    Залужный начал контрнаступление на Зеленского
    Экс-комбриг ВСУ рассказал, как Зеленский подставил Залужного под ракетный удар
    El Mundo: Литовские наемники ВСУ сбежали с тренировки реального боя
    Психотерапевт назвал главные симптомы послеродовой депрессии у мужчин
    Генштаб озвучил общие потери украинских войск с начала СВО
    Мединский доложил Путину о переговорах по Украине
    Дмитриев назвал фейком информацию о сделке России и США на 12 трлн долларов
    Президент Польши отменил льготы и помощь для украинских беженцев
    Медведев: Чем дольше Зеленский у власти, тем меньше Украина
    20 февраля 2026, 03:16 • Новости дня

    Военный самолет разбился в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе тренировочного полета в провинции Хамадан на западе Ирана разбился военный самолет, погиб один из пилотов, сообщает Fars.

    Крушение произошло вечером в четверг. К месту происшествия были оперативно направлены спасательные службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия, Иран и Китай проводят совместные военно-морские учения «Морской пояс безопасности – 2026» в Ормузском проливе. Учения проходят на фоне угроз Ирану со стороны США.

    19 февраля 2026, 10:03 • Новости дня
    TWZ: Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    TWZ: Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана начались в акватории порта Бендер-Аббас на фоне усиления американского присутствия на Ближнем Востоке.

    Морские подразделения России, Китая и Ирана отработают координацию и тактическую готовность в стратегически важном районе, передает пишет The War Zone.

    Мероприятия проходят возле южного иранского портового города Бендер-Аббас.

    Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани прокомментировал ситуацию в регионе.

    «Исламская Республика Иран на протяжении 47 лет сталкивается с угрозами, шумом, пропагандой и присутствием внерегиональных флотов в Западной Азии», – заявил контр-адмирал.

    Помощник президента России Николай Патрушев назвал учения актуальными в контексте противостояния с Западом. Москва намерена задействовать потенциал БРИКС для создания полноценного стратегического морского измерения.

    Эксперты отмечают, что маневры могут осложнить планы США в отношении Ирана, хотя и не представляют прямой военной угрозы. Присутствие кораблей потенциальных противников создает дополнительные риски для американской авианосной группы Gerald R. Ford.

    Ранее Иран сообщил о закрытии части Ормузского пролива из-за учений.

    После этого военные США усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов за сутки.

    19 февраля 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану

    Военный эксперт Лямин: Присутствие кораблей России и Китая осложняет планы США против Ирана

    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    @ Matrix Images/Nic Bothma/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Учения «Морской пояс безопасности – 2026» «мешают» США начать военную операцию против Ирана по ряду причин. Ключевая состоит в потенциальном риске случайного удара по военному кораблю России или Китая, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее западная пресса сочла, что российские и китайские военные корабли осложнили планы Вашингтона по Ближнему Востоку.

    «Совместные учения России, Китая и Ирана проходят в последние годы регулярно. Но на фоне угроз Вашингтона перейти к жестким мерам против Исламской республики маневры стали своеобразным политическим жестом поддержки Москвой и Пекином своего союзника», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

    По его словам, присутствие российских и китайских морских подразделений в регионе действительно осложняет возможную операцию США и Израиля по ряду причин. «Во-первых, возникает риск случайного удара по военному кораблю России или Китая. Во-вторых, Москва и Пекин могут собрать информацию о действиях американской авианосной ударной группы, а также предупредить иранцев о начале атаки, что позволит Тегерану более качественно ее отразить», – рассуждает собеседник.

    Впрочем, как оговорился эксперт, обмен разведданными возможен и вне рамок учений. «Отсюда третья причина «осложнения» планов Пентагона: если передавать информацию в оперативном режиме, она может использоваться в качестве целеуказания для, допустим, иранских противокорабельных ракет. Но это требует высокого уровня взаимодействия и политического решения», – добавил Лямин.

    На этом фоне он упомянул работу самолетов НАТО в Черном море: они не участвуют в боевых действиях, но ведут постоянную разведку в пользу Украины. Как бы то ни было, по оценкам аналитика, вероятность начала военной кампании США при возможном участии Израиля крайне высока. Окончательное решение американские власти будут принимать, отталкиваясь от того, удастся ли им решить задачи в сжатые сроки, считает эксперт.

    «Дело в том, что Трамп не хочет подходить к промежуточным выборам в Конгресс в состоянии конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому ему нужна быстрая победоносная операция. Если Штаты перейдут к действиям, то Тегерану было бы выгоднее втянуть американцев в полноценную войну. Таким образом Исламская республика сможет добиться удовлетворительного для себя соглашения с Вашингтоном по целому комплексу вопросов – от ядерной программы до выстраивания ирано-американских отношений», – заключил Лямин.

    Напомним, в то время как США перебрасывают силы на Ближний Восток, Россия, Иран и Китай проводят учения «Морской пояс безопасности – 2026» в Ормузском проливе. Помощник российского президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты» назвал маневры «актуальными». «Задействуем потенциал БРИКС, которому пора придать полноценное стратегическое морское измерение», – сказал он.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что совместные военно-морские учения были запланированы заранее и не связаны с недавней эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что Москва призывает все стороны, включая Тегеран, проявлять сдержанность и использовать политико-дипломатические методы урегулирования.

    Тем временем западная пресса считает, что маневры осложняют планы США в регионе. Как отмечает The War Zone, присутствие российских и китайских военных кораблей в этих водах на фоне возможной американской операции против Исламской республики может иметь военные и политические последствия.

    «Я не считаю, что это существенно увеличит вероятность конфликта с Россией и Китаем, но, вероятно, создаст дополнительные факторы, которые следует учитывать при планировании любых ударов по Ирану», – заявил TWZ Том Шугарт, старший научный сотрудник «Центра новой американской безопасности» (CNAS) и отставной офицер подводного флота ВМС США.

    Ранее израильский портал Ynet сообщил, что армия обороны Израиля, а также спасательные службы и командование тыла находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Израильские власти провели консультации по этому вопросу, в которых участвовал в том числе премьер Биньямин Нетаньяху. Они исходят из того, что Тегеран запустит ракеты по израильской территории, даже если еврейское государство не будет участвовать в американских ударах.

    Между тем, высокопоставленные чиновники по национальной безопасности доложили главе Белого дома Дональду Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу, сообщает CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. Пентагон перебрасывает на Ближний Восток и в Южную Европу крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак в 2003 году.

    Ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln уже пересекла зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), в которую входит Иран. В регион доставлены эскадрильи истребителей F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, F-35C и вертолетов MH-60R/S. Там же находятся несколько эсминцев класса Arleigh Burke с управляемыми ракетами на борту.

    Ожидается, что авианосец USS Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли также направятся из Карибского моря на Ближний Восток. Кроме того, онлайн-системы отслеживания полетов показывают, что истребители F-22 Raptor, F-16 Fighting Falcon, самолеты-разведчики E-3 Sentry и разведывательный самолет U-2 Dragon Lady либо находятся в пути через Атлантику, либо недавно прибыли в Испанию и на Азорские острова, расположенные в Атлантическом океане.

    Отметим, во вторник в Женеве прошел очередной раунд непрямых переговоров американской и иранской делегаций по ядерной программе. Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил: «В некотором смысле переговоры с прошли хорошо, но Тегеран пока не готов признать некоторые из «красных линий» Трампа».

    19 февраля 2026, 18:08 • Видео
    Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    17 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    WSJ: Иран готов вывезти часть урана в Россию
    WSJ: Иран готов вывезти часть урана в Россию
    @ Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти якобы готовы временно прекратить производство ядерного топлива и передать часть накопленных материалов третьей стороне, сообщили американские СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

    Иранские чиновники в разговорах с региональными партнерами сообщили о возможности заморозки производства на срок до трех лет, пишет Wall Street Journal, передает ТАСС.

    В публикации отмечается, что в Тегеране допускают возможность передачи части своих запасов «третьей стороне, такой как Россия».

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи по итогам переговоров в Женеве отметил прогресс в диалоге с Вашингтоном. Стороны достигли взаимопонимания по ряду вопросов, которые могут стать основой будущего соглашения по ядерной программе.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон и Тегеран завершили переговоры по ядерной программе в Женеве.

    19 февраля 2026, 05:36 • Новости дня
    Ynet: Израиль начал готовиться к войне
    Ynet: Израиль начал готовиться к войне
    @ Ariel Schalit/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильское командование тыла и экстренные службы получили указания готовиться к масштабному конфликту на фоне возможной американской атаки, сообщают СМИ.

    Вооруженные силы еврейского государства переведены в режим повышенной боеготовности из-за вероятной атаки Вашингтона на Иран, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ynet.

    По этой информации, подобные меры предосторожности вызваны ожидаемым нападением Соединенных Штатов на иранские объекты. Предполагается, что в этой операции могут быть задействованы и подразделения израильской армии.

    Участники совещания у израильского премьера Беньямина Нетаньяху пришли к выводу о неизбежности ответных действий Тегерана. Иранская сторона якобы может нанести удар по израильской территории даже при неучастии Иерусалима в американской кампании.

    Ранее в феврале разведывательные аппараты США, включая противолодочный самолет и тяжелый дрон, провели маневры в небе над Ормузским проливом и Оманским заливом.

    После этого Иран начал масштабные учения по контролю над Ормузским проливом.

    18 февраля 2026, 16:42 • Новости дня
    США за сутки перебросили на Ближний Восток 50 истребителей

    Axios: США за сутки нарастили группировку на Ближнем Востоке на 50 истребителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов за последние сутки, пишут СМИ Штатов.

    Вооруженные силы США за последние 24 часа перебросили на Ближний Восток дополнительно 50 истребителей F-35, F-22 и F-16, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. В публикации отмечается, что Вашингтон продолжает значительно наращивать свои военные ресурсы в регионе, включая две авианосные ударные группы, примерно 12 кораблей, сотни истребителей и несколько комплексов противоракетной обороны.

    По данным Axios, в регион уже совершено более 150 военно-транспортных рейсов с вооружением и боеприпасами. В материале подчеркивается, что на фоне возможной военной операции в Иране, в США практически отсутствует общественная дискуссия о связанных рисках, несмотря на масштаб готовящихся действий.

    В публикации приводится мнение портала о том, что возможная операция «может стать одной из наиболее значимых военных интервенций США на Ближнем Востоке как минимум за десятилетие». Ранее представители Белого дома предупредили, что серьезно рассматривают возможность применения силы против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири заявил, что Иран в случае необходимости способен быстро перекрыть Ормузский пролив. А верховный лидер Ирана Али Хаменеи отметил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и добавил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Напомним, в Женеве на этой неделе прошел второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупреждал, что в случае незаключения сделки с Ираном страну ждут «травматичные и драматичные события».

    В свою очередь, секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани сообщил о высокой степени готовности военных страны и предупредил о мощном ответе на любые возможные нападения.

    19 февраля 2026, 14:28 • Новости дня
    NYT сообщила о подготовке удара Израиля и США по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные осуществляют масштабную подготовку к возможной совместной с США операции против Ирана с целью убедить Тегеран пойти на уступки в переговорах, сообщает газета New York Times со ссылкой на израильских чиновников.

    Израильские военные проводят активную подготовку к потенциальной совместной с США операции против Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты New York Times.

    По словам двух представителей оборонного ведомства Израиля, ведутся значительные приготовления к совместному удару, однако решение о его нанесении еще не принято.

    Планируемая операция, как отмечается, рассчитана на несколько дней и ставит целью заставить Тегеран пойти на уступки в переговорах по ядерной сделке. Среди возможных целей операции называются склады вооружения, ракеты средней и большой дальности, а также объекты ядерной программы и штабы Корпуса стражей исламской революции.

    Газета подчеркивает, что окончательное решение по выбору целей во многом будет зависеть от президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по базам США в регионе.

    Авиааносец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийском море.

    США направили десятки заправщиков и 50 истребителей на Ближний Восток.

    18 февраля 2026, 22:58 • Новости дня
    Лавров: Сирия считает российское присутствие в Хмеймиме и Тартусе стабилизатором

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению властей Сирии, присутствие России в Хмеймиме и в Тартусе является фактором стабильности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Они видят в нашем присутствии, в том числе в присутствии наших двух объектов в Хмеймиме и в Тартусе, стабилизатор – роль, которая уравновешивает влияние других игроков», – заявил Лавров в интервью Al Arabiya.

    Лавров указал, что Россия видит, как на юге Сирии израильтяне отстаивают свое право играть чуть ли не «контролирующую роль» и «наводят мосты с друзами», передает ТАСС.

    «У друзов есть свои претензии к центральному правительству, как это было всегда или большую часть существования Сирийской Арабской Республики», – добавил он.

    По его словам, сирийцы заинтересованы в сохранении российского присутствия и поддерживают инициативу по перепрофилированию военных объектов в гуманитарные хабы.

    Лавров отметил, что объекты в Хмеймиме и Тартусе уже не выполняют исключительно военные задачи, и теперь могут использоваться для гражданских целей, в частности для гуманитарных операций. Он подчеркнул, что Сирия является удобным перевалочным пунктом, и Россия готова направлять свою гуманитарную помощь в Африку через эти объекты, а также приглашает другие государства воспользоваться этой инфраструктурой для отправки гуманитарных и гражданских грузов.

    Министр добавил, что Россия продолжит помогать Сирии в восстановлении единства, территориальной целостности и суверенитета. Он напомнил о регулярных контактах между российскими и сирийскими властями.

    Лавров отметил, что отношения России и Сирии строятся на принципах взаимного уважения и выгоды, а богатое советское наследие до сих пор играет важную роль во взаимодействии двух стран. Он подчеркнул, что эти чувства подтверждаются на встречах с сирийскими коллегами как в России, так и в самой Сирии.

    Лавров также прокомментировал вывод американских войск с северо-востока Сирии, назвав это решение разумным, но предупредил о риске новых угроз. По его словам, после резкого ухода США лагеря с террористами оказались без контроля, что привело к перемещению тысяч задержанных и создало дополнительные риски для региона. Лавров заверил, что Россия при поддержке Совета Безопасности ООН намерена содействовать стабилизации ситуации в Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос российских военных баз в Сирии обсуждался на переговорах в Кремле между президентом России Владимиром Путиным и Ахмедом аш-Шараа. В феврале в Дамаске прошли переговоры делегации из России во главе с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и властями Сирии.

    17 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    Иран и США начали обсуждать детали снятия санкций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переговоры между Ираном и США в Женеве перешли к конкретному обсуждению деталей по вопросам снятия санкций и развития ядерной программы.

    Иран и США начали детальное обсуждение вопросов, связанных с ядерной программой и снятием санкций. Как заявил агентству IRNA представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, переговоры проходят в очень серьезной атмосфере, пишет ТАСС.

    «Переговоры очень серьезные. Мы уже приступили к обсуждению деталей по обоим вопросам: и касательно ядерной программы, и снятия санкций», – подчеркнул Багаи. По его словам, стороны настроены на конструктивный диалог, чтобы достичь прогресса по обоим направлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве.

    Ранее во вторник сообщалось, что делегация США получила от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди официальную позицию Тегерана по вопросам ядерной программы и санкций.

    В то же время, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    17 февраля 2026, 20:32 • Новости дня
    Иран сообщил о закрытии части Ормузского пролива из-за учений

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранское агентство Fars сообщило о временном перекрытии части Ормузского пролива из-за проведения военных учений «Умный контроль над Ормузским проливом».

    Иран временно перекроет часть Ормузского пролива для проведения военных учений, передает РИА «Новости». Как сообщает иранское агентство Fars, эти меры связаны с маневрами под названием «Умный контроль над Ормузским проливом».

    В агентстве уточнили: «Сегодня на военно-морских учениях «Умный контроль над Ормузским проливом» на несколько часов будут перекрыты некоторые районы Ормузского пролива для соблюдения правил безопасности и судоходства». Власти Ирана подчеркивают, что перекрытие пролива осуществляют исключительно для защиты судоходства и предотвращения возможных инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири заявил, что Иран способен быстро перекрыть Ормузский пролив в случае необходимости.

    17 февраля 2026, 16:40 • Новости дня
    Хаменеи: Ракеты Ирана – не дело США

    Хаменеи заявил о необходимости сдерживающего оружия для Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный лидер Ирана подчеркнул, что вопрос вооружения и дальности ракет касается только иранского народа и не должен волновать США.

    США не должны волноваться по поводу дальности и типов иранских ракет, это вовсе не их дело, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он подчеркнул позицию Тегерана в вопросах обороны и вооружения, отметив, что дискуссии о таких ракетах не касаются Вашингтона, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    По словам Хаменеи, обладание сдерживающим оружием – это необходимое и обязательное условие для любого народа. Он добавил, что страна, не имеющая подобного оружия, может стать уязвимой для врагов.

    Американское вмешательство в обсуждение типов или дальности иранских ракет, по мнению Хаменеи, не имеет никаких оснований, так как этот вопрос исключительно внутренний и касается только граждан Ирана, передает агентство Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также во вторник аятолла Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, от которого не оправится, и президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Ранее американский президент Дональд Трамп рассматривал возможность личных переговоров с аятоллой Хаменеи при проявлении инициативы со стороны иранского лидера.

    Напомним, что во вторник в Женеве Иран и США перешли к конкретному обсуждению деталей по снятию санкций и развитию ядерной программы.

    18 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Reuters узнало о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера

    Челночную дипломатию Уиткоффа и Кушнера сравнили с отделением неотложки

    Tекст: Катерина Туманова

    Даже для президента США Дональда Трампа, одержимого заключением сделок, назначение одних и тех же посланников для одновременного ведения двух групп переговоров – по иранской ядерной проблеме и украинскому конфликту – в течение одного дня в Женеве вызвало недоумение у многих в мире внешней политики, узнало Reuters.

    «Эксперты отмечают, что проведенная во вторник челночная дипломатия специального посланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера вызвала вопросы не только о том, не перегружены ли они и не уступают ли им в силах, но и об их серьезных перспективах разрешения любого из двух кризисов», – передает Reuters.

    Dажные переговоры по двум давним вопросам были организованы быстро, и выбор Женевы в качестве места проведения обоих переговоров так и не был четко объяснен, за исключением давней истории города как центра международной дипломатии.

    «Трамп, похоже, больше сосредоточен на количестве, чем на качестве, вместо того чтобы заниматься сложной и детальной дипломатической работой. Решать обе проблемы одновременно в одном месте не имеет особого смысла», – сказал Бретт Бруен, бывший советник по внешней политике в администрации Обамы, а ныне глава стратегической консалтинговой компании Global Situation Room.

    Представитель регионального руководства, близкий к иранскому правительству, заявил, что двойная повестка дня американской делегации в Женеве усилила сомнения в искренности Вашингтона в отношении обеих дипломатических инициатив.

    «Такой подход чрезмерен. Это напоминает отделение неотложной помощи с двумя тяжелобольными пациентами и одним врачом, неспособным уделить ни одному из них достаточно внимания, что увеличивает вероятность неудачи», – сказал спикер на условиях анонимности.

    Моханад Хадж-Али из Ближневосточного центра Карнеги в Бейруте заявил, что в иранском кризисе на кону слишком многое, чтобы США могли вести дипломатию таким образом.

    «Откровенно говоря, шокирующая реальность – это то, что команде Уиткоффа и Кушнера поручено решать все мировые проблемы», – отметил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил проведение раунда переговоров по Украине и заявил, что делегация США с участием спецпредставителей Уиткоффа и Кушнера планирует провести в Женеве встречи с иранской стороной.

    Зеленский заявлял, что Трамп хочет заключить мир на Украине «одним большим пакетом». NYT писала  о слабых ожиданиях от переговоров России, США и Украины в Женеве.

    18 февраля 2026, 18:07 • Новости дня
    Россия и Иран подписали новые соглашения о стратегическом партнерстве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Тегеране представители России и Ирана обсудили расширение сотрудничества в энергетике и торговле, отметив рост двустороннего товарооборота на 13% за 11 месяцев.

    Заседание Российско-Иранской межправкомиссии прошло под председательством главы Минэнерго России Сергея Цивилева и министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Цивилев отметил рост двустороннего товарооборота на 13% за 11 месяцев прошлого года. В числе ключевых тем заседания стало сотрудничество в энергетике, особенно в мирном атоме. «Продолжается строительство второго и третьего энергоблока АЭС «Бушер». Также мы прорабатываем строительство еще нескольких блоков большой и малой мощности на территории Ирана. Для этого у нас создана совместная рабочая группа, которая через три месяца должна предоставить на утверждение свои предложения», – заявил Цивилев.

    Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в импорте газа из России, отметив близость к завершению переговоров. Значительное продвижение отмечено в проекте строительства Международного транспортного коридора «Север – Юг», окончательное соглашение по которому планируется подписать 1 апреля в России. Уже сейчас по коридору осуществляется поставка продукции на территорию Ирана.

    Обсуждались также вопросы в сферах образования, сельского хозяйства и космоса. Цивилев сообщил о быстром развитии совместных программ по освоению космоса и выразил соболезнования народу Ирана в связи с недавними трагическими событиями.

    В завершение стороны подписали итоговый протокол заседания, а также меморандумы о взаимопонимании в сферах аккредитации, технического регулирования, занятости и нефтяной промышленности.

    17 февраля 2026, 16:56 • Новости дня
    США и Иран завершили переговоры в Женеве по ядерной программе

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры между представителями США и Ирана по ядерной программе завершились в Женеве после второго раунда, который проходил при повышенном внимании международного сообщества.

    Второй раунд переговоров между США и Ираном по вопросам, связанным с ядерной программой, завершился в Женеве, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. Об этом сообщил американский чиновник, информацию распространил корреспондент Axios Барак Равид в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве.

    Ранее во вторник сообщалось, что делегация США получила от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди официальную позицию Тегерана по вопросам ядерной программы и санкций.

    В то же время верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    17 февраля 2026, 14:42 • Новости дня
    Иран заявил о готовности перекрыть Ормузский пролив

    Командующий ВМС КСИР Тангсири: Иран готов перекрыть Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран в случае необходимости способен быстро перекрыть Ормузский пролив, заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири.

    «Если речь зайдет о закрытии Ормузского пролива, то наши ВМС выполнят эту задачу в кратчайшие сроки», – заявил Тангсири, которого цитирует иранская гостелерадиокомпания, передает ТАСС.

    Накануне иранские военные начали учения по контролю Ормузского пролива.

    Ранее разведывательные аппараты США, включая противолодочный самолет и тяжелый дрон, совершили маневры в небе над Ормузским проливом и Оманским заливом.

    19 февраля 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков заявил о согласовании учений России и Ирана до эскалации в регионе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совместные военно-морские учения России и Ирана были запланированы заранее и не связаны с недавней эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Военно-морские маневры России и Ирана являются плановыми и были согласованы задолго до обострения обстановки на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    На брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что учения согласовываются заблаговременно. На вопрос о возможной связи маневров с действиями США вокруг Ирана, Песков заявил: «Плановые учения, и они согласовываются заблаговременно».

    Кроме того, Песков отметил, что Россия продолжает развивать отношения с Ираном. Он добавил, что Москва призывает все стороны, включая Тегеран, проявлять сдержанность и использовать политико-дипломатические методы урегулирования. Представитель Кремля подчеркнул приоритет дипломатии в разрешении любых конфликтных ситуаций в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Бендер-Аббас начались совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана.

    Агентство Fars сообщило о временном перекрытии части Ормузского пролива из-за учений «Умный контроль над Ормузским проливом».

    США перенаправили десятки танкеров-заправщиков, более 50 истребителей и две ударные группы авианосцев для усиления позиций на Ближнем Востоке.

