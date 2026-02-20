  • Новость часаФСБ показала кадры ликвидации готовившего теракт в Ставрополе агента Киева
    Утечка о натовских летчиках на Украине имеет скрытую подоплеку
    Эксперт объяснил причины отмены льгот украинским беженцам в Польше
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    В Доме российской кухни объяснили разницу между блинами народов России
    Генштаб озвучил общие потери украинских войск с начала СВО
    WSJ: Зеленский приказал разработать план войны еще на три года
    Лондон запретил Вашингтону использовать британские базы для ударов по Ирану
    Япония объявила о необходимости кардинально укрепить оборону
    Охрана Алиева избила протестующих в Вашингтоне
    20 февраля 2026, 12:39 • Новости дня

    При взрыве баллона на стройке в Москве пострадали двое рабочих

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На северо-востоке столицы при проведении работ разорвало емкость с газом, из-за чего травмы получили два человека, сообщил представитель экстренных служб города.

    Инцидент произошел на строительной площадке, расположенной на Новосущевской улице, сказал собеседник РИА «Новости».

    Пострадали два человека, их передали врачам.

    Раненых госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Врачи диагностировали у пациентов осколочные ранения, причины случившегося устанавливаются.

    В январе на стройке на улице Нижние Мневники взорвались два баллона с пропаном. В августе прошлого года в Центральном детском магазине из-за разгерметизации емкости с газом погиб человек.

    20 февраля 2026, 09:08 • Новости дня
    В Москве задержали подростков за поджоги служебных автомобилей
    В Москве задержали подростков за поджоги служебных автомобилей
    @ mediamvd

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители в столице поймали молодых людей, пытавшихся уничтожить служебный транспорт в столице под давлением шантажистов с сайтов знакомств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Полицейские задержали двух человек, один из задержанных, 19-летний житель Костромы, облил бензином служебный автомобиль в Кривоарбатском переулке, указала Волк, передает ТАСС.

    Юноша пояснил, что после перехода по ссылке с сайта знакомств ему позвонили неизвестные, представившиеся силовиками, и пригрозили передачей данных украинским спецслужбам.

    Злоумышленники вынудили его выполнить ряд финансовых поручений, а финальным заданием стал поджог.

    Жертвой аналогичной схемы стал 17-летний житель Подмосковья, задержанный с канистрой у отдела полиции по Хорошевскому району. Следователи возбудили уголовные дела по статьям о теракте и покушении на уничтожение имущества.

    Ранее ветеран ФСБ предупреждал молодежь о мошеннических схемах вербовки на сайтах знакомств. Несовершеннолетний житель столицы под влиянием шантажистов устроил пожар в здании кинотеатра.

    19 февраля 2026, 08:32 • Новости дня
    В Москве из-за снегопада не смогли сесть пять самолетов
    В Москве из-за снегопада не смогли сесть пять самолетов
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Аномальный снегопад и ветер вынудили несколько лайнеров, которые должны были сесть в столичных аэропортах, уйти на другие площадки, сообщили в Росавиации.

    Командиры пяти воздушных судов, следовавших в столицу, приняли решение совершить посадку на запасных аэродромах из-за сложных метеоусловий, проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко, передает «Россия 24».

    Несмотря на сильный ветер и продолжающийся снегопад, все аэропорты московского авиаузла продолжают обслуживание рейсов на прилет и вылет. Воздушные гавани штатно принимают и отправляют самолеты.

    В Шереметьево из-за непогоды скорректировали график движения. С 7.00 до 23.59 мск 19 февраля гавань выполнит 25 взлетно-посадочных операций, а с полуночи до 4.59 мск 20 февраля их количество составит 18.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопад в Москве задержал вылет воздушных судов из столичных аэропортов. Синоптик Михаил Леус спрогнозировал обновление зимнего максимума снежного покрова в городе.

    20 февраля 2026, 11:23 • Видео
    Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

    В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    19 февраля 2026, 15:34 • Новости дня
    В Москве восемь самолетов отправили на запасные аэродромы из-за непогоды

    Восемь самолетов направились на запасные аэродромы из-за непогоды в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В московских аэропортах из-за неблагоприятных погодных условий были отменены и задержаны десятки рейсов, восемь самолетов направили на запасные аэродромы.

    На фоне сложных погодных условий в Москве восемь самолетов были вынуждены направиться на запасные аэродромы. Также в столичных аэропортах отменено 20 рейсов, среди которых шесть выполнялись иностранными авиакомпаниями. Еще 18 рейсов задержаны более чем на два часа, сообщили РИА «Новости» в Росавиации.

    В сообщении ведомства отмечается, что с начала суток 19 февраля столичные аэропорты обслужили 529 рейсов, из которых 284 были на вылет, а 245 – на прилет.

    По состоянию на 14:00 по московскому времени воздушные гавани продолжают работать в условиях неблагоприятной погоды, что сказывается на графике полетов и количестве задержек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром четверга в Москве не смогли сесть из-за снегопада пять самолетов. А в понедельник сильный снегопад также задержал вылет из столичных аэропортов ряда рейсов.

    Кроме того, в четверг власти рекомендовали жителям столицы пересесть на метро для облегчения работы коммунальных служб по уборке снега.

    19 февраля 2026, 13:10 • Новости дня
    МВД опровергло слухи о взрыве на станции метро «Битцевский парк»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Информация о якобы произошедшем подрыве в столичной подземке на станции «Битцевский парк» ложна, заявили в Главном управлении МВД по Москве.

    Сообщения о якобы взыве не соответствуют истине, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    На самом деле утром машинист остановил состав из-за технической неполадки, чтобы провести необходимую проверку.

    Правоохранители добавили, что безопасности пассажиров ничто не угрожает. Движение поездов по Бутовской линии метрополитена не нарушалось.

    В октябре 2025 года столичная полиция задержала пассажира за подрыв пиротехники в вагоне метро. В августе 2024 года департамент транспорта Москвы сообщил о случайном срабатывании защитного затвора на станции «Арбатская».

    18 февраля 2026, 09:41 • Новости дня
    Москвичи пожаловались на угрозы и драки с контролерами в транспорте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице участились конфликты в общественном транспорте, жители города жалуются, что спорные ситуации сопровождаются угрозами физической расправы.

    Число дорожных конфликтов возросло на фоне увеличения штрафа за неоплаченный проезд до 5 тыс. рублей, передает Msk1.ru.

    Один из резонансных случаев связан с сотрудницей, которая в ответ на грубость пообещала пассажиру физическую расправу.

    «Сейчас я морду тебе разобью, и ты будешь моим папочкой, понял? Ты мою маму знаешь? Я тебе за маму сейчас кадык оторву», – заявила женщина на видеозаписи.

    В ГКУ «Организатор перевозок» позже пояснили, что мужчина спровоцировал конфликт, однако служебную проверку все же назначили.

    Другие инциденты касались оскорблений студента без билета и блокирования пассажира в салоне трамвая. При этом агрессию проявляют и горожане: против мужчины, избившего контролера в электробусе, возбудили уголовное дело с наказанием до десяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в ноябре назначил условный срок мужчине за нападение на контролера в московском автобусе.

    До этого на маршруте безбилетный пассажир распылил газовый баллончик в сторону сотрудников «Организатора перевозок».

    Также в подмосковной электричке трое мужчин устроили драку с ножом после отказа оплатить проезд.

    19 февраля 2026, 14:09 • Новости дня
    Рижский вокзал в Москве запланировали продать за 4 млрд рублей

    Стартовая стоимость Рижского вокзала в Москве составила 4 млрд рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Здание Рижского вокзала в Москве выставят на открытый аукцион, а его стартовая цена определена в размере 4 млрд рублей, сообщили в РЖД.

    Стартовая стоимость Рижского вокзала для предстоящих торгов составляет 4 млрд рублей. Об этом сообщила первый замначальника департамента корпоративного имущества РЖД Анастасия Котковская, передает РИА «Новости».

    Она уточнила, что подробная информация о торгах будет опубликована на сайте компании, а их старт запланирован ориентировочно на март; точные сроки также появятся на официальном ресурсе.

    В составе лота – два здания площадью около 8 тыс. кв. метров: непосредственно сам Рижский вокзал и прилегающее строение, а также территория площадью 1,4 гектара. Вокзал был построен в 1901 году по проекту архитектора Бржозовского в неорусском стиле, здание украшено хрустальными люстрами и лепниной. Рижский вокзал признан объектом культурного наследия регионального значения.

    Котковская подчеркнула: «Мы жаждем, чтобы действительно он сохранился и получил новую жизнь». Она отметила, что Рижский вокзал уже некоторое время не используется пассажирами, поскольку для них созданы новые объекты и условия.

    В РЖД ранее отмечали, что после продажи здание сможет интегрироваться в современную городскую среду, изменить статус и стать привлекательной общественной зоной для москвичей и гостей столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 февраля правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве. Решение о продаже было одобрено советом директоров РЖД еще в ноябре 2024 года, тогда его собирались продать за 1 млрд рублей.

    Ранее в Казани выставили на торги особняк XIX века, изъятый у покинувшего Россию режиссера Тимура Бекмамбетова.


    19 февраля 2026, 11:48 • Новости дня
    На юге Москвы обрушился навес катка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Днепропетровской улице в столице произошло масштабное повреждение теневого навеса над ледовой площадкой, в момент инцидента площадка была закрыта для посетителей, сообщили в префектуре ЮАО.

    Инцидент с повреждением конструкции на юге столицы обошелся без жертв, так как площадка пустовала, передает агентство «Москва».

    На место происшествия оперативно прибыли профильные службы для устранения последствий и оценки ущерба.

    Ранее в прессе появилась информация, что площадь обрушения кровли составила предварительно 2 тыс. квадратных метров.

    В ноябре 2024 года в селе Нунлигран на Чукотке часть металлической конструкции гаража снесло ветром, она убила женщину и ее шестилетнюю внучку.

    18 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    Снегопад в Москве ослабеет к вечеру четверга, но продолжится в ночь на пятницу

    Tекст: Денис Тельманов

    Синоптики прогнозируют ослабление снегопада в столице к вечеру четверга, однако ночью ожидается новый этап осадков с сильным ветром.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в четверг на Москву окажет влияние новый южный циклон, который принесет очередной снегопад,  передает РИА Новости.

    Леус уточнил: «В Новой Москве снегопад начнется в 03.00-04.00, на юге области еще раньше: около 01.00-02.00. В центр столицы снегопады доберутся после 05.00-06.00. Скорость юго-восточного, восточного ветра в порывах будет достигать 11-16 метров в секунду, а температура днем повысится до минус пяти – минус семи градусов. Менее интенсивными снегопады станут в вечерние часы, но и в ночь на пятницу еще продолжатся».

    Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил изданию, что пик снегопада в Москве ожидается в четверг к середине дня, между 09.00 и 15.00, когда осадки будут наиболее интенсивными.

    Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы уже готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более 70% месячной нормы осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве ожидается значительный рост высоты снежного покрова из-за мощного снегопада.

    В среду в Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков и температурой до минус 10 градусов.

    На северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке ночные морозы достигают отметки минус 45 градусов, ожидается снижение температуры до рекордных значений.

    17 февраля 2026, 15:14 • Новости дня
    Суд оставил в силе заочные сроки для четырех экс-депутатов Москвы

    Утвержден приговор четырем бывшим депутатам Москвы за работу в нежелательной НПО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшие депутаты Москвы заочно получили по четыре года колонии общего режима и пятилетний запрет на администрирование сайтов за участие в признанной нежелательной организации.

    Суд отклонил апелляционные жалобы и оставил без изменений заочный приговор Илье Азару (иноагент), Игорю Глеку, Елене Русаковой и Сергею Власову, сообщает прокуратура Москвы. Все четверо получили заочно по четыре года лишения свободы в колонии общего режима по части третьей статьи 284.1 УК РФ – за организацию деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в России.

    Также каждого из осужденных лишили права заниматься администрированием сайтов и электронных сетей, включая интернет, сроком на пять лет. В сообщении прокуратуры говорится: «С учетом позиции прокуратуры Москвы оставлен без изменения обвинительный приговор бывшим муниципальным депутатам Игорю Глеку, Илье Азару, Елене Русаковой и Сергею Власову... Жалобы осужденных оставлены без удовлетворения».

    Суд установил, что Глек был сопредседателем организации «Депутаты Мирной России» (ФРГ), а Азар, Русакова и Власов входили в управляющий совет. По версии следствия, находясь за границей, они публиковали статьи на сайте организации и проводили мероприятия, направленные на сохранение ее структуры и влияние в России.

    Осужденные были заочно арестованы и объявлены в розыск. Приговор вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Илья Азар (признан в РФ иноагентом) получил четыре года колонии заочно и пятилетний запрет на администрирование сайтов по обвинению в организации работы нежелательной организации.

    Ранее, в апреле прошлого года в Москве у лидеров «Депутатов мирной России» прошли обыски. А в августе 2024 года Генпрокуратура признала деятельность неправительственной организации «Депутаты Мирной России», созданной в Германии, нежелательной в России.


    19 февраля 2026, 12:40 • Новости дня
    Москвичей призвали отказаться от машин из-за снегопада

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителям столицы рекомендовали пересесть на метро, чтобы коммунальная техника могла беспрепятственно убрать последствия продолжающегося снегопада.

    Столичный департамент транспорта обратился к автомобилистам с просьбой не оставлять машины вдоль проезжей части, передает ТАСС.

    Это необходимо для оперативной работы городских служб, которые занимаются расчисткой улиц от осадков.

    «Сегодня просим проявить понимание и скорректировать свои планы по возможности. Не паркуйте машины вдоль дорог, чтобы городские службы могли оперативно убрать снег», – отметили в ведомстве.

    Синоптики прогнозируют продолжение метели до конца дня, поэтому водителям советуют избегать поездок в период вечернего разъезда с 17.00 до 19.00 мск.

    Власти также рекомендуют заранее планировать маршруты и закладывать на дорогу больше времени.

    В понедельник движение в столице оказалось парализовано из-за сильного снегопада. Синоптики до этого предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Подмосковье.

    18 февраля 2026, 20:36 • Новости дня
    Самолет с российской делегацией покинул воздушное пространство ЕС

    Самолет с российской делегацией вылетел из Женевы и покинул воздушное пространство ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное судно с российской делегацией после переговоров по украинскому урегулированию направилось в Москву, преодолев воздушное пространство Евросоюза.

    Самолет российской делегации, возвращавшейся из Женевы после переговоров по украинскому урегулированию, покинул воздушное пространство Евросоюза, передает ТАСС.

    Источник в авиадиспетчерской службе Италии сообщил, что далее самолет проследует над нейтральными водами Средиземного моря под управлением соответствующих диспетчеров.

    Ранее Италия согласовала транзитный пролет воздушного судна российской делегации. Переговоры по украинскому урегулированию между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17 и 18 февраля.

    Первый раунд переговоров длился около шести часов, второй – около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил: «Самолет покинул воздушное пространство Евросоюза».

    Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые, и отметил, что вскоре состоится новая встреча по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза считают, что затяжной конфликт на Украине даст им время для подготовки к возможной эскалации в Европе.

    Завершение второго дня переговоров по Украине в Женеве заставило Киев задуматься о необходимости корректировки позиции или отказе от диалога.

    Российская делегация во главе с Владимиром Мединским завершила переговоры по урегулированию ситуации на Украине и отправилась в Москву.

    17 февраля 2026, 21:24 • Новости дня
    В Москве открыли гранд макет достижений Российских студотрядов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве состоялось открытие гранд макета трудовых достижений Российских студенческих отрядов в мультиформатном пространстве РСО «СО.Здание», приуроченное ко Дню Российских студенческих отрядов.

    Макет, размещенный на территории музея студенческих отрядов, занимает площадь более 10 кв.м и демонстрирует свыше 60 реальных трудовых проектов, выполненных студентами, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В экспозиции представлены миниатюры знаковых объектов: Саяно-Шушенская ГЭС, БАМ, КАМАЗ, олимпийские объекты Сочи, Сибирский кольцевой источник фотонов, объекты «Росатома», Лахта-центр, космодромы «Восточный» и «Плесецк», мост «Звезда Оби», Крымский мост.

    «Сегодня движение РСО – это масштабное сообщество, объединяющее сотни тысяч молодых, талантливых и целеустремленных людей по всей стране. Ваша активность, энергия и готовность браться за самые сложные задачи служат ярким примером подлинного патриотизма и гражданской ответственности», – отметил в приветственном слове первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что студенческие отряды сегодня активно развивают добровольчество, профориентацию и помогают семьям участников спецоперации на Украине.

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев, обращаясь к гостям, отметил, что с 2007 года, когда студотряды доверили строительство олимпийских объектов, масштаб и значимость их работы только растут. Сейчас студенческие отряды задействованы в транспорте, сельском хозяйстве, энергетике, медицине и образовании. Киселев особо выделил государственную поддержку движения на уровне Госдумы, «Единой России», регионов, работодателей и образовательных организаций.

    Экспозиция дополнена элементами уличного искусства, памятниками и муралами, посвященными истории движения в разных регионах страны. По словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, за 18 лет стратегического партнерства более 20 тыс. ребят получили опыт на атомных стройках, внесли вклад в десятки проектов в России и за ее пределами.

    В день открытия «СО.Здание» посетили депутат Госдумы Александр Сидякин и замглавы Росмолодежи Егор Литвиненко. Литвиненко подчеркнул, что бойцы РСО – пример созидательной любви к Родине, а открытие макета подчеркивает разнообразие культуры и сплоченность молодежи страны.

    В финале мероприятия были подведены итоги конкурса лучших региональных отделений РСО за 2025 год. В категории до 30 тыс. студентов победило Севастопольское отделение, в категории от 30 тыс. до 65 тыс. студентов – Архангельское. Лидерским коллективам вручили почетные знаки и благодарственные письма от Минстроя и «Единой России».

    Мероприятие завершилось отправкой гуманитарной помощи жителям Курской, Белгородской, Брянской областей и Донецкой народной республики. На сумму 1,7 млн рублей студотрядовцы закупили зарядные станции, бытовую технику, строительные материалы, косметику и воду. Акция организована совместно с Центральным спортивным клубом Армии Минобороны России.

    19 февраля 2026, 11:47 • Новости дня
    Собянин сообщил о задействовании всех городских служб из-за снегопада в Москве

    Собянин: Все городские службы задействовали в ликвидации последствий снегопада

    Tекст: Дарья Григоренко

    Все городские службы Москвы, включая коммунальные и инженерные подразделения, работают над устранением последствий сильного снегопада, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин в мессенджере Max отметил, что нынешняя зима бьет все рекорды по количеству осадков. По его словам, «снегопады не прекращаются. Сегодня выпадет более 70% от месячной нормы – это аномально много.

    Снег будет идти в течение всего дня и ночи и на следующий день». Глава города отметил, что ситуация остается крайне сложной.

    Он также поблагодарил сотрудников коммунальных и инженерных служб за их круглосуточную работу на улицах и во дворах столицы. Мэр выразил уверенность, что при слаженной работе город справится с последствиями стихии.

    Ранее синоптики сообщили, что активный балканский циклон обрушил на столицу мощные снегопады, которые побьют полувековые рекорды осадков и окончательно вытеснят суровые холода.

    В четверг департамент транспорта Москвы сообщил, что загруженность дорог в столице может достичь максимальных значений на фоне непогоды и перекрытий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в понедельник движение в столице оказалось парализовано из-за сильного снегопада.

    18 февраля 2026, 22:02 • Новости дня
    Минтранс сообщил о корректировках расписания аэропортов Москвы из-за снегопада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минтранс России предупредил о предстоящих корректировках в работе воздушного транспорта Москвы из-за ожидаемого снегопада.

    «Ухудшение погоды отразится на работе воздушного транспорта. Будут корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов», – сообщило ведомство в Telegram-канале.

    В ведомстве добавили, что решение об ограничении взлетно-посадочных операций уже принято для аэропорта Шереметьево, что повлияет на расписание базовой авиакомпании «Аэрофлот». В Минтрансе подчеркнули, что опыт аналогичной ситуации в январе позволил оперативно подготовить необходимые меры.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о возможном рекорде высоты сугробов в Москве.

    Синоптики прогнозируют ослабление снегопада в столице к вечеру четверга, однако ночью ожидается новый этап осадков с сильным ветром.

    19 февраля 2026, 09:02 • Новости дня
    Движение поездов на Бутовской линии метро Москвы восстановили

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пассажирские составы на Бутовской линии столичного метрополитена снова курсируют согласно привычному расписанию после завершения проверки инфраструктуры, сообщили в департаменте транспорта.

    Транспортный комплекс Москвы полностью восстановил штатный режим работы поездов на южном участке подземки, указали в департаменте, передает РИА «Новости».

    Ранее специалисты были вынуждены временно увеличить интервалы движения составов. Эта мера потребовалась для проведения оперативной диагностики путевой инфраструктуры и обеспечения безопасности пассажиров.

    В понедельник жителей и гостей Москвы предупреждали, что сильные снегопады увеличили стоимость поездок на такси примерно на 20%.

