    Блэкаут откалывает от Зеленского регионы
    Россия передала США свои предложения по нормализации отношений
    В московском метро начали проверять телефоны пассажиров
    ИИ-агентов в соцсети для ботов поймали за обсуждением мира без человечества
    Африканский корпус Минобороны помог отразить атаку боевиков на аэропорт Ниамеи
    МИД назвал интервенцией возможное размещение западных военных на Украине
    Суд Лондона вынес приговор российскому капитану контейнеровоза Solong
    Страны ЕС не согласовали механизм кредита Украине на 90 млрд евро
    Эксперты отреагировали на слова боксера Махмудова о нацизме на Кавказе
    2 февраля 2026, 21:53 • Новости дня

    МИД России заявил о росте агрессивной риторики против Кубы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность ростом напряженности и усилением агрессивной риторики в отношении Кубы.

    В ответах на вопросы к пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова, размещенных на сайте ведомства, отмечается, что ситуация в Латинской Америке и регионе Карибского бассейна находится под пристальным вниманием Москвы.

    «Убеждены, что язык шантажа и угроз неприемлем, тем более – в отношении Острова Свободы, его народа и правительства», – подчеркнули в МИД. В министерстве выразили надежду на то, что прагматичный подход и здравый смысл возобладают при разрешении ситуации вокруг Кубы.

    Ранее МИД России осудил санкции США против Кубы.

    На Кубе объявили чрезвычайное положение из-за «угрозы США».

    Куба пообещала сохранить суверенитет, несмотря на давление США.

    2 февраля 2026, 06:35 • Новости дня
    Финляндия встревожилась из-за восстановления военной базы в Петрозаводске
    Финляндия встревожилась из-за восстановления военной базы в Петрозаводске
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Финляндия обеспокоилась тем, что Россия якобы восстанавливает советский гарнизон в Петрозаводске, что доказывают спутниковые снимки портала Yle.

    «Поросшая травой территория расчищена, туда приехала техника. Теперь там планируется строительство новых казарм, что позволит значительно увеличить численность войск», – пишет Yle.

    В статье говорится, что Россия в 2025 году начала модернизацию петрозаводского гарнизона советских времён, который на протяжении 2000-х пустовал. Это видно на спутниковых снимках.

    Полученные Yle спутниковые снимки показывают, как продвигаются работы и в Кандалакше. Летом прошлого года Yle сообщал о старте возведения военного городка в Кандалакше для новой артиллерийской и инженерной бригады.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финны пожаловались на посторонние голоса во время звонков в Россию. У заграждения на восточной границе Финляндии  отмечен поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи. Финны рассказали, как живут у закрытой третий год границы с Россией.

    Финляндия занимает шестое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (14)
    2 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Глава Николаевской области Украины призвал к мирному соглашению с Россией
    Глава Николаевской области Украины призвал к мирному соглашению с Россией
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Виталий Ким, которого глава киевского режима Владимир Зеленский лично назначил губернатором Николаевской области Украины, в интервью Independent заявил, что мирное соглашение должно ставить людей выше земли.

    Ким возглавлял Николаевское отделение партии Зеленского «Слуга народа» во время выборов 2019 года и был назначен губернатором области в ноябре 2020 года.

    «Земля важна, но люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Лично для меня победа – это наши границы 1991 года, где люди счастливы и их не убивают, но все очень устали, поэтому для украинского народа, я думаю, победа – это просто прекращение войны и некоторые гарантии безопасности на будущее, чтобы у наших детей была та жизнь, которая была у нас», – сказал он британской Independent.

    Ким считает, что российская экономика тоже несёт убытки, но «у них есть пара лет, чтобы начать заметное падение», а у Украины его нет.

    «Мы истощены, и, во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 млн человек, и все истощены. Наши солдаты не могут воевать от четырех до десяти лет», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские СМИ отмечали рост поддержки территориальных уступок среди жителей Украины в обмен на мирное соглашение после перебоев с электроэнергией. Опрос в Киеве показал троекратное увеличение числа украинцев, согласных на уступки ради завершения конфликта с 2022 года. Постпред США при НАТО назвал сделку между сторонами первым шагом к миру на Украине.

    Комментарии (17)
    2 февраля 2026, 19:15 • Видео
    Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

    Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 18:23 • Новости дня
    Эксперты отреагировали на слова боксера Махмудова о нацизме на Кавказе
    Эксперты отреагировали на слова боксера Махмудова о нацизме на Кавказе
    @ Godfrey Pitt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эксперты оценили ситуацию с проявлениями национализма на Северном Кавказе после заявлений боксера Арсланбека Махмудова, который назвал нацизм проблемой для региона.

    Действующий обладатель титула WBA Inter-Continental в супертяжелом весе россиянин Арсланбек Махмудов сравнил нацизм с воплощением зла и указал на наличие этой проблемы на Северном Кавказе. «Я вижу [сейчас] самую большую проблему на Северном Кавказе в нацизме. Это зло, одно из самых мерзких. Это зло, одно из самых мерзких. Это зло роднится со злом Иблиса, который сказал: "Я лучше него". Вот это зло, самое конченое. В чем проявляется? В том, что каждый считает себя лучше. Я не говорю, что это все такие [жители Северного Кавказа]. Есть такие персонажи. Конечно, есть те, которые не считают. Есть отдельные персонажи», – цитирует «Чемпионат» слова спортсмена, сказанные в интервью. Сам 36-летний боксер кумыкского происхождения, родился в Северной Осетии.

    Политолог Илья Ухов предположил в своем Telegram-канале, что Махмудов под «нацизмом» имел в виду не германо-арийские воззрения середины прошлого века, а ксенофобию, неуважение к людям другой национальности, к их обычаям и культурно-религиозным установкам.

    «Достаточно просто посмотреть комментарии под любым видео, где обсуждаются какие-то общероссийские проблемы, социально-политические вопросы, да даже местная экономика – тут же в подавляющем большинстве набегают какие-то местные полупокеры, с порога начинающие дудеть в дудку про "русскую оккупацию" или "притеснения со стороны России". Хотя сами эти люди и есть исконные жители России на территориях, которые входят в состав нашего государства уже порой не одну сотню лет», –  указал эксперт. – «Вот эта вот "отделенность", как бы несопричастность судьбам большой России, враждебное отношение к ее символам, к ее культурной матрице – которая, как ни крути, изначально складывалась на базе русского народа и его православной веры – и приводит к росту отчужденности и разного рода ксенофобским, да и исламистским воззрениям».

    Корень проблемы Ухов видит в позиционировании России не как государства, созданного трудами, потом и кровью русского народа и примкнувших к нему лучших представителей других коренных народов, а как «некий "плавильные мега-котел", «основателем которого в этой новой интерпретации является не креститель Руси великий князь Владимир, а чуть ли не Чингисхан, с его потомками, основавшие Орду».

    В логике антиисторической концепции «Руси-Орды», предупреждает политолог, России навязывается идея отсутствия общей идентичности, которая подталкивает национальные регионы к поиску собственных идентичностой. «А тут уже и до идей презрения и даже ненависти к русским рукой подать – тем более на примере Украины прекрасно видно, как территория может строить свою идентичность исключительно на ненависти к русскому», – отмечает эксперт.

    Если не изменить подход к национальной политике и замещающей миграции, «то слова Арсланбека Махмудова про северокавказский "нацизм" станут актуальными и для других национальных субъектов России», с соответствующим ростом сепаратистских и антигосударственных угроз.

    Писатель Роман Антоновский, комментируя слова Махмудова, отметил, что нацизм можно трактовать не только как идеологию гитлеровской Германии, но и как убеждение о превосходстве одной нации или этноса над другим. «В этом его сущностное отличие от здорового национализма. Национализм – любовь к своему народу, нацизм – ненависть к другим народам», – написал он в своем Telegram-канале.

    Нацизм и расизм может быть свойственен не только белым европейцам, но и  любому народу, считает ксперт. «К сожалению, местечковый нацизм бывает свойственен и отдельным выходцам с Северного Кавказа. Обычно он выражается в выпячивании своей региональной идентичности, вместо любви к нашей общей Родине, России, презрительном отношении к русскому государствообразующему народу и к своим соседям», – указал Антоновский.

    Он называет сторонников идей национальной нетерпимости – пятой колонной внутри страны и призывает пресекат подобные проявления. «В том числе бороться с этим надо грамотной пропагандой, когда героями малых народов России становятся те, кто верно служил нашему Отечеству и был за это вознагражден, как Алиханов-Аварский, а не те, кто с русскими воевал, как шейх Мансур или имам Шамиль», – полагает эксперт.

    Комментарии (3)
    2 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Краснодарская модель рассказала, как едва не попала в аферу Эпштейна

    Tекст: Катерина Туманова

    Модель Рая из краснодарского агентства, чьё имя упоминается в рассекреченных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, рассказала о своём решении отказаться от зарубежной поездки и тем спасти себе репутацию и жизнь.

    В письме, адресованном Эпштейну в феврале 2018 года, упоминается модель Рая, хорошо владеющая английским языком. В марте того же года девушка получила предложение о работе в Индонезии, но отказалась.

    «Я отказалась, так как для меня было небезопасно ехать в страну, где я никого не знаю. Если бы согласилась, я бы явно уже была мертва», – заявила она RT.

    По словам модели, руководство агентства не знало о возможных преступных намерениях заказчиков. Девушка считает, что люди, связанные с Эпштейном, могли действовать под прикрытием, выдавая себя за обычных клиентов.

    «Они могли смотреть девушек из разных агентств. Звонить в агентство, кем-то представляться. Никто же не знает этой схемы. Просто завуалировали под что-то другое», – считает девушка.

    Директор агентства, уверяет модель, «точно не поставщик», да и узнать правду о том, что было и почему её упомянули, уже наверняка невозможно.

    Напомним, Министерство юстиции США опубликовало полное досье Эпштейна, который был задержан в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, а прокуратура сообщила о наличии многочисленных свидетельств, что в начале двухтысячных он организовывал визиты несовершеннолетних девушек в свой дом. В окружении Эпштейна были известные политики, предприниматели и звезды, включая Билла Клинтона и Дональда Трампа.

    Дело против Эпштейна было закрыто после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года. Скандал вокруг фигуры финансиста до сих пор вызывает широкий общественный резонанс в США и за их пределами.

    Минюста в январе опубликовал новые документы по делу Джеффри Эпштейна с ограничением 18+. В обнародованных материалах появилась переписка Илона Маска с Эпштейном о «самой безумной вечеринке».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор модельного агентства в Краснодаре опровергла связь с Эпштейном. Предприниматель Маск признался, что не раз отказывался от приглашений Эпштейна посетить остров.

    Комментарии (5)
    2 февраля 2026, 17:54 • Новости дня
    Американский генерал заявил о войне России с Европой

    The Guardian: Американский генерал Ходжес заявил о войне России с Европой

    Американский генерал заявил о войне России с Европой
    @ Arno Burgi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва якобы уже ведет войну с европейскими странами, заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, пишет The Guardian.

    С соответствующим заявлением Ходжес выступил на конференции по безопасности, прошедшей в Осло, передает РИА «Новости».

    «Россия находится в состоянии войны с Европой, даже если мы этого не признаем или не хотим в это верить», – приводит The Guardian его слова.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о нежелании России развязывать глобальный конфликт.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией.

    Комментарии (10)
    2 февраля 2026, 21:15 • Новости дня
    МИД: Россия передала Украине более 12 тыс. останков украинских военных

    МИД: Россия за полгода передала Украине более 12 тыс. останков украинских военных

    МИД: Россия передала Украине более 12 тыс. останков украинских военных
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более 12 тыс. останков украинских военнослужащих были переданы российской стороной Киеву с июня 2025 года, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    «С июня прошлого года была начата репатриация тел погибших. Украинской стороне были переданы более 12 тысяч останков, нами получено более 200 тел российских военнослужащих», – говорится в ответе министерства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс урегулирования ситуации на Украине остается сложным, но по ряду вопросов удалось достичь сближения позиций сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд переговоров по безопасности с участием представителей России, США и Украины состоится на неделе в Абу-Даби.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    Венгрия потребовала через суд ЕС отменить запрет на энергоносители из России

    Сийярто: Венгрия потребовала через cуд ЕС отменить запрет на энергоносители из России

    Венгрия потребовала через суд ЕС отменить запрет на энергоносители из России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия подала иск в Суд ЕС против введенного Евросоюзом запрета на поставки энергоносителей из России.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны немедленно направило требование об отмене решения Совета ЕС, передает ТАСС.

    «Этот иск должен быть рассмотрен», – говорится в заявлении Сийярто, которое распространил венгерский МИД. По его словам, Совет ЕС не имел права принимать санкционные меры большинством голосов, а должен был действовать на основе консенсуса. Сийярто подчеркнул, что Еврокомиссия «замаскировала эту меру под торговую политику», зная о возражениях Венгрии и Словакии.

    Министр также отметил, что базовые документы Евросоюза предусматривают право каждого государства самостоятельно определять свою энергетическую политику и выбирать поставщиков. Он напомнил о действующем «принципе энергетической солидарности», согласно которому энергоснабжение стран ЕС должно быть безопасным, а решение Брюсселя нарушает это правило, по крайней мере для Венгрии.

    Напомним, Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года.

    Ранее в ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России.

    Комментарии (2)
    2 февраля 2026, 19:25 • Новости дня
    МОК призвал украинских спортсменов не протестовать против россиян на ОИ в Италии
    МОК призвал украинских спортсменов не протестовать против россиян на ОИ в Италии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к спортсменам с Украины с просьбой воздержаться от проведения акций протеста против российских участников на предстоящей Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    По словам украинского скелетониста Владислава Гераскевича, представители МОК связались с украинской стороной и напомнили об этом требовании в преддверии Игр, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное».

    «К нам обратились из МОК по поводу Олимпийских игр, чтобы не устраивали никаких акций на Олимпиаде. Скажем так, они контактировали с украинской стороной по поводу возможных протестов», – рассказал Гераскевич.

    Олимпийские игры в Италии запланированы с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе.

    Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    МОК не пустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.

    Комментарии (3)
    2 февраля 2026, 02:54 • Новости дня
    Зарплаты работникам в сфере образования предложили начислять иначе

    Зарплаты в сфере образования предложили начислять иначе

    Зарплаты работникам в сфере образования предложили начислять иначе
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти рекомендовали сделать окладную часть зарплаты работников образования основной составляющей, чтобы повысить престиж профессии и уменьшить разницу в доходах, следует из документа, разработанного правительством России с работодателями и профсоюзами.

    Согласно рекомендации, устанавливать размер оклада работников сферы образования следует на уровне 70% от общей суммы зарплаты, передает РИА «Новости».

    Для уже работающих педагогов предлагается пересмотреть структуру доходов по новым правилам.

    В пояснении к документу отмечено, что подобное изменение направлено на повышение престижа и привлекательности педагогической профессии, сокращение разрыва в оплате труда и развитие кадрового потенциала отрасли.

    При индексации зарплат рекомендуется направлять дополнительные средства на увеличение именно окладной части.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр просвещения Сергей Кравцов в сентябре заявлял, что заработную плату преподавателям в школах могут увеличить. Он также сообщал, что ведётся апробация новых правил расчета зарплат учителей.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 02:11 • Новости дня
    Возивший гумпомощь в Крым и Донбасс политик из Франции уличил Гутерреша в лицемерии

    Политик из Франции Сорлин уличил Гутерреша в лицемерии

    Tекст: Катерина Туманова

    ООН продемонстрировало двойные стандарты, не признавая права народов Крыма и Донбасса на самоопределение, заявил французский политик Фабрис Сорлин, комментируя соответствующую реплику генсекретаря ООН Антониу Гутерреша.

    «Недавнее заявление генерального секретаря ООН совершенно лицемерно. Оно показывает, что внутри этой организации существуют двойные стандарты. Нет абсолютно никаких причин, по которым одни народы, как, например, народ Гренландии, имеют право на самоопределение, а другие, как народ Донбасса или Крыма, – нет», – сказал он ТАСС.

    Сорлин отметил, что лично посещал Крым и Донбасс с гуманитарной помощью и видел стремление местных жителей присоединиться к России. Он подчеркнул, что с точки зрения международного права не существует оснований не признавать результаты референдумов, прошедших в Крыму, Донбассе и Новороссии, юридически значимыми.

    Французский политик выразил обеспокоенность тем, что ООН, несмотря на свою миссию по поддержанию мира, безопасности и соблюдения прав человека, демонстрирует избирательный подход к этим вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва передала запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. Гутерреш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения якобы неприменим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Гутерреша о Крыме и Донбассе «диким выводом».

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Пять детей отравились угарным газом в детсаду Дагестана

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Параул Дагестана пятеро детей получили отравление угарным газом в частном детском саду, один ребенок находится в тяжелом состоянии.

    Инцидент произошел в частном детском саду в селе Параул, передает ТАСС. В результате отравления угарным газом пострадали пятеро детей.

    По предварительным данным, один из детей находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана.

    Причины происшествия и обстоятельства случившегося устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в частном доме на улице Рязанской в Ставрополе произошла утечка газа, в результате которой пострадала семья из шести человек, включая ребенка одиннадцати лет.

    Пять несовершеннолетних заразились острой кишечной инфекцией после посещения кафе в екатеринбургском аквапарке.

    Более 50 человек пострадали из-за отравления угарным газом в поезде, который был предоставлен киностудии для съемок на станции в Алма-Ате.

    Комментарии (3)
    2 февраля 2026, 03:09 • Новости дня
    В «Мошеловке» предупредили о мошеннических рассылках в феврале

    Tекст: Катерина Туманова

    В феврале россияне рискуют получить сообщения о кешбэке за онлайн-покупки, содержащие фишинговые ссылки, замаскированные под предложения популярных маркетплейсов, сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

    «В мессенджер приходит сообщение якобы от популярного маркетплейса. Например: «Вы получите 15% кешбэка за покупки в январе! Активируйте бонус до 10 февраля». Ссылка ведёт на сайт-клон, имитирующий личный кабинет маркетплейса или банка-партнера. После «входа» данные аккаунта попадают к мошенникам», – рассказали в РИА «Новости» в «Мошеловке».

    Там отметили, что февраль выбран для подобных атак потому, что этот период традиционно сопровождается акциями и кешбэк-программами после новогоднего шопинга, что облегчает маскировку мошеннических рассылок.

    Эксперты советуют игнорировать подозрительные ссылки из мессенджеров и всегда самостоятельно набирать адрес сервиса или пользоваться закладками браузера.

    «Акции и бонусы от маркетплейсов всегда отображаются внутри их официальных приложений и на сайтах», – напомнили в пресс-службе платформы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в новой схеме мошенничества стали сообщать о якобы доставленном онлайн-заказе. в МВД раскрыли популярные у аферистов фразы для получения кода с «Госуслуг». Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в 2026 году.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 06:09 • Новости дня
    Водолацкий призвал не принимать на веру слова Киева об ударах по энергетике

    Tекст: Катерина Туманова

    Заверения Украины об ответном моратории на удары по энергетической инфраструктуре не следует принимать на веру, призвал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    «Украине нельзя верить в вопросах ненанесения ударов по энергетике. В Ростовской области каждый день мы сбиваем десятки беспилотников, которые нацелены на объекты жизнеобеспечения области, а не на военные объекты», – заявил он ТАСС.

    По его словам, Украина не сможет наносить удары по российским объектам только тогда, когда будет полностью лишена соответствующих разведданных.

    Водолацкий считает, что разговаривать с Украиной о мире и прекращении ударов по инфраструктуре бесполезно, потому что процессами управляют офицеры НАТО, которым и следует направить такую команду.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 12:46 • Новости дня
    Медведев назвал внутреннего врага России

    Медведев назвал равнодушие внутренним врагом России

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что равнодушие к участникам спецоперации и отсутствие патриотизма являются внутренней угрозой для страны.

    Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo заявил, что внутренним врагом России является равнодушие к бойцам спецоперации и отсутствие поддержки государства. По его словам, подобное отношение связано с непониманием сложной ситуации, в которой находится страна, и нежеланием принимать участие в помощи родине.

    Политик уточнил, что не обвиняет конкретных лиц, в том числе тех, кто покинул Россию после начала спецоперации.

    «Это тоже неудивительно, такое всегда было. Просто вот и то, и другое – это важно», – заявил Медведев.

    Медведев подчеркнул, что подобные настроения существовали всегда, однако сегодня они приобретают особую значимость для общества.

    Ранее Дмитрий Медведев заявил, что военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 20:53 • Новости дня
    Дочь Шойгу заняла пост главы фонда «Долина Менделеева»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ксения Шойгу назначена генеральным директором Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева».

    Соответствующее распоряжение подписало правительство России, передает РБК. Документ также подтверждает освобождение от этой должности предыдущего главы фонда, Александра Масленникова.

    «Согласовать назначение Шойгу Ксении Сергеевны на должность генерального директора Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» и освобождение от указанной должности Масленникова Александра Владимировича», – сказано в распоряжении.

    Ксения Шойгу – дочь секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу. Она также является партнером венчурного фонда Sistema Smart Tech, связанного с АФК «Система», и куратором туристическо-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте.

    С февраля 2024 года генеральным директором фонда числился Александр Масленников, согласно данным из ЕГРЮЛ. Фонд «Долина Менделеева» был создан в декабре 2019 года по решению правительства, а в сентябре 2025-го его задачи были расширены.

    Сейчас центр занимается разработкой технологий для разделения и производства редких и редкоземельных металлов, созданием новых способов хранения и передачи электроэнергии, а также технологиями искусственного интеллекта. Центр также обеспечивает деятельность Ангаро-Енисейского кластера по цветным, редким и редкоземельным металлам, оказывая экспертную и технологическую поддержку.

    Комментарии (0)
