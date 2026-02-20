Объем параллельного импорта в Россию упал до исторического минимума

Объем параллельного импорта в РФ упал до исторического минимума в 1 млрд долларов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Объем параллельного импорта в Россию в январе достиг исторического минимума и составил 1 млрд долларов. Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь – замглавы Минпромторга Роман Чекушов на Неделе российского бизнеса.

По словам Чекушова, это почти в два раза ниже, чем среднемесячный показатель по 2025 году.

Он уточнил, что объем параллельного импорта в Россию по итогам 2025 года составил более 23,1 млрд долларов, а среднемесячный показатель достигал около 1,9 млрд долларов.

Ранее Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта продукции Adidas, подтвердив, что ограничения касаются только отдельных партий без надлежащих документов.

До этого правительство России продлило до конца 2026 года упрощенный порядок ввоза определенных электронных устройств, включая смартфоны и компьютеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявлял, что объем параллельного импорта в Россию будет снижаться в 2026 году.



