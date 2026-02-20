Астрономы сообщили о рекордном снижении солнечной активности

Индекс активности Солнца опустился до минимальных значений

Tекст: Мария Иванова

По данным астрономов, сейчас Солнце находится в одном из самых спокойных состояний за последние месяцы: индекс его активности держится на уровне около 2 баллов из 10, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Космическая погода на 20 февраля оценивается как спокойная: за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась стабильной, а вспышечная активность – низкой. В лаборатории подчеркивают, что четыре зеленых значка в сводке «говорят сами за себя».

Прогноз на ближайшие сутки столь же благоприятен: ожидается спокойная геомагнитная обстановка и по-прежнему низкий уровень вспышек. Ученые выделяют две интриги – опустится ли индекс активности до нуля, что возможно лишь при полном отсутствии даже самых слабых вспышек в течение двух дней, и удастся ли увидеть Солнце совсем без пятен. Сейчас идеальной картине мешает последнее заметное пятно на правом краю диска, которое должно скрыться за горизонтом примерно через те же два дня.

«Прекрасная погода, чтобы загорать, совершать трансатлантические авиарейсы и летать на Луну», – отмечают в лаборатории, признавая, что такая характеристика звучит как издевательство. Там добавляют, что полет на Луну, скорее всего, состоится как раз через две недели. По словам специалистов, трудно представить, что можно упустить столь идеальное стартовое окно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые сообщили о резком снижении вспышечной активности звезды.

Пролшлой осенью индекс вспышечной активности впервые с начала года достиг нулевого значения.