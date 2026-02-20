  • Новость часаВерховный суд США признал введение пошлин Трампа превышением полномочий
    Избиратели ЕС отказываются финансировать подготовку «войны с Россией»
    Медведев о Каллас: С этим человеком не общаются даже коллеги
    Названо гражданство иностранцев, пытавшихся купить в Грузии уран и цезий-137
    Мерц: Новая великодержавная политика вызывает конфликты
    Путин на заседании Совбеза попросил Мединского огласить итоги переговоров в Женеве
    В числе погибших на Байкале оказалась семья из Китая
    США сняли F-35 с учений в Норвегии из-за переброски сил к Ирану
    Эксперт объяснил интерес Саудовской Аравии к обогащению урана
    В Москве выявили 64 тыс. неработающих с теневыми доходами
    20 февраля 2026, 16:00 • Новости дня

    Подросток задержан по подозрению в поджоге АЗС в Москве

    Полиция задержала 16-летнего студента колледжа за поджог АЗС в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На юго-востоке Москвы 16-летний студент колледжа был задержан по подозрению в поджоге топливораздаточной колонки на автозаправке на Люблинской улице, сообщили в МВД.

    Первокурсник технологического колледжа задержан по подозрению в поджоге автозаправочной станции на юго-востоке Москвы, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк на платформе Мах. Инцидент произошел на Люблинской улице, куда поступил вызов о возгорании на территории АЗС.

    «Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный совершил поджог топливораздаточной колонки, после чего скрылся. Возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС России. В результате инцидента никто не пострадал», – говорится в сообщении.

    Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 16-летний учащийся первого курса технологического колледжа. Сейчас подросток доставлен в территориальный отдел полиции.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Подозреваемый задержан, дальнейшее разбирательство продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в пятницу утром правоохранители поймали в столице молодых людей, которые пытались уничтожить служебный транспорт под давлением шантажистов с сайтов знакомств.

    Ранее в Москве подросток под влиянием шантажистов устроил пожар в здании кинотеатра. А в конце января в подмосковной Балашихе молодая женщина по указанию мошенников облила горючей жидкостью помещение торгового центра и угрожала поджогом, но ее задержали.

    20 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    РКН потребовал от Telegram исключить возможность поиска сервисов «пробива»

    Роскомнадзор: Telegram создает позволяющую распространять персональные данные инфраструктуру

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мессенджер Telegram создал условия, позволяющие злоумышленникам использовать ботов для незаконного сбора и распространения подробных досье на граждан России, заявили в Роскомнадзоре.

    Администрация платформы системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам «интернет-пробива» незаконно распространять личные сведения, заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Такие сервисы незаконно распространяют персональные данные граждан России, в том числе в форме досье на человека.

    С 2022 года по требованию регулятора удалено 8358 подобных ресурсов. Еженедельно блокируется до 100 каналов и ботов, однако ситуация принципиально не меняется из-за постоянного появления новых инструментов поиска.

    Ведомство указало, что мессенджеру следует самостоятельно пресекать раскрытие информации.

    Необходимо исключить возможность нахождения сервисов «пробива» и прекратить предоставлять им доступ к украденным данным.

    Ранее в России решили замедлить работу мессенджера из-за систематических нарушений законодательства.

    Глава Минцифры Максут Шадаев указывал, что Telegram позволяет иностранным спецслужбам получать доступ к перепискам пользователей.

    20 февраля 2026, 00:52 • Новости дня
    Генштаб озвучил общие потери украинских войск с начала СВО

    Начальник управления Генштаба Рудской: Потери ВСУ превысили 1,5 млн человек

    Генштаб озвучил общие потери украинских войск с начала СВО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к российским войскам, вооруженные силы Украины за время СВО потеряли более 1,5 млн человек, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    «В 2025 году стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к Вооружённым Силам Российской Федерации. Все попытки киевского режима и его западных кураторов остановить продвижение наших войск провалились», – приводит слова Рудского «Красная звезда».

    По его словам, на данный момент в Сумской области под контроль российских войск перешли 26 населенных пунктов, в Харьковской области бойцами «Севера» завершено освобождение Волчанска и еще 15 населенных пунктов, а группировка российских войск «Запад» освободила за год более 50 населенных пунктов. Группировка войск «Центр» за год освободила 86 населенных пунктов, а «Южная» группировка в 2025 году взяла под контроль 49 населенных пунктов.

    Особо отмечены успехи группировки «Восток», которая с начала 2025 года установила контроль над 104 населенными пунктами, из которых 11 были освобождены в январе-феврале 2026 года. Группировка «Днепр» с ноября взяла под контроль 12 населенных пунктов.

    Рудской отметил, что благодаря успешным действиям объединенных сил боевой потенциал ВСУ существенно снижен. Потери украинской армии в 2025 году составили около 6700 танков и боевых бронированных машин, более 12 тыс. артиллерийских орудий и минометов, а также более 520 тыс. военнослужащих. Всего с начала спецоперации потери украинских войск превысили 1,5 млн человек.

    Генерал-полковник добавил, что Киев значительно утратил возможность пополнять армию за счет принудительной мобилизации, а ежемесячная численность мобилизованных сократилась почти вдвое. По его словам, это формирует устойчивую тенденцию к уменьшению численности украинской армии и снижению возможностей сопротивления российским группировкам.

    Кроме того, Россия в 2025 году значительно нарастила интенсивность ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, что снизило возможности киевской оборонной промышленности по производству техники и вооружения для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожское направление в последние несколько месяцев было причислено Киевом к наиболее важным, поскольку ВС РФ широким фронтом вели успешное наступление на этом участке в течение всей второй половины прошлого года. ВСУ предпринимают попытки контратак, которыми не столько надеются отбить какую-то территорию или важные населенные пункты, сколько пытаются временно задержать продвижение ВС РФ. Однако такие контратаки могут привести к тому, что дальнейшее продвижение ВС РФ будет идти уже «на плечах» ВСУ.

    20 февраля 2026, 11:23 • Видео
    Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

    В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    20 февраля 2026, 08:43 • Новости дня
    Неопознанный самолет из США залетел в Россию

    Flightradar сообщил о пересечении границы России самолетом из США

    Неопознанный самолет из США залетел в Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неопознанный самолет Boeing 787 из США залетел в Россию в районе Мурманской области, свидетельствуют данные Flightradar.

    Самолет Boeing 787, вылетевший с американской авиабазы Эндрюс, пересек границу России в районе Мурманской области, передает РИА «Новости».

    Данные Flightradar указывают, что маршрут судна пролегал через Гренландию, Норвегию и Финляндию, после чего самолет вошел в российское воздушное пространство.

    След самолета пропал с радаров в районе Котласа в Архангельской области. Информация о том, кому принадлежит лайнер и кто находился на борту, отсутствует. Также не уточняется цель полета и дальнейшая судьба воздушного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляске, где у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев был встречен официальными лицами на военной авиабазе Эндрюс в Вашингтоне.

    20 февраля 2026, 10:00 • Новости дня
    WP: «Совет мира» закончился избиением протестующих охраной Алиева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько участников акции за освобождение политзаключенных в Азербайджане заявили о нападении охраны президента Ильхама Алиева у отеля в Вашингтоне.

    Охранники президента Азербайджана Ильхама Алиева напали на протестующих у гостиницы Waldorf Astoria в Вашингтоне, сообщает The Washington Post.

    Акция прошла в четверг днем на Пенсильвания-авеню, неподалеку от Белого дома. Протестующие требовали освобождения политзаключенных на территории Азербайджана.

    По словам 27-летнего водителя Uber Рахима Ягублу, его избили телохранители Алиева – мужчину ударили по челюсти и пинали в живот. Другой участник акции, Адиль Амрахлы, рассказал, что повредил ногу, убегая от охранников, и заявил о как минимум четырех пострадавших, включая Ягублу. Карла Висконти, представитель Hilton, управляющей Waldorf Astoria, уточнила, что инцидент не произошел на территории отеля и не касался его персонала.

    На месте происшествия находились сотрудники спецподразделения полиции округа Колумбия и Секретной службы США. Представитель полиции Том Линч сообщил, что дело передано в Госдепартамент, но не уточнил, вмешивались ли стражи порядка и остались ли охранники Алиева в США. Видеозаписи нападения появились в соцсетях, однако установить личности нападавших по ним невозможно.

    По словам Ягублу, полиция не вмешалась, после нескольких минут драки охранники ушли, а пострадавшие вызвали скорую. Медики осмотрели участников на месте, госпитализация не потребовалась. Ягублу заявил: «Это лишь доказывает, что Алиев – диктатор, и в моей стране нет свободы слова».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне прошло первое заседание «Совета мира» по инициативе Дональда Трампа.

    20 февраля 2026, 14:17 • Новости дня
    Установлен залетевший в Россию неизвестный лайнер из США

    Залетевший в Россию неизвестный лайнер из США оказался самолетом главы Узбекистана

    Установлен залетевший в Россию неизвестный лайнер из США
    @ Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестный американский самолет, летевший из Вашингтона и пересекший Россию с севера на юг, а затем приземлившийся в Ташкенте, оказался бортом, на котором президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вернулся из США, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вернулся из США в Ташкент на борту самолета, который ранее был идентифицирован как неизвестный лайнер, сообщает РИА Новости.

    По данным онлайн-сервиса FlightAware, речь идет о Boeing 787-8 Dreamliner, который совершил перелет из Вашингтона через территорию России.

    Ранее СМИ со ссылкой на сервис Flightradar24 рассказали, что лайнер вылетел с авиабазы неподалеку от Вашингтона. Самолет прошел через воздушное пространство Гренландии, затем пересек границу России в Мурманской и Оренбургской областях, после чего вошел в воздушное пространство Казахстана.

    В результате воздушное судно приземлилось в Ташкенте. Таким образом, самолет, вызвавший интерес и обсуждение в СМИ, оказался президентским бортом, на котором Мирзиёев возвращался из поездки в США.

    Ранее неопознанный самолет из США залетел в Россию.


    20 февраля 2026, 02:46 • Новости дня
    Российская фигуристка Петросян заявила о стыде за выступление на Олимпиаде
    Российская фигуристка Петросян заявила о стыде за выступление на Олимпиаде
    @ Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что ей стыдно за свое выступление на Олимпиаде в Италии, она заняла шестое место.

    Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании, совершив падение во время произвольной программы, передает ТАСС.

    «Что произошло? Сережка зацепилась за платье. Я об этом подумала и все. Казалось бы, должна была отвлечься от некоторых неспокойных мыслей», – объяснила она.

    По словам Петросян, ей «немного стыдно, что так получилось», перед собой, федерацией, тренерами и зрителями, и она понимает, что сама виновата в этой ситуации.

    Фигуристка также отметила, что возвращение на российские соревнования после Олимпиады будет для нее эмоционально сложным. Она подчеркнула, что организация турниров в России ей очень нравится, но психологически ей тяжело возвращаться после неудачного проката. Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен Никита Филиппов стал серебряным призером спринта по ски-альпинизму на дебютных соревнованиях дисциплины на Олимпиаде в Италии.

    20 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    @ Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт между Джорджей Мелони и Эммануэлем Макроном обострился после убийства 23-летнего правого активиста в Лионе и заявления Мелони о «ране для Европы», пишет Politico.

    Окружение Джорджи Мелони с «изумлением» восприняло слова Эммануэля Макрона, заявив, что ее реакция на убийство была лишь выражением солидарности с французами, сообщает Politico.

    Итальянская сторона настаивает, что заявление премьера о том, что смерть 23-летнего Квентина Деранке стала «раной для всей Европы», не было вмешательством во внутренние дела Франции.

    Макрон, находясь с визитом в Индии, обвинил Мелони в недопустимом вмешательстве и заметил, что националисты, которые не хотят, чтобы им мешали дома, первыми комментируют происходящее за рубежом. Он также заявил, что политические силы по краям спектра должны «навести порядок у себя», и подчеркнул, что во Франции нет места движениям, которые принимают или оправдывают насилие.

    Напомним, 23-летний Квентин Деранке погиб от ударов по голове во время потасовки у университета в Лионе, где проходила конференция с участием евродепутата от «Непокоренной Франции» Римы Хассан. Прокурор Лиона сообщил о возбуждении формального расследования в отношении семи человек, включая помощника депутата этой партии: трое из них признались в связях с ультралевыми группами, некоторые подтвердили участие в драке, но все отрицают умысел на убийство.

    Мэр Лиона Грегори Дусе призвал власти запретить запланированный на субботу марш в память о погибшем активисте.

    Газета отмечает, что на фоне затянувшегося спора по вопросам миграции и абортов Макрон и Мелони намерены встретиться в апреле на франко-итальянском саммите в Тулузе, что рассматривается как шанс для разрядки отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони демонстративно закатила глаза в ответ на реплику Эммануэля Макрона на саммите G7.

    Глава итальянского правительства также выражала недовольство решением французского суда о запрете Марин Ле Пен участвовать в выборах.

    Официальный Париж резко осудил предложение итальянской стороны отправить французского лидера на Украину в каске.

    19 февраля 2026, 21:52 • Новости дня
    Экс-комбриг ВСУ рассказал, как Зеленский подставил Залужного под ракетный удар
    Экс-комбриг ВСУ рассказал, как Зеленский подставил Залужного под ракетный удар
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный был ранен в 2023 году в результате российского ракетного удара по штабу во время телефонного разговора с офисом Владимира Зеленского, заявил бывший командующий 110-й бригадой территориальной обороны ВСУ Александр Игнатьев.

    Бывший командир 110-й бригады территориальной обороны ВСУ Александр Игнатьев рассказал в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе (внесен в список террористов и экстремистов в России), что экс-главком украинской армии Валерий Залужный был ранен в 2023 году после звонка из офиса Владимира Зеленского, передает РБК.

    По словам Игнатьева, этот инцидент был результатом «целенаправленной специальной операции по нейтрализации» Залужного. В интервью прозвучало, что Залужный был «запеленгован» во время короткого телефонного разговора, после чего получил ранение чуть левее сердца, но спасся благодаря прочным стенам укрытия. Игнатьев подчеркнул, что такие события «не происходят просто так».

    Он также отметил, что дальнейшее давление на Залужного и его снятие с должности главнокомандующего ВСУ, по мнению Игнатьева, отражают чьи-то конкретные интересы.

    Ранее сообщалось, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения в результате ракетного удара возле села Посад-Покровское в Херсонской области. После этого его доставили в Николаев, а затем в военный госпиталь в Киеве, где была проведена трепанация черепа.

    Ранее украинская ведущая Янина Соколова заявила, что сотрудники СБУ пытались убить бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в сентябре 2022 года.

    Залужный рассказал, что пригрозил ввести войска в Киев после обыска СБУ.

    20 февраля 2026, 07:58 • Новости дня
    Известный американский астрофизик застрелен на пороге собственного дома
    Известный американский астрофизик застрелен на пороге собственного дома
    @ Carl Grillmair

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выдающийся астрофизик из Калифорнийского технологического института Карл Гриллмэйр был застрелен на крыльце своего дома в Калифорнии, сообщает газета Los Angeles Times.

    Известный астрофизик из Калифорнийского технологического института Карл Гриллмэйр был застрелен на крыльце собственного дома в Калифорнии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Los Angeles Times. Ученый более 40 лет посвятил галактической астрономии и изучению далеких планет.

    «Выдающийся астрофизик из Калифорнийского технологического института, более 40 лет занимавшийся исследованиями в области галактической астрономии и изучения далеких планет, был смертельно ранен. Подозреваемому в убийстве предъявлено обвинение», – приводит издание слова источника.

    Сообщается, что Карл Гриллмэйр скончался на месте происшествия. В данный момент полиция выясняет детали случившегося и продолжает расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, режиссер Роб Райнер с супругой были найдены убитыми в Лос-Анджелесе.

    Полицейский ранил жену басиста группы Weezer в этом же городе.

    Неизвестный захватил пассажиров автобуса в Лос-Анджелесе.

    19 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    El Mundo: Литовские наемники ВСУ сбежали с тренировки реального боя

    El Mundo: Литовские наемники ВСУ отказались проходить боевую тренировку

    El Mundo: Литовские наемники ВСУ сбежали с тренировки реального боя
    @ Capt. John Farmer/Planet Pix/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Семь литовских наемников отказались от тренировок в зоне СВО, испугавшись интенсивной имитации боя, пишет El Mundo.

    Семь литовских наемников, проходивших обучение в составе ВСУ, отказались участвовать в тренировке, имитирующей реальные боевые действия, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на прошлой неделе в зоне спецоперации, где всего четырнадцать добровольцев из Литвы были зачислены на курсы по борьбе с беспилотниками и эвакуации под обстрелом.

    Добровольцев разделили на две группы по семь человек. Для первой из них организовали занятие, максимально приближенное к реальным условиям боя – по данным El Mundo, это было сделано, чтобы протестировать их готовность действовать на пределе возможностей.

    После того как вторая группа увидела, как проходят эти тренировки, все семь человек отказались принимать в них участие, сообщает издание. В El Mundo отмечают, что этот случай стал неожиданным казусом для организаторов подготовки, поскольку наемники испугались уровня опасности даже на тренировочном этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что около 20 тыс. иностранных наемников приняли участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

    Самое большое число наемников являются гражданами стран Латинской Америки, в первую очередь Колумбии.

    19 февраля 2026, 22:11 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл механизм доступа западных спецслужб к перепискам в Telegram

    Военный эксперт Клинцевич: Российские силовики давно осознали риски использования Telegram

    Военный эксперт раскрыл механизм доступа западных спецслужб к перепискам в Telegram
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Были случаи: проводишь закрытое совещание в группе Telegram, а через короткое время противник уже предпринимает действия, о которых мог узнать только оттуда», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, утечка данных происходит с зарубежных серверов платформы, а обрабатывают их мощнейшие аппаратно-программные комплексы с ИИ. Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам пользователей Telegram.

    «Ситуация с Telegram гораздо глубже, чем просто спор о ключах шифрования. Первый важный факт касается аппаратного уровня. Производители вроде Samsung или Apple имеют доступ к исходным кодам и архитектуре устройств. Это означает, что какое бы защищенное ПО вы ни установили, потенциальный доступ возможен на уровне железа. И здесь ключевой игрок – Агентство национальной безопасности США – структура с колоссальными вычислительными мощностями, работающая с огромными массивами данных», – отметил Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    По его словам, российские силовики давно осознали эти риски. «Я видел своими глазами, как многие перешли на закрытые мессенджеры на собственных серверах. Может, они не такие красивые, как Telegram, но они свои. Были случаи: проводишь закрытое совещание в группе Telegram, а через короткое время противник уже предпринимает действия, о которых мог узнать только оттуда», – пояснил эксперт.

    До конца неизвестно, как именно происходит утечка – массированно или точечно, «но следы того, что противник владеет информацией, видны постоянно». Клинцевич напоминает, что американцы даже ввели термин «прозрачное поле боя». По его словам, работают мощнейшие аппаратно-программные комплексы – нейросети и ИИ. Они обобщают метаданные, спутниковые снимки, данные соцсетей (OSINT), биллинги и, что важно, информацию из мессенджеров.

    Эксперт привел то, как украинская система ситуационной осведомленности «Дельта» «быстро вскрывала наши замыслы». «Сначала мы думали, что это суперспутниковая разведка. Но сейчас приходим к выводу, что это, скорее всего, съем данных с мобильных телефонов. Оказалось, что мы переоценивали техническую разведку противника, а по факту работало простое подключение к телефонам и определение круга лиц, причастных к полю боя. Американская компания Palantir, созданная при участии ЦРУ, как раз в этом участвует», – добавил спикер.

    Обработка сообщений из мессенджеров, по его словам, происходит не вручную – «машина сама выдает готовые решения по ключевым словам, координатам и времени оперативных совещаний в чатах».

    Клинцевич также прокомментировал претензии ФСБ к Telegram, высказанные главой ведомства Александром Бортниковым в интервью «Российской газете». По словам эксперта, российские спецслужбы никогда не обсуждали с представителями цифровой платформы какие-либо политические аспекты или «не те тезисы» в каналах блогеров. «Речь идет о банальной преступности: торговля оружием, наркотиками, шантаж, слив персональных данных. Реакция от администрации мессенджера долгое время отсутствовала. Алгоритмы модерации были либо не настроены, либо задачи были поставлены не так», – полагает эксперт.

    Он напомнил, что обычно взаимодействие спецслужб и IT-гигантов строится иначе. «Как это работает у нас с телеком-компаниями: спецслужбы видят новую волну мошенничества и просят учесть это в алгоритмах – добавить триггеры, ключевые слова, паттерны. Это не чтение каждого сообщения, а докручивание системы премодерации. В Telegram такая система есть (например, для детской порнографии), но она требует постоянной настройки под новые вызовы. А преступники быстро адаптируются: начинают называть наркотики детскими именами или сладостями», – отметил Клинцевич.

    Спецслужбы всего мира, включая Россию, США и Европу, обмениваются этими данными – терроризм, насилие, педофилия и наркоторговля остаются общей угрозой. «И если администрация мессенджера не идет на диалог по настройке алгоритмов, не реагирует на тысячи нарушений в сутки, это неизбежно воспринимается как попустительство», – резюмировал Клинцевич.

    В четверг глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что сейчас ведомство не проводит переговоров с основателем Telegram Павлом Дуровым о функционировании приложения. Однако таковые были в прошлом. «Мы раньше разговаривали, ни к чему хорошему это не привело, к большому сожалению. Он преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений – в детской преступности, о которой мы постоянно говорим, в террористических актах, диверсиях», – пояснил Бортников. По мнению главы ФСБ, такой подход Дурова является попустительством.

    В среду министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что иностранные спецслужбы получали систематический доступ к перепискам пользователей Telegram. Эти факты были подтверждены российскими правоохранительными органами.

    По его словам, в период начала спецоперации на Украине Telegram считался анонимным сервисом, которым активно пользовались российские военные, однако ситуация изменилась. Шадаев отметил, что иностранные спецслужбы используют полученные данные в боевых действиях против Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что если раньше такие случаи были единичными, то теперь они приобрели систематический характер.

    Шадаев также заявил, что Telegram проигнорировал около 150 тыс. запросов на удаление противоправных материалов, включая требования на блокировку каналов, постов и сообщений.

    Депутат Госдумы Мария Бутина считает, что надежда на абсолютную приватность в Telegram может стать уязвимостью, особенно для российских военнослужащих, использующих платформу для связи с близкими. По ее мнению, любая утечка переписки способна привести к фатальным последствиям, так как информация может быть использована для нанесения ударов по координатам. Бутина также указала, что проблема затрагивает не только военных, но и гражданских пользователей, поскольку мошенники могут получать персональные данные россиян через зарубежные серверы.

    20 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    Пленный боевик «Айдара» назвал руководителей расстрелами «Беркута» на Майдане

    Пленный рассказал о причастности львовских полицейских к расстрелам «Беркута»

    Пленный боевик «Айдара» назвал руководителей расстрелами «Беркута» на Майдане
    @ Шарифулин Валерий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник управления внутренних дел Львовской области Владимир Стефура руководил расстрелами бойцов «Беркута» на Майдане в Киеве, рассказал пленный боевик «Айдара» (признан экстремистским и террористическим, запрещен в России) Николай Гавриляк.

    Пленный боевик запрещенного в России «Айдара» Николай Гавриляк заявил, что подполковник управления внутренних дел Львовской области Владимир Стефура руководил расстрелами бойцов «Беркута» на Майдане в Киеве, передает ТАСС.

    Кроме Стефуры, к нападениям на «Беркут» был причастен и офицер шевченковского районного отделения полиции Львова Василий Громов. По сообщению Гавриляка, львовские полицейские выступали в качестве командиров над группами националистов, которые устраивали погромы и открывали огонь по сотрудникам правоохранительных органов. По его словам, этим группам ставилась задача уничтожать не только «Беркут», но и киевских коллег.

    События на Майдане в Киеве начались в конце 2013 года и переросли в многомесячные протесты, сопровождавшиеся захватом административных зданий, созданием вооруженных формирований и стычками с силовиками. Кульминацией противостояния стали дни с 18 по 20 февраля 2014 года, когда в результате стрельбы неизвестных снайперов погибли более 80 человек, сотни были ранены, а позже более 20 пострадавших скончались в больницах.

    Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения бывшему командиру спецподразделения «Беркут» по делу о стрельбе на Майдане в феврале 2014 года.

    В 2019 году подозреваемыми по делу о расстрелах на Евромайдане стали более 160 человек.

    20 февраля 2026, 09:40 • Новости дня
    Крупнейшее морское орудие Китая заметили на испытаниях

    Китай приступил к испытаниям новейшей 155-миллиметровой корабельной пушки

    Крупнейшее морское орудие Китая заметили на испытаниях
    @ CHINESE INTERNET

    Tекст: Мария Иванова

    На испытательном судне в Даляне установили артиллерийскую систему, калибр которой превышает все существующие аналоги на вооружении флота КНР.

    Снимок судна типа 910 с массивной башней на носу свидетельствует о начале тестов, пишет The War Zone. Корабль находится на верфи «Ляонин» недалеко от военно-морской базы Люйшунь. Это место известно проведением испытаний передовых морских разработок.

    Новое 155-миллиметровое орудие весит порядка 21,8 тыс. килограммов и способно вести огонь управляемыми снарядами. Разработкой занимается подразделение государственной корпорации NORINCO. Сейчас самым мощным калибром на китайских кораблях остаются 130-миллиметровые установки.

    Перспективное вооружение призвано усилить огневую поддержку десантных операций и повысить эффективность борьбы с воздушными целями.

    Эксперты полагают, что создание классической пушки может быть страховкой на случай неудач с программой электромагнитного рельсотрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайские специалисты разместили на гражданском торговом судне пусковые установки для крылатых ракет.

    Военно-морские силы КНР приняли в свой состав фрегат нового поколения «Лохэ».

    20 февраля 2026, 10:58 • Новости дня
    ФСБ показала кадры ликвидации готовившего теракт в Ставрополе агента Киева
    ФСБ показала кадры ликвидации готовившего теракт в Ставрополе агента Киева
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники ФСБ нейтрализовали в Ставрополе диверсанта, который собирался устроить взрывы в административном здании и городском сквере в День защитника Отечества, сообщили в Федеральной службе безопасности.

    Подозреваемым был гражданин России, по заданию украинских кураторов он готовил атаку, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Злоумышленник планировал совершить преступление в период праздничных мероприятий на 23 февраля.

    При попытке задержания у тайника он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Ведомство опубликовало видеозапись с проведением этой операции.

    На съемке видно, как мужчина приобрел в магазине компоненты для изготовления взрывчатки. Позже на кадры попало тело диверсанта с пистолетом в руке внутри небольшого строения, где он пытался укрыться.

    При нем обнаружили средства связи и элементы самодельного взрывного устройства.

    Целью боевика были филиал фонда «Защитники Отечества» и расположенный рядом сквер памяти, подчеркнули в ФСБ.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту подготовки террористического акта.

    В феврале 2025 года в Ставрополе сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов против административных зданий по заданию украинского куратора.

    В июне того же года в Подмосковье силовики ликвидировали двух пособников киевских спецслужб, пытавшихся извлечь бомбу из тайника.

    В июле в Саратовской области сотрудники спецслужб уничтожили диверсанта во время подготовки подрыва железнодорожного моста.

    20 февраля 2026, 11:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины отмены льгот украинским беженцам в Польше

    Полонист Стремидловский: Польша предпочла украинским беженцам милитаризацию

    Эксперт объяснил причины отмены льгот украинским беженцам в Польше
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинским беженцам в Польше придется столкнуться с новой реальностью. Одни, вероятно, начнут более активно искать работу и интегрироваться. Другие будут подыскивать новую страну пребывания, где даже сокращенные льготы окажутся выгоднее условий Варшавы, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее польский президент Кароль Навроцкий отменил льготы и помощь для украинцев.

    «Отмена льгот для украинских беженцев – логичное решение Варшавы. Во-первых, Польша хочет сократить статью расходов на украинцев. Дело в том, что республика занята перевооружением и для этой цели запросила у ЕК военный кредит на 44 млрд евро по программе SAFE (Security Action for Europe)», – отметил полонист Станислав Стремидловский.

    «Во-вторых, сокращение помощи прибывшим с Украины – это запрос всего польского общества. Другими словами, Кароль Навроцкий подписал закон, который находит в стране поддержку», – добавил собеседник. Он оговорился, что против решения могут выступать лишь отдельные левые силы, которые, впрочем, ничего изменят.

    Это значит, что украинским беженцам придется столкнуться с новой реальностью. «Одни, вероятно, начнут более активно искать работу, интегрироваться и обустраиваться. Другие будут подыскивать новую страну пребывания, где даже сокращенные льготы окажутся выгоднее условий в Польше. Речь пойдет прежде всего о Германии. Незначительная часть украинцев вернется на родину», – рассуждает политолог.

    Ранее польский лидер Кароль Навроцкий подписал закон, согласно которому украинские беженцы лишаются льгот и специального статуса в республике. «Новый закон отменяет экстренную помощь и вводит системные правила. Поддержка – да. Привилегии за счет поляков – нет», – говорится в его заявлении.

    Согласно документу, украинцев лишат доступа к бесплатной медицине, а также льгот на оплату жилья. Исключение по предоставлению медицинских услуг сделают для раненых военнослужащих ВСУ, проходящих лечение в Польше. Для легального продолжения пребывания в стране гражданам Украины будет предложено получить вид на жительство на три года.

    В сентябре 2025 года Навроцкий подписал закон, который ужесточил контроль за выплатами социального пособия для граждан Украины и других иностранцев. Тогда право на выплаты увязали с трудовой активностью родителей и обучением детей в польских школах, а также с доходом иностранца: он должен был составлять минимум 50% минимальной зарплаты.

    Отметим, по различным данным, в Польше проживают от полутора до двух миллионов украинцев. Опрос показал, что 46% поляков выступают против приема беженцев с Украины.

