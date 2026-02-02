Депутат Аксаков: Краткосрочные депозиты сейчас выгоднее дохода на рынке акций

Tекст: Елизавета Шишкова

Анатолий Аксаков, выступая в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», рекомендовал россиянам выбирать консервативную стратегию и в ближайшее время вкладывать средства во вклады, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул: «Я бы действовал консервативно – пока во вклады, сейчас финансовый рынок оживет, и очевидно доходность на финансовом рынке будет расти, в связи со снижением ключевой ставки и в связи с тем, что мы фондовый рынок будем активно развивать и защищать инвесторов, поэтому фондовый рынок будет интересен... сегодня я бы предложил во вклады, краткосрочные, но через несколько месяцев перейти на фондовых рынок».

В декабре Банк России уже в пятый раз подряд снизил ключевую ставку, теперь она составляет 16% годовых. По мнению Аксакова, это положительно скажется на будущей доходности финансовых инструментов, однако сейчас приоритет стоит отдавать банковским вкладам.

Депутат также призвал быть осторожнее с инвестициями в золото: «Аккуратнее, не спешим». Он заметил, что сегодня растет интерес к золоту, в том числе к электронным правам на этот металл, которые можно приобрести в малых объемах и при необходимости обменять на реальное золото.

Он отметил, что последние месяцы мировые цены на золото значительно выросли, но после достижения исторического максимума 29 января началась коррекция. В январе золото показало рост на 8,9%, что стало седьмым месяцем непрерывного повышения стоимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, размер необлагаемого налогом дохода по банковским вкладам за 2026 год составит не менее 160 тыс. рублей, если ключевая ставка останется 16%. Минфин России подготовил и вынес на общественное обсуждение законопроект о повышении страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам и счетам эскроу.