Третий модуль «Школы мэров» посвятили стратегиям развития муниципалитетов

Запуск третьего модуля программы развития кадрового управленческого резерва «Школа мэров» во Владимирской области состоялся 2 февраля, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина и поддерживается Администрацией президента РФ, ВШГУ Президентской академии и ВАРМСУ. В ней принимают участие около 80 человек из 70 регионов, среди которых 45 глав муниципалитетов и 19 заместителей глав.
Директор ВШГУ Президентской академии Олег Кондратенко заявил: «Уверен, что визит во Владимирскую область запомнится участникам надолго, ведь они узнают об успешных кейсах и смогут в дальнейшем применить полученные знания на практике в своих регионах». Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на открытии рассказал о перспективах развития городов, благоустройстве, промышленном росте и решении кадровых вопросов.
В течение модуля участники узнают о механизмах создания условий для развития инфраструктуры, обновления территорий, расселения аварийного жилья и вовлечения населения в стратегическое планирование. Среди спикеров – федеральные и региональные эксперты, представители органов власти.
Глава Доброграда Алексей Сипач, выпускник «Школы мэров», проведет экскурсию по общественным пространствам города и расскажет о лучших управленческих практиках. Запланирована также встреча с предпринимателем Владимиром Седовым, который представит свой вклад в развитие города.
Участники программы посетят Суздаль, где вместе с мэром Романом Кавиновым ознакомятся с объектами благоустройства, возложат цветы к Вечному огню и проведут встречу с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. «Школа мэров» уже выпустила 316 слушателей, которые реализуют проекты по благоустройству и развитию инфраструктуры в своих муниципалитетах.
В настоящее время по поддержке Администрации президента РФ реализуется ряд образовательных программ для муниципальных служащих, включая «Школу муниципальных команд», «Цифровой университет муниципалитетов» и «Международную школу муниципального лидерства». Все программы ориентированы на практикоориентированное обучение и оперативное применение знаний в работе.