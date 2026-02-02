Минобороны сообщило об уничтожении 15 украинских беспилотников над тремя регионами

День воинской славы России и День буквы «Ы» отмечается 2 февраля

Tекст: Катерина Туманова

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 2 февраля 1943 год вспоминается в этот понедельник. День воинской славы России установлен в честь победоносного окончания одного из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и стала переломным моментом Великой Отечественной и Второй мировой войны. В этот день 1943 года Советская армия ликвидировала окруженную группировку противника под командованием фельдмаршала Ф. Паулюса, сдавшегося в плен 31 января.

Неофициальный праздник День буквы «Ы» отмечается ежегодно 2 февраля в честь 29-й буквы русского алфавита. Обозначая уникальный звук, который не имеет аналогов во многих языках. При этом «Ы» не была и исконно русской буквой, так как появилась при сочетании «Ь» (ерь) и «I» (и восьмеричное) в церковнославянском языке.

День ежа или День сурка – оба праздника 2 февраля призваны подсказать людям погоду и скорость смены сезонов по поведению животного. И если в США и Канаде с 1886 года с этой работой должен справляться сурок, то со времён древнего Рима её выполнял ёж.

В древности 2 февраля будили ежей и смотрели на их поведение при выходе из норы: если он замечал свою тень, значит, весна ещё далеко. Об этом же свидетельствовал сурок: если 2 февраля солнечно, а животное видит свою тень, пугается её и прячется в нору, шесть недель зима будет царствовать в регионе. Если день пасмурный и тень сурка не пугает, он легко выходит из норы, можно надеяться на раннюю весну.

Всемирный день гавайской гитары укулеле так же отмечается 2 февраля. Небольшой четырёхструнный музинструмент сделали популярным во всём мире гавайские музыканты, при том, что происхождение укулеле связано с португальскими инструментами. Эта небольшая альтернатива гитаре стала желанным гостем на семейных и корпоративных праздниках, а сегодня, в первый понедельник февраля, укулеле поможет создать рабочее и при этом расслабленное настроение.

День самообновления хоть и не официальный, но международный праздник личностного роста и совершенствования. Он напоминает о важности переоценки собственных ценностей, развитию новых привычек, приобретения знаний.

При этом во Франции 2 февраля празднуют Блинный день, в Азербайджане День молодёжи, в Таиланде День изобретателя, в Британии – День свечей в Уэльсе.

А именинники сегодня Инна, Римма, Лаврентий, Ефим, Артём, Павел, Захар и Семён.