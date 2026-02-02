  • Новость часаЛавров объяснил «путь к восстановлению позиций ООН»
    2 февраля 2026, 22:05 • Новости дня

    Эпштейн обсуждал биографию Гитлера в переписках

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиненный в секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн интересовался биографией Адольфа Гитлером, следует из базы данных минюста США.

    Джеффри Эпштейн проявлял значительный интерес к личности Адольфа Гитлера. Как стало известно из базы данных минюста США, Эпштейн активно обменивался статьями и информацией о лидере нацистской Германии в своих личных и деловых переписках, передает РИА «Новости».

    В опубликованных материалах фигурируют десятки статей о Гитлере, которые финансист обсуждал с различными собеседниками. В одном из писем Эпштейн, размышляя о лидерских качествах, упоминал рейхсканцлера, а также сравнивал одного из своих знакомых правых взглядов с человеком крайне левых убеждений, шутливо называя их «Гитлером и Ганди, делящих хот-дог».

    Кроме того, в переписке Эпштейн высказывал интерес к эпизоду из жизни Гитлера, когда тот в 1908 году останавливался в приюте для бездомных, который, по его мнению, мог поддерживать род Эпштейнов. Сам Эпштейн отмечал, что этот факт вызывает у него разочарование, так как подобная информация могла бы привлечь избыточное внимание прессы.

    В рассекреченных материалах дела Джеффри Эпштейна обнаружили анкету российской модели и переписку с девушкой из Саратова.

    Юристы, представляющие интересы более 200 жертв Эпштейна, потребовали удалить сайт Минюста США из-за раскрытия личных данных пострадавших в опубликованных материалах.

    2 февраля 2026, 11:50 • Новости дня
    В зоне спецоперации погиб Герой России Муслим Муслимов
    @ melikov05

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    При исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции скончался офицер 74-й мотострелковой бригады и Герой России Муслим Муслимов, уроженец Дагестана, сообщил глава региона Сергей Меликов.

    Военнослужащий находился на линии соприкосновения с первых месяцев спецоперации. Он служил в 74-й мотострелковой бригаде, где прошел путь от рядового бойца до офицера и командира подразделения, указал Меликов в своем Telegram-канале.

    В 2024 году министр обороны лично вручил дагестанцу «Золотую Звезду» за проявленное мужество. Под командованием Муслимова мотострелковая рота установила боевой рекорд, ликвидировав за месяц восемь вражеских опорных пунктов.

    Меликов отметил, что лично знал погибшего и считал его искренним и достойным человеком. Глава республики подчеркнул, что для офицера главным приоритетом всегда оставалось выполнение задачи и сохранение жизней подчиненных.

    В мае 2025 года ветеран СВО и участник региональной кадровой программы «Время героев» Заур Александрович Гурциев погиб в результате взрыва в Ставрополе.

    2 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог объяснила призыв главы Николаевской области к уступкам территорий

    Политолог Шеслер: Между властями Украины и главами регионов растет раскол

    @ Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На Украине усиливается раскол между регионами и центром. Банковая перекладывает на местные власти вину за коммунальные катастрофы. Но у руководителей на местах пока не хватит политического веса стать оппозицией Зеленскому, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Виталий Ким, глава Николаевской области, призвал к мирному соглашению с приоритетом в сохранении жизней, а не территорий.

    «Главы украинских регионов и мэры городов крайне заинтересованы в приостановке боевых действий. Они много заработали на конфликте, получая огромные откаты от военных, пользуясь налоговыми льготами, разворовывая деньги при строительстве укрепрайонов. Но сейчас Зеленский все активнее перекладывает на них всю ответственность за коммунальные катастрофы, отсутствие отопления и электричества», – пояснила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Я знаю из первых уст, что в Николаеве электричество дают на два-три часа в сутки. А ведь город не подвергается каким-то массированным обстрелам энергетической инфраструктуры и разрушениям. И так дела обстоят во многих больших региональных центрах Украины. Отсутствие электричества и отопления, аварии в системах водоснабжения влекут за собой очень большие социальные проблемы», – продолжила собеседница.

    «На этом фоне местные руководители выражают Киеву недовольство и призывают переформатировать отношение центра с регионами. Не исключаю, что они решили делегировать Кима выступить со страниц британского издания от лица весомой части представителей власти», – полагает спикер.

    «Нужно понимать, что эта условная «группа Кима» на самом деле не считает сохранение жизней украинцев важнее территориального вопроса. Сам глава Николаевской области ранее подписывался на все самые безумные инициативы Зеленского. Просто сейчас они видят давление со стороны Киева и призывают Банковую к торгу. Здесь нет места гуманизму, только прагматизм и расчет», – подчеркнула политолог.

    «Ким руководствуется также и соображениями личной физической безопасности. Он прекрасно понимает, что фронт вполне может дойти до Николаевской области. Это грозит концом его политической карьеры или даже более серьезными последствиями», – пояснила она.

    «Но огромная часть украинского истеблишмента, политиков и военных зарабатывают миллионы долларов на конфликте и являются сторонниками его продолжения. Поэтому позицию «группы Кима» можно считать условно оппонирующей Зеленскому. Этот раскол между центром и регионами сейчас стал достоянием общественности и начинает усиливаться», – детализировала эксперт.

    «Впрочем, у региональных властей пока мало ресурсов для того, чтобы составить Банковой реальную политическую конкуренцию. Поэтому нынешний конфликт Зеленский по привычке «заметет под ковер», делая вид, что прорабатывает варианты, предложенные регионами. А на Кима центр примется оказывать административное давление по аналогии с тем, как это делалось в отношении мэра Киева Виталия Кличко», – спрогнозировала Шеслер.

    Ранее Виталий Ким, губернатор Николаевской области, в интервью британскому изданию The Independent призвал к мирному соглашению, в котором приоритет отдается сохранению жизней людей, а не территориям. Публикация вышла в преддверии крупной конференции с участием центральных украинских властей, а также региональных руководителей.

    «Земля важна, но люди все же важнее. Ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Лично для меня победа – это наши границы с 1991 года, где украинцы счастливы и не погибают. Но все очень устали», – заявил Ким.

    «Поэтому для украинского народа, я думаю, победа заключается лишь в прекращении боевых действий и предоставлении гарантий безопасности на будущее, чтобы наши дети могли жить так, как жили мы до начала конфликта», – подчеркнул он.

    В ходе президентских выборов 2019 года Ким возглавлял николаевское отделение партии Зеленского «Слуга народа», а в ноябре 2020 года он был назначен губернатором региона.

    2 февраля 2026, 19:15 • Видео
    Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

    Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    2 февраля 2026, 19:57 • Новости дня
    В московском метро начали проверять телефоны пассажиров
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Досмотр мобильных телефонов пассажиров московского метро может применяться дополнительно к текущим мерам безопасности в случае необходимости, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена. На входе в метро пассажиров выборочно стали просить показывать работоспособность гаджетов.

    В ведомстве разъяснили, что новые правила досмотра мобильных устройств, утвержденные приказом министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года № 34, будут применяться только при необходимости, передает «Интерфакс».

    Представители метро подчеркнули, что безопасность пассажиров и комфорт во время поездок остаются приоритетом для московского метрополитена. Сейчас все пассажиры проходят через рамки металлодетекторов, что соответствует стандартам безопасности, предписанным Минтрансом.

    Согласно приказу Минтранса, при необходимости сотрудники метро смогут досматривать аудио- и видеотехнику, мобильные телефоны и персональные компьютеры, проверяя их включением и убедившись в работоспособности устройств.

    Ранее в ряде СМИ появились сообщения о начале таких проверок мобильных устройств на входе в московское метро по аналогии с Петербургом. В прошлом году в петербургском метрополитене ужесточили проверки электронных устройств.

    2 февраля 2026, 12:12 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил тревогу финнов из-за военной базы в Петрозаводске

    Военный эксперт Кнутов: Сторонники «Великой Финляндии» вынашивают планы захвата Карелии

    Военный эксперт объяснил тревогу финнов из-за военной базы в Петрозаводске
    @ Vladimir Isachenkov/AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ответ на решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО российским руководством был воссоздан Ленинградский военный округ. Поскольку угрозы Северо-Западу России продолжают нарастать, Москва вынуждена реагировать и предпринимать дополнительные меры, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Финляндия встревожилась из-за якобы восстановления военной базы в Петрозаводске.

    «Восстановление гарнизона в Петрозаводске, если информация СМИ подтвердится, соответствует планам развертывания Ленинградского военного округа. Россия преследует вовсе не наступательные, а исключительно оборонительные цели», – подчеркнул военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что Хельсинки и Стокгольм после вступления в блок НАТО резко наращивают военные расходы. «Финляндия строит аэродромы и базы в непосредственной близости от нашей границы. Швеция заявляет о том, что рассматривает возможность размещения французского ядерного оружия на своей территории», – уточнил собеседник.

    В ответ на политическое решение этих двух стран Северной Европы присоединиться к Североатлантическому альянсу российским руководством были воссозданы Московский и Ленинградский военные округа. «Поскольку угрозы Северо-Западу нашей страны продолжают нарастать, мы вынуждены реагировать», – акцентировал Кнутов.

    Эксперт упомянул также планы США увеличить количество баз в Гренландии. «На них, скорее всего, будут размещаться самолеты с противокорабельными ракетами. То есть основной задачей станет контроль за Северным морскими путем. Учитывая такие угрозы со стороны НАТО, Москва имеет полное право принимать ответные оборонительные меры», – указал аналитик.

    При этом финны действия России объявят «очередной угрозой» их безопасности, напрочь отбросив причинно-следственные связи. «На деле целый ряд финских чиновников вынашивают планы того, как бы забрать нашу Карелию, столицей которой является Петрозаводск, мечтают о «Великой Финляндии» и о реванше за поражение в годы Второй мировой войны», – заключил Кнутов.

    Ранее финские СМИ заявили, что Россия в прошлом году якобы начала модернизацию гарнизона советских времен в Петрозаводске. Как сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на анализ спутниковых снимков, заросшая травой территория была расчищена, на площадке появилась строительная техника.

    Речь идет о территории гарнизона «Рыбка». По версии издания, на объекте планируется возведение новых казарм, что, по оценке журналистов, может позволить увеличить численность размещенных там подразделений. Военный специалист Марко Эклунд отметил, что активность якобы связана с созданием нового 44-го армейского корпуса ВС России. Yle также пишет, что аналогичные работы якобы ведутся в районе Кандалакши.

    Напомним, власти Финляндия занимают шестое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    2 февраля 2026, 08:58 • Новости дня
    ВС России уничтожили два поезда с боевиками и техникой ВСУ в Сумской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В районе станции Конотоп в Сумской области были уничтожены два эшелона с личным составом и техникой, прибывшие для усиления обороны, сообщили в силовых структурах.

    Два состава с боевиками и техникой ВСУ были уничтожены в районе железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, передает РИА «Новости».

    По данным российских силовых структур, эшелоны прибыли для усиления оборонительных рубежей украинских войск на данном направлении.

    Российские силовые структуры уничтожили железнодорожный состав с бойцами 17-го центра военной службы правопорядка ВСУ в Харьковской области.

    2 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    Сын норвежской кронпринцессы, переписывавшейся с Эпштейном, обвинен в четырех изнасилованиях
    @ Haakon Mosvold Larsen/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Норвежская кронпринцесса Метте-Марит фигурирует в материалах дела Эпштейна более тысячи раз, при этом ее сын ждет суда по обвинениям сразу в нескольких изнасилованиях.

    Имя кронпринцессы более тысячи раз упоминается в документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, передает ТАСС со ссылкой на газету VG.

    В опубликованных 30 января Минюстом США материалах раскрываются подробности их общения. В открытой переписке Метте-Марит и Эпштейн договариваются о встречах и обмениваются праздничными поздравлениями.

    Ранее кронпринцесса заявляла, что встречалась с финансистом несколько раз в период с 2011 по 2013 год. Отдельно внимание СМИ привлекло уголовное дело в отношении ее сына Мариуса Борга Хейби.

    В августе 2025 года прокуратура Осло предъявила Хейби обвинения по 32 пунктам, среди которых четыре изнасилования, пишет РИА «Новости».

    В январе газета Aftenposten писала, что по совокупности статей ему может грозить до 16 лет тюрьмы. Суд над Хейби начнется в окружном суде Осло 3 февраля.

    Ранее юристы, представляющие интересы более 200 жертв Эпштейна, потребовали удалить сайт Минюста США, где раскрыты личные данные пострадавших.

    Также среди файлов Эпштейна выявили упоминания о русской модели и бывшем президенте ЮАР Джейкобе Зуме. Кроме того, там нашли десятки неотредактированных снимков обнаженных людей.

    2 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    Актер сериала «Триггер» Ткаченко погиб как герой в зоне СВО
    @ nikolaytkachenko_actor

    Tекст: Вера Басилая

    Актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Триггер», «ИП Пирогова», «Нереалити» погиб в зоне СВО в январе 2026 года, сообщил его коллега, актер Рамиз Алиев.

    О гибели актера театра и кино Николая Ткаченко в зоне СВО в январе 2026 года сообщил его коллега, актер Рамиз Алиев, передает ТАСС.

    Ткаченко погиб в январе 2026 года в зоне СВО, заявил Алиев. Он добавил, что не знает подробностей, отмечая, что они общались как коллеги, но Ткаченко, по его словам, «умер как герой».

    Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкино. Актерское образование он получил в Театральном институте имени Бориса Щукина, также обучался на Высших курсах киноактера при кинокомпании «Амедиа». В 2021 году артист вошел в труппу Театра современной драматургии, сотрудничал с Бахрушинским театральным музеем, театром-студией «Характер» и выходил на сцену театра «Томас».

    В театре «Томас» Ткаченко исполнил главную роль в комедийной мелодраме «Сказка для взрослых», а также выступил как режиссер спектакля «Ты меня жди…».

    В его фильмографии около 20 работ в кино и сериалах, среди которых «Триада», «Триггер», «Тест на беременность», «Галя, у нас отмена!». Последним на данный момент проектом актера стал сериал «Три плюс три», вышедший в 2025 году.

    2 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    Суд Лондона вынес приговор российскому капитану контейнеровоза Solong
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Капитан контейнеровоза Solong, россиянин Владимир Мотин, признан виновным в непредумышленном убийстве после столкновения двух судов в Северном море в 2025 году, сообщил телеканал Sky News.

    По информации Sky News, решение вынес Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли, передает ТАСС.

    Авария произошла 10 марта 2025 года у берегов Англии. Контейнеровоз Solong, шедший под флагом Португалии, столкнулся с танкером Stena Immaculate, находившимся под флагом США и стоявшим на якоре. В результате удара в грузовом танке танкера образовалась трещина, что привело к утечке авиационного топлива в море, а затем к взрывам и пожару на обоих судах.

    На борту Solong находились пять россиян, включая Мотина, но никто из них не пострадал. Среди экипажа контейнеровоза пропал без вести филиппинский моряк Марк Анджело Перния. Его поиски завершились в тот же день, мужчину признали погибшим. Все остальные члены экипажей обоих судов были эвакуированы спасателями.

    После случившегося Мотин был арестован. Британские власти обвинили его в непреднамеренном убийстве по грубой халатности.

    2 февраля 2026, 06:35 • Новости дня
    Финляндия встревожилась из-за восстановления военной базы в Петрозаводске
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Финляндия обеспокоилась тем, что Россия якобы восстанавливает советский гарнизон в Петрозаводске, что доказывают спутниковые снимки портала Yle.

    «Поросшая травой территория расчищена, туда приехала техника. Теперь там планируется строительство новых казарм, что позволит значительно увеличить численность войск», – пишет Yle.

    В статье говорится, что Россия в 2025 году начала модернизацию петрозаводского гарнизона советских времён, который на протяжении 2000-х пустовал. Это видно на спутниковых снимках.

    Полученные Yle спутниковые снимки показывают, как продвигаются работы и в Кандалакше. Летом прошлого года Yle сообщал о старте возведения военного городка в Кандалакше для новой артиллерийской и инженерной бригады.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финны пожаловались на посторонние голоса во время звонков в Россию. У заграждения на восточной границе Финляндии  отмечен поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи. Финны рассказали, как живут у закрытой третий год границы с Россией.

    Финляндия занимает шестое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    2 февраля 2026, 10:41 • Новости дня
    Грузинский философ предупредил о грядущей большой войне в Европе

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Известный грузинский философ Заза Шатиришвили, считающийся одним из идеологов правящей «Грузинской мечты», призвал правительство предупредить население страны о грядущей большой войне в Европе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Обращаюсь к «Грузинской мечте» – высокопоставленные чиновники знают правду и должны завершить пребывание в позе страуса и сказать обществу реальность, какой бы тяжелой она не представлялась, – заявил он. – В этом случае общество в меру сил встретит подготовленным эту беду, которая может разразиться вокруг нас, а именно включение Европы в широкомасштабную войну».

    «Если общество не будет проинформировано, то ответственность за это ляжет на власти», – отметил философ.

    По словам Зазы Шатиришвили, «очевидно, что президент США Дональд Трамп не «голубь мира», а, применяя грубую силу, больше предстает как разжигатель войн».

    Он считает, что Дональд Трамп выполняет задачи «стоящих за ним олигархических семей».

    В частности, по словам Зазы Шатиришвили, в отношение ситуации на Украине «все происходит с учетом интересов «глубинного государства», в планы которого не входит остановить эту войну».

    Аналогично философ отзывается о других войнах, якобы остановленных американским лидером.

    «Факты говорят о том, что президент США сегодня является главным представителем «партии войны», который поощряет насилие и незаконность», – отметил философ.

    «Аппетиты «глубинного государства» растут, и в эту войну оно обязательно включит Европу – после того, как из процесса выйдут США, чтобы полностью снять с себя формальную ответственность», – заявил Заза Шатиришвили.

    2 февраля 2026, 10:07 • Новости дня
    На юге Сирии вспыхнули бои

    В Сирии вспыхнули бои между силовиками и боевиками друзов аль-Хеджри

    @ Hasan Belal/Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В западной части провинции Эс-Сувейда на юге Сирии вооруженные формирования, подконтрольные лидеру части общины друзов Хикмету аль-Хеджри, атаковали позиции сирийских сил, обстреляв подразделения минометами, сообщает Anadolu.

    Столкновения между силами безопасности и незаконными вооруженными формированиями произошли в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, сообщает Anadolu.

    По данным телеканала «Аль-Ихбария», вооруженные формирования предприняли попытку проникнуть в селение Мансура на западе провинции и атаковали позиции сирийских сил безопасности.

    Во время столкновений боевики использовали минометы, ведя обстрел подразделений сирийской армии. По словам местных источников, противостояние продолжается, однако пока нет официальных данных о численности и составе нападающих.

    Столкновения происходят между силами безопасности Сирии и группами, лояльными лидеру части друзской общины Хикмету аль-Хеджри. Регион Эс-Сувейды регулярно становится зоной противостояния между сирийскими войсками и поддерживаемыми Израилем незаконными формированиями, связанными с аль-Хеджри.

    В июле 2025 года в этом районе уже фиксировались ожесточенные бои. Тогда Израиль, ссылаясь на «защиту друзов», нанес удары по позициям сирийских сил безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации с друзами в Сирии.

    2 февраля 2026, 14:30 • Новости дня
    ФСБ предотвратила серию диверсий украинских спецслужб под Астраханью
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федеральная служба безопасности пресекла попытку злоумышленника уничтожить энергетический объект и служебный транспорт в Астраханской области, подозреваемый действовал по заданию украинских кураторов, сообщили в ведомстве.

    Житель Ахтубинска стал фигурантом уголовного дела о попытке уничтожения важной инфраструктуры и техники. Подозреваемый действовал по указанию украинской стороны, указали в ФСБ, передает ТАСС.

    Подозреваемый приготовил горючую смесь, после чего попытался поджечь высоковольтный трансформатор.

    Реализовать планы мужчине помешали сотрудники охраны, попытку поджога автомобилей также смогли пресечь. Полицейские задержали злоумышленника 2003 года рождения недалеко от места преступления.

    Следственное подразделение возбудило уголовное дело по статьям о террористической деятельности и диверсии. Задержанный уже дал признательные показания и заключен под стражу.

    Ранее ФСБ в Крыму предотвратила попытку подрыва здания регионального управления ведомства, для нее украинские спецслужбы использовали смертника с аудиоколонкой, в которую засунули килограмм взрывчатки.

    2 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа пыталась и продолжает вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, сетуя на то, что американский президент Дональд Трамп якобы заинтересован в России больше, чем в европейских странах, отметил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    «Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике США и в президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы», – сказал Лавров в комментарии Зарубину.

    Глава МИД России обратил внимание на слово «интересы» в своём высказывании, так как оно особенно актуально в данном контексте.

    «Когда страна, как это делает Россия, наши друзья в Китае, ОАЭ, Индии, в других государствах, отстаивает свои интересы, к ней и относятся соответственно. Когда же, как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима, всячески используют его, чтобы воевать против России, напрямую готовятся к войне со своим участием», – добавил Лавров.

    Он вспомнил, как в 2025 году на встрече с госсекретарём США Марко Рубио услышал о том, что Вашингтон будет всегда отстаивать позицию своей страны на основе национальных интересов. и с уважением относиться к мировым державам, следующим подобной политике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа сочла процветание невозможным без восстановления отношений с Россией. Лавров пояснил посылы Запада о третьей мировой. Он также перечислил три случая, когда Европа имела возможность повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но этим не воспользовалась.

    2 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Глава Николаевской области Украины призвал к мирному соглашению с Россией
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Виталий Ким, которого глава киевского режима Владимир Зеленский лично назначил губернатором Николаевской области Украины, в интервью Independent заявил, что мирное соглашение должно ставить людей выше земли.

    Ким возглавлял Николаевское отделение партии Зеленского «Слуга народа» во время выборов 2019 года и был назначен губернатором области в ноябре 2020 года.

    «Земля важна, но люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Лично для меня победа – это наши границы 1991 года, где люди счастливы и их не убивают, но все очень устали, поэтому для украинского народа, я думаю, победа – это просто прекращение войны и некоторые гарантии безопасности на будущее, чтобы у наших детей была та жизнь, которая была у нас», – сказал он британской Independent.

    Ким считает, что российская экономика тоже несёт убытки, но «у них есть пара лет, чтобы начать заметное падение», а у Украины его нет.

    «Мы истощены, и, во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 млн человек, и все истощены. Наши солдаты не могут воевать от четырех до десяти лет», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские СМИ отмечали рост поддержки территориальных уступок среди жителей Украины в обмен на мирное соглашение после перебоев с электроэнергией. Опрос в Киеве показал троекратное увеличение числа украинцев, согласных на уступки ради завершения конфликта с 2022 года. Постпред США при НАТО назвал сделку между сторонами первым шагом к миру на Украине.

    2 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    Зеленского обвинили в срыве переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Абу-Даби обсуждение вопроса территориальных уступок оказалось невозможным из-за позиции Владимира Зеленского, который отказался делегировать это право, сообщает Junge Welt.

    Как передает Junge Welt, в ходе второй раунда переговоров в Абу-Даби представители Украины и России должны были обсудить вопрос территориальных уступок. Однако Владимир Зеленский заявил, что такие вопросы нельзя обсуждать без его личного присутствия и согласия.

    Украинский лидер отметил, что решения по этим вопросам могут принимать только он и президент России Владимир Путин, а не технические делегации, даже если в них входят глава офиса президента Украины и министр обороны страны. Такая позиция фактически свела переговоры к обмену мнениями и снизила их значимость.

    Кроме того, Зеленский публично продемонстрировал недовольство в адрес Соединенных Штатов, которые выступили инициатором переговоров и от которых Киев требует усиления гарантий безопасности. Журналисты отмечают, что подобное поведение украинского лидера указывает на его стремление сохранить личную власть, ведь на время вооруженного конфликта любые выборы на Украине запрещены, и Зеленский остается в должности.

    В публикации также говорится, что Россия не признает легитимность Зеленского после истечения его официального срока полномочий в 2024 году.

    Переговоры между представителями России, США и Украины, которые должны были пройти в воскресенье в Абу-Даби, отложены.

    Причиной называли недавнюю встречу российской и американской сторон в США.

    Зеленский после разговора с секретарем Совета нацобороны и безопасности Рустемом Умеровым назначил совещание на 2 февраля для согласования переговоров, на которые в тот же день украинская делегация отправится в Абу-Даби.

