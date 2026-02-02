  • Новость часаБритания отозвала аккредитацию у сотрудника посольства России
    Под Кировом подняли сошедшие с рельсов вагоны

    Tекст: Денис Тельманов

    В Кировской области завершили подъем всех вагонов после схода, а поезда снова смогут пройти по одному из путей уже сегодня.

    Все вагоны грузового поезда, сошедшие с рельсов на перегоне Оричи – Шалегово, были подняты, передает РИА «Новости».

    Электроснабжение участка восстановили, специалисты продолжают ремонтировать поврежденные железнодорожные пути.

    Власти Кировской области уточнили, что движение поездов по одному из путей запланировано открыть в течение дня.

    Для перевозки пассажиров пригородных электричек и поездов дальнего следования организовали 25 автобусов, которые будут курсировать до полного восстановления железнодорожного сообщения.

    По данным Горьковской железной дороги, происшествие произошло в воскресенье, пострадавших среди людей нет, восстановительные работы продолжаются с участием специальных поездов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три поезда дальнего следования задерживаются из-за происшествия на перегоне Оричи – Шалегово под Кировом. Двадцать один вагон грузового поезда сошел с рельсов в Кировской области.

    2 февраля 2026, 06:35 • Новости дня
    Финляндия встревожилась из-за восстановления военной базы в Петрозаводске
    Финляндия встревожилась из-за восстановления военной базы в Петрозаводске
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Финляндия обеспокоилась тем, что Россия якобы восстанавливает советский гарнизон в Петрозаводске, что доказывают спутниковые снимки портала Yle.

    «Поросшая травой территория расчищена, туда приехала техника. Теперь там планируется строительство новых казарм, что позволит значительно увеличить численность войск», – пишет Yle.

    В статье говорится, что Россия в 2025 году начала модернизацию петрозаводского гарнизона советских времён, который на протяжении 2000-х пустовал. Это видно на спутниковых снимках.

    Полученные Yle спутниковые снимки показывают, как продвигаются работы и в Кандалакше. Летом прошлого года Yle сообщал о старте возведения военного городка в Кандалакше для новой артиллерийской и инженерной бригады.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финны пожаловались на посторонние голоса во время звонков в Россию. У заграждения на восточной границе Финляндии  отмечен поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи. Финны рассказали, как живут у закрытой третий год границы с Россией.

    Финляндия занимает шестое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    2 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Глава Николаевской области Украины призвал к мирному соглашению с Россией
    Глава Николаевской области Украины призвал к мирному соглашению с Россией
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Виталий Ким, которого глава киевского режима Владимир Зеленский лично назначил губернатором Николаевской области Украины, в интервью Independent заявил, что мирное соглашение должно ставить людей выше земли.

    Ким возглавлял Николаевское отделение партии Зеленского «Слуга народа» во время выборов 2019 года и был назначен губернатором области в ноябре 2020 года.

    «Земля важна, но люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Лично для меня победа – это наши границы 1991 года, где люди счастливы и их не убивают, но все очень устали, поэтому для украинского народа, я думаю, победа – это просто прекращение войны и некоторые гарантии безопасности на будущее, чтобы у наших детей была та жизнь, которая была у нас», – сказал он британской Independent.

    Ким считает, что российская экономика тоже несёт убытки, но «у них есть пара лет, чтобы начать заметное падение», а у Украины его нет.

    «Мы истощены, и, во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 млн человек, и все истощены. Наши солдаты не могут воевать от четырех до десяти лет», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские СМИ отмечали рост поддержки территориальных уступок среди жителей Украины в обмен на мирное соглашение после перебоев с электроэнергией. Опрос в Киеве показал троекратное увеличение числа украинцев, согласных на уступки ради завершения конфликта с 2022 года. Постпред США при НАТО назвал сделку между сторонами первым шагом к миру на Украине.

    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    2 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Краснодарская модель рассказала, как едва не попала в аферу Эпштейна

    Tекст: Катерина Туманова

    Модель Рая из краснодарского агентства, чьё имя упоминается в рассекреченных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, рассказала о своём решении отказаться от зарубежной поездки и тем спасти себе репутацию и жизнь.

    В письме, адресованном Эпштейну в феврале 2018 года, упоминается модель Рая, хорошо владеющая английским языком. В марте того же года девушка получила предложение о работе в Индонезии, но отказалась.

    «Я отказалась, так как для меня было небезопасно ехать в страну, где я никого не знаю. Если бы согласилась, я бы явно уже была мертва», – заявила она RT.

    По словам модели, руководство агентства не знало о возможных преступных намерениях заказчиков. Девушка считает, что люди, связанные с Эпштейном, могли действовать под прикрытием, выдавая себя за обычных клиентов.

    «Они могли смотреть девушек из разных агентств. Звонить в агентство, кем-то представляться. Никто же не знает этой схемы. Просто завуалировали под что-то другое», – считает девушка.

    Директор агентства, уверяет модель, «точно не поставщик», да и узнать правду о том, что было и почему её упомянули, уже наверняка невозможно.

    Напомним, Министерство юстиции США опубликовало полное досье Эпштейна, который был задержан в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, а прокуратура сообщила о наличии многочисленных свидетельств, что в начале двухтысячных он организовывал визиты несовершеннолетних девушек в свой дом. В окружении Эпштейна были известные политики, предприниматели и звезды, включая Билла Клинтона и Дональда Трампа.

    Дело против Эпштейна было закрыто после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года. Скандал вокруг фигуры финансиста до сих пор вызывает широкий общественный резонанс в США и за их пределами.

    Минюста в январе опубликовал новые документы по делу Джеффри Эпштейна с ограничением 18+. В обнародованных материалах появилась переписка Илона Маска с Эпштейном о «самой безумной вечеринке».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор модельного агентства в Краснодаре опровергла связь с Эпштейном. Предприниматель Маск признался, что не раз отказывался от приглашений Эпштейна посетить остров.

    2 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Российские силовики узнали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Силовики РФ рассказали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинское командование серьёзно обеспокоено возможным переносом боёв в густые леса с оврагами северо-западнее Сум, что ограничит использование дронов, сообщили представители российских силовых структур.

    «В ВСУ опасаются, что перенос боевых действий на Сумском направлении из сел в густой лес с глубокими оврагами к северо-западу от Сум будет означать существенное усложнение украинской обороны», – рассказали силовики ТАСС.

    Источник объяснил, что в густом лесу ВСУ лишатся возможности массово применять дроны, а на расчеты БПЛА сделана ставка командования ВСУ из-за недостатком пехоты и бронетехники.

    В подобных условиях решающее значение получит артиллерия, которая, по словам источника, у ВС России значительно эффективнее.

    К тому же применение российскими военными бронетехники, тяжёлых огнеметов «Солнцепёк» и авиабомб ФАБ закрепляет преимущество над противником.

    Во словам информатора, закрепление российских войск в этих лесах к концу весны практически исключит возможность ВСУ вернуть утраченные позиции под плотной листвой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду.

    1 февраля 2026, 22:55 • Новости дня
    Зеленский объявил дату отправки переговорной делегации Украины в Абу-Даби
    Зеленский объявил дату отправки переговорной делегации Украины в Абу-Даби
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Владимира Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам Зеленского, после разговора с секретарем Совета нацобороны и безопасности Рустемом Умеровым, он назначил совещание на 2 февраля для согласования переговоров, на которые в тот же день украинская делегация отправится в Абу-Даби.

    «Был доклад нашей переговорной команды, есть договорённости о трёхсторонней встрече, она будет в среду или в четверг, как в прошлый раз. <...> В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

    Напомним, 1 февраля New York Times писала, что второй раунд переговоров между представителями России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта перенесен на несколько дней. Причиной указывала недавняя встреча российской и американской сторон в США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский перед встречей в Абу-Даби отказался от компромиссов по Донбассу и ЗАЭС. Кремль оценил старт прямых контактов в Абу-Даби положительно. Власти США заявили, что воодушевлены усилиями России по достижению мира на Украине.

    1 февраля 2026, 23:10 • Новости дня
    Следователи выявили дрон НАТО при атаке ВСУ на Сартану в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Ударный БПЛА производства стран НАТО мог использоваться боевиками ВСУ при атаке на посёлок городского типа Сартана в ДНР 1 февраля, рассказал сотрудник Следственного комитета России.

    «Следователями Следственного комитета России производится фиксация последствий вооруженной атаки на населённый пункт Сартана городского округа Мариуполь со стороны ВФУ <...> на месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ударного БПЛА самолетного типа производства стран НАТО», – сообщила РИА «Новости» представитель СК России.

    Удар дронов ВСУ произошёл 1 февраля и пришёлся на частный сектор. Несколько домов получили сильные повреждения, погибли взрослые и дети.

    «В поселке городского типа Сартана городского округа Мариуполь в результате атаки ударных БПЛА ВФУ, погибла женщина 1991 г.р. и мальчик 2020 г.р. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Кроме того, пострадал мальчик 2018 г.р., ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – сообщал в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ДНР боевику ВСУ дали 23 года за убийство мирных жителей. водитель получил ранения при атаке дрона ВСУ в Макеевке ДНР.

    1 февраля 2026, 22:10 • Новости дня
    В Петербурге пропал девятилетний мальчик

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи следственного отдела по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу ищут девятилетнего мальчика, который ушёл из дома днём 30 января и не вернулся, на связь не выходил, заявили в ведомстве.

    «Предварительно установлено, что 30.01.2026 около 14 часов 00 минут малолетний покинул своё место жительства на Красносельском шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга и не вернулся, на связь с родственниками не выходит», – сообщили следователи.

    Они добавили, что мальчик был одет в чёрную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги и черную шапку, на нём был бежевый шарф. Также у него был чёрный рюкзак.

    Отряд «Лиза Алерт», волонтёры и родители – порядка 200 человек – подключились к поискам, обыскали за двое суток обширную территорию Петербурга и Ленобласти, сообщила координатор поисков Кристина Ливенцова телеканалу «Санкт-Петербург».

    «На данный момент штаб свернут и принято решение координатором и органами о том, что работа будет вестись в информационном формате. Информационные координаторы отрабатывают свидетельства на достоверность», – сказала она.

    По одной из версий, ребёнок собирался покататься на горке у железнодорожной насыпи и Таллинского шоссе.

    Следственный отдел по Красносельскому району Санкт-Петербурга ГСУ СК России  возбудил уголовное дело об убийстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Москве полицейские нашли двоих пропавших детей 8 и 13 лет. В январе в Красноярске пропали несколько детей  за сутки.

    1 февраля 2026, 23:57 • Новости дня
    Оперная певица Анна Нетребко начала ликвидацию бизнеса в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно юридическим документам, Нетребко в 2021 году зарегистрировала ИП, теперь налоговая служба получила от певицы заявление об окончании действия этого статуса.

    Оперная певица Анна Нетребко ликвидирует бизнес в России, согласно юридическим документам.

    В конце января она представила налоговой службу Санкт-Петербурга заявление о прекращении деятельности ИП, основным видом деятельности которого была заявлены активность в области исполнительских искусств, передаёт РИА «Новости». 

    Напомним, весной 2025 года Нетребко объявляли в розыск из-за квартиры в Петербурге.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начале мая 2025 года активисты устроили акцию против концерта Нетребко в Братиславе. Летом суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против «Метрополитен-опера».


    1 февраля 2026, 23:35 • Новости дня
    Средства ПВО за пять часов уничтожили над регионами России более 20 дронов ВСУ

    Средства ПВО за пять часов сбили над регионами России более 20 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в сводке доложило об уничтожении 23 дронов ВСУ за пять вечерних часов в воскресенье над четырьмя регионами и акваториями Чёрного и Азовского морей.

    «С18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 12 БПЛА ликвидированы над территорией Краснодарского края, пять дронов сбиты над акваторией Азовского моря, три беспилотника – над Белгородской областью и по одному – над Ставропольским краем, Чеченской Республикой и акваторией Чёрного моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за 10 часов воскресенья в регионах России были сбиты 38 дронов ВСУ, из которых большинство уничтожено над Белгородской областью.

    2 февраля 2026, 00:25 • Новости дня
    День воинской славы России и День буквы «Ы» отмечается 2 февраля
    День воинской славы России и День буквы «Ы» отмечается 2 февраля
    @ Петров Сергей/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Понедельник, 2 февраля, важная дата в России и мире, когда отмечаются десятки профессиональных, исторических, военных, экологических, гастрономических, шутливых и фантазийных праздников, о самых любопытных из которых – в кратком дайджесте.

    День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 2 февраля 1943 год вспоминается в этот понедельник. День воинской славы России установлен в честь победоносного окончания одного из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и стала переломным моментом Великой Отечественной и Второй мировой войны. В этот день 1943 года Советская армия ликвидировала окруженную группировку противника под командованием фельдмаршала Ф. Паулюса, сдавшегося в плен 31 января.

    Неофициальный праздник День буквы «Ы» отмечается ежегодно 2 февраля в честь 29-й буквы русского алфавита. Обозначая уникальный звук, который не имеет аналогов во многих языках. При этом «Ы» не была и исконно русской буквой, так как появилась при сочетании «Ь» (ерь) и «I» (и восьмеричное) в церковнославянском языке.

    День ежа или День сурка – оба праздника 2 февраля призваны подсказать людям погоду и скорость смены сезонов по поведению животного. И если в США и Канаде с 1886 года с этой работой должен справляться сурок, то со времён древнего Рима её выполнял ёж.

    В древности 2 февраля будили ежей и смотрели на их поведение при выходе из норы: если он замечал свою тень, значит, весна ещё далеко. Об этом же свидетельствовал сурок: если 2 февраля солнечно, а животное видит свою тень, пугается её и прячется в нору, шесть недель зима будет царствовать в регионе. Если день пасмурный и тень сурка не пугает, он легко выходит из норы, можно надеяться на раннюю весну.

    Всемирный день гавайской гитары укулеле так же отмечается 2 февраля. Небольшой четырёхструнный музинструмент сделали популярным во всём мире гавайские музыканты, при том, что происхождение укулеле связано с португальскими инструментами. Эта небольшая альтернатива гитаре стала желанным гостем на семейных и корпоративных праздниках, а сегодня, в первый понедельник февраля, укулеле поможет создать рабочее и при этом расслабленное настроение.

    День самообновления хоть и не официальный, но международный праздник личностного роста и совершенствования. Он напоминает о важности переоценки  собственных ценностей, развитию новых привычек, приобретения знаний.

    При этом во Франции 2 февраля празднуют Блинный день, в Азербайджане День молодёжи, в Таиланде День изобретателя, в Британии – День свечей в Уэльсе.

    А именинники сегодня Инна, Римма, Лаврентий, Ефим, Артём, Павел, Захар и Семён.

    2 февраля 2026, 02:54 • Новости дня
    Зарплаты работникам в сфере образования предложили начислять иначе

    Зарплаты в сфере образования предложили начислять иначе

    Зарплаты работникам в сфере образования предложили начислять иначе
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти рекомендовали сделать окладную часть зарплаты работников образования основной составляющей, чтобы повысить престиж профессии и уменьшить разницу в доходах, следует из документа, разработанного правительством России с работодателями и профсоюзами.

    Согласно рекомендации, устанавливать размер оклада работников сферы образования следует на уровне 70% от общей суммы зарплаты, передает РИА «Новости».

    Для уже работающих педагогов предлагается пересмотреть структуру доходов по новым правилам.

    В пояснении к документу отмечено, что подобное изменение направлено на повышение престижа и привлекательности педагогической профессии, сокращение разрыва в оплате труда и развитие кадрового потенциала отрасли.

    При индексации зарплат рекомендуется направлять дополнительные средства на увеличение именно окладной части.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр просвещения Сергей Кравцов в сентябре заявлял, что заработную плату преподавателям в школах могут увеличить. Он также сообщал, что ведётся апробация новых правил расчета зарплат учителей.

    2 февраля 2026, 02:11 • Новости дня
    Возивший гумпомощь в Крым и Донбасс политик из Франции уличил Гутерреша в лицемерии

    Политик из Франции Сорлин уличил Гутерреша в лицемерии

    Tекст: Катерина Туманова

    ООН продемонстрировало двойные стандарты, не признавая права народов Крыма и Донбасса на самоопределение, заявил французский политик Фабрис Сорлин, комментируя соответствующую реплику генсекретаря ООН Антониу Гутерреша.

    «Недавнее заявление генерального секретаря ООН совершенно лицемерно. Оно показывает, что внутри этой организации существуют двойные стандарты. Нет абсолютно никаких причин, по которым одни народы, как, например, народ Гренландии, имеют право на самоопределение, а другие, как народ Донбасса или Крыма, – нет», – сказал он ТАСС.

    Сорлин отметил, что лично посещал Крым и Донбасс с гуманитарной помощью и видел стремление местных жителей присоединиться к России. Он подчеркнул, что с точки зрения международного права не существует оснований не признавать результаты референдумов, прошедших в Крыму, Донбассе и Новороссии, юридически значимыми.

    Французский политик выразил обеспокоенность тем, что ООН, несмотря на свою миссию по поддержанию мира, безопасности и соблюдения прав человека, демонстрирует избирательный подход к этим вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва передала запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. Гутерреш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения якобы неприменим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Гутерреша о Крыме и Донбассе «диким выводом».

    2 февраля 2026, 00:10 • Новости дня
    Посол Афганистана заявил о скором увеличении прямых авиарейсов с Москвой

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия и Афганистан увеличат число прямых авиарейсов между странами, сообщил посол Афганистана в Москве Гуль Хасан.

    «Авиакомпания Ariana Afghan Airlines на протяжении последних четырёх лет выполняет один прямой рейс в неделю между Афганистаном и Россией. Также ведётся работа по запуску в ближайшем будущем прямых рейсов авиакомпанией Kam Air между Кабулом и Москвой»,  – заявил посол ТАСС.

    По словам Гуль Хасана, «предпринимаются усилия» для увеличения взаимных поездок граждан двух стран, что в дальнейшем увеличит число авиарейсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Афганистан в ноябре поставил в Россию первую партию фруктов. Посол Афганистана обсудил с Россией наем афганских работников на сельхозработы. Афганистан увеличил поставки гранатов, бахчевых и винограда в Россию.

    1 февраля 2026, 23:45 • Новости дня
    Глава МИД Франции Барро заявил о важности прямого канала связи с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости иметь прямой канал связи с Россией для европейцев, который бы не зависел от посредников.

    «Европейцы, которые на данный момент являются основными сторонниками Украины в финансовом и военном вопросах, должны иметь каналом (связи с Россией – прим. ВЗГЛЯД) для отстаивания своих интересов без перекладывания ответственности на посредников», – приводит РИА «Новости» слова Барро в интервью газете Liberation.

    Глава французского МИД заметил, что Париж в целом не отказывался от диалога с Россией, уточнив, что он возможен, но при условии прозрачности по отношению к Украине и её евроспонсорам.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон призвал  европейские страны возобновить контакты с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал всем, кто хочет вести серьезный диалог с Россией, не делать громких заявлений, а связаться напрямую. Евродепутат Мариани заявил о падении доверия к Франции у России.

    2 февраля 2026, 03:09 • Новости дня
    В «Мошеловке» предупредили о мошеннических рассылках в феврале

    Tекст: Катерина Туманова

    В феврале россияне рискуют получить сообщения о кешбэке за онлайн-покупки, содержащие фишинговые ссылки, замаскированные под предложения популярных маркетплейсов, сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

    «В мессенджер приходит сообщение якобы от популярного маркетплейса. Например: «Вы получите 15% кешбэка за покупки в январе! Активируйте бонус до 10 февраля». Ссылка ведёт на сайт-клон, имитирующий личный кабинет маркетплейса или банка-партнера. После «входа» данные аккаунта попадают к мошенникам», – рассказали в РИА «Новости» в «Мошеловке».

    Там отметили, что февраль выбран для подобных атак потому, что этот период традиционно сопровождается акциями и кешбэк-программами после новогоднего шопинга, что облегчает маскировку мошеннических рассылок.

    Эксперты советуют игнорировать подозрительные ссылки из мессенджеров и всегда самостоятельно набирать адрес сервиса или пользоваться закладками браузера.

    «Акции и бонусы от маркетплейсов всегда отображаются внутри их официальных приложений и на сайтах», – напомнили в пресс-службе платформы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в новой схеме мошенничества стали сообщать о якобы доставленном онлайн-заказе. в МВД раскрыли популярные у аферистов фразы для получения кода с «Госуслуг». Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в 2026 году.

