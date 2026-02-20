Москвичам пообещали облачную и снежную пятницу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Облачную погоду, небольшой и местами умеренный снег, а также гололедицу прогнозируют в Москве в пятницу, передает ТАСС. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха днем составит от минус семи до минус пяти градусов, а в ночь на субботу может опуститься до минус двенадцати.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, атмосферное давление сохранится около 743 миллиметров ртутного столба. Специалисты призывают учитывать метеоусловия, особенно водителей и пешеходов, из-за возможной гололедицы на дорогах и тротуарах.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться от минус десяти до минус пяти градусов, а ночью возможны понижения до минус пятнадцати. Прогнозируется аналогичная облачность и осадки, типичные для конца февраля.

