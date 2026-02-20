  • Новость часаУстановлен залетевший в Россию неизвестный лайнер из США
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США блефуют о подводной слабости перед Китаем
    Эксперт объяснил причины отмены льгот украинским беженцам в Польше
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    В Доме российской кухни объяснили разницу между блинами народов России
    Генштаб озвучил общие потери украинских войск с начала СВО
    WSJ: Зеленский приказал разработать план войны еще на три года
    Лондон запретил Вашингтону использовать британские базы для ударов по Ирану
    Япония объявила о необходимости кардинально укрепить оборону
    Охрана Алиева избила протестующих в Вашингтоне
    20 февраля 2026, 13:50 • Новости дня

    МВД предложило разрешить россиянам временную регистрацию в апартаментах

    МВД разработало проект о временной регистрации граждан в апартаментах

    Tекст: Мария Иванова

    Гражданам могут позволить официально оформлять временную прописку в нежилых помещениях, чтобы обеспечить соблюдение их конституционных прав на свободу передвижения, эти положения содержатся в проекте МВД.

    Соответствующий проект ведомственного приказа появился на портале нормативных правовых актов, передает РИА «Новости».

    Сейчас проживание в таких объектах распространено, однако они считаются нежилыми, что делает невозможной постановку на учет по месту пребывания.

    Сложившаяся ситуация фактически ограничивает права людей на свободный выбор места жительства. Это противоречит положениям ч. 1 с. 27 Конституции России.

    «В этой связи законопроектом предлагается уточнить понятие «место пребывания»... дополнив его положением, что таковым может являться нежилое помещение, сходное по предусмотренным проектной документацией соответствующего здания характеристикам с квартирами... и не входящее в номерной фонд гостиниц», – говорится в пояснительной записке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд России разрешил гражданам временно регистрироваться в пригодных для проживания апартаментах.

    Депутаты фракции «Новые люди» разработали законопроект об отмене обязательной прописки в пользу добровольной.

    19 февраля 2026, 17:59 • Новости дня
    «Единая Россия» объявила сбор предложений в новую народную программу
    «Единая Россия» объявила сбор предложений в новую народную программу
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» начала сбор предложений граждан для формирования новой народной программы.

    Каждый житель страны может внести свои идеи на специальном сайте естьрезультат.рф, об этом объявил председатель партии Дмитрий Медведев во время пленарного заседания первого окружного отчетно-программного форума «Единой России» в Екатеринбурге.

    Медведев подчеркнул, что народная программа создается не только для презентации на выборах, а главным образом для реального воплощения в виде законов, государственных решений и нормативных актов. «Народная программа, программный документ пишется не ради того, чтобы его продемонстрировать на выборах, а ради того, чтобы он в конечном счете воплотился в совокупность решений и нормативных актов», – приводит его слова Telegram-канал «Единой России».

    Медведев выразил уверенность, что только совместными усилиями можно преодолеть стоящие перед страной вызовы. По его словам, документ должен содержать реальные обязательства и быть ориентирован на интересы всех граждан России. Он отметил, что главным капиталом партии является доверие людей, и именно его «Единая Россия» намерена заслуживать и оправдывать, чтобы достичь самых высоких результатов и добиться победы в важных для страны направлениях.

    Комментарии (6)
    20 февраля 2026, 00:52 • Новости дня
    Генштаб озвучил общие потери украинских войск с начала СВО

    Начальник управления Генштаба Рудской: Потери ВСУ превысили 1,5 млн человек

    Генштаб озвучил общие потери украинских войск с начала СВО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к российским войскам, вооруженные силы Украины за время СВО потеряли более 1,5 млн человек, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    «В 2025 году стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к Вооружённым Силам Российской Федерации. Все попытки киевского режима и его западных кураторов остановить продвижение наших войск провалились», – приводит слова Рудского «Красная звезда».

    По его словам, на данный момент в Сумской области под контроль российских войск перешли 26 населенных пунктов, в Харьковской области бойцами «Севера» завершено освобождение Волчанска и еще 15 населенных пунктов, а группировка российских войск «Запад» освободила за год более 50 населенных пунктов. Группировка войск «Центр» за год освободила 86 населенных пунктов, а «Южная» группировка в 2025 году взяла под контроль 49 населенных пунктов.

    Особо отмечены успехи группировки «Восток», которая с начала 2025 года установила контроль над 104 населенными пунктами, из которых 11 были освобождены в январе-феврале 2026 года. Группировка «Днепр» с ноября взяла под контроль 12 населенных пунктов.

    Рудской отметил, что благодаря успешным действиям объединенных сил боевой потенциал ВСУ существенно снижен. Потери украинской армии в 2025 году составили около 6700 танков и боевых бронированных машин, более 12 тыс. артиллерийских орудий и минометов, а также более 520 тыс. военнослужащих. Всего с начала спецоперации потери украинских войск превысили 1,5 млн человек.

    Генерал-полковник добавил, что Киев значительно утратил возможность пополнять армию за счет принудительной мобилизации, а ежемесячная численность мобилизованных сократилась почти вдвое. По его словам, это формирует устойчивую тенденцию к уменьшению численности украинской армии и снижению возможностей сопротивления российским группировкам.

    Кроме того, Россия в 2025 году значительно нарастила интенсивность ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, что снизило возможности киевской оборонной промышленности по производству техники и вооружения для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожское направление в последние несколько месяцев было причислено Киевом к наиболее важным, поскольку ВС РФ широким фронтом вели успешное наступление на этом участке в течение всей второй половины прошлого года. ВСУ предпринимают попытки контратак, которыми не столько надеются отбить какую-то территорию или важные населенные пункты, сколько пытаются временно задержать продвижение ВС РФ. Однако такие контратаки могут привести к тому, что дальнейшее продвижение ВС РФ будет идти уже «на плечах» ВСУ.

    Комментарии (31)
    20 февраля 2026, 11:23 • Видео
    Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

    В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    #{related}
    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 17:10 • Новости дня
    Москвички назвали «ред-флаги» для мужчин в возрасте 30+
    Москвички назвали «ред-флаги» для мужчин в возрасте 30+
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Низкий заработок, проявление собственничества и скучность – москвички рассказали газете ВЗГЛЯД про главные «ред-флаги» мужчин в возрасте старше 30 лет.

    «Главный недостаток мужчин после 30 лет – если он ведет себя, как ребенок, не отвечает за свои действия, не несет ответственности за поступки», – уверена москвичка.

    «Самое плохое, если мужчины в этом возрасте думают, что все девушки меркантильны», – делится своими соображениями другая. «Мне 29 лет, и все время мужчины пользовались мной, а не я ими», – признается она.

    «Мужчины после 30 лет скучные, никуда не ходят, сидят дома», – сетует другая опрошенная. «Ред-флаг» – если мужчина не работает и не имеет никаких жизненных целей, не стремится к достижениям», – добавляет еще одна девушка. «Также недопустимо, если в этом возрасте он перестает оказывать своей женщине знаки внимания. Вообще, на мой взгляд, ухаживания должны быть даже в 70 лет», – считает она.

    «Если после 30 лет мужчина не съехал от родителей, хотя имеет такую возможность, это не очень хорошо. Это значит, что он не прошел сепарацию», – отмечает следующая респондентка. «Еще один «ред-флаг» – проявление агрессии и излишнего собственничества. Впрочем, это касается всех возрастов», – добавляет она.

    «Табу для мужчин старше 30 – мало зарабатывать, ругаться матом и не любить животных. Думаю, последнее отражает, что он не хочет заботиться вообще ни о ком», – уверена другая женщина.

    «Рэд-флаг» – если вы с парнем вместе уже 10 лет, и даже в 35 лет он не зовет вас замуж», – считает молодая москвичка.

    «Мне кажется, представители «сильного пола» в 30 лет еще остаются детьми. А вот к 40 годам уже нормально», – смеется другая опрошенная.

    Ранее москвичи назвали плюсы и минусы оценок за поведение в школе.

    Комментарии (38)
    19 февраля 2026, 15:44 • Новости дня
    Объявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины

    Венгрия решила импортировать российскую нефть по Адриатическому трубопроводу через Хорватию

    Объявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины
    @ Максим Слуцкий/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Будапешт планирует временно заменить поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт российской нефти по Адриатическому маршруту через хорватский порт Омишаль.

    Венгрия намерена получать российскую нефть по Адриатическому трубопроводу до восстановления поставок по «Дружбе», передает ТАСС.

    Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш уточнил, что нефть будет доставляться морем в хорватский порт Омишаль, а затем по трубопроводу – в Венгрию и Словакию. Компания MOL уже заказала первую партию нефти, которую доставят в марте на НПЗ в Сазхаломбатте и Братиславе.

    Гуйяш подчеркнул, что схема поставок не противоречит правилам Евросоюза, поскольку для Венгрии и Словакии действует исключение из санкций на закупку российских энергоносителей.

    Он напомнил о спорах относительно пропускной способности Адриатического трубопровода и высоких тарифов, установленных Хорватией, но выразил уверенность, что эти вопросы можно решить.

    По словам главы компании MOL Жолта Хернади, Адриатический трубопровод остается «темной лошадкой», так как максимальный объем поставок по нему не превышал двух млн тонн в год, хотя хорватские партнеры заявляли о возможности прокачки до 15 млн тонн. Хернади отметил, что в случае полного отключения «Дружбы» обеспечить стабильные поставки нефти может быть сложно.

    С 27 января поставки по нефтепроводу «Дружба» прекратились из-за повреждения на Украине, однако после восстановления объекта нефть так и не начала поступать. Венгерские власти считают, что Киев сознательно блокирует поставки, стремясь создать энергетический кризис накануне парламентских выборов. Еврокомиссия пока не прокомментировала ситуацию, несмотря на обращения Будапешта и Братиславы.

    Венгерское правительство заверяет, что обеспечит бесперебойную работу НПЗ и наличие бензина на АЗС, используя государственные стратегические резервы, которых хватит более чем на три месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии остановили экспорт дизельного топлива на Украину после блокировки поступления российской нефти через трубопровод «Дружба».

    Власти страны рассматривают возможность прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину.

    Правительство Венгрии вскрыло государственные стратегические резервы нефти из-за прекращения транзита российского сырья по нефтепроводу «Дружба».

    Комментарии (3)
    20 февраля 2026, 08:43 • Новости дня
    Неопознанный самолет из США залетел в Россию

    Flightradar сообщил о пересечении границы России самолетом из США

    Неопознанный самолет из США залетел в Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неопознанный самолет Boeing 787 из США залетел в Россию в районе Мурманской области, свидетельствуют данные Flightradar.

    Самолет Boeing 787, вылетевший с американской авиабазы Эндрюс, пересек границу России в районе Мурманской области, передает РИА «Новости».

    Данные Flightradar указывают, что маршрут судна пролегал через Гренландию, Норвегию и Финляндию, после чего самолет вошел в российское воздушное пространство.

    След самолета пропал с радаров в районе Котласа в Архангельской области. Информация о том, кому принадлежит лайнер и кто находился на борту, отсутствует. Также не уточняется цель полета и дальнейшая судьба воздушного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляске, где у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев был встречен официальными лицами на военной авиабазе Эндрюс в Вашингтоне.

    Комментарии (22)
    20 февраля 2026, 10:00 • Новости дня
    WP: «Совет мира» закончился избиением протестующих охраной Алиева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько участников акции за освобождение политзаключенных в Азербайджане заявили о нападении охраны президента Ильхама Алиева у отеля в Вашингтоне.

    Охранники президента Азербайджана Ильхама Алиева напали на протестующих у гостиницы Waldorf Astoria в Вашингтоне, сообщает The Washington Post.

    Акция прошла в четверг днем на Пенсильвания-авеню, неподалеку от Белого дома. Протестующие требовали освобождения политзаключенных на территории Азербайджана.

    По словам 27-летнего водителя Uber Рахима Ягублу, его избили телохранители Алиева – мужчину ударили по челюсти и пинали в живот. Другой участник акции, Адиль Амрахлы, рассказал, что повредил ногу, убегая от охранников, и заявил о как минимум четырех пострадавших, включая Ягублу. Карла Висконти, представитель Hilton, управляющей Waldorf Astoria, уточнила, что инцидент не произошел на территории отеля и не касался его персонала.

    На месте происшествия находились сотрудники спецподразделения полиции округа Колумбия и Секретной службы США. Представитель полиции Том Линч сообщил, что дело передано в Госдепартамент, но не уточнил, вмешивались ли стражи порядка и остались ли охранники Алиева в США. Видеозаписи нападения появились в соцсетях, однако установить личности нападавших по ним невозможно.

    По словам Ягублу, полиция не вмешалась, после нескольких минут драки охранники ушли, а пострадавшие вызвали скорую. Медики осмотрели участников на месте, госпитализация не потребовалась. Ягублу заявил: «Это лишь доказывает, что Алиев – диктатор, и в моей стране нет свободы слова».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне прошло первое заседание «Совета мира» по инициативе Дональда Трампа.

    Комментарии (6)
    20 февраля 2026, 02:46 • Новости дня
    Российская фигуристка Петросян заявила о стыде за выступление на Олимпиаде
    Российская фигуристка Петросян заявила о стыде за выступление на Олимпиаде
    @ Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что ей стыдно за свое выступление на Олимпиаде в Италии, она заняла шестое место.

    Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании, совершив падение во время произвольной программы, передает ТАСС.

    «Что произошло? Сережка зацепилась за платье. Я об этом подумала и все. Казалось бы, должна была отвлечься от некоторых неспокойных мыслей», – объяснила она.

    По словам Петросян, ей «немного стыдно, что так получилось», перед собой, федерацией, тренерами и зрителями, и она понимает, что сама виновата в этой ситуации.

    Фигуристка также отметила, что возвращение на российские соревнования после Олимпиады будет для нее эмоционально сложным. Она подчеркнула, что организация турниров в России ей очень нравится, но психологически ей тяжело возвращаться после неудачного проката. Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен Никита Филиппов стал серебряным призером спринта по ски-альпинизму на дебютных соревнованиях дисциплины на Олимпиаде в Италии.

    Комментарии (4)
    19 февраля 2026, 21:52 • Новости дня
    Экс-комбриг ВСУ рассказал, как Зеленский подставил Залужного под ракетный удар
    Экс-комбриг ВСУ рассказал, как Зеленский подставил Залужного под ракетный удар
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный был ранен в 2023 году в результате российского ракетного удара по штабу во время телефонного разговора с офисом Владимира Зеленского, заявил бывший командующий 110-й бригадой территориальной обороны ВСУ Александр Игнатьев.

    Бывший командир 110-й бригады территориальной обороны ВСУ Александр Игнатьев рассказал в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе (внесен в список террористов и экстремистов в России), что экс-главком украинской армии Валерий Залужный был ранен в 2023 году после звонка из офиса Владимира Зеленского, передает РБК.

    По словам Игнатьева, этот инцидент был результатом «целенаправленной специальной операции по нейтрализации» Залужного. В интервью прозвучало, что Залужный был «запеленгован» во время короткого телефонного разговора, после чего получил ранение чуть левее сердца, но спасся благодаря прочным стенам укрытия. Игнатьев подчеркнул, что такие события «не происходят просто так».

    Он также отметил, что дальнейшее давление на Залужного и его снятие с должности главнокомандующего ВСУ, по мнению Игнатьева, отражают чьи-то конкретные интересы.

    Ранее сообщалось, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения в результате ракетного удара возле села Посад-Покровское в Херсонской области. После этого его доставили в Николаев, а затем в военный госпиталь в Киеве, где была проведена трепанация черепа.

    Ранее украинская ведущая Янина Соколова заявила, что сотрудники СБУ пытались убить бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в сентябре 2022 года.

    Залужный рассказал, что пригрозил ввести войска в Киев после обыска СБУ.

    Комментарии (5)
    20 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    @ Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт между Джорджей Мелони и Эммануэлем Макроном обострился после убийства 23-летнего правого активиста в Лионе и заявления Мелони о «ране для Европы», пишет Politico.

    Окружение Джорджи Мелони с «изумлением» восприняло слова Эммануэля Макрона, заявив, что ее реакция на убийство была лишь выражением солидарности с французами, сообщает Politico.

    Итальянская сторона настаивает, что заявление премьера о том, что смерть 23-летнего Квентина Деранке стала «раной для всей Европы», не было вмешательством во внутренние дела Франции.

    Макрон, находясь с визитом в Индии, обвинил Мелони в недопустимом вмешательстве и заметил, что националисты, которые не хотят, чтобы им мешали дома, первыми комментируют происходящее за рубежом. Он также заявил, что политические силы по краям спектра должны «навести порядок у себя», и подчеркнул, что во Франции нет места движениям, которые принимают или оправдывают насилие.

    Напомним, 23-летний Квентин Деранке погиб от ударов по голове во время потасовки у университета в Лионе, где проходила конференция с участием евродепутата от «Непокоренной Франции» Римы Хассан. Прокурор Лиона сообщил о возбуждении формального расследования в отношении семи человек, включая помощника депутата этой партии: трое из них признались в связях с ультралевыми группами, некоторые подтвердили участие в драке, но все отрицают умысел на убийство.

    Мэр Лиона Грегори Дусе призвал власти запретить запланированный на субботу марш в память о погибшем активисте.

    Газета отмечает, что на фоне затянувшегося спора по вопросам миграции и абортов Макрон и Мелони намерены встретиться в апреле на франко-итальянском саммите в Тулузе, что рассматривается как шанс для разрядки отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони демонстративно закатила глаза в ответ на реплику Эммануэля Макрона на саммите G7.

    Глава итальянского правительства также выражала недовольство решением французского суда о запрете Марин Ле Пен участвовать в выборах.

    Официальный Париж резко осудил предложение итальянской стороны отправить французского лидера на Украину в каске.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    Концертный директор Кадышевой прекратил сотрудничество с артисткой
    Концертный директор Кадышевой прекратил сотрудничество с артисткой
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Концертный директор народной артистки России Надежды Кадышевой Владислав Дорофеев сообщил, что больше не сотрудничает с певицей.

    «Это можно расценивать как мой комментарий. Я сейчас не готов что-то публиковать в СМИ. Да, я закончил работу с Надеждой Никитичной уже как полгода», – заявил он, передает ТАСС.

    По словам Дорофеева, причину разрыва он озвучит позднее. Он также подчеркнул, что пока не готов делать громкие заявления по этому поводу.

    Ранее сообщалось, что на театр российской певицы Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» был подан иск в суд на сумму 2,1 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арбитражный суд зарегистрировал иск к театру Кадышевой на 1,8 млн рублей.

    В феврале прошлого года солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева увеличила гонорар до 4 млн рублей за одно выступление.

    Комментарии (8)
    19 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    El Mundo: Литовские наемники ВСУ сбежали с тренировки реального боя

    El Mundo: Литовские наемники ВСУ отказались проходить боевую тренировку

    El Mundo: Литовские наемники ВСУ сбежали с тренировки реального боя
    @ Capt. John Farmer/Planet Pix/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Семь литовских наемников отказались от тренировок в зоне СВО, испугавшись интенсивной имитации боя, пишет El Mundo.

    Семь литовских наемников, проходивших обучение в составе ВСУ, отказались участвовать в тренировке, имитирующей реальные боевые действия, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на прошлой неделе в зоне спецоперации, где всего четырнадцать добровольцев из Литвы были зачислены на курсы по борьбе с беспилотниками и эвакуации под обстрелом.

    Добровольцев разделили на две группы по семь человек. Для первой из них организовали занятие, максимально приближенное к реальным условиям боя – по данным El Mundo, это было сделано, чтобы протестировать их готовность действовать на пределе возможностей.

    После того как вторая группа увидела, как проходят эти тренировки, все семь человек отказались принимать в них участие, сообщает издание. В El Mundo отмечают, что этот случай стал неожиданным казусом для организаторов подготовки, поскольку наемники испугались уровня опасности даже на тренировочном этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что около 20 тыс. иностранных наемников приняли участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

    Самое большое число наемников являются гражданами стран Латинской Америки, в первую очередь Колумбии.

    Комментарии (13)
    19 февраля 2026, 22:11 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл механизм доступа западных спецслужб к перепискам в Telegram

    Военный эксперт Клинцевич: Российские силовики давно осознали риски использования Telegram

    Военный эксперт раскрыл механизм доступа западных спецслужб к перепискам в Telegram
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Были случаи: проводишь закрытое совещание в группе Telegram, а через короткое время противник уже предпринимает действия, о которых мог узнать только оттуда», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, утечка данных происходит с зарубежных серверов платформы, а обрабатывают их мощнейшие аппаратно-программные комплексы с ИИ. Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам пользователей Telegram.

    «Ситуация с Telegram гораздо глубже, чем просто спор о ключах шифрования. Первый важный факт касается аппаратного уровня. Производители вроде Samsung или Apple имеют доступ к исходным кодам и архитектуре устройств. Это означает, что какое бы защищенное ПО вы ни установили, потенциальный доступ возможен на уровне железа. И здесь ключевой игрок – Агентство национальной безопасности США – структура с колоссальными вычислительными мощностями, работающая с огромными массивами данных», – отметил Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    По его словам, российские силовики давно осознали эти риски. «Я видел своими глазами, как многие перешли на закрытые мессенджеры на собственных серверах. Может, они не такие красивые, как Telegram, но они свои. Были случаи: проводишь закрытое совещание в группе Telegram, а через короткое время противник уже предпринимает действия, о которых мог узнать только оттуда», – пояснил эксперт.

    До конца неизвестно, как именно происходит утечка – массированно или точечно, «но следы того, что противник владеет информацией, видны постоянно». Клинцевич напоминает, что американцы даже ввели термин «прозрачное поле боя». По его словам, работают мощнейшие аппаратно-программные комплексы – нейросети и ИИ. Они обобщают метаданные, спутниковые снимки, данные соцсетей (OSINT), биллинги и, что важно, информацию из мессенджеров.

    Эксперт привел то, как украинская система ситуационной осведомленности «Дельта» «быстро вскрывала наши замыслы». «Сначала мы думали, что это суперспутниковая разведка. Но сейчас приходим к выводу, что это, скорее всего, съем данных с мобильных телефонов. Оказалось, что мы переоценивали техническую разведку противника, а по факту работало простое подключение к телефонам и определение круга лиц, причастных к полю боя. Американская компания Palantir, созданная при участии ЦРУ, как раз в этом участвует», – добавил спикер.

    Обработка сообщений из мессенджеров, по его словам, происходит не вручную – «машина сама выдает готовые решения по ключевым словам, координатам и времени оперативных совещаний в чатах».

    Клинцевич также прокомментировал претензии ФСБ к Telegram, высказанные главой ведомства Александром Бортниковым в интервью «Российской газете». По словам эксперта, российские спецслужбы никогда не обсуждали с представителями цифровой платформы какие-либо политические аспекты или «не те тезисы» в каналах блогеров. «Речь идет о банальной преступности: торговля оружием, наркотиками, шантаж, слив персональных данных. Реакция от администрации мессенджера долгое время отсутствовала. Алгоритмы модерации были либо не настроены, либо задачи были поставлены не так», – полагает эксперт.

    Он напомнил, что обычно взаимодействие спецслужб и IT-гигантов строится иначе. «Как это работает у нас с телеком-компаниями: спецслужбы видят новую волну мошенничества и просят учесть это в алгоритмах – добавить триггеры, ключевые слова, паттерны. Это не чтение каждого сообщения, а докручивание системы премодерации. В Telegram такая система есть (например, для детской порнографии), но она требует постоянной настройки под новые вызовы. А преступники быстро адаптируются: начинают называть наркотики детскими именами или сладостями», – отметил Клинцевич.

    Спецслужбы всего мира, включая Россию, США и Европу, обмениваются этими данными – терроризм, насилие, педофилия и наркоторговля остаются общей угрозой. «И если администрация мессенджера не идет на диалог по настройке алгоритмов, не реагирует на тысячи нарушений в сутки, это неизбежно воспринимается как попустительство», – резюмировал Клинцевич.

    В четверг глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что сейчас ведомство не проводит переговоров с основателем Telegram Павлом Дуровым о функционировании приложения. Однако таковые были в прошлом. «Мы раньше разговаривали, ни к чему хорошему это не привело, к большому сожалению. Он преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений – в детской преступности, о которой мы постоянно говорим, в террористических актах, диверсиях», – пояснил Бортников. По мнению главы ФСБ, такой подход Дурова является попустительством.

    В среду министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что иностранные спецслужбы получали систематический доступ к перепискам пользователей Telegram. Эти факты были подтверждены российскими правоохранительными органами.

    По его словам, в период начала спецоперации на Украине Telegram считался анонимным сервисом, которым активно пользовались российские военные, однако ситуация изменилась. Шадаев отметил, что иностранные спецслужбы используют полученные данные в боевых действиях против Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что если раньше такие случаи были единичными, то теперь они приобрели систематический характер.

    Шадаев также заявил, что Telegram проигнорировал около 150 тыс. запросов на удаление противоправных материалов, включая требования на блокировку каналов, постов и сообщений.

    Депутат Госдумы Мария Бутина считает, что надежда на абсолютную приватность в Telegram может стать уязвимостью, особенно для российских военнослужащих, использующих платформу для связи с близкими. По ее мнению, любая утечка переписки способна привести к фатальным последствиям, так как информация может быть использована для нанесения ударов по координатам. Бутина также указала, что проблема затрагивает не только военных, но и гражданских пользователей, поскольку мошенники могут получать персональные данные россиян через зарубежные серверы.

    Комментарии (32)
    20 февраля 2026, 10:58 • Новости дня
    ФСБ показала кадры ликвидации готовившего теракт в Ставрополе агента Киева
    ФСБ показала кадры ликвидации готовившего теракт в Ставрополе агента Киева
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники ФСБ нейтрализовали в Ставрополе диверсанта, который собирался устроить взрывы в административном здании и городском сквере в День защитника Отечества, сообщили в Федеральной службе безопасности.

    Подозреваемым был гражданин России, по заданию украинских кураторов он готовил атаку, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Злоумышленник планировал совершить преступление в период праздничных мероприятий на 23 февраля.

    При попытке задержания у тайника он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Ведомство опубликовало видеозапись с проведением этой операции.

    На съемке видно, как мужчина приобрел в магазине компоненты для изготовления взрывчатки. Позже на кадры попало тело диверсанта с пистолетом в руке внутри небольшого строения, где он пытался укрыться.

    При нем обнаружили средства связи и элементы самодельного взрывного устройства.

    Целью боевика были филиал фонда «Защитники Отечества» и расположенный рядом сквер памяти, подчеркнули в ФСБ.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту подготовки террористического акта.

    В феврале 2025 года в Ставрополе сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов против административных зданий по заданию украинского куратора.

    В июне того же года в Подмосковье силовики ликвидировали двух пособников киевских спецслужб, пытавшихся извлечь бомбу из тайника.

    В июле в Саратовской области сотрудники спецслужб уничтожили диверсанта во время подготовки подрыва железнодорожного моста.

    Комментарии (5)
    20 февраля 2026, 07:58 • Новости дня
    Известный американский астрофизик застрелен на пороге собственного дома
    Известный американский астрофизик застрелен на пороге собственного дома
    @ Carl Grillmair

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выдающийся астрофизик из Калифорнийского технологического института Карл Гриллмэйр был застрелен на крыльце своего дома в Калифорнии, сообщает газета Los Angeles Times.

    Известный астрофизик из Калифорнийского технологического института Карл Гриллмэйр был застрелен на крыльце собственного дома в Калифорнии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Los Angeles Times. Ученый более 40 лет посвятил галактической астрономии и изучению далеких планет.

    «Выдающийся астрофизик из Калифорнийского технологического института, более 40 лет занимавшийся исследованиями в области галактической астрономии и изучения далеких планет, был смертельно ранен. Подозреваемому в убийстве предъявлено обвинение», – приводит издание слова источника.

    Сообщается, что Карл Гриллмэйр скончался на месте происшествия. В данный момент полиция выясняет детали случившегося и продолжает расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, режиссер Роб Райнер с супругой были найдены убитыми в Лос-Анджелесе.

    Полицейский ранил жену басиста группы Weezer в этом же городе.

    Неизвестный захватил пассажиров автобуса в Лос-Анджелесе.

    Комментарии (14)
    19 февраля 2026, 22:04 • Новости дня
    Актер Сапрыкин из «Движения вверх» устроил пьяный дебош на съемках
    Актер Сапрыкин из «Движения вверх» устроил пьяный дебош на съемках
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Актер Кузьма Сапрыкин, известный по фильму «Движение вверх», оказался в центре скандала на съемочной площадке в Минске, где устроил пьяный дебош на съемках фильма.

    Коллеги Сапрыкина пожаловались на его пьяный дебош в Минске. Инцидент с участием Кузьмы Сапрыкина произошел в августе прошлого года, но актера до сих пор никак не наказали за выходку, сообщили коллеги, передает РИА «Новости».

    Источник агентства рассказал, что актер прибыл на площадку в Минской области в состоянии алкогольного опьянения.

    Сапрыкин, по словам коллег, вел себя агрессивно, оскорблял членов съемочной группы, постоянно путал текст и в целом срывал работу. В результате из-за его поведения не удалось отснять сцены, которые были запланированы на тот день.

    Другие члены съемочной группы отметили, что такое поведение актера негативно сказалось на процессе работы и атмосфере на площадке.

    Телеведущего и комика Дмитрия Хрусталева сняли с авиарейса, направлявшегося из Калининграда в Москву, из-за пьяного дебоша.

    Комментарии (13)
    Главное
    Умер 39-летний солист группы Shortparis Николай Комягин
    Девять стран ЕС запретили фон дер Ляйен нанять 2,5 тыс. новых чиновников
    Названы причины частой смены премьеров Британии
    Крупнейшее морское орудие Китая заметили на испытаниях
    Известный американский астрофизик застрелен на пороге собственного дома
    В Калифорнии захотели запретить детям пользоваться соцсетями
    В Москве задержали подростков за поджоги служебных автомобилей