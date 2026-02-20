NYT сообщила о планах «Новатэка» использовать свои технологии на Аляске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Компания «Новатэк» ведет переговоры о потенциальном использовании своих технологий сжижения природного газа для разработки месторождений в арктической зоне Аляски, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

В пресс-службе компании пояснили: «Эксперты обсуждали эту возможность на протяжении многих лет. Тем не менее все договоренности могут быть реализованы только при поддержке российских и американских властей».

The New York Times также сообщила, что американский инвестор Джентри Бич подписал соглашение с «Новатэком» о совместной разработке газового месторождения на Аляске. По информации издания, переговоры проходили с главой «Новатэка» Леонидом Михельсоном в Дубае и Европе.

Бич отметил, что планируется задействовать передвижную установку по производству сжиженного природного газа, которая строится на предприятии «Новатэка» в Мурманской области. Финансовые детали сделки не раскрываются. По данным NYT, среди сложностей проекта – необходимость привлечения крупных энергетических компаний для транспортировки газа и обеспечения логистики поставок на азиатские рынки. Для этих целей Бич планирует использовать ледокольные суда, построенные в Южной Корее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские компании обеспечили технологическое преимущество в производстве сжиженного природного газа по сравнению с США.