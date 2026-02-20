  • Новость часаАтака ВСУ на Севастополь привела к гибели мужчины
    20 февраля 2026, 02:26 • Новости дня

    Названо место России в списке лидеров по производству огурцов

    Россия заняла четвертое место среди мировых производителей огурцов

    Tекст: Антон Антонов

    Россия в 2024 году произвела 1,7 млн тонн огурцов, заняв четвертое место среди крупнейших производителей, свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

    В 2024 году отечественные хозяйства собрали 1,7 млн тонн огурцов, что составило 1,9% мирового объема, передает РИА «Новости»

    Абсолютным лидером по сбору огурцов стал Китай, где урожай достиг 68,6 млн тонн, или почти 80% от мирового производства. На втором месте оказалась Индия с результатом 2,05 млн тонн (2,3%), а третью строчку заняла Турция (2%).

    Замкнул пятерку Узбекистан, где урожай огурцов составил 1 млн тонн (1,2%). Кроме того, заметный вклад внесла Мексика, обеспечив 959 тыс. тонн или 1,1% от общего объема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия обеспечила 4,7% общемирового производства картофеля. Страна вошла в пятерку крупнейших производителей картофеля в мире.

    19 февраля 2026, 17:59 • Новости дня
    «Единая Россия» объявила сбор предложений в новую народную программу
    «Единая Россия» объявила сбор предложений в новую народную программу
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» начала сбор предложений граждан для формирования новой народной программы.

    Каждый житель страны может внести свои идеи на специальном сайте естьрезультат.рф, об этом объявил председатель партии Дмитрий Медведев во время пленарного заседания первого окружного отчетно-программного форума «Единой России» в Екатеринбурге.

    Медведев подчеркнул, что народная программа создается не только для презентации на выборах, а главным образом для реального воплощения в виде законов, государственных решений и нормативных актов. «Народная программа, программный документ пишется не ради того, чтобы его продемонстрировать на выборах, а ради того, чтобы он в конечном счете воплотился в совокупность решений и нормативных актов», – приводит его слова Telegram-канал «Единой России».

    Медведев выразил уверенность, что только совместными усилиями можно преодолеть стоящие перед страной вызовы. По его словам, документ должен содержать реальные обязательства и быть ориентирован на интересы всех граждан России. Он отметил, что главным капиталом партии является доверие людей, и именно его «Единая Россия» намерена заслуживать и оправдывать, чтобы достичь самых высоких результатов и добиться победы в важных для страны направлениях.

    19 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    @ общественное достояние

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с судьями судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов напомнил о высказывании императора Александра III.

    «Я бы в этой связи тоже вспомнил еще одного нашего монарха, императора Александра III, который как-то сказал: «Чего не сделаешь, из всего сделают высочайшее повеление», – сказал он, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, это было сказано с иронией, но он подчеркнул, что постановления пленума Верховного суда и решения Конституционного суда должны иметь силу высочайшего повеления.

    В завершение встречи президент поблагодарил судей за их труд, особенно отметив сложный исторический период, который переживает страна.

    Ранее Путин заявил о невозможности замены судей технологиями.

    Он потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда.

    19 февраля 2026, 18:08 • Видео
    Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    19 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Эксперты: Западные спецслужбы получают доступ к данным Telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранные спецслужбы используют административные ресурсы Telegram для получения доступа к личной переписке пользователей, несмотря на любые меры шифрования, временные пароли и прочие инструменты безопасности, заявили в Госдуме.

    Депутат Госдумы Мария Бутина рассказала в своем Telegram-канале о собственном опыте взаимодействия с американскими спецслужбами.

    Она подчеркнула, что во время ареста в США агенты ФБР демонстрировали ей распечатки личных сообщений, которые она считала защищенными благодаря секретным чатам в Telegram.

    «Это нормальная практика для мировых спецслужб – получать доступ к данным мессенджера через его администрацию, и никакое шифрование, временные пароли и прочие инструменты не спасают, если запрос исходит условно от ФБР или ЦРУ», – заявила Бутина.

    Депутат отметила, что надежда на абсолютную приватность в Telegram может стать уязвимостью, особенно для российских военнослужащих, использующих платформу для связи с близкими. По ее мнению, любая утечка переписки способна привести к фатальным последствиям, так как информация может быть использована для нанесения ударов по координатам. Бутина также указала, что проблема затрагивает не только военных, но и гражданских пользователей, поскольку мошенники могут получать персональные данные россиян через зарубежные серверы.

    Она подчеркнула, что Telegram отказался хранить данные российских пользователей в России, несмотря на требования закона, а значит, информация может быть использована иностранными ведомствами без ведома владельцев. По словам Бутиной, Россия не требует закрытия или продажи Telegram, а лишь настаивает на выполнении законодательства и защите данных граждан. Депутат напомнила о необходимости учитывать национальные интересы и привела в пример успех российской платежной системы, созданной несмотря на изначальный скепсис.

    Член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов заявил, что Telegram предоставляет полные переписки пользователей американским спецслужбам, независимо от использования секретных чатов и других средств защиты, пишут «Известия».

    «Telegram попросту говоря отдает все данные по запросу любого министерства и ведомства США – и на моем примере это было наглядно продемонстрировано», – заявил Ионов. Он уточнил, что материалы его уголовного дела в США содержали переписки из Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремисткой организацией в России), которые были использованы как доказательства.

    Ионов объяснил, что Павел Дуров и офис Telegram тесно общаются с американскими властями, а любые официальные запросы от госструктур США сопровождаются передачей данных в полном объеме. По его словам, подобные случаи встречались и в других судебных делах против россиян в США, где полные истории переписки из Telegram, включая «секретные» чаты, передавались американской стороне.

    Общественник подчеркнул, что никакие «секретные» чаты, шифрование или хранение данных на устройствах пользователей не спасают от предоставления информации по запросу американских властей. Даже коммерческие споры могут стать поводом для получения доступа к сообщениям, добавил он.

    Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме заявил, что подтверждены факты систематического доступа иностранных спецслужб к перепискам пользователей Telegram.

    В Минцифры заявили, что иностранные спецслужбы используют полученные через Telegram данные в боевых действиях против Вооруженных сил России.

    Роскомнадзор заявил об отсутствии новых комментариев по вопросу возможной полной блокировки мессенджера Telegram с 1 апреля. Ведомство планирует продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    19 февраля 2026, 10:03 • Новости дня
    TWZ: Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    TWZ: Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана начались в акватории порта Бендер-Аббас на фоне усиления американского присутствия на Ближнем Востоке.

    Морские подразделения России, Китая и Ирана отработают координацию и тактическую готовность в стратегически важном районе, передает пишет The War Zone.

    Мероприятия проходят возле южного иранского портового города Бендер-Аббас.

    Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани прокомментировал ситуацию в регионе.

    «Исламская Республика Иран на протяжении 47 лет сталкивается с угрозами, шумом, пропагандой и присутствием внерегиональных флотов в Западной Азии», – заявил контр-адмирал.

    Помощник президента России Николай Патрушев назвал учения актуальными в контексте противостояния с Западом. Москва намерена задействовать потенциал БРИКС для создания полноценного стратегического морского измерения.

    Эксперты отмечают, что маневры могут осложнить планы США в отношении Ирана, хотя и не представляют прямой военной угрозы. Присутствие кораблей потенциальных противников создает дополнительные риски для американской авианосной группы Gerald R. Ford.

    Ранее Иран сообщил о закрытии части Ормузского пролива из-за учений.

    После этого военные США усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов за сутки.

    19 февраля 2026, 14:25 • Новости дня
    Бортников: ФСБ не ведет переговоров с Дуровым о работе Telegram

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федеральная служба безопасности не проводит переговоров с основателем Telegram Павлом Дуровым о функционировании приложения, заявил глава ведомства Александр Бортников.

    ФСБ не ведет никаких переговоров с Дуровым, однако таковые были раньше, указал Бортников, передает ТАСС.

    Предыдущие переговоры «ни к чему хорошему не привели», указал директор ведомстваю

    «Нужно работать, а не биться за свободу слова», – добавил Бортников.

    «Никто ее не нарушает, а защищает интересы граждан», – заключил директор ФСБ.

    Глава Минцифры Максут Шадаев пояснял, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам пользователей Telegram.

    Полученные ими данные применяют против Вооруженных сил России.

    19 февраля 2026, 15:44 • Новости дня
    Объявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины

    Венгрия решила импортировать российскую нефть по Адриатическому трубопроводу через Хорватию

    Объявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины
    @ Максим Слуцкий/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Будапешт планирует временно заменить поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт российской нефти по Адриатическому маршруту через хорватский порт Омишаль.

    Венгрия намерена получать российскую нефть по Адриатическому трубопроводу до восстановления поставок по «Дружбе», передает ТАСС.

    Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш уточнил, что нефть будет доставляться морем в хорватский порт Омишаль, а затем по трубопроводу – в Венгрию и Словакию. Компания MOL уже заказала первую партию нефти, которую доставят в марте на НПЗ в Сазхаломбатте и Братиславе.

    Гуйяш подчеркнул, что схема поставок не противоречит правилам Евросоюза, поскольку для Венгрии и Словакии действует исключение из санкций на закупку российских энергоносителей.

    Он напомнил о спорах относительно пропускной способности Адриатического трубопровода и высоких тарифов, установленных Хорватией, но выразил уверенность, что эти вопросы можно решить.

    По словам главы компании MOL Жолта Хернади, Адриатический трубопровод остается «темной лошадкой», так как максимальный объем поставок по нему не превышал двух млн тонн в год, хотя хорватские партнеры заявляли о возможности прокачки до 15 млн тонн. Хернади отметил, что в случае полного отключения «Дружбы» обеспечить стабильные поставки нефти может быть сложно.

    С 27 января поставки по нефтепроводу «Дружба» прекратились из-за повреждения на Украине, однако после восстановления объекта нефть так и не начала поступать. Венгерские власти считают, что Киев сознательно блокирует поставки, стремясь создать энергетический кризис накануне парламентских выборов. Еврокомиссия пока не прокомментировала ситуацию, несмотря на обращения Будапешта и Братиславы.

    Венгерское правительство заверяет, что обеспечит бесперебойную работу НПЗ и наличие бензина на АЗС, используя государственные стратегические резервы, которых хватит более чем на три месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии остановили экспорт дизельного топлива на Украину после блокировки поступления российской нефти через трубопровод «Дружба».

    Власти страны рассматривают возможность прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину.

    Правительство Венгрии вскрыло государственные стратегические резервы нефти из-за прекращения транзита российского сырья по нефтепроводу «Дружба».

    19 февраля 2026, 17:10 • Новости дня
    Москвички назвали «ред-флаги» для мужчин в возрасте 30+
    Москвички назвали «ред-флаги» для мужчин в возрасте 30+
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Низкий заработок, проявление собственничества и скучность – москвички рассказали газете ВЗГЛЯД про главные «ред-флаги» мужчин в возрасте старше 30 лет.

    «Главный недостаток мужчин после 30 лет – если он ведет себя, как ребенок, не отвечает за свои действия, не несет ответственности за поступки», – уверена москвичка.

    «Самое плохое, если мужчины в этом возрасте думают, что все девушки меркантильны», – делится своими соображениями другая. «Мне 29 лет, и все время мужчины пользовались мной, а не я ими», – признается она.

    «Мужчины после 30 лет скучные, никуда не ходят, сидят дома», – сетует другая опрошенная. «Ред-флаг» – если мужчина не работает и не имеет никаких жизненных целей, не стремится к достижениям», – добавляет еще одна девушка. «Также недопустимо, если в этом возрасте он перестает оказывать своей женщине знаки внимания. Вообще, на мой взгляд, ухаживания должны быть даже в 70 лет», – считает она.

    «Если после 30 лет мужчина не съехал от родителей, хотя имеет такую возможность, это не очень хорошо. Это значит, что он не прошел сепарацию», – отмечает следующая респондентка. «Еще один «ред-флаг» – проявление агрессии и излишнего собственничества. Впрочем, это касается всех возрастов», – добавляет она.

    «Табу для мужчин старше 30 – мало зарабатывать, ругаться матом и не любить животных. Думаю, последнее отражает, что он не хочет заботиться вообще ни о ком», – уверена другая женщина.

    «Рэд-флаг» – если вы с парнем вместе уже 10 лет, и даже в 35 лет он не зовет вас замуж», – считает молодая москвичка.

    «Мне кажется, представители «сильного пола» в 30 лет еще остаются детьми. А вот к 40 годам уже нормально», – смеется другая опрошенная.

    Ранее москвичи назвали плюсы и минусы оценок за поведение в школе.

    19 февраля 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану

    Военный эксперт Лямин: Присутствие кораблей России и Китая осложняет планы США против Ирана

    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    @ Matrix Images/Nic Bothma/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Учения «Морской пояс безопасности – 2026» «мешают» США начать военную операцию против Ирана по ряду причин. Ключевая состоит в потенциальном риске случайного удара по военному кораблю России или Китая, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее западная пресса сочла, что российские и китайские военные корабли осложнили планы Вашингтона по Ближнему Востоку.

    «Совместные учения России, Китая и Ирана проходят в последние годы регулярно. Но на фоне угроз Вашингтона перейти к жестким мерам против Исламской республики маневры стали своеобразным политическим жестом поддержки Москвой и Пекином своего союзника», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

    По его словам, присутствие российских и китайских морских подразделений в регионе действительно осложняет возможную операцию США и Израиля по ряду причин. «Во-первых, возникает риск случайного удара по военному кораблю России или Китая. Во-вторых, Москва и Пекин могут собрать информацию о действиях американской авианосной ударной группы, а также предупредить иранцев о начале атаки, что позволит Тегерану более качественно ее отразить», – рассуждает собеседник.

    Впрочем, как оговорился эксперт, обмен разведданными возможен и вне рамок учений. «Отсюда третья причина «осложнения» планов Пентагона: если передавать информацию в оперативном режиме, она может использоваться в качестве целеуказания для, допустим, иранских противокорабельных ракет. Но это требует высокого уровня взаимодействия и политического решения», – добавил Лямин.

    На этом фоне он упомянул работу самолетов НАТО в Черном море: они не участвуют в боевых действиях, но ведут постоянную разведку в пользу Украины. Как бы то ни было, по оценкам аналитика, вероятность начала военной кампании США при возможном участии Израиля крайне высока. Окончательное решение американские власти будут принимать, отталкиваясь от того, удастся ли им решить задачи в сжатые сроки, считает эксперт.

    «Дело в том, что Трамп не хочет подходить к промежуточным выборам в Конгресс в состоянии конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому ему нужна быстрая победоносная операция. Если Штаты перейдут к действиям, то Тегерану было бы выгоднее втянуть американцев в полноценную войну. Таким образом Исламская республика сможет добиться удовлетворительного для себя соглашения с Вашингтоном по целому комплексу вопросов – от ядерной программы до выстраивания ирано-американских отношений», – заключил Лямин.

    Напомним, в то время как США перебрасывают силы на Ближний Восток, Россия, Иран и Китай проводят учения «Морской пояс безопасности – 2026» в Ормузском проливе. Помощник российского президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты» назвал маневры «актуальными». «Задействуем потенциал БРИКС, которому пора придать полноценное стратегическое морское измерение», – сказал он.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что совместные военно-морские учения были запланированы заранее и не связаны с недавней эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что Москва призывает все стороны, включая Тегеран, проявлять сдержанность и использовать политико-дипломатические методы урегулирования.

    Тем временем западная пресса считает, что маневры осложняют планы США в регионе. Как отмечает The War Zone, присутствие российских и китайских военных кораблей в этих водах на фоне возможной американской операции против Исламской республики может иметь военные и политические последствия.

    «Я не считаю, что это существенно увеличит вероятность конфликта с Россией и Китаем, но, вероятно, создаст дополнительные факторы, которые следует учитывать при планировании любых ударов по Ирану», – заявил TWZ Том Шугарт, старший научный сотрудник «Центра новой американской безопасности» (CNAS) и отставной офицер подводного флота ВМС США.

    Ранее израильский портал Ynet сообщил, что армия обороны Израиля, а также спасательные службы и командование тыла находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Израильские власти провели консультации по этому вопросу, в которых участвовал в том числе премьер Биньямин Нетаньяху. Они исходят из того, что Тегеран запустит ракеты по израильской территории, даже если еврейское государство не будет участвовать в американских ударах.

    Между тем, высокопоставленные чиновники по национальной безопасности доложили главе Белого дома Дональду Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу, сообщает CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. Пентагон перебрасывает на Ближний Восток и в Южную Европу крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак в 2003 году.

    Ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln уже пересекла зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), в которую входит Иран. В регион доставлены эскадрильи истребителей F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, F-35C и вертолетов MH-60R/S. Там же находятся несколько эсминцев класса Arleigh Burke с управляемыми ракетами на борту.

    Ожидается, что авианосец USS Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли также направятся из Карибского моря на Ближний Восток. Кроме того, онлайн-системы отслеживания полетов показывают, что истребители F-22 Raptor, F-16 Fighting Falcon, самолеты-разведчики E-3 Sentry и разведывательный самолет U-2 Dragon Lady либо находятся в пути через Атлантику, либо недавно прибыли в Испанию и на Азорские острова, расположенные в Атлантическом океане.

    Отметим, во вторник в Женеве прошел очередной раунд непрямых переговоров американской и иранской делегаций по ядерной программе. Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил: «В некотором смысле переговоры с прошли хорошо, но Тегеран пока не готов признать некоторые из «красных линий» Трампа».

    19 февраля 2026, 11:51 • Новости дня
    Объявлено о старте продаж новых автомобилей Volga

    Производитель сообщил о старте продаж Volga в третьем квартале 2026 года

    Объявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые модели бренда Volga появятся в продаже в официальных дилерских центрах в третьем квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы производителя.

    Первые автомобили Volga появятся в продаже в третьем квартале 2026 года, передает РИА «Новости». Сообщается, что модели поступят в официальные дилерские центры.

    Пресс-служба компании «Производство легковых автомобилей» уточнила, что на старте модельная линейка будет состоять из трех моделей: двух кроссоверов в сегментах D-SUV и C-SUV, а также седана D-класса. Все автомобили будут выпускаться на заводе в Нижнем Новгороде, ранее принадлежавшем европейским маркам Skoda и Volkswagen. Производство новых моделей начнется во втором квартале 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов.

    Обновленная «Волга» будет выпускаться на мощностях Горьковского автозавода.

    Новые автомобили Volga представили на специализированной выставке.

    19 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Бельгия призвала Мерца закрыть рот и молчать о ядерном сдерживании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен осудил публичные высказывания европейских лидеров о ядерном сдерживании, подчеркнув, что подобные обсуждения сейчас особенно неуместны.

    Франкен резко высказался в адрес европейских лидеров, комментируя их заявления о ядерном сдерживании. Франкен, обращаясь к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, сообщил: «Что касается ядерного сдерживания, я действительно не понимаю, почему европейские лидеры так разговорчивы. Это неразумно. Пожалуйста, держите рот на замке», передает Politico.

    Спор разгорелся после интервью Мерца, где он отверг идею разработки собственных ядерных сил в Германии, но допустил, что немецкие истребители могли бы нести французское и британское ядерное оружие. Германия и Бельгия участвуют в программе совместного использования американских ядерных боеголовок, их ВВС обучены транспортировать эти заряды.

    Дискуссия об общеевропейском ядерном щите усилилась в преддверии ожидаемой 2 марта речи президента Франции Эммануэля Макрона, который намерен раскрыть роль французских атомных вооружений в обеспечении безопасности Европы.

    Франкен также прокомментировал негативную оценку Мерцем будущего проекта истребителя шестого поколения FCAS, который разрабатывают Германия, Франция и Испания. По словам бельгийского министра, Мерц фактически подписал приговор программе, и Бельгия как наблюдатель пересмотрит свою позицию относительно участия в ней.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула необходимость начать диалог о собственном ядерном сдерживании Европы и указала на риски распространения оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Германия ведет переговоры с европейскими странами по вопросу совместного ядерного сдерживания. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно объявил о намерении поддерживать современный арсенал ядерного сдерживания.

    Срок действия ключевого договора о ядерном сдерживании истек, что может привести к неконтролируемому увеличению числа боезарядов ведущими мировыми державами.

    Франция возглавила февральский «Рейтинг недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД. Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место.

    19 февраля 2026, 13:21 • Новости дня
    Axios: ИИ-драка Брэда Питта и Тома Круза сокрушила Голливуд
    Axios: ИИ-драка Брэда Питта и Тома Круза сокрушила Голливуд
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После появления нейросети Seedance 2.0 от ByteDance, способной создавать гиперреалистичные видео с известными актёрами, крупнейшие киностудии и ассоциации Голливуда начали борьбу за защиту авторских прав, опасаясь стремительного роста китайских AI-моделей, которые заняли около трети рынка к концу 2025 года, пишет Axios.

    Голливудские киностудии Netflix, Paramount, Warner Bros и Disney отправили компании ByteDance предписания о прекращении использования инструмента Seedance, сообщает Axios.

    Причиной стала генерация искусственным интеллектом Seedance 2.0 видеоролика с изображением Тома Круза и Брэда Питта, что вызвало тревогу в индустрии. Представители Гильдии актеров SAG-AFTRA и Ассоциации киноиндустрии поддержали претензии, обвинив китайскую платформу в нарушении авторских прав и неправомерном использовании образов.

    ByteDance заявляет, что уважает интеллектуальную собственность и внедряет дополнительные меры безопасности в Seedance после юридического давления. Пока неясно, насколько эти меры ограничат функциональность или распространение инструмента. Эксперты отмечают, что правовое давление пока не замедлило рост китайских ИИ-моделей, которые становятся все более популярными на мировом рынке.

    По данным OpenRouter, к концу 2025 года китайские open-source модели заняли около трети рынка ИИ, хотя еще в середине 2024 их доля была практически нулевой. Глава Vermillio Дэн Нили отметил, что выход Seedance напоминает недавние запуски DeepSeek и Sora 2, где важен не только уровень технологий, но и контроль за стандартами в сфере авторских прав. Сейчас неясно, смогут ли американские компании сдерживать амбиции Китая в области искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генассамблея ООН приняла резолюцию по вопросам развития искусственного интеллекта по инициативе Таджикистана.

    Китай предложил создать новую международную организацию, которая займется регулированием и развитием искусственного интеллекта.

    Крестный отец искусственного интеллекта Джеффри Хинтон призвал принять меры для предотвращения возможного уничтожения человечества машинами.

    19 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    Концертный директор Кадышевой прекратил сотрудничество с артисткой
    Концертный директор Кадышевой прекратил сотрудничество с артисткой
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Концертный директор народной артистки России Надежды Кадышевой Владислав Дорофеев сообщил, что больше не сотрудничает с певицей.

    «Это можно расценивать как мой комментарий. Я сейчас не готов что-то публиковать в СМИ. Да, я закончил работу с Надеждой Никитичной уже как полгода», – заявил он, передает ТАСС.

    По словам Дорофеева, причину разрыва он озвучит позднее. Он также подчеркнул, что пока не готов делать громкие заявления по этому поводу.

    Ранее сообщалось, что на театр российской певицы Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» был подан иск в суд на сумму 2,1 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арбитражный суд зарегистрировал иск к театру Кадышевой на 1,8 млн рублей.

    В феврале прошлого года солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева увеличила гонорар до 4 млн рублей за одно выступление.

    19 февраля 2026, 12:21 • Новости дня
    Министр Колокольцев сообщил о масштабной проблеме с кадрами в МВД

    Колокольцев: Число уволившихся из МВД в 2025 году на 40% превысило поступления

    Министр Колокольцев сообщил о масштабной проблеме с кадрами в МВД
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Количество уволившихся сотрудников МВД в прошлом году превысило число новых поступивших на 40%, сообщил глава министерства Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

    Количество уволившихся выросло на 7% и достигло 80 тыс. человек, что, по словам министра, говорит о серьезных трудностях с комплектованием личного состава. Колокольцев отметил, что сотрудники ведомства «работают на пределе возможностей, я бы сказал за гранью возможностей», а проблема укомплектованности стала еще масштабнее, чем в предыдущие годы, передает ТАСС.

    Министр также обратил внимание на размер зарплат полицейских. По его словам, доход рядового сотрудника и полномочного первого года службы в Москве не превышает 86 тыс. рублей, что в два раза ниже средней заработной платы по столице. Колокольцев подчеркнул, что подобный разрыв в доходах затрудняет привлечение новых кадров в МВД.

    Кроме того, глава ведомства заявил, что утверждения о чрезмерной загрузке сотрудников дополнительными отчетами не соответствуют действительности. «Когда слышал вот эти вот утверждения, что мы загрузили наших сотрудников какими-то дополнительными отчетами и так далее, это ложь. Такого вообще нет», – заявил Колокольцев, добавив, что МВД уже сократило все возможные внутренние справки, однако полностью отказаться от их написания нельзя.

    Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщил, что в стране за прошедший год существенно уменьшилось число противоправных деяний, включая убийства, уличные грабежи и правонарушения в сфере высоких технологий.

    19 февраля 2026, 15:14 • Новости дня
    Названы цифры ежегодного сокращения населения Украины

    Демограф Гладун сообщил о ежегодном сокращении Украины на 1,15 млн человек

    Названы цифры ежегодного сокращения населения Украины
    @ Michael Nguyen/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Ольга Иванова

    Каждый год численность населения на Украине уменьшается примерно на 1,15 млн человек, причем главной причиной остается массовый отток граждан за границу, ообщил заместитель директора по научной работе института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи национальной академии наук Украины Александр Гладун.

    Численность населения Украины ежегодно сокращается примерно на 1,15 млн человек, сообщил заместитель директора по научной работе института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Александр Гладун, передает РИА «Новости». Эксперт пояснил, что каждый год на Украине рождается около 185 тыс. младенцев и умирает 505 тыс. человек, что приводит к естественному сокращению в 320 тыс. человек. Еще около 830 тыс. человек ежегодно уезжают из страны, в основном по причине эмиграции.

    Гладун отметил, что официальный учет миграции занижен, поскольку часть людей покинула Украину нелегально после 2022 года, и эти данные не отражены в статистике. По его словам, снижению численности способствует также утрата территорий. Тенденция к уменьшению населения наблюдается с 1993 года и, по мнению демографов, сохраняет устойчивый характер.

    По данным украинского ресурса Opendatabot, с 2022 года за границу выехали и не вернулись 3,1 млн граждан. Директор института демографии и социальных исследований Элла Либанова ранее заявила, что к 2033 году население Украины может составить максимум 35 млн человек, и добавила, что в страну вернется не более половины уехавших граждан.

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в сентябре 2025 года предположил, что из-за массового оттока молодежи и демографических проблем стране, возможно, придется открывать границы для мигрантов из стран Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальный банк Украины прогнозирует отъезд еще около 200 тыс. граждан в 2026 году на фоне демографического кризиса.

    В 2025 году в стране зарегистрировали более 485 тыс. смертей и менее 169 тыс. новорожденных, что почти втрое превышает рождаемость.

    19 февраля 2026, 10:43 • Новости дня
    Преступник подорвал себя и полицейских гранатой в Ростовской области
    Преступник подорвал себя и полицейских гранатой в Ростовской области
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подозреваемый активировал взрывное устройство при попытке ареста в Ростовской области, он погиб сам и ранил правоохранителей, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Стражи порядка пытались задержать гражданина, но злоумышленник применил гранату, в результате чего скончался на месте происшествия, сказал собеседник ТАСС.

    Пострадали два сотрудника органов внутренних дел. Отмечается, что мужчина находился в розыске.

    Между тем в региональном Главном управлении МВД сообщили РИА «Новости», что подозреваемый находился в федеральном розыске, это мужчина 1981 года рождения.

    Полицейские получили информацию о том, что он мог находиться в селе Николаевка Ростовской области, после этого они отправились туда.

    В одном из домов нашли подозреваемого, он оказал сопротивление и подорвал, предположительно, боевую гранату.

    В МВД указали, что подозреваемый погиб, а двое полицейских получили ранения.

    Ранее на Украине в ходе уличной ссоры местный житель подорвал гранату, ранения получили трое гражданских.

