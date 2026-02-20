МЧС: В районе трагедии с туристами на Байкале отсутствовала переправа

Власти сообщили об отсутствии переправы в районе аварии с туристами на Байкале

Tекст: Тимур Шайдуллин

В районе происшествия на Байкале, где автомобиль с туристами провалился под лед, отсутствует официальная переправа.

Как сообщил РИА «Новости» представитель ГУ МЧС по Иркутской области, передвигаться в этом месте разрешено исключительно на судне с воздушной подушкой – хивусе. Тем не менее внедорожник с туристами оказался на льду, несмотря на действующий запрет.

В машине находились восемь граждан Китая. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура Ольхонского района приступила к проверке обстоятельств случившегося. Генеральное консульство КНР в Иркутске уже уведомлено о ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Иркутской области автомобиль УАЗ с девятью пассажирами провалился под воду в районе мыса Хобой на озере Байкал. Восемь человек пропали, один был спасен.

Ранее в январе китайская туристка на Байкале погибла из-за того, что водитель без прав опрокинул внедорожник на льду озера.

А до этого водитель, который летом 2025 года утопил автобус в Байкале, получил условный срок. Тогда семь пассажиров успели выпрыгнуть, а шестеро, включая несовершеннолетнего, упали в воду, всего пострадали 13 человек.