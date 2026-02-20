AP: США хотят дать Саудовской Аравии технологии обогащения урана

Tекст: Алексей Дегтярёв

Проект договоренности предполагает, что Саудовская Аравия внутри страны сможет начать обогащать уран, пишет Associated Press.

Эксперты по контролю над вооружениями предупреждают о рисках распространения ядерных технологий на фоне продолжающегося противостояния между Ираном и Америкой.

«Ядерное сотрудничество может быть позитивным механизмом для поддержания норм нераспространения и повышения прозрачности, но дьявол кроется в деталях», – заявила директор по политике нераспространения Ассоциации по контролю над вооружениями Келси Давенпорт.

Администрация президента США Дональда Трампа нацелена на заключение 20 сделок в ядерной сфере, включая соглашение с Эр-Риядом на миллиарды долларов. Проект предусматривает гарантии МАГАТЭ, однако специалисты предупреждают, что Саудовская Аравия может получить доступ к технологиям создания оружия.

Ранее наследный принц Мухаммед бен Салман предупреждал, что королевство создаст ядерную бомбу, если такое оружие появится у Тегерана. В прошлом году Саудовская Аравия и обладающий ядерным арсеналом Пакистан подписали пакт о взаимной обороне.

О планах возможной сделки Саудовской Аравии с США по ядерной энергетике сообщалось еще в ноябре прошлого года. Тогда СМИ писали, что Вашингтон в качестве одного из условий ставит отказ Саудовской Аравии от обогащения урана и переработки отработанного топлива.