В сообщении на своем сайте МИД напомнил, что вооруженное нападение на международный аэропорт Диори Хамани и находящуюся рядом 101-ю базу нигерских ВВС в столице Нигера было совершено ночью на 29 января. В атаке участвовали около 40 боевиков, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (организация запрещена в России), действующая в Сахаро-Сахельском регионе.
В ходе операции по отражению атаки нейтрализовано около 20 террористов, у нападавших изъято оружие и оборудование. Президент Нигера Абдурахман Чиани и министр национальной обороны Салифу Моди посетили место дислокации российских военных и лично выразили благодарность за высокий профессионализм.
Москва решительно осудила произошедший теракт, подчеркнув, что аналогичная атака уже происходила на столичный аэропорт Мали в сентябре 2024 года. По информации ведомства, к действиям террористов причастны внешние силы, оказывающие им поддержку.
Москва заявила о намерении и далее развивать сотрудничество с Конфедерацией государств Сахеля, поддерживая региональную безопасность, повышая боеспособность вооруженных сил и обучая сотрудников правоохранительных органов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, рано утром в четверг вблизи международного аэропорта Ниамея в Нигере были слышны продолжительные выстрелы и громкие взрывы. Президент Нигера обвинил Францию, Бенин и Кот-д’Ивуар в поддержке боевиков, атаковавших аэропорт. Он сообщил, что атака произошла в ночь на 29 января и была отражена при участии армии и международных союзников.
Служба внешней разведки заявила, что Париж активизировал планы по дестабилизации ситуации в странах Сахаро-Сахельской зоны Африки с помощью террористических группировок и украинских инструкторов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ