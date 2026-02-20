  • Новость часаФСБ показала кадры ликвидации готовившего теракт в Ставрополе агента Киева
    20 февраля 2026, 10:19 • Новости дня

    Девять стран ЕС запретили фон дер Ляйен нанять 2,5 тыс. новых чиновников

    Девять стран ЕС запретили фон дер Ляйен нанять 2,5 тыс. новых чиновников
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министры девяти стран Евросоюза выразили протест против планов Еврокомиссии увеличить административные расходы и нанять новых сотрудников, указав на необходимость экономии.

    Девять стран Евросоюза выступили против планов Еврокомиссии нанять дополнительно 2,5 тыс. новых чиновников и увеличить административные расходы, сообщает Politico.

    Министры этих стран направили письмо еврокомиссару по бюджету Петру Серафину, в котором призвали отказаться от увеличения штата и расходов на управление.

    По данным издания, Еврокомиссия запрашивает около 1,4 млрд евро на оплату работы новых сотрудников в период с 2028 по 2034 год – именно столько составляет предполагаемая стоимость найма 2,5 тыс. чиновников. Авторы письма считают, что это противоречит заявленным целям экономии, реформ и эффективности, а также может подорвать доверие к предложениям по следующему долгосрочному бюджету Евросоюза.

    В письме отмечается, что страны ЕС сейчас вынуждены сокращать расходы и проводить реформы, зачастую по требованию самой Еврокомиссии. «Давление на национальные правительства с целью повышения эффективности расходов возрастает», – говорится в обращении. Министры подчеркивают, что Еврокомиссия должна демонстрировать такой же подход и к собственным административным тратам.

    Австрийский министр по делам Европы Клаудия Бауэр добавила, что в нынешних условиях существенное увеличение числа чиновников рискует вызвать недовольство граждан и поставить под сомнение призывы Еврокомиссии к бюджетной дисциплине для государств – членов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен становится символом деградации Евросоюза.

    Она призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» России.

    Фон дер Ляйен советовала очень внимательно слушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай».

    19 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Бельгия призвала Мерца закрыть рот и молчать о ядерном сдерживании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен осудил публичные высказывания европейских лидеров о ядерном сдерживании, подчеркнув, что подобные обсуждения сейчас особенно неуместны.

    Франкен резко высказался в адрес европейских лидеров, комментируя их заявления о ядерном сдерживании. Франкен, обращаясь к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, сообщил: «Что касается ядерного сдерживания, я действительно не понимаю, почему европейские лидеры так разговорчивы. Это неразумно. Пожалуйста, держите рот на замке», передает Politico.

    Спор разгорелся после интервью Мерца, где он отверг идею разработки собственных ядерных сил в Германии, но допустил, что немецкие истребители могли бы нести французское и британское ядерное оружие. Германия и Бельгия участвуют в программе совместного использования американских ядерных боеголовок, их ВВС обучены транспортировать эти заряды.

    Дискуссия об общеевропейском ядерном щите усилилась в преддверии ожидаемой 2 марта речи президента Франции Эммануэля Макрона, который намерен раскрыть роль французских атомных вооружений в обеспечении безопасности Европы.

    Франкен также прокомментировал негативную оценку Мерцем будущего проекта истребителя шестого поколения FCAS, который разрабатывают Германия, Франция и Испания. По словам бельгийского министра, Мерц фактически подписал приговор программе, и Бельгия как наблюдатель пересмотрит свою позицию относительно участия в ней.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула необходимость начать диалог о собственном ядерном сдерживании Европы и указала на риски распространения оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Германия ведет переговоры с европейскими странами по вопросу совместного ядерного сдерживания. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно объявил о намерении поддерживать современный арсенал ядерного сдерживания.

    Срок действия ключевого договора о ядерном сдерживании истек, что может привести к неконтролируемому увеличению числа боезарядов ведущими мировыми державами.

    Франция возглавила февральский «Рейтинг недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД. Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место.

    18 февраля 2026, 13:56 • Новости дня
    Рар: ЕС почувствовал угрозу из-за санкций против России
    Рар: ЕС почувствовал угрозу из-за санкций против России
    @ IMAGO/Guido Koppes Photo/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Вместо пустого вкачивания денег в бессмысленные проекты, европейцам следовало бы начать пограничную торговлю с Россией, а также открыть границу для граждан, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно о планах ЕК привлечь инвестиции в граничащие с Россией регионы Евросоюза, которые пострадали из-за конфликта на Украине.

    «До сих пор звучали голоса, дескать, экономика стран Балтии, Польши, Румынии и Финляндии будет расти из-за больших вложений в милитаризацию восточных рубежей Европы», – напомнил германский политолог Александр Рар. Он упомянул проекты строительства в регионе военной инфраструктуры, которые предполагали создание тысяч новых рабочих мест. «Похоже, в этом вопросе у Еврокомиссии возникли сомнения», – добавил собеседник.

    При этом проблема оттока населения из пограничных восточных районов ЕС очевидна. «Из-за возведения нового «занавеса» против России люди теряют работу. Страны региона несут экономические убытки», – указал политолог. По его мнению, вместо пустого «вкачивания денег» в бессмысленные проекты, европейцам следовало бы начать – хотя бы на минимальном уровне – пограничную торговлю с Россией, а также открыть границу для граждан.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия подготовила план привлечения инвестиций в регионы Евросоюза, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной и испытывающие экономические трудности из-за конфликта. Как сообщает Politico, он получил предварительное название «Отчет по восточным пограничным регионам».

    Сокращение инвестиций, снижение грузоперевозок и спад туризма ударили в первую очередь по Финляндии, Польше и странам Балтии, отмечает издание. ЕС опасается оттока населения из этих регионов, в связи с чем защищать границу будет некому. Брюссель также боится, что столкнувшись с экономическими трудностями, местные жители станут «уязвимыми для российской пропаганды» и будут голосовать за «маргинальные партии».

    В этой связи ЕК ставит приоритетной задачей – оживление приграничных районов, пострадавших экономически из-за СВО на Украине. «Безопасность Европы начинается на ее восточной границе. Сильная, процветающая и устойчивая восточная граница необходима для защиты всего континента», – говорится в проекте плана, с которым ознакомилась газета.

    Однако Брюссель не выделил средства на эти цели в бюджете до 2028 года. Поэтому стратегия ЕК направлена на стимулирование международных финансовых институтов к предоставлению финансирования восточным странам. Предполагается, что Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония смогут использовать часть средств фондов регионального развития ЕС в качестве гарантий для получения кредитов от международных институтов, включая Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

    На этом фоне указанные страны уже сосредоточились на обсуждении нового семилетнего бюджета ЕС, который вступит в силу в 2028 году. Литовский министр по европейским делам Сигитас Мицкус сказал изданию, что рассчитывает на то, что интересы балтийских стран «найдут отражение в переговорах» по бюджету. Ожидается, что к схеме смогут присоединиться и другие восточные страны ЕС, среди которых называются Румыния, Венгрия и Словакия, добавляет издание.

    Кроме того, на поддержку восточных регионов ЕС может быть направлена часть средств Европейского фонда конкурентоспособности, объемы которого составляют 410 млрд евро. Еврокомиссия изучает целесообразность такого использования этого фонда. По данным Politico, это рассматривается как уступка Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии, поскольку до этого Брюссель исключал распределение средств фонда по географическому принципу.

    Отметим, страны Балтии серьезно наращивают обороноспособность. Таллин уже принял решение о строительстве военного городка в приграничной с Россией Нарве, сообщает ERR. На выделенной территории возведут 12 зданий для размещения до тысячи военнослужащих. Основным «мечом» региона остается Литва. Численность ее армии достигла 37 тыс. человек.

    Сюда же Германия перебросила танковую бригаду, а на полигоне Рукла дислоцирована боевая группа НАТО под немецким командованием. Впрочем, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о неготовности солдат бундесвера проливать кровь за этот регион. Тем не менее совокупный наступательный потенциал восьми государств оценивается достаточно высоко, а сам процесс милитаризации региона создает серьезные вызовы для России.

    20 февраля 2026, 11:23 • Видео
    Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

    В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    20 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    @ Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт между Джорджей Мелони и Эммануэлем Макроном обострился после убийства 23-летнего правого активиста в Лионе и заявления Мелони о «ране для Европы», пишет Politico.

    Окружение Джорджи Мелони с «изумлением» восприняло слова Эммануэля Макрона, заявив, что ее реакция на убийство была лишь выражением солидарности с французами, сообщает Politico.

    Итальянская сторона настаивает, что заявление премьера о том, что смерть 23-летнего Квентина Деранке стала «раной для всей Европы», не было вмешательством во внутренние дела Франции.

    Макрон, находясь с визитом в Индии, обвинил Мелони в недопустимом вмешательстве и заметил, что националисты, которые не хотят, чтобы им мешали дома, первыми комментируют происходящее за рубежом. Он также заявил, что политические силы по краям спектра должны «навести порядок у себя», и подчеркнул, что во Франции нет места движениям, которые принимают или оправдывают насилие.

    Напомним, 23-летний Квентин Деранке погиб от ударов по голове во время потасовки у университета в Лионе, где проходила конференция с участием евродепутата от «Непокоренной Франции» Римы Хассан. Прокурор Лиона сообщил о возбуждении формального расследования в отношении семи человек, включая помощника депутата этой партии: трое из них признались в связях с ультралевыми группами, некоторые подтвердили участие в драке, но все отрицают умысел на убийство.

    Мэр Лиона Грегори Дусе призвал власти запретить запланированный на субботу марш в память о погибшем активисте.

    Газета отмечает, что на фоне затянувшегося спора по вопросам миграции и абортов Макрон и Мелони намерены встретиться в апреле на франко-итальянском саммите в Тулузе, что рассматривается как шанс для разрядки отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони демонстративно закатила глаза в ответ на реплику Эммануэля Макрона на саммите G7.

    Глава итальянского правительства также выражала недовольство решением французского суда о запрете Марин Ле Пен участвовать в выборах.

    Официальный Париж резко осудил предложение итальянской стороны отправить французского лидера на Украину в каске.

    19 февраля 2026, 14:46 • Новости дня
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии подготовила список условий для России по конфликту на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    Глава евродипломатии Кая Каллас передала странам Евросоюза документ со списком требований к России по ситуации на Украине, пишет RT со ссылкой на Telegram-канал «СТРАНА.ua».

    В этом документе говорится, что «мира в Украине не может быть» без участия ЕС и учета его ключевых интересов.

    Среди основных требований – сокращение численности российских войск вместе с украинской армией, запрет на военное присутствие России в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении, а также выплаты «репараций» и проведение «демократизации» общества. Каллас подчеркнула, что эти условия должны обязательно учитываться в процессе переговоров.

    Европейские дипломаты считают этот перечень слишком максималистским и отмечают, что он отражает крайний взгляд ЕС на то, что должна предпринять Россия. Ожидается, что обсуждение письма Каллас состоится на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 23 февраля.

    Ранее Каллас получила премию газеты Politico за худший «покерфейс» по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, где она не сумела скрыть раздражения после выступлений представителей США.

    А до этого МИД России уже комментировал предложение Каллас о формировании списка требований Евросоюза к России для урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы на Украине могут подорвать влияние Каллас и привести к ее отставке, если новый лидер Украины подпишет мирное соглашение.

    18 февраля 2026, 13:26 • Новости дня
    Политолог объяснил план Брюсселя по спасению приграничных с Россией регионов ЕС

    Политолог Межевич: Обезлюживание и экономические трудности восточных регионов ЕС – следствие политики Брюсселя

    Политолог объяснил план Брюсселя по спасению приграничных с Россией регионов ЕС
    @ IMAGO/Guido Koppes Photo/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша разорвали торгово-экономические отношения с Россией, сломали модели приграничного сотрудничества и ввели ограничения. То, что регион испытывает теперь сложности, – закономерно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Так он прокомментировал разрабатываемый ЕК план по экономическому спасению приграничных с Россией стран ЕС.

    «Численность населения эстонской Нарвы, а также латвийского Даугавпилса за прошедшие 35 лет сократилась в два раза. Похожая картина наблюдается в приграничных финских городах: ежегодный отток составляет 5-8%, и ситуация в последнее время лишь усугубляется. Все это говорит о том, что через лет десять населенные пункты на востоке ЕС могут просто остаться обезлюженными и исчезнуть», – отметил Николай Межевич, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    По его словам, этот процесс – следствие политики европейских лидеров. «Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша разорвали торгово-экономические отношения с Россией, сломали модели приграничного сотрудничества и ввели ограничения. То, что регион испытывает теперь сложности, – закономерно», – указал собеседник. В качестве примера эксперт привел ситуацию в приграничной с Россией Иматре (Финляндия).

    «Раньше там были великолепный аквапарк, семь гостиниц, три торговые улицы, где не было слышно практически никакого языка кроме русского. Коренное население жило за счет туристов. Сейчас аквапарк закрыт, две торговые улицы опустели, из гостиниц осталось лишь две, а, может быть, уже и их нет», – рассказал Межевич. Он подчеркнул: «ЕС не имеет никакого права перекладывать ответственность за это на Москву».

    Вина, по его словам, лежит исключительно на соответствующих столицах. Однако разрабатываемый Еврокомиссией «Отчет по восточным пограничным регионам» едва ли решит существующие проблемы и исправит положение дел, добавил политолог. «Дело в том, что денег на восстановление инфраструктуры и бизнеса нужно много. Европейский союз способен покрыть лишь наиболее очевидные проблемные заявки стран Балтии, Польши и Финляндии, но далеко не все», – уточнил спикер.

    Более того, эксперт допускает, что инициатива может быть попыткой прибалтов, поляков, финнов добиться льгот для себя и дополнительного финансирования из общеевропейского бюджета. «У указанных стран хорошие лоббисты в Брюсселе, которые пытаются вытянуть средства. Другое дело, что также есть группа людей, проталкивающая интересы, скажем, испанцев, болгар, венгров, чехов и, разумеется, немцев, которые на словах за европейскую интеграцию, но выступают против того, чтобы кормить всю Европу. Поэтому ЕС ждет «перетягивание каната», – отметил Межевич.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия подготовила план привлечения инвестиций в регионы Евросоюза, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной и испытывающие экономические трудности из-за конфликта. Как сообщает Politico, он получил предварительное название «Отчет по восточным пограничным регионам».

    Сокращение инвестиций, снижение грузоперевозок и спад туризма ударили в первую очередь по Финляндии, Польше и странам Балтии, отмечает издание. ЕС опасается оттока населения из этих регионов, в связи с чем защищать границу будет некому. Брюссель также боится, что, столкнувшись с экономическими трудностями, местные жители станут «уязвимыми для российской пропаганды» и будут голосовать за «маргинальные партии».

    В этой связи ЕК ставит приоритетной задачей – оживление приграничных районов, пострадавших экономически из-за СВО на Украине. «Безопасность Европы начинается на ее восточной границе. Сильная, процветающая и устойчивая восточная граница необходима для защиты всего континента», – говорится в проекте плана, с которым ознакомилась газета.

    Однако Брюссель не выделил средства на эти цели в бюджете до 2028 года. Поэтому стратегия ЕК направлена на стимулирование международных финансовых институтов к предоставлению финансирования восточным странам. Предполагается, что Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония смогут использовать часть средств фондов регионального развития ЕС в качестве гарантий для получения кредитов от международных институтов, включая Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

    На этом фоне указанные страны уже сосредоточились на обсуждении нового семилетнего бюджета ЕС, который вступит в силу в 2028 году. Литовский министр по европейским делам Сигитас Мицкус сказал изданию, что рассчитывает на то, что интересы балтийских стран «найдут отражение в переговорах» по бюджету. Ожидается, что к схеме смогут присоединиться и другие восточные страны ЕС, среди которых называются Румыния, Венгрия и Словакия, добавляет издание.

    Кроме того, на поддержку восточных регионов ЕС может быть направлена часть средств Европейского фонда конкурентоспособности, объемы которого составляют 410 млрд евро. Еврокомиссия изучает целесообразность такого использования этого фонда. По данным Politico, это рассматривается как уступка Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии, поскольку до этого Брюссель исключал распределение средств фонда по географическому принципу.

    18 февраля 2026, 10:15 • Новости дня
    Евросоюз задумался об экономическом спасении приграничных с Россией регионов
    Евросоюз задумался об экономическом спасении приграничных с Россией регионов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия подготовила стратегию поддержки восточных регионов ЕС, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной, сообщает Politico.

    Европейская комиссия объявит о планах инвестировать в регионы Евросоюза, которые граничат с Россией, Белоруссией и Украиной и испытывают экономические трудности из-за конфликта, передает Politico.

    Наибольший удар пришелся по Прибалтике, Финляндии и Польше: эти регионы столкнулись с падением инвестиций, сокращением грузопотока и снижением туристического потока.

    Как отметила член городского совета Турку Ниина Ратилайнен, «самые безопасные границы – это не только контролируемые, но и живые». По ее словам, инвестиции в рабочие места, чистую энергетику и образование создают основу реальной безопасности. В Еврокомиссии опасаются, что депопуляция восточных регионов может снизить способность Европы защищать границы, а экономические трудности сделают население более уязвимым к российской пропаганде и радикальным политическим силам.

    Губернатор польского Подкарпатского воеводства Владислав Ортыль указал, что его регион «находится под непосредственным воздействием войны, включая миграционное давление, транспортные сбои и рост нагрузки на экономику и госуслуги». Он заявил о необходимости перераспределения ресурсов ЕС для повышения устойчивости приграничных территорий в условиях нарастающей геополитической напряженности.

    Комиссия подчёркивает, что приоритетом является оживление приграничных районов, пострадавших экономически из-за СВО на Украине. В проекте документа отмечено: «Безопасность Европы начинается на ее восточной границе. Сильная, процветающая и устойчивая восточная граница необходима для защиты всего континента».

    Однако опережать новые вложения в рамках действующего бюджета ЕС, рассчитанного до 2028 года, не получится – стратегия, которую готовит исполнительный вице-президент Раффаэле Фитто, не предусматривает дополнительных средств. Вместо этого предполагается использовать существующие фонды регионального развития и дать странам возможность привлекать финансирование от международных финансовых институтов через платформу EastInvest.

    Литва и другие страны Балтии уже рассчитывают закрепить финансирование восточных регионов в новом бюджете ЕС с 2028 года, чтобы учесть их особую ситуацию. Как заявил министр по делам Европы Литвы Сигитас Миткус, представленная стратегия станет «живым документом», который будет определять подход к поддержке приграничных территорий в дальнейшем.

    Экономическая ситуация в Финляндии оказалась под угрозой тяжелого кризиса из-за разрыва связей с Россией и участия в прокси-войне.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз теряет прибыльные компании из-за утраты конкурентоспособности и высоких цен на электроэнергию.

    Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков отметил, что упадок Европы связан с ее одержимостью ситуацией на Украине и стремлением нанести поражение России.

    18 февраля 2026, 18:15 • Новости дня
    Вучич заявил о готовности Сербии вступить в ЕС без права вето

    Вучич назвал приемлемым условное членство Сербии в Евросоюзе

    Вучич заявил о готовности Сербии вступить в ЕС без права вето
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич обозначил интерес страны к вступлению в Евросоюз даже на условиях ограниченного членства без права вето.

    Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что для Белграда приемлемым вариантом является членство в Евросоюзе без права вето, передает РИА «Новости».

    По словам Вучича, главными преимуществами потенциального членства он считает доступ Сербии к внутреннему рынку ЕС, а также возможность свободного перемещения товаров, людей и капитала.

    Вучич подчеркнул, что эти экономические и социальные аспекты для Сербии гораздо важнее, чем формальные полномочия, связанные с правом вето. Он отметил: «Для Сербии членство в ЕС без права вето является приемлемым». Президент также добавил, что Белград заинтересован в достижении «основных ценностей», которые дает европейская интеграция.

    Ранее власти Сербии выражали надежду, что Брюссель в 2025 году откроет кластер номер три переговоров по вступлению страны в ЕС, который включает сферы СМИ, налоговой политики, социальной политики, предпринимательства, образования и культуры. Однако, как отмечают источники, этот этап до сих пор не начался.

    По данным издания Politico, в Евросоюзе обсуждается возможность введения новых правил членства, при которых новые государства не будут обладать полным правом голоса.

    Ранее Вучич сообщал, что Белграду рекомендовали прекратить вещание СМИ из России для успешного продолжения диалога о вступлении в Евросоюз.

    До этого, в декабре Вучич в Брюсселе обсудил с руководством Евросоюза вопросы евроинтеграции и подтвердил стремление Сербии к членству в ЕС.

    Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что без присоединения к санкциям Евросоюза против России Сербия не сможет стать членом ЕС.

    19 февраля 2026, 20:19 • Новости дня
    Украина назвала новый срок возобновления поставок нефти в Словакию по «Дружбе»

    Украина перенесла возобновление поставок нефти в Словакию по «Дружбе» на 21 февраля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прокачка российской нефти по трубопроводу в Словакию начнется позже ожидаемого срока, что связано с решением украинской стороны.

    Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля. Сообщение об этом распространило министерство экономики Словакии, пишет ТАСС.

    В заявлении отмечается, что ранее планировалось начать транзит 20 февраля, однако сроки были изменены в последний момент. В Словакии ожидали, что поставки начнутся именно в этот день, поскольку страна столкнулась с дефицитом российской нефти, поступающей по «Дружбе».

    Напомним, что поставки нефти из России транзитом через Украину в Словакию были остановлены с начала февраля. В связи с этим словацкое правительство объявило в республике кризисную ситуацию, чтобы оперативно реагировать на нехватку сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении экспорта продукции завода Slovnaft, включая поставки дизельного топлива на Украину.

    Венгрия также остановила экспорт дизельного топлива на Украину после блокировки транзита российской нефти через трубопровод «Дружба». Будапешт планирует временно заменить поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт российской нефти по Адриатическому маршруту через хорватский порт Омишаль.

    Напомним, что 12 февраля «Укртранснафта» отказалась возобновить прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии и Словакии.

    19 февраля 2026, 15:40 • Новости дня
    ЕК подтвердила приостановку поставок дизтоплива Киеву Венгрией и Словакией

    ЕК: Венгрия и Словакия прекратили поставки дизтоплива на Украину

    ЕК подтвердила приостановку поставок дизтоплива Киеву Венгрией и Словакией
    @ IMAGO/diebildwerft/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия подтвердила прекращение Венгрией и Словакией поставок дизельного топлива Киеву.

    «Мы получили эту информацию и сейчас анализируем ситуацию», – сказала представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, передает ТАСС. Она добавила, что ЕК намерена обеспечивать всестороннюю поддержку Киева, в том числе в энергетической сфере.

    Также Итконен сообщила, что все вопросы, связанные с прекращением поставок топлива между Киевом, Словакией и Венгрией, будут обсуждаться 26 февраля на экспертной встрече Координационной группы ЕС по нефти в Брюсселе.

    Ранее словацкая Slovnaft прекратила экспорт топлива на Украину.

    Венгрия прекратила поставлять дизель на Украину. Будапешт также пригрозил прекратить поставки газа и электричества Киеву.

    17 февраля 2026, 21:32 • Новости дня
    ИИ расшифровал пророчества Нострадамуса о России и СВО
    ИИ расшифровал пророчества Нострадамуса о России и СВО
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Искусственный интеллект впервые представил трактовку катренов Нострадамуса, указывающую на ключевую роль России в мире и возможные перемены в Европе.

    Искусственный интеллект расшифровал катрены Нострадамуса, указав на ключевую роль России в событиях 2026-2027 годов, пишет РИА «Новости». Нейросеть NOSTRADAMUS, обученная на текстах прорицателя, выделила четверостишия, касающиеся будущего мироустройства. Главным адресатом предсказаний оказалась Россия, скрытая под кодовыми именами Аквилон, Славония и Роза.

    Самое важное пророчество зашифровано в «Письме к королю Генриху II», где Нострадамус говорил: «Возникнет новая ветвь от древа, что долгое время оставалось бесплодным. И с 50-й широты явится обновление всей церкви. Тогда будет заключен мир, согласие и единение между детьми, чьи владения разделены различными идеями и границами». По мнению ИИ, речь идет о духовности нового формата, способной объединить славянский мир.

    Некоторые четверостишия исследователи связывают с Украиной, которой предрекают финансовый кризис из-за затяжного конфликта. Нострадамус писал, что в истощенной войной стране вместо золота будут чеканить монеты из кожи.

    Другое пророчество предупреждает о коварстве «под цветами Венеции» после передышки, что толкователи связывают с цветами украинского флага.

    Прорицатель также предупреждал о «ужасной войне на Западе» и грядущем беспокойстве на рынках. Согласно расшифровке, к 2028 году Франция может полностью утратить военный суверенитет из-за размещения американских баз. Эти строки намекают на сдвиг в балансе глобальных сил и стратегическую неудачу Запада, в то время как Восток будет доминировать.

    В пророчествах нейросеть обнаружила и указание на возможный ядерный конфликт, который США могут развязать на Ближнем Востоке к 2030 году. Этот удар станет следствием хаоса, начавшегося с распада НАТО и экономического коллапса Европы. Итоговый вывод ИИ гласит, что архитектором нового миропорядка выступит Россия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее испанское издание El Economista нашло в трудах Нострадамуса пророчества о начале Третьей мировой войны с удара по городу, который по описанию напоминает Мадрид.

    Российский политик Владимир Жириновский также оставил скрытое пророчество, касающееся отношений между США и Россией.

    20 февраля 2026, 06:52 • Новости дня
    Еврокомиссия собралась узаконить захват танкеров с российской нефтью
    Еврокомиссия собралась узаконить захват танкеров с российской нефтью
    @ Denis Thaust/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская комиссия в новом пакете антироссийских санкций намерена юридически обосновать перехват танкеров с нефтью Росси, сообщил источник в дипломатических кругах Брюсселя.

    В 20-м пакете санкций речь фактически ведется о подготовки юридических оснований для остановки, проверки и возможной конфискации танкеров, по мнению Брюсселя, перевозящих российскую нефть, сказал собеседник ТАСС.

    «Это вызывает серьезную озабоченность у ряда государств ЕС, поскольку грозит прямым военным столкновением на море», – добавил дипломат.

    До этого СМИ сообщали, что глава обороны Британии Джон Хили провел переговоры с коллегами из стран Скандинавии и Балтии по перехвату танкеров, которые считают связанными с Россией.

    По этим данным, США, Евросоюз и Британия ввели санкции против более чем 600 танкеров из-за их возможных связей с Россией.

    18 февраля 2026, 05:56 • Новости дня
    Bloomberg: Новые санкции против России разобщили Евросоюз
    Bloomberg: Новые санкции против России разобщили Евросоюз
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Европейском союзе возник разлад из-за нового пакета антироссийских санкций, из-за этого рестрикции могут быть ослаблены, пишут информационные агентства.

    Попытка ЕС установить новые санкции против портов и банков натыкается на сопротивление, из-за этого санкции могут быть ослаблены, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».

    По этим данным, Италия и Венгрия отказались поддерживать ограничения против порта Кулеви в Грузии, так как порт поставляет в том числе газ Азербайджана для Европы.

    Греция и Мальта усомнились в необходимости ограничений в отношении индонезийского порта, и предложения заменить потолок цен на нефть из России.

    Руководитель дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Брюссель намерен завершить работу над 20-м пакетом санкций уже в феврале. В него планируют включить запрет на перевозки сырой нефти, новые меры против банковской системы и экспортные барьеры для товаров на сумму более 360 млн евро.

    Ранее сенатор-демократ Ричард Блументаль заявил, что президент США Дональд Трамп якобы затягивает рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций.

    19 февраля 2026, 10:00 • Новости дня
    Порошенко заявил об ошибке Зеленского на переговорах с Россией

    Порошенко назвал ошибкой Зеленского переговоры с Россией без участия ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Владимир Зеленский допустил ошибку, начав переговоры с Россией без участия представителей Евросоюза.

    Порошенко в интервью изданию Politico отметил, что Зеленский должен был сразу настаивать на немедленном прекращении огня, а не соглашаться на формат, исключающий европейских партнеров, передает РБК.

    Он уточнил: «Несмотря на катастрофу в Овальном кабинете в феврале прошлого года, он должен был стоять на своем и требовать просто прекращения огня. Он не понимает Путина и он не понимает Трампа». Экс-президент подчеркнул, что прямое участие стран ЕС необходимо – как предлагал французский президент Эммануэль Макрон, но это, по его словам, требует согласия со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Порошенко добавил, что Европа, финансируя Украину, имеет все основания быть за столом переговоров, а без согласия США достичь мирного соглашения невозможно. Он предложил Соединенным Штатам и Европе выступать в роли «хорошего и плохого копа» в переговорах с Россией, чтобы усилить давление и эффективность диалога.

    Кроме того, по мнению Порошенко, американскому лидеру Дональду Трампу следовало бы пересечь одну из своих «красных линий» и отправить военный контингент на Украину. Он вспомнил, что еще в 2017 году обсуждал с Трампом участие США в миротворческом контингенте НАТО или ООН, но тогда президент США категорически отказался от этой идеи, так как, как утверждает Порошенко, «Трамп ненавидит НАТО и миротворческие миссии ООН».

    Порошенко считает, что Трамп всё же заинтересован в том, чтобы запомниться как президент, добившийся мира, и что без отправки военных на Украину достичь реального урегулирования невозможно.

    Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил, что участвующие в переговорах России, Украины и США военные добились «постепенного, но существенного прогресса» в определении того, как будет работать режим прекращения огня.

    Напомним, Россия и Украина провели обсуждение возможности создания демилитаризованной зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что результаты переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине нельзя считать достаточными.

    Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт прокомментировала недовольство Зеленского, который заявил, что Трамп ведет себя нечестно и призывает к уступкам для урегулирования на Украине только Киев.

    19 февраля 2026, 18:23 • Новости дня
    Посольство РФ осудило позицию Италии по паралимпийцам России и Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявление итальянских министров о недопуске российских и белорусских паралимпийцев вызвало резкую реакцию посольства России.

    Заявление главы МИД Италии и министра спорта страны, в котором они выступили против участия российских и белорусских паралимпийцев в зимних Паралимпийских играх, было названо в посольстве России в Италии оскорбительным и требующим всеобщего осуждения.

    Дипломаты выразили особое возмущение тем, что нападки были направлены на спортсменов с ограниченными возможностями, которые, по их словам, «на протяжении всех последних олимпиад смогли доказать миру свою искреннюю преданность идеалам олимпизма».

    В комментарии посольства особо отмечается, что «грубые и недипломатичные шаги двух итальянских политиков, прикрывающихся авторитетом своего правительства, являются оскорбительными и требуют всеобщего осуждения». Там подчеркнули, что подобные заявления неприемлемы со стороны страны, которой предстоит принимать XXV зимние Олимпийские игры и XIV зимние Паралимпийские игры.

    Дипломаты указали на проявление двойных стандартов и нарушение принципов Олимпийской хартии, а также обвинили итальянские власти в уступчивости требованиям украинского руководства и его сторонников на Апеннинах.

    Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни и министр спорта Андреа Абоди заявили о несогласии с решением Международного паралимпийского комитета допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов с использованием национальной символики. Ожидается, что Паралимпийские зимние игры откроются 6 марта в Вероне.

    В посольстве выразили благодарность тем представителям итальянского спортивного сообщества и общественным деятелям, которые продолжают выражать поддержку российским спортсменам и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам выступить на Паралимпиаде 2026 года.

    Позже министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим атлетов из России и Белоруссии на этих Играх.

    Напомним, что двусторонние приглашения на Паралимпиаду 2026 года получили шесть россиян, что применяется только в исключительных случаях.


    17 февраля 2026, 16:33 • Новости дня
    Еврокомиссия сообщила о готовности срочно обсудить поставки нефти для Венгрии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В условиях прекращения транзита по трубопроводу «Дружба» Еврокомиссия рассматривает возможность экстренного обсуждения альтернативных маршрутов для доставки российской нефти в Венгрию и Словакию.

    Еврокомиссия готова экстренно обсудить вопросы поставок российской нефти в Венгрию и Словакию после прекращения транзита по трубопроводу «Дружба». По словам представителя ЕК Анны-Каисы Итконен, приоритетом для Еврокомиссии остается энергетическая безопасность, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула: «Это является для нас абсолютным приоритетом, над которым мы работаем. Мы поддерживаем связь со всеми соответствующими сторонами, имеющими отношение к этому инциденту и последующим действиям. И мы готовы созвать экстренное заседание координационной группы по нефти для обсуждения возможных последствий перебоев в поставках и любых возможных альтернатив подачи топлива».

    По словам Итконен, ЕК взаимодействует с украинской стороной по поводу сроков восстановления работы трубопровода и рассматривает возможность поставок нефти морем через Хорватию по запросу Венгрии. ЕК поддерживает постоянный контакт со всеми вовлеченными странами для поиска решения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил сомнения относительно использования хорватских портов и трубопроводов для поставок российской нефти в Венгрию из-за ограничений Евросоюза и США.

    Ранее компания «Укртранснафта» заявила о технической готовности возобновить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, но отказалась возобновить прокачку.

    Действия Киева по перекрытию поставок российской нефти Венгрии через Украину названы пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым энергетическим шантажом в отношении члена Евросоюза.

