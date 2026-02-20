Синоптик спрогнозировал начало мощной оттепели в Центральной России

Синоптик Ильин пообещали затяжную оттепель в Центральной России с 25 февраля

Tекст: Мария Иванова

Период потепления начнется ориентировочно 25 февраля, передает РИА «Новости».

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил: «Где-то числа с 25 начнется оттепель. Установится продолжительный период теплых дней с температурой воздуха от ноля до плюс трех градусов даже в таких северных районах ЦФО, как Тверская, Ивановская, Ярославская области».

По словам специалиста, в ближайшие дни на большей части округа температура останется в пределах от минус трех до минус восьми градусов. Немного прохладнее будет местами на северо-востоке.

На юге Центральной России, например в Воронежской области, воздух прогреется до ноля градусов.

Отметим., что за последние сутки на Москву обрушилось больше половины месячной нормы осадков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее спрогнозировал небольшое повышение температуры во второй половине февраля.

Накануне климатолог предупредил о ранней весне и сложном половодье в России.