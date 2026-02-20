  • Новость часаУстановлен залетевший в Россию неизвестный лайнер из США
    20 февраля 2026, 14:29 • Новости дня

    МЧС: В районе трагедии с туристами на Байкале отсутствовала переправа

    Власти сообщили об отсутствии переправы в районе аварии с туристами на Байкале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе происшествия с автомобилем и туристами на Байкале разрешено передвижение только на судне с воздушной подушкой, а переправы нет, уточнили в Управлении МЧС по Иркутской области.

    В районе происшествия на Байкале, где автомобиль с туристами провалился под лед, отсутствует официальная переправа.

    Как сообщил РИА «Новости» представитель ГУ МЧС по Иркутской области, передвигаться в этом месте разрешено исключительно на судне с воздушной подушкой – хивусе. Тем не менее внедорожник с туристами оказался на льду, несмотря на действующий запрет.

    В машине находились восемь граждан Китая. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура Ольхонского района приступила к проверке обстоятельств случившегося. Генеральное консульство КНР в Иркутске уже уведомлено о ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Иркутской области автомобиль УАЗ с девятью пассажирами провалился под воду в районе мыса Хобой на озере Байкал. Восемь человек пропали, один был спасен.

    Ранее в январе китайская туристка на Байкале погибла из-за того, что водитель без прав опрокинул внедорожник на льду озера.

    А до этого водитель, который летом 2025 года утопил автобус в Байкале, получил условный срок. Тогда семь пассажиров успели выпрыгнуть, а шестеро, включая несовершеннолетнего, упали в воду, всего пострадали 13 человек.

    19 февраля 2026, 15:44 • Новости дня
    Объявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины

    Венгрия решила импортировать российскую нефть по Адриатическому трубопроводу через Хорватию

    Объявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины
    @ Максим Слуцкий/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Будапешт планирует временно заменить поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт российской нефти по Адриатическому маршруту через хорватский порт Омишаль.

    Венгрия намерена получать российскую нефть по Адриатическому трубопроводу до восстановления поставок по «Дружбе», передает ТАСС.

    Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш уточнил, что нефть будет доставляться морем в хорватский порт Омишаль, а затем по трубопроводу – в Венгрию и Словакию. Компания MOL уже заказала первую партию нефти, которую доставят в марте на НПЗ в Сазхаломбатте и Братиславе.

    Гуйяш подчеркнул, что схема поставок не противоречит правилам Евросоюза, поскольку для Венгрии и Словакии действует исключение из санкций на закупку российских энергоносителей.

    Он напомнил о спорах относительно пропускной способности Адриатического трубопровода и высоких тарифов, установленных Хорватией, но выразил уверенность, что эти вопросы можно решить.

    По словам главы компании MOL Жолта Хернади, Адриатический трубопровод остается «темной лошадкой», так как максимальный объем поставок по нему не превышал двух млн тонн в год, хотя хорватские партнеры заявляли о возможности прокачки до 15 млн тонн. Хернади отметил, что в случае полного отключения «Дружбы» обеспечить стабильные поставки нефти может быть сложно.

    С 27 января поставки по нефтепроводу «Дружба» прекратились из-за повреждения на Украине, однако после восстановления объекта нефть так и не начала поступать. Венгерские власти считают, что Киев сознательно блокирует поставки, стремясь создать энергетический кризис накануне парламентских выборов. Еврокомиссия пока не прокомментировала ситуацию, несмотря на обращения Будапешта и Братиславы.

    Венгерское правительство заверяет, что обеспечит бесперебойную работу НПЗ и наличие бензина на АЗС, используя государственные стратегические резервы, которых хватит более чем на три месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии остановили экспорт дизельного топлива на Украину после блокировки поступления российской нефти через трубопровод «Дружба».

    Власти страны рассматривают возможность прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину.

    Правительство Венгрии вскрыло государственные стратегические резервы нефти из-за прекращения транзита российского сырья по нефтепроводу «Дружба».

    19 февраля 2026, 20:19 • Новости дня
    Украина назвала новый срок возобновления поставок нефти в Словакию по «Дружбе»

    Украина перенесла возобновление поставок нефти в Словакию по «Дружбе» на 21 февраля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прокачка российской нефти по трубопроводу в Словакию начнется позже ожидаемого срока, что связано с решением украинской стороны.

    Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля. Сообщение об этом распространило министерство экономики Словакии, пишет ТАСС.

    В заявлении отмечается, что ранее планировалось начать транзит 20 февраля, однако сроки были изменены в последний момент. В Словакии ожидали, что поставки начнутся именно в этот день, поскольку страна столкнулась с дефицитом российской нефти, поступающей по «Дружбе».

    Напомним, что поставки нефти из России транзитом через Украину в Словакию были остановлены с начала февраля. В связи с этим словацкое правительство объявило в республике кризисную ситуацию, чтобы оперативно реагировать на нехватку сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении экспорта продукции завода Slovnaft, включая поставки дизельного топлива на Украину.

    Венгрия также остановила экспорт дизельного топлива на Украину после блокировки транзита российской нефти через трубопровод «Дружба». Будапешт планирует временно заменить поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт российской нефти по Адриатическому маршруту через хорватский порт Омишаль.

    Напомним, что 12 февраля «Укртранснафта» отказалась возобновить прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии и Словакии.

    20 февраля 2026, 11:23 • Видео
    Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

    В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    19 февраля 2026, 19:44 • Новости дня
    Суд подтвердил законность ограничения звонков в Telegram и WhatsApp

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский городской суд признал законным решение Таганского районного суда о прекращении производства по административному делу, связанному с ограничением звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

    Как уточнила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, апелляционная коллегия не нашла оснований для отмены постановления суда первой инстанции, передает РБК.

    Инициатором иска выступил Константин Ларионов, представлявший интересы более чем ста человек. Он требовал признать незаконным решение об ограничении звонков в указанных мессенджерах. Однако суд изначально прекратил производство, указав, что Ларионов не уполномочен подавать иск в защиту владельцев этих сервисов.

    В ходе рассмотрения апелляции коллегия по административным делам согласилась с выводами Таганского суда. «Апелляционная коллегия по административным делам оставила решение суда первой инстанции без изменения», – сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

    В августе прошлого года Роскомнадзор объявил, что в мессенджерах Telegram и WhatsApp на территории России вводится частичное ограничение звонков для борьбы с телефонными мошенниками.

    19 февраля 2026, 19:05 • Новости дня
    Дерипаска предупредил о миллиардных потерях из-за спасения «Самолета»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский предприниматель Олег Дерипаска выразил опасения по поводу возможных последствий спасения девелоперской компании «Самолет».

    «...Банковская реструктуризация «Самолета» обернется миллиардными потерями для бюджета и экономики», – высказал свое мнение бизнесмен в Telegram-канале.

    Дерипаска считает, что более разумным шагом было бы выделить компании 50 млрд рублей сроком на три года в обмен на 25-30% доли в бизнесе. И тем самым не  запускать «цепную реакцию проблем», решение которых обойдется гораздо дороже.

    Напомним, в начале февраля группа «Самолет» направила письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит или иной стабилизационный инструмент на сумму 50 млрд рублей сроком до трех лет.

    Власти отказали девелоперу «Самолет» в льготном кредитовании из бюджета.

    19 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Медведев назвал первых пассажиров высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокоскоростные железнодорожные магистрали станут альтернативой авиаперелетам между крупнейшими городами России, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время визита на завод «Уральские локомотивы» в Екатеринбурге. По его мнению, рабочие завода должны стать первыми пассажирами ВСМ.

    Дмитрий Медведев, передает ЕР, подчеркнул важность строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей для страны с большим расстоянием между городами и сложными погодными условиями. Он отметил, что подобные проекты создают конкурентную альтернативу авиаперевозкам, особенно на направлениях между Москвой, Петербургом, Казанью и Екатеринбургом.

    «Это изменит транспортный ландшафт нашей страны, вне всякого сомнения», – заявил Медведев, отвечая на вопрос о перспективах скоростных трасс. Он также добавил, что путь на поезде между Москвой и Екатеринбургом может занять семь-восемь часов, что станет прямой конкуренцией авиаперелетам.

    Медведев поддержал инициативу рабочих завода «Уральские локомотивы» первыми проехать на новом поезде по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Он пообещал, что «Единая Россия» официально выступит с такой инициативой, отметив вклад работников завода в создание головного поезда для высокоскоростной магистрали.

    19 февраля 2026, 15:07 • Новости дня
    Прокуратура потребовала ужесточить наказание осужденной по делу Долиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура обратилась в Мособлсуд с просьбой ужесточить наказание для женщины-курьера Анжелы Цырульниковой, которая ранее была осуждена по делу, связанному с Ларисой Долиной.

    Поводом для этого стала информация о ее участии в еще одной мошеннической схеме, передает ТАСС. Как сообщил один из участников судебного процесса, Цырульникова была замешана в афере с квартирой пенсионерки, которая является инвалидом.

    «Цырульникова приняла участие в другом эпизоде – в афере с квартирой пенсионерки Кукушкиной, которая является инвалидом. По версии обвинения, осужденная воспользовалась беспомощным состоянием потерпевшей. Это отягчающее обстоятельство, предусмотренное УК РФ. Поэтому прокуратура просит ужесточить наказание Цырульниковой», – сказал собеседник агентства.

    Ранее адвокаты четырех фигурантов дела о хищении денег певицы Ларисы Долиной решили добиться отмены приговора Балашихинского суда и дополнительного расследования.

    19 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    Бут раскритиковал Telegram за утечки западным спецслужбам
    Бут раскритиковал Telegram за утечки западным спецслужбам
    @ Антонина Зык/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут выступил с критикой мессенджера Telegram, заявив, что у западных спецслужб есть доступ к информации из закрытых каналов.

    В эфире канала «Соловьев. Live» он напомнил о деле Александра Ионова, в рамках которого американские власти предъявили в качестве доказательств скриншоты закрытого Telegram-канала. «Вопрос: как они получили доступ туда, если товарищ или господин Дуров… с таким рвением кулаком бьет себя в грудь и говорит, что он за свободу, что никогда не предоставит никакому правительству полный доступ?» – заявил Бут.

    Он также обратил внимание на обстоятельства задержания Дурова французскими властями. «Вся эта история с задержанием его во Франции – большой вопросительный знак: с кем он пошел на сотрудничество, в каком плане? Это одна сторона. Вторая сторона: почему он не идет на сотрудничество с российскими правоохранительными органами?» – задается вопросом политик.

    По его мнению, требования российских властей к Telegram были вполне разумными. «Ведь от Telegram требовались, в принципе, довольно разумные вещи: поставить здесь серверы, дать определенные ключи для того, чтобы, когда есть запрос, утвержденный судом, наши правоохранительные органы могли получить переписку, особенно тех людей, которые вовлечены в террористические деяния, в измену Родине, такие явные», – добавил он.

    По его словам, если Telegram намерен продолжать работу в России, то платформе необходимо выполнить эти требования.

    Ранее в Госдуме заявили, что иностранные спецслужбы используют административные ресурсы Telegram для получения доступа к личной переписке пользователей, несмотря на любые меры шифрования, временные пароли и прочие инструменты безопасности.

    Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что подтверждены факты систематического доступа иностранных спецслужб к перепискам пользователей Telegram.

    19 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    С помощью гражданской ПВО в Курской области сбили более 1,5 тыс. украинских БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 1,5 тыс. украинских беспилотников были сбиты над Курской областью с декабря с помощью системы гражданской противовоздушной обороны, рассказал руководитель центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Сидякин.

    По словам Сидякина, в Курской области была запущена в пилотном режиме комплексная гражданская система ПВО, построенная на единой цифровой архитектуре, передает ТАСС.

    «В Курской области мы запустили в пилотном режиме комплексную систему гражданской ПВО. С ее помощью за несколько месяцев сбито более полутора тысяч вражеских беспилотников. Система построена на единой цифровой архитектуре», – заявил он.

    Система аккумулирует данные о беспилотниках с различных источников, включая Минобороны, МЧС, Росгвардию, уличные видеокамеры и радиолокационные станции. Вся информация поступает в единый центр управления и в реальном времени направляется расчетам ПВО, средствам радиоэлектронной борьбы и мобильным огневым группам. Благодаря такой координации реагирование на угрозы происходит в считаные секунды.

    За прошедшую ночь над Россией нейтрализовали 113 дронов ВСУ.

    19 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Дело возбуждено после взрыва гранаты при задержании мужчины в Ростовской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ростовской области после взрыва гранаты при задержании погиб мужчина, а двое полицейских получили травмы различной степени тяжести.

    Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции возбуждено после инцидента в Ростовской области, передает ТАСС.

    По данным следственного управления СК России, мужчина, находившийся в розыске, оказал сопротивление при задержании и привел в действие гранату.

    В результате взрыва подозреваемый погиб, а двое сотрудников полиции получили ранения. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, их состояние оценивается как стабильное.

    Следственные органы квалифицировали произошедшее по статье 317 УК России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемый активировал взрывное устройство при попытке его задержания в Ростовской области. В результате инцидента злоумышленник погиб. Несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

    19 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Назначено новое заседание по иску о передаче 272 картин Рерихов государству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Измайловский суд Москвы вновь рассмотрит вопрос о передаче в собственность Российской Федерации 272 картин Николая Рериха, а также его сыновей Святослава и Юрия.

    В качестве ответчика по иску указан Международный центр Рерихов, передает ТАСС.

    «В Измайловский районный суд города Москвы поступил иск к МОО «Международный центр Рерихов» об изъятии 272 картин (Николая) Рериха (и его сыновей) в собственность РФ. Предварительное судебное заседание назначено на 25 февраля», – сообщили в суде.

    Ранее суд в Москве вернул ранее изъятые картины Международному центру Рерихов.

    19 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Мишустин заявил об усилении борьбы с контрафактными стройматериалами

    Кабмин подготовил законопроект для борьбы с контрафактными стройматериалами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти планируют внедрить новые меры контроля качества строительных материалов, как отметил премьер Михаил Мишустин, цель нововведений – повышение безопасности и защита добросовестного бизнеса.

    Правительство России подготовило законопроект, направленный на усиление борьбы с контрафактной продукцией на рынке строительных материалов. Документ должен повысить эффективность контроля за выполнением обязательных требований к товарам, используемым в строительстве, передает ТАСС.

    Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что от качества стройматериалов зависит безопасность и здоровье граждан.

    Глава правительства отметил: «Нужно исключить возможность попадания на рынок контрафакта». Новый порядок, по его словам, позволит защитить людей от подделок, а предприятия – от недобросовестной конкуренции. Законопроект будет рассмотрен в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг правительство России отказало девелоперской компании «Самолет» в предоставлении льготного кредита.

    До этого в стране ввели национальный стандарт для оценки качества отделки новостроек. Напомним, что в январе президент Владимир Путин поднял вопрос о необходимости заранее учитывать параметры отделки при проектировании многоквартирных домов. Глава государства также потребовал от застройщиков вовремя передавать ключи покупателям квартир.


    19 февраля 2026, 18:36 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал сохранение в Японии жесткой линии по России

    Эксперт Кумо спрогнозировал сохранение Японией жесткой линии по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Япония не намерена полностью разрывать экономические и гуманитарные связи с Россией, несмотря на сохранение жесткой официальной позиции, считают эксперты страны Восходящего Солнца.

    Профессор Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо заявил корреспонденту ТАСС, что Япония продолжит придерживаться жесткой линии в отношении России, но будет искать возможности для поддержания минимального уровня коммуникаций. По его словам, приоритетом для японских властей остается укрепление альянса с США и солидарность с G7.

    Он отметил, что Япония ограничена в ресурсах и не может полностью отказаться от экономических связей с Россией, особенно в энергетической сфере, включая проект СПГ на Сахалине. Кумо подчеркнул, что Токио ранее нарастил импорт нефти и газа из России из-за опасений по поводу нестабильности поставок с Ближнего Востока, а также зависим от российских цветных металлов, таких как палладий.

    Эксперт считает, что Япония будет изучать прагматичные варианты для поддержания минимальных связей с Россией, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения отношений и оставить пространство для их восстановления в будущем. Кумо назвал прекращение боевых действий на Украине и потепление между Россией и США главными факторами, способными привести к улучшению отношений между Токио и Москвой.

    Он добавил, что первым шагом к нормализации отношений между Россией и Японией должно стать возобновление гуманитарных обменов, в том числе в научной и культурной сферах. По мнению Кумо, укрепление доверия в этих областях может стать основой для дальнейшего политического сближения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США поддерживают усиливающуюся реваншистскую риторику Токио и де-факто не признают Курилы российскими, требуя от жителей островов отмечать себя японцами при получении американской визы.

    Ранее посол в Японии Николай Ноздрев отметил, что Россия готовит ответные практические меры в случае попыток изъятия российских активов японскими властями. Он также заявил, что одновременные заявления Токио о желании мирного договора и ужесточение санкций вызывают отторжение.

    До этого премьер-министр Японии Санаэ Такаити подтвердила неизменность курса на решение спора по Курилам и заключение мирного соглашения с Россией.

    Москва предупредила, что рост антироссийской риторики Японии и сотрудничество с НАТО могут привести к новым рискам. А официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что техника для ВСУ, закупленная на японские средства, станет целью для ударов ВС России.


    19 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Поисково-спасательные работы на предприятии «Моторинвест» завершены

    Травмы при обрушении кровли на заводе «Моторинвест» получили восемь человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Восемь человек получили травмы, четверо из них в тяжелом состоянии после обрушения кровли в одном из цехов автозавода в Липецкой области.

    По данным, опубликованным в Telegram-канале губернатора Игоря Артамонова, поисково-спасательные работы на предприятии «Моторинвест» завершены. МЧС подтвердило, что под завалами больше никого не обнаружено.

    «Поисково-спасательные работы завершены. По информации МЧС, под завалами больше никого нет. Всего после обрушения кровли цеха госпитализированы восемь человек: четверо – в тяжелом состоянии, четверо – [в состоянии] средней тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», – отметил губернатор.

    Власти региона продолжают контролировать ситуацию на месте происшествия, а пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Краснинском районе Липецкой области произошло обрушение кровли цеха автозавода «Моторинвест».

    Спасатели уже извлекли из-под завалов пять человек, их состояние уточняется. После обрушения крыши на предприятии были спасены шесть человек.

    Причиной обрушения кровли могло стать необычно большое количество выпавшего снега. Липецкий автозавод принял решение оказать материальную поддержку пострадавшим сотрудникам.

    19 февраля 2026, 17:46 • Новости дня
    Мишустин объявил о выделении двух млрд рублей Белгородской области

    Мишустин: Белгородская область получит два млрд рублей на восстановление жилья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России выделит Белгородской области дополнительно 2 млрд рублей для помощи жителям, потерявшим жилье из-за обстрелов с украинской стороны, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина.

    «Разработана и реализуется комплексная программа восстановления и развития пострадавших территорий», – заявил Мишустин, передает ТАСС. Он уточнил, что новые средства направят на поддержку граждан, утративших дома и квартиры.

    Председатель правительства также подчеркнул, что особое внимание следует уделить оперативности выплат. Мишустин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой обеспечить максимально быструю доставку средств пострадавшим.

    В прошлом году президент России Владимир Путин поручил проанализировать поддержку жителей приграничных регионов.

    19 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    ПВО сбили 34 украинских беспилотника над Краснодаром, Крымом и Азовским морем

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение четырех часов системы противовоздушной обороны уничтожили более тридцати украинских беспилотников в разных регионах страны, включая Краснодарский край и Крым.

    Системы противовоздушной обороны России за четыре часа сбили 34 украинских беспилотника, передает ТАСС. По данным Минобороны, атака была отражена с 16:00 до 20:00 по московскому времени 19 февраля.

    В военном ведомстве уточнили, что 12 аппаратов были уничтожены над территорией Краснодарского края, 10 – над акваторией Азовского моря, семь – над Черным морем, четыре – над Крымом и еще один – в Белгородской области.

    Деталей о разрушениях или пострадавших не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области с декабря с помощью системы гражданской противовоздушной обороны сбили более 1,5 тыс. украинских беспилотников.

    В ночь со среды на четверг над страной перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Киришском районе силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников.

