные ингредиенты могут содержать мед, сливки, молочные компоненты или яичный желток.

    А вот крепкий алкоголь, например, водка, виски или ром, чаще всего не содержит животных ингредиентов, но возможны исключения на этапе фильтрации или ароматизации. А вот медовуха делается из меда, поэтому веганский сертификат ей никак не получить.

    «Вообще, весь алкоголь в нашей стране по ГОСТу сделан. Иначе нельзя. И нужно понимать, что то, что ранее подобные сертификаты никому не выдавались, не значит, что во всем алкоголе содержатся продукты животного происхождения», – заключил Шапкин.

    Ранее сообщалось, что за январь этого года в России выросли розничные продажи водки по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году почти на 2%. А объем реализации ликеро-водочных изделий увеличился на 17,7%.

    19 февраля 2026, 14:46 • Новости дня
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии подготовила список условий для России по конфликту на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    Глава евродипломатии Кая Каллас передала странам Евросоюза документ со списком требований к России по ситуации на Украине, пишет RT со ссылкой на Telegram-канал «СТРАНА.ua».

    В этом документе говорится, что «мира в Украине не может быть» без участия ЕС и учета его ключевых интересов.

    Среди основных требований – сокращение численности российских войск вместе с украинской армией, запрет на военное присутствие России в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении, а также выплаты «репараций» и проведение «демократизации» общества. Каллас подчеркнула, что эти условия должны обязательно учитываться в процессе переговоров.

    Европейские дипломаты считают этот перечень слишком максималистским и отмечают, что он отражает крайний взгляд ЕС на то, что должна предпринять Россия. Ожидается, что обсуждение письма Каллас состоится на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 23 февраля.

    Ранее Каллас получила премию газеты Politico за худший «покерфейс» по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, где она не сумела скрыть раздражения после выступлений представителей США.

    А до этого МИД России уже комментировал предложение Каллас о формировании списка требований Евросоюза к России для урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы на Украине могут подорвать влияние Каллас и привести к ее отставке, если новый лидер Украины подпишет мирное соглашение.

    18 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Умеров назвал задачи следующего этапа переговоров по Украине

    Умеров назвал консенсус следующим этапом переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава украинской делегации на переговорах в Женеве Рустем Умеров заявил, что следующим этапом мирного процесса по урегулированию ситуации на Украине станет достижение консенсуса с российской стороной по ключевым вопросам.

    По его словам, решения должны быть представлены на рассмотрение лидерам обеих стран, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram телеканала «Новости.live».

    «Следующий шаг – достичь необходимого уровня консенсуса и представить решения на рассмотрение президентов. Наша задача – подготовить практическое, а не только формальное основание для таких решений», – подчеркнул Умеров.

    Умеров отметил, что по итогам встречи в Женеве был достигнут определенный прогресс, однако на данном этапе стороны не разглашают все детали переговорного процесса.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми.

    18 февраля 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Куба планируют совместно отметить столетие со дня рождения Фиделя Кастро, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    «В этом году мы будем отмечать 100-летие Фиделя Кастро. Будем делать это вместе», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Фидель Кастро известен как один из лидеров революционного движения на Кубе. Он возглавлял совет министров страны с 1959 по 2008 год. Он скончался в 2016 году.

    В среду Путин встретился в Кремле с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

    В мае прошлого году в зале святой Екатерины Большого Кремлевского дворца состоялась встреча между Путиным и главой Кубы Мигелем Диас-Канелем.

    19 февраля 2026, 20:19 • Новости дня
    Украина назвала новый срок возобновления поставок нефти в Словакию по «Дружбе»

    Украина перенесла возобновление поставок нефти в Словакию по «Дружбе» на 21 февраля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прокачка российской нефти по трубопроводу в Словакию начнется позже ожидаемого срока, что связано с решением украинской стороны.

    Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля. Сообщение об этом распространило министерство экономики Словакии, пишет ТАСС.

    В заявлении отмечается, что ранее планировалось начать транзит 20 февраля, однако сроки были изменены в последний момент. В Словакии ожидали, что поставки начнутся именно в этот день, поскольку страна столкнулась с дефицитом российской нефти, поступающей по «Дружбе».

    Напомним, что поставки нефти из России транзитом через Украину в Словакию были остановлены с начала февраля. В связи с этим словацкое правительство объявило в республике кризисную ситуацию, чтобы оперативно реагировать на нехватку сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении экспорта продукции завода Slovnaft, включая поставки дизельного топлива на Украину.

    Венгрия также остановила экспорт дизельного топлива на Украину после блокировки транзита российской нефти через трубопровод «Дружба». Будапешт планирует временно заменить поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт российской нефти по Адриатическому маршруту через хорватский порт Омишаль.

    Напомним, что 12 февраля «Укртранснафта» отказалась возобновить прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии и Словакии.

    18 февраля 2026, 15:01 • Новости дня
    Захарова объяснила интерес Франции к делу Навального лягушками

    Захарова: Появление лягушек вызвало интерес Франции к делу Навального

    Захарова объяснила интерес Франции к делу Навального лягушками
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала повышенное внимание французских политиков к делу Алексея Навального.

    Захарова предположила, что интерес связан с появлением лягушек, чьи лапки во Франции считаются деликатесом, передает РИА «Новости».

    «Я не знаю, может быть, это просто потому, что в деле появились лягушки», – заявила она на брифинге.

    Дипломат также напомнила главе МИД Франции Жан-Ноэлю Барро о «деле о ядах» времен Людовика XIV, когда для раскрытия преступлений с отравлениями французская сторона предоставляла убедительные доказательства. Захарова подчеркнула, что в XIX веке во Франции активно использовали научные методы для установления фактов отравления.

    По мнению Захаровой, современным французским властям следовало бы задаться вопросом, где конкретные формулы и доказательства.

    Ранее посольство России назвало заявления Запада об «отравлении Навального» ядом древесной лягушки цирком и некропропагандой.

    Захарова назвала заявления об «отравлении Навального» вбросом Запада.

    19 февраля 2026, 14:11 • Новости дня
    Путин потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда

    Путин: Игнорирование решений пленума Верховного суда должно получать оценку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости строго соблюдать решения пленума Верховного суда.

    Глава государства выступил с этим заявлением на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьям решений пленума Верховного суда. По его словам, каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку.

    «Подчеркну, формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьями решений пленума Верховного суда. И каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку», – сказал он.

    Ранее Путин назвал вопрос комплектования судебного корпуса ключевым для России.

