Высота сугробов в Москве достигла рекордных 80 сантиметров

МГУ сообщил о максимальной высоте снежного покрова за 72 года

Tекст: Денис Тельманов

Рекордную высоту снежного покрова в восемьдесят сантиметров 20 февраля зафиксировала Метеорологическая обсерватория МГУ, передает ТАСС.

В пресс-службе университета отметили, что такой уровень снега стал максимальным за весь период метеонаблюдений за последние 72 года.

В сообщении подчеркивается, что столь значительная высота снежного покрова наблюдается впервые с момента начала ведения официальных записей.

Представители МГУ заявили: «20 февраля 2026 года в Москве, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, отмечена рекордно большая высота снежного покрова за все 72 года наблюдений: 80 сантиметров».

Предыдущие максимальные значения высоты сугробов не превышали этого показателя за аналогичный период.

Как писала газета ВЗГЛЯД, активный балканский циклон обрушил на Москву мощные снегопады, которые могут побить полувековые рекорды осадков.

Минтранс России предупредил о корректировках в работе воздушного транспорта Москвы из-за ожидаемого снегопада.

Снегопад вывел район Внуково в пятерку мировых лидеров по суточному количеству осадков, за день здесь выпало 25 мм влаги.