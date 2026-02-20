  • Новость часаФСБ показала кадры ликвидации готовившего теракт в Ставрополе агента Киева
    20 февраля 2026, 11:14 • Новости дня

    Германия опровергла планы закупки новой партии американских F-35

    Минобороны ФРГ заявило об отсутствии решений по приобретению дополнительных F-35

    Tекст: Мария Иванова

    В Берлине заявили, что у ФРГ нет утвержденных планов закупать у США дополнительные истребители F-35 сверх уже оформленного заказа на 35 машин.

    В настоящее время у Берлина нет планов по покупке большего количества истребителей и никаких политических решений не принималось, передает Bloomberg.

    Таким образом ведомство отреагировало на информацию о якобы ведущихся переговорах с компанией Lockheed Martin.

    Представитель министерства пояснила позицию властей относительно оборонных контрактов. «Министерство прокомментирует возможные проекты закупок только после того, как их одобрит парламент», – сказала она.

    Ранее сообщалось, что ФРГ рассматривает возможность заказа новых F-35 из-за сложностей с франко-германской программой FCAS. Однако расширение закупок усилило бы зависимость немецкого оборонного сектора от технологий США.

    Между тем газета Financial Times прогнозировала скорый отказ Берлина и Парижа от совместного производства европейского самолета FCAS.

    18 февраля 2026, 23:45 • Новости дня
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине Россия проводит специальную военную операцию, если Европа будет готовить войну против России, у такой войны будут иной характер и средства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Войн мы не ищем, войн мы не хотим. Но если наши европейские соседи вместо того, чтобы понять свои ошибки и понять, что жить нам все равно вместе придется, если вместо этого понимания они будут готовить войну против нас, как они и объявляют, то президент России Владимир Владимирович Путин не раз на эту тему высказывался и напоминал, что на Украине мы ведем специальную военную операцию, а если они хотят войны, то это будет совсем другая война и совсем другими средствами», – заявил Лавров в интервью Al Arabiya.

    Глава МИД выразил надежду, что политический класс Европы сменится, и в европейских странах начнут преобладать силы, заботящиеся о национальных интересах и гражданах. Лавров добавил, что с такими силами у России будет возможность для диалога и договоренностей, передает ТАСС.

    Лавров сообщил, что Россия готова вести переговоры с европейскими странами, когда в Европе произойдут перемены. Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон направлял своего представителя для переговоров, однако эта инициатива не принесла новых результатов.

    Министр также отметил, что Россия знает о планах Европы сохранить армию Украины на уровне, достаточном для ведения войны, и интегрировать украинские вооруженные силы в военные структуры Евросоюза. По его словам, Европа гарантирует безопасность только Украине, а не стремится сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта.

    «Не вижу, какую роль может сыграть Европа. Европа имела уже несколько возможностей сыграть конструктивную роль», – отметил министр. – «Европа хочет гарантировать безопасность до тех пор, пока киевский режим будет врагом Российской Федерации и будет продолжать войну с нами, которую хочет Евросоюз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. Он заявил, что Европа сейчас находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    20 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    @ Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт между Джорджей Мелони и Эммануэлем Макроном обострился после убийства 23-летнего правого активиста в Лионе и заявления Мелони о «ране для Европы», пишет Politico.

    Окружение Джорджи Мелони с «изумлением» восприняло слова Эммануэля Макрона, заявив, что ее реакция на убийство была лишь выражением солидарности с французами, сообщает Politico.

    Итальянская сторона настаивает, что заявление премьера о том, что смерть 23-летнего Квентина Деранке стала «раной для всей Европы», не было вмешательством во внутренние дела Франции.

    Макрон, находясь с визитом в Индии, обвинил Мелони в недопустимом вмешательстве и заметил, что националисты, которые не хотят, чтобы им мешали дома, первыми комментируют происходящее за рубежом. Он также заявил, что политические силы по краям спектра должны «навести порядок у себя», и подчеркнул, что во Франции нет места движениям, которые принимают или оправдывают насилие.

    Напомним, 23-летний Квентин Деранке погиб от ударов по голове во время потасовки у университета в Лионе, где проходила конференция с участием евродепутата от «Непокоренной Франции» Римы Хассан. Прокурор Лиона сообщил о возбуждении формального расследования в отношении семи человек, включая помощника депутата этой партии: трое из них признались в связях с ультралевыми группами, некоторые подтвердили участие в драке, но все отрицают умысел на убийство.

    Мэр Лиона Грегори Дусе призвал власти запретить запланированный на субботу марш в память о погибшем активисте.

    Газета отмечает, что на фоне затянувшегося спора по вопросам миграции и абортов Макрон и Мелони намерены встретиться в апреле на франко-итальянском саммите в Тулузе, что рассматривается как шанс для разрядки отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони демонстративно закатила глаза в ответ на реплику Эммануэля Макрона на саммите G7.

    Глава итальянского правительства также выражала недовольство решением французского суда о запрете Марин Ле Пен участвовать в выборах.

    Официальный Париж резко осудил предложение итальянской стороны отправить французского лидера на Украину в каске.

    20 февраля 2026, 11:23 • Видео
    Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

    В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    17 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    @ National Nuclear Security Administration/Nevada Site Office

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти планируют возобновить ядерные испытания на условиях, аналогичных подходам России и Китая, без проведения мощных атмосферных взрывов.

    США намерены вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, передает ТАСС. Помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа пояснил, что речь не идет о возвращении к атмосферным взрывам мегатонного класса, подобным испытанию Айви Майк 1952 года.

    Кристофер Йа отметил: «Как заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, Соединенные Штаты вернутся к проведению испытаний на равной основе. Но на равной основе не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса по типу Айви Майк, как хотят вас убедить некоторые люди, занимающиеся вопросами контроля над вооружениями и впавшие в панику из-за этого».

    Он добавил, что «на равной основе» подразумевает соответствие определенному стандарту, который можно понять, изучив практику Китая и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в январе министр энергетики США Крис Райт заявил, что в Белом доме продолжают обсуждать вопрос о проведении ядерных испытаний, тогда решение еще не было принято.

    До этого президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания. В ответ Россия предупредила о готовности реагировать, если США откажутся соблюдать запрет на ядерные испытания.


    20 февраля 2026, 01:35 • Новости дня
    Генерал Рудской: На поле боя появились зоны сплошного огневого поражения

    Генштаб назвал новые тенденции в боевых действиях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Опыт СВО демонстрирует новые тенденции в ведении боевых действий, например, появились зоны сплошного огневого поражения до 15 км перед передним краем, атакующие действия ведутся малыми группами, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    Рудской отметил, что опыт специальной военной операции выявил новые тенденции, главная из которых – «значительный рост применения робототехнических комплексов воздушного, морского и наземного базирования», пишет «Красная звезда».

    Рудской отметил, что ударные беспилотники по эффективности сопоставимы с традиционной артиллерией. По его словам, значительная часть потерь противника приходится на FPV-дроны.

    «Еще одной особенностью боевых действий стало появление зон сплошного огневого поражения. Это полоса перед передним краем глубиной до 15 км, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счет массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения. В этих зонах идет «охота» как за образцами вооружения и военной техники, так и за живой силой», – рассказал он.

    Однако, подчеркнул Рудской, такого рода вызовы актуальны и для российских войск. В этих условиях российские войска совершенствуют структуру штурмовых подразделений, делая ставку на действия малых мобильных групп, которые быстро перебрасываются к линии соприкосновения.

    Для защиты атакующих активно используются подразделения беспилотных систем, войсковой ПВО с FPV-перехватчиками, а также средства радиоэлектронной борьбы, артиллерия, аэрозольные и инженерные подразделения. Все средства интегрированы в единую систему разведки и поражения.

    Кроме того, отмечается рост значения автоматизированных систем управления и космических средств разведки, связи и навигации, что позволяет ускорить принятие решений на поле боя.

    Рудской подчеркнул, что в перспективе вооруженная борьба будет развиваться за счет широкого использования робототехники и высокоточного оружия. Интеграция искусственного интеллекта повысит скорость обработки данных и принятия решений, однако ключевая роль в управлении войсками и применении сил остается за человеком.

    По его словам, преимущество на поле боя получает та сторона, которая быстрее внедряет и масштабирует эффективные инновации, однако новые технологии лишь усиливают потенциал войск и снижают потери, а не заменяют главную роль командиров в организации боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рудской сообщил, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к российским войскам, вооруженные силы Украины за время СВО потеряли более 1,5 млн человек.

    20 февраля 2026, 09:40 • Новости дня
    Крупнейшее морское орудие Китая заметили на испытаниях

    Китай приступил к испытаниям новейшей 155-миллиметровой корабельной пушки

    Крупнейшее морское орудие Китая заметили на испытаниях
    @ CHINESE INTERNET

    Tекст: Мария Иванова

    На испытательном судне в Даляне установили артиллерийскую систему, калибр которой превышает все существующие аналоги на вооружении флота КНР.

    Снимок судна типа 910 с массивной башней на носу свидетельствует о начале тестов, пишет The War Zone. Корабль находится на верфи «Ляонин» недалеко от военно-морской базы Люйшунь. Это место известно проведением испытаний передовых морских разработок.

    Новое 155-миллиметровое орудие весит порядка 21,8 тыс. килограммов и способно вести огонь управляемыми снарядами. Разработкой занимается подразделение государственной корпорации NORINCO. Сейчас самым мощным калибром на китайских кораблях остаются 130-миллиметровые установки.

    Перспективное вооружение призвано усилить огневую поддержку десантных операций и повысить эффективность борьбы с воздушными целями.

    Эксперты полагают, что создание классической пушки может быть страховкой на случай неудач с программой электромагнитного рельсотрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайские специалисты разместили на гражданском торговом судне пусковые установки для крылатых ракет.

    Военно-морские силы КНР приняли в свой состав фрегат нового поколения «Лохэ».

    18 февраля 2026, 03:20 • Новости дня
    ТВ Швеции сообщило о задержании в стране россиянина по запросу США

    Tекст: Катерина Туманова

    Шведская спецслужба, отвечающая за контрразведку и борьбу с терроризмом (Sapo) сообщила об аресте находившегося в международном розыске гражданина России, которого удерживала под стражей несколько месяцев.

    «Sapo арестовала россиянина и продержала его под стражей несколько месяцев. Он был объявлен в международный розыск после того, как власти США в течение шести месяцев вели за ним охоту. США требуют экстрадиции этого человека. В конце декабря полиция, по требованию США, провела операцию в Стокгольме и арестовала этого мужчину», – сообщил шведский телеканал TV4 Nyheterna.

    По словам Йунатана Свенссона, пресс-секретаря Sapo, дело касается международного ордера на арест, но, поскольку служба безопасности Швеции оказывает помощь другой стране в расследовании уголовного дела, вдаваться в подробности никто не будет.

    Подозреваемый является гражданином России и с лета 2025 года находится в международном розыске после того, как американский суд заочно задержал его.  Ларс Хедвалл, старший прокурор Полиции безопасности, уточнил, что было решено арестовать этого человека по запросу США. Он подозревается в грубом нарушении санкций в период с 2022 по 2023 год в Соединенных Штатах, поэтому власти США запросили его экстрадицию.

    Сейчас начинается процесс в отношении экстрадиции задержанного и окончательное решение будет принято правительством.

    Хедвал отметил, что мера рассматривается в для обеспечения безопасности. Также невозможно рассказать о подозрениях в совершении уголовных преступлений, из-за секретности со стороны США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 8 января в Таиланде полиция задержала  гражданина России за нелегальную работу гидом. Полиция Пхукета задержала  россиянина по подозрению в мошенничестве. Задержанные у военной базы США россиянки находились в стране нелегально.

    18 февраля 2026, 16:42 • Новости дня
    США за сутки перебросили на Ближний Восток 50 истребителей

    Axios: США за сутки нарастили группировку на Ближнем Востоке на 50 истребителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов за последние сутки, пишут СМИ Штатов.

    Вооруженные силы США за последние 24 часа перебросили на Ближний Восток дополнительно 50 истребителей F-35, F-22 и F-16, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. В публикации отмечается, что Вашингтон продолжает значительно наращивать свои военные ресурсы в регионе, включая две авианосные ударные группы, примерно 12 кораблей, сотни истребителей и несколько комплексов противоракетной обороны.

    По данным Axios, в регион уже совершено более 150 военно-транспортных рейсов с вооружением и боеприпасами. В материале подчеркивается, что на фоне возможной военной операции в Иране, в США практически отсутствует общественная дискуссия о связанных рисках, несмотря на масштаб готовящихся действий.

    В публикации приводится мнение портала о том, что возможная операция «может стать одной из наиболее значимых военных интервенций США на Ближнем Востоке как минимум за десятилетие». Ранее представители Белого дома предупредили, что серьезно рассматривают возможность применения силы против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири заявил, что Иран в случае необходимости способен быстро перекрыть Ормузский пролив. А верховный лидер Ирана Али Хаменеи отметил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и добавил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Напомним, в Женеве на этой неделе прошел второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупреждал, что в случае незаключения сделки с Ираном страну ждут «травматичные и драматичные события».

    В свою очередь, секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани сообщил о высокой степени готовности военных страны и предупредил о мощном ответе на любые возможные нападения.

    18 февраля 2026, 10:33 • Новости дня
    Опрос: Каждый пятый европеец предпочел диктатуру демократии
    @ Adnan Farzat/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около одной пятой европейцев считают, что в определённых случаях диктатура может быть предпочтительнее демократии, сообщили СМИ.

    К такому выводу пришли авторы опроса, проведённого исследовательской компанией AboutPeople по заказу аналитического центра Progressive Lab в пяти странах: Греции, Франции, Швеции, Британии и Румынии, передает Politico.

    Исследование проводилось с 25 ноября по 16 декабря и выявило устойчивое недовольство тем, как на практике работает демократия. Так, 76% греков выразили неудовлетворённость функционированием демократии, во Франции этот показатель составил 68%, в Румынии – 66%, в Британии – 42%, а в Швеции – 32%. При этом в целом граждане не отвергают демократию как идею.

    22 процента опрошенных заявили, что в определённых случаях предпочли бы диктатуру, а 26% согласились с утверждением, что не возражали бы против ограничения демократических прав, если бы страной управлял эффективный лидер, не подотчётный гражданам. Тем не менее, большинство – 69% – отвергли возможность авторитарного правления.

    «Традиционные границы между странами Европы стираются, а политическая картина становится сложнее», – заявил профессор политологии Манчестерского университета Димитрис Пападимитриу. По его словам, даже страны с быстрым экономическим ростом, такие как Румыния, не демонстрируют большего доверия к либеральной демократии, а в более богатых государствах, например Швеции, институты подвергаются давлению и доверие граждан к ним снижается.

    В исследовании также отмечается, что уровень доверия к институтам Евросоюза оказался выше, чем к СМИ и политическим партиям – 43% против 27% и 24% соответственно. Около трети опрошенных не считают, что рост популярности крайне правых движений представляет опасность для демократии. Среди греков наибольшее число – 55% – не ощущают связи с партией, за которую голосовали на последних выборах.

    Ранее The New York Times сообщила, что европейские политики и дипломаты признали, что после серии жестких заявлений и действий со стороны американской администрации отношения с США уже не вернутся к уровню доверия прошлых лет. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости введения ответных мер со стороны Евросоюза против пошлин США для защиты стратегических отраслей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз испугался критической зависимости от США.

    18 февраля 2026, 23:11 • Новости дня
    Лавров: Европа находится в истерике из-за переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия» заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине.

    Европа находится в состоянии истерики и активно требует от Москвы немедленного начала переговоров по Украине, а также настаивает на своём участии в этих переговорах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия», передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что европейские политики заявляют, что Украина отстаивает европейские ценности, и выразил сомнение в возможности вести конструктивный диалог в этой ситуации.

    «Это как прийти к судье в международном суде и сказать, мол, вы знаете, Евросоюз – это нацистская организация», – заявил Лавров.

    Он подчеркнул, что европейские страны не предпринимают никаких действий, чтобы повлиять на Киев и отменить законы, запрещающие русский язык на Украине и деятельность канонической православной церкви.

    По словам министра, нигде в мире не существует аналогичной ситуации, как на Украине. Лавров добавил, что в арабских странах, например, иврит не запрещён, а в Израиле используется арабский язык, тогда как на Украине, по его словам, запрещать русский язык считается допустимым.

    Лавров отметил, что урегулировать конфликт на Украине на основе предложенной Европой «лукавой линии» с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности невозможно.

    Лавров отметил, что Европа имела три возможности повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но ими не воспользовалась.

    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине, однако встреча в Женеве проходила в трехстороннем формате без участия ЕС и Британии.

    18 февраля 2026, 12:42 • Новости дня
    Армянские военные присоединились к британским киберучениям Defence Cyber Marvel

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Армении и сотрудники службы национальной безопасности республики присоединились к организованным Великобританией учениям в сфере кибербезопасности, сообщает пресс-служба британского посольства в Ереване.

    Военнослужащие Армении и сотрудники службы национальной безопасности республики присоединились к учениям Defence Cyber Marvel 2026, которые организовала Великобритания, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе британского посольства в Ереване отметили, что эти учения объединили более 2,5 тыс. военных специалистов из 29 стран.

    В рамках мероприятия состоялась встреча посла Британии в Армении Александры Коул и военного атташе Томаса Шорленда Болла с армянскими и британскими участниками. В составе армянской делегации присутствуют представители министерства обороны, агентства информационных систем и службы национальной безопасности.

    В дипмиссии подчеркнули, что тренировки способствуют развитию доверительных отношений, углублению профессиональных навыков и укреплению общей приверженности безопасности и устойчивости. Также в посольстве подчеркнули, что Великобритания высоко оценивает оборонное сотрудничество с Арменией и взаимодействие в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США проводят активные попытки склонить Армению к смене внешнеполитического курса.

    Национальная гвардия штата Канзас начала военные учения на территории Армении.

    18 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    ФРГ привлекла украинских военных инструкторов к работе в учебных центрах бундесвера
    ФРГ привлекла украинских военных инструкторов к работе в учебных центрах бундесвера
    @ Marcus Brandt/dpa/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные специалисты будут привлекаться к обучению в учебных центрах сухопутных войск Германии, детали соглашения пока не раскрываются, отмечают информагентства.

    Кабинет министров Германии подтвердил, что украинские инструкторы будут привлекаться к работе в учебных центрах сухопутных войск страны, передает РИА «Новости». Официальный представитель минобороны Натали Йеннинг заявила на брифинге, что в минувшую пятницу Германия и Украина подписали техническое соглашение, предусматривающее участие украинских военнослужащих в учебном процессе.

    Йеннинг отметила: «В рамках него мы планируем активно использовать опыт украинских военнослужащих в военных школах сухопутных войск». Подробности соглашения пока не раскрываются.

    По словам представителя минобороны, конкретные детали будут уточняться в ходе реализации соглашения. Она подчеркнула, что сейчас не может предоставить дополнительных данных, так как процесс оформления еще продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Spiegel сообщил о начале обучения немецких солдат украинскими военными, в рамках которого они будут обучать использованию беспилотников. Ранее Германия выделила 500 млн долларов на закупку американского вооружения для Киева.

    А канцлер ФРГ Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул стремление ФРГ стать самой мощной армией Европы.


    19 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    Сотрудники военкомата открыли стрельбу во время мобилизации в Мамалыге

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Мамалыга Черновицкой области произошел инцидент со стрельбой во время проведения мобилизационных мероприятий, никто не пострадал.

    Cотрудники территориального центра комплектования ВСУ открыли стрельбу в селе Мамалыга Черновицкой области, пишет украинское издание «Страна.ua».

    Инцидент произошел во время мобилизации. На видео с места событий мужчины в военной форме избивают других мужчин, слышны выстрелы, а женщина пытается защитить одного из них.

    Полиция Черновицкой области подтвердила факт стрельбы и заявила, что инцидент связан с задержанием разыскиваемого местного жителя за «преступление против установленного порядка несения военной службы».

    По данным ведомства, сотрудник спецподразделения полиции сделал предупредительные выстрелы в воздух, чтобы пресечь противоправные действия и разблокировать движение. В результате происшествия никто не получил травм.

    Полиция инициировала служебную проверку по факту применения оружия. Украинские СМИ отмечают, что случаи силовой мобилизации и жестких действий военкоматов в стране становятся все более частыми на фоне острой нехватки личного состава в вооруженных силах Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в помещении территориального центра комплектования в Коломые Ивано-Франковской области произошел взрыв, который повредил здание.

    В Одессе мужчина ударил ножом сотрудника территориального центра комплектования.

    Сотрудники территориального центра комплектования в Одессе задержали местного жителя и нанесли ему травмы прямо в здании военкомата.

    18 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Reuters узнало о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера

    Челночную дипломатию Уиткоффа и Кушнера сравнили с отделением неотложки

    Tекст: Катерина Туманова

    Даже для президента США Дональда Трампа, одержимого заключением сделок, назначение одних и тех же посланников для одновременного ведения двух групп переговоров – по иранской ядерной проблеме и украинскому конфликту – в течение одного дня в Женеве вызвало недоумение у многих в мире внешней политики, узнало Reuters.

    «Эксперты отмечают, что проведенная во вторник челночная дипломатия специального посланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера вызвала вопросы не только о том, не перегружены ли они и не уступают ли им в силах, но и об их серьезных перспективах разрешения любого из двух кризисов», – передает Reuters.

    Dажные переговоры по двум давним вопросам были организованы быстро, и выбор Женевы в качестве места проведения обоих переговоров так и не был четко объяснен, за исключением давней истории города как центра международной дипломатии.

    «Трамп, похоже, больше сосредоточен на количестве, чем на качестве, вместо того чтобы заниматься сложной и детальной дипломатической работой. Решать обе проблемы одновременно в одном месте не имеет особого смысла», – сказал Бретт Бруен, бывший советник по внешней политике в администрации Обамы, а ныне глава стратегической консалтинговой компании Global Situation Room.

    Представитель регионального руководства, близкий к иранскому правительству, заявил, что двойная повестка дня американской делегации в Женеве усилила сомнения в искренности Вашингтона в отношении обеих дипломатических инициатив.

    «Такой подход чрезмерен. Это напоминает отделение неотложной помощи с двумя тяжелобольными пациентами и одним врачом, неспособным уделить ни одному из них достаточно внимания, что увеличивает вероятность неудачи», – сказал спикер на условиях анонимности.

    Моханад Хадж-Али из Ближневосточного центра Карнеги в Бейруте заявил, что в иранском кризисе на кону слишком многое, чтобы США могли вести дипломатию таким образом.

    «Откровенно говоря, шокирующая реальность – это то, что команде Уиткоффа и Кушнера поручено решать все мировые проблемы», – отметил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил проведение раунда переговоров по Украине и заявил, что делегация США с участием спецпредставителей Уиткоффа и Кушнера планирует провести в Женеве встречи с иранской стороной.

    Зеленский заявлял, что Трамп хочет заключить мир на Украине «одним большим пакетом». NYT писала  о слабых ожиданиях от переговоров России, США и Украины в Женеве.

    17 февраля 2026, 16:40 • Новости дня
    Хаменеи: Ракеты Ирана – не дело США

    Хаменеи заявил о необходимости сдерживающего оружия для Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный лидер Ирана подчеркнул, что вопрос вооружения и дальности ракет касается только иранского народа и не должен волновать США.

    США не должны волноваться по поводу дальности и типов иранских ракет, это вовсе не их дело, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он подчеркнул позицию Тегерана в вопросах обороны и вооружения, отметив, что дискуссии о таких ракетах не касаются Вашингтона, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    По словам Хаменеи, обладание сдерживающим оружием – это необходимое и обязательное условие для любого народа. Он добавил, что страна, не имеющая подобного оружия, может стать уязвимой для врагов.

    Американское вмешательство в обсуждение типов или дальности иранских ракет, по мнению Хаменеи, не имеет никаких оснований, так как этот вопрос исключительно внутренний и касается только граждан Ирана, передает агентство Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также во вторник аятолла Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, от которого не оправится, и президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Ранее американский президент Дональд Трамп рассматривал возможность личных переговоров с аятоллой Хаменеи при проявлении инициативы со стороны иранского лидера.

    Напомним, что во вторник в Женеве Иран и США перешли к конкретному обсуждению деталей по снятию санкций и развитию ядерной программы.

    17 февраля 2026, 22:23 • Новости дня
    Генерал Тишков назвал цель использования Starlink в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные применяли систему спутниковой связи Starlink для проведения операций по дезинформации противника в зоне СВО, что не повлияло на боевое управление, сообщил начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Валерий Тишков.

    По словам генерала Тишкова, система спутниковой связи использовалась  отдельными подразделениями исключительно для введения противника в заблуждение, а также для нанесения ударов вглубь.

    «Должностные лица пунктов управления обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства. Система боевого управления функционирует устойчиво и гарантированно обеспечивает управление войсками и силами на фронте», – пояснил генерал информационной службе «Вести».

    Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления российскими войсками в зоне спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Украина заявила об использовании Россией дронов с системой Starlink. Глава МИД Польши Сикорский обвинил Илона Маска в помощи России из-за появления российских дронов со связью Starlink.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу.

