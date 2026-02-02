  • Новость часаБритания отозвала аккредитацию у сотрудника посольства России
    2 февраля 2026, 15:28 • Новости дня

    Вертолеты Merlin ВМС Британии получили гидробуи для отслеживания подлодок

    Tекст: Денис Тельманов

    На авиабазе Кулдроз в Корнуолле вертолеты Merlin получили новые одноразовые гидроакустические буи в рамках модернизации на 40 млн фунтов.

    Вертолеты AgustaWestland AW101, стоящие на вооружении британских ВМС, получат современные гидроакустические буи для отслеживания подлодок, передает Telegraph.

    Буи представляют собой одноразовые устройства, оснащенные подводными микрофонами и радиопередатчиком для передачи данных оператору. Новое оборудование установят на вертолеты, базирующиеся на авиабазе Кулдроз в Корнуолле.

    Вертолеты Merlin уже оснащены торпедами Sting Ray и погружным гидролокатором, который позволяет находить подводные цели. По словам командира базы Кулдроз Джеймса Холла, данные вертолеты предназначены не только для отслеживания подводных лодок, но и для защиты британского ядерного арсенала. Всего британские ВМС располагают примерно 30 такими машинами.

    В декабре Британия и Норвегия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, предусматривающее совместное патрулирование морских пространств между Гренландией, Исландией, Британией и Норвегией для мониторинга подлодок ВМФ России.

    Документ также предполагает увеличение присутствия британской морской пехоты в северных регионах Норвегии и возможность создания там военной инфраструктуры.

    В последние годы Россия неоднократно заявляла о росте активности НАТО у западных границ и наращивании военного присутствия в Европе. Власти России подчеркивают, что не угрожают другим странам, но будут реагировать на действия, представляющие угрозу национальным интересам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии сообщили о двукратном увеличении числа происшествий с беспилотниками у военных объектов за последний год.

    Два военных самолета из Британии и США находились более часа в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Крыма и Краснодарского края.

    Самолет ВВС США, предназначенный для обнаружения радиоактивных частиц, прибыл на британскую авиабазу в графстве Саффолк на фоне растущей напряженности с Ираном.

    31 января 2026, 16:24 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе освобождения Берестка российские военнослужащие ликвидировали взвод боевиков «Кракен», обнаружив западное оружие и иностранные медикаменты на позициях противника.

    Российские военнослужащие уничтожили взвод бойцов подразделения «Кракен» (запрещено в РФ) при освобождении населенного пункта Бересток, который примыкает к южной окраине Константиновки в ДНР, передает РИА «Новости».

    Старший стрелок группировки «Южная» с позывным «Орех» рассказал, что бойцы смогли зайти в глубокий тыл противника, где находились позиции украинских сил.

    По его словам, основное столкновение произошло в ходе стрелкового боя: «Контакты у нас были – это «Кракен». Нашивки соответствующие. Кто конкретно там находился, разбираться времени не было – шел стрелковый бой», – сообщил он. Он также отметил, что за всю операцию был уничтожен взвод противника.

    После зачистки позиций российские бойцы обнаружили большое количество медицинских препаратов и снаряжения иностранного производства. Все медикаменты имели англоязычные надписи, а сухие пайки оказались польского происхождения. По словам «Ореха», все вооружение противника было западного образца, в основном американские винтовки М16.

    Позиции ВСУ в этом районе, по его информации, были тщательно укреплены: глубокие окопы, бетонные укрытия с вентиляцией и железными дверями. Захват Берестока позволяет российским подразделениям создавать давление на южные подступы к Константиновке, нарушать логистические потоки противника и обеспечивать условия для дальнейшего наступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожный состав с бойцами 17-го центра военной службы правопорядка ВСУ был уничтожен в Харьковской области.

    Ранее бойцы подразделения донецкого управления ФСБ уничтожили украинских диверсантов на окраине Димитрова ДНР. А Минобороны России показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.

    31 января 2026, 19:44 • Новости дня
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Дмитрий Стешин поделился своими впечатлениями о первой встрече с так называемым «шушпанцером» в зоне спецоперации.

    Военный корреспондент Дмитрий Стешин поделился своими впечатлениями о первой встрече с так называемым «шушпанцером» на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, сообщает «Комсомольская правда».

    По словам журналиста, к 2024 году танки без дополнительной защиты стали легкой мишенью для дронов, поэтому бойцы с обеих сторон вынуждены модернизировать технику с помощью подручных средств.

    Стешин рассказал, что российские военные накрывают бронемашины экранами из транспортерной ленты, сосновых бревен, горбыля и металлических сеток. В результате, как пишет журналист, «на выходе получался эталонный «шушпанцер» – уродливая, но эффективная самодельная бронетехника, предназначенная для защиты от беспилотников.

    Сам военкор впервые увидел такую машину под Марьинкой в ДНР в конце марта 2024 года.

    «Я, например, при первой встрече с «шушпанцером» испытал натуральный культурный шок… Мимо нас по дороге промчалось нечто гигантское и бесформенное», – вспоминает военкор

    Военные объяснили Стешину, что конструкция основана на обычном МТЛБ, который был покрыт экранами и металлическими решетками – так называемыми «мангалами». Журналист также узнал, что этот «шушпанцер» выдержал уже десятки попаданий дронов, но продолжал выполнять боевые задачи.

    Позже Стешин вновь встретил необычную бронемашину, когда та вывозила с линии фронта раненого бойца. По его словам, не возникало сомнений, что, несмотря на свой внешний вид, техника быстро доставит пострадавшего к медикам и вновь отправится к передовой.

    В преддверии Дня инженерных войск Минобороны получило партию инженерных машин разграждения ИМР-3М с современной антидроновой и радиоэлектронной защитой.

    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    31 января 2026, 23:03 • Новости дня
    Численность «армии людоловов Зеленского» сравнили с войсками стран Европы
    Численность «армии людоловов Зеленского» сравнили с войсками стран Европы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    В арсенале ВСУ – порядка 46 тыс. сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), численного которых превышает половину состава Вооруженных сил Британии, сообщил представитель российских силовых структур.

    «Армия «людоловов» Зеленского насчитывает около 46 тыс. военнослужащих. Это половина численного состава Вооруженных сил Великобритании, в три раза больше армии Хорватии, в семь раз больше армии Латвии и в два раза больше армии Финляндии», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что Киев использует почти 50 тыс. сотрудников ТЦК для насильственной мобилизации даже больных людей с хроническими заболеваниями. Однако это не гарантирует того, что мобилизованные через ТЦК отправятся на фронт.

    ПО данным источника, на фронт попадает четверть от общего числа мобилизованных ТЦК, остальные списываются по здоровью, стоит только попасть в бригады после учебки.

    «Однако военнослужащие из бригад, подготовленных за границей, независимо от состояния здоровья в первых рядах отправляются на самые горячие направления СВО», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил  об оголенном участке фронта на Украине из-за дезертирства в рядах ВСУ. Газета Wall Street Journal сравнила оставшуюся у Киева армию с короткой простыней из-за нехватки личного состава. Украинские офицеры массово дезертировали перед отправкой на Украину из Британии.

    30 января 2026, 21:10 • Новости дня
    Самолеты США и Британии провели час над морем у Крыма

    Британский Boeing RC-135W и американский P-8 Poseidon летали у Крыма

    Самолеты США и Британии провели час над морем у Крыма
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два военных самолета из Британии и США более часа находились в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Крыма и Краснодарского края.

    Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Британии и патрульный самолет ВВС США Boeing P-8 Poseidon в пятницу пролетели над Черным морем, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, пишет ТАСС.

    Оба воздушных судна были зафиксированы к югу от Крыма примерно в 15.30 по московскому времени. Самолеты находились в данном районе более часа, после чего начали расходиться в разные стороны.

    Американский патрульный самолет развернулся и полетел обратно к острову Сицилия, откуда осуществлялся вылет. Британский самолет направился в сторону Великобритании.

    Данные Flightradar24 позволяют отслеживать перемещения военной авиации в реальном времени, что подтверждает данные о совместном нахождении самолетов в указанном районе Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу американский патрульный самолет P-8A Poseidon совершил полет над Черным морем недалеко от Сочи. Ранее такой же самолет обнаружили у российского побережья рядом с Сочи 20 января.

    А в понедельник P-8A Poseidon также заметили вблизи Мурманска.


    30 января 2026, 18:37 • Новости дня
    Захарова: Рютте признал Западную Европу вассалом США

    Захарова заявила о признании Рютте вассалитета Западной Европы перед США

    Захарова: Рютте признал Западную Европу вассалом США
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что генсек НАТО признал зависимость Западной Европы от поддержки США и отсутствие самостоятельности в оборонных вопросах.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал вассальное положение Западной Европы по отношению к США. Как пишет ТАСС, дипломат подчеркнула, что высказывания Рютте о неспособности Европы обеспечить собственную оборону без участия США и зависимости от американских вооружений не являются откровением, а публичной попыткой напомнить лидерам стран Альянса о реальном положении дел.

    Захарова отметила: «Европейцам тут же дали понять, кто в доме хозяин и как там вообще все будет дальше развиваться, что без американцев они не в состоянии себя защищать в принципе, чтобы не придумали. В каком-то смысле, заявления Рютте стали признанием того самого вассального положения Западной Европы».

    В качестве примера Захарова привела решение саммита НАТО в Гааге о повышении оборонных расходов стран-членов до 5% ВВП по рекомендации США. Она указала, что европейские страны бездумно исполняют директивы Вашингтона, не задумываясь о последствиях и своих национальных интересах.

    Дипломат также сравнила ситуацию с вопросами поставок вооружения Украине, где европейские государства вынуждены закупать американскую военную технику, несмотря на ущерб собственным предприятиям. Захарова выразила мнение, что подобная политика свидетельствует о потере ЕС самостоятельности и понимания своих перспектив.

    26 января генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европейский союз не сможет защитить себя без поддержки США. Французские политики отреагировали на заявление Рютте резко и с критикой. А лидеры ряда европейских стран начали обсуждать идею создания военного блока вне НАТО и без участия США.

    Позже газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему европейские армии не в состоянии эффективно действовать без поддержки США и структуры НАТО.


    1 февраля 2026, 02:10 • Новости дня
    Российский боксер Муртазалиев впервые проиграл бой и лишился титула чемпиона IBF

    Муртазалиев проиграл бой Келли и лишился титула чемпиона IBF

    Российский боксер Муртазалиев впервые проиграл бой и лишился титула чемпиона IBF
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В поединке в британском Ньюкасле россиянин Бахрам Муртазалиев проиграл британцу Джошу Келли судейским решением, уступив чемпионский пояс IBF.

    Бахрам Муртазалиев не смог защитить титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 кг, уступив в поединке из 12 раундов, который прошёл в Ньюкасле британцу Джошу Келли, передает ТАСС.

    Келли победил Муртазалиева решением судей. Для Муртазалиева это первое поражение в профессиональной карьере после 23 побед, из которых 17 были одержаны нокаутом.

    Келли впервые участвовал в бою за титул чемпиона мира и одержал 18-ю победу в карьере, девять из которых закончились нокаутом.

    Муртазалиев завоевал чемпионский пояс IBF в апреле 2024 года, победив немца Джека Кулкая нокаутом в 11-м раунде, а в октябре того же года выиграл у Тима Цзю техническим нокаутом в третьем раунде. Он работает с американской промоутерской компанией Top Rank и ранее был обязательным претендентом на титул IBF.

    Келли ранее проиграл россиянину Давиду Аванесяну бой за титул чемпиона Европы в 2021 году, а также добивался успехов на любительском ринге, становясь чемпионом Англии и бронзовым призером Европейских игр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, россиянин Гассиев нокаутировал болгарина Пулева и стал чемпионом мира WBA. Россиянин Немков завоевал титул чемпиона PFL в тяжелом весе. Россияне выиграли медальный зачет на XXIII чемпионате мира по боксу


    1 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    Названо число потерь среди личного состава ВСУ за январь
    Названо число потерь среди личного состава ВСУ за январь
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооружённые силы Украины (ВСУ) за январь 2026 года потеряли в зоне СВО более 38,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, следует из сводок Минобороны России.

    Согласно данным оборонного ведомства, с 1 по 9 января ВСУ лишились 11 355 человек в зоне действия российских группировок. С 10 по 16 января – 8 695 человек, а с 17 по 23 января – 8 810 солдат. В период с 24 по 31 января – 9 785 военнослужащих, подсчитали в ТАСС.

    В целом потери в личном составе ВСУ за месяц достигли 38 645 военнослужащих, при этом наибольшие потери армия Украины понесла в секторах действия бойцов. российской группировки «Центр».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Центр» водрузили российский флаг в Димитрове. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об оголенном участке фронта из-за дезертирства в ВСУ. Россия в 2026 году поведёт наступление на двух основных направлениях СВО.


    1 февраля 2026, 00:25 • Новости дня
    ВС России за январь освободили 24 населенных пункта в зоне СВО
    ВС России за январь освободили 24 населенных пункта в зоне СВО
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала 2026 года российские военнослужащие взяли под контроль 24 населённых пункта в различных областях зоны спецоперации, следует из сводок Минобороны.

    На основе сводок Минобороны, российские военные с начала 2026 года освободили 24 населённых пункта, десять из которых – в Запорожской области. Там бойцы группировок «Восток» и «Днепр» взяли под контроль Терноватое, Новояковлевку, Речное, Прилуки, Павловку, Жовтневое, Белогорье, Новобойковское, Зеленое и Петровку, согласно подсчетам ТАСС.

    В Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцы группировок «Центр» и Южной группировки войск освободили шесть населенных пунктов: Бересток, Закотное, Приволье, Новопавловка, Бондарное и Торецкое.

    В Харьковской области подразделения «Запад» и «Север» взяли под контроль Купянск-Узловой, Старицу, Симиновку и Подолы.

    В Сумской области группировка войск «Север» освободили Грабовское, Комаровку и Белую Березу. Также усилиями бойцов группы «Восток» под контроль российских сил перешёл населённый пункт Братское в Днепропетровской области.

    Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов 15 января заявил, что в первые две недели января российские войска освободили около восьми населенных пунктов и взяли под контроль более 300 кв. км.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Терноватого в Запорожской области. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бересток в ДНР, а группировка «Восток» завершила зачистку Терноватого. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.

    2 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Российские силовики узнали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Силовики РФ рассказали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинское командование серьёзно обеспокоено возможным переносом боёв в густые леса с оврагами северо-западнее Сум, что ограничит использование дронов, сообщили представители российских силовых структур.

    «В ВСУ опасаются, что перенос боевых действий на Сумском направлении из сел в густой лес с глубокими оврагами к северо-западу от Сум будет означать существенное усложнение украинской обороны», – рассказали силовики ТАСС.

    Источник объяснил, что в густом лесу ВСУ лишатся возможности массово применять дроны, а на расчеты БПЛА сделана ставка командования ВСУ из-за недостатком пехоты и бронетехники.

    В подобных условиях решающее значение получит артиллерия, которая, по словам источника, у ВС России значительно эффективнее.

    К тому же применение российскими военными бронетехники, тяжёлых огнеметов «Солнцепёк» и авиабомб ФАБ закрепляет преимущество над противником.

    Во словам информатора, закрепление российских войск в этих лесах к концу весны практически исключит возможность ВСУ вернуть утраченные позиции под плотной листвой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду.

    1 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду

    Tекст: Катерина Туманова

    Артиллерийскую бригаду ВСУ, которая в прошлом году отличилась тем, что растеряла все РСЗО HIMARS, переформировали и направили в Сумскую область, сообщили в российских силовых структурах.

    «В Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS», – рассказал источник РИА «Новости».

    Переформированную бригаду теперь вооружили украинскими САУ «Богдана», добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.


    1 февраля 2026, 21:53 • Новости дня
    Стармер предложил ЕС сблизиться с Британией в вопросах обороны
    Стармер предложил ЕС сблизиться с Британией в вопросах обороны
    @ Capital Pictures/Global Look Press

    Премьер-министр Британии Кир Стармер выразил готовность вновь обсудить с Евросоюзом углубление сотрудничества в сфере обороны и совместных программ.

    Стармер заявил о намерении восстановить переговоры с Евросоюзом по вопросам обороны и безопасности, передает Politico. Стармер отметил, что рассчитывает на прогресс в вопросах расходов, возможностей и сотрудничества между Британией и европейскими странами, включая инициативу фонда милитаризации Евросоюза (SAFE) или другие подобные проекты.

    «Я высказывал мнение, что нам стоит рассмотреть такие схемы, как SAFE и другие, чтобы понять, сможем ли мы наладить более тесное взаимодействие», – сказал он журналистам во время визита в Китай. Ранее переговоры по участию Британии в кредитной программе SAFE были прерваны после разногласий по вопросу взносов Лондона.

    В настоящее время Британия может участвовать в SAFE лишь как третья страна, но ей недоступна полноправная интеграция. Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что обсуждать возможность второго SAFE-фонда пока преждевременно.

    Обсуждается возможность участия Британии в европейском кредите на 90 млрд евро для Украины. При этом Франция и ряд других стран настаивают, чтобы страны-участницы из числа третьих государств также платили взносы, учитывая, что члены ЕС выплачивают проценты по кредиту. Британские официальные лица заявили, что этот вопрос сейчас активно не прорабатывается.

    Представитель британского правительства напомнил, что страна уже выделила 21,8 млрд фунтов для поддержки Украины военной и финансовой помощью. В понедельник в Лондон прибывают еврокомиссары Марош Шефчович и Валдис Домбровскис для переговоров с британскими министрами, на которых основное внимание будет уделено торговле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Евросоюз рассматривают возможность новых переговоров по вопросам оборонного сотрудничества.

    31 января 2026, 06:58 • Новости дня
    Жители Британии выступили за смещение Стармера с поста лидера лейбористов
    Жители Британии выступили за смещение Стармера с поста лидера лейбористов
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Свыше половины опрошенных граждан Британии выступили за то, чтобы Кир Стармер покинул пост лидера Лейбористской партии и, соответственно, премьера страны.

    Опрос, проведенный 28-29 января среди 1,5 тыс. человек социологической компанией BMG Research по заказу газеты i (входит в медиагруппу Daily Mail and General Trust), показал, что 51% респондентов поддержали идею смены Стармера на посту лидера Лейбористской партии. Только 21% опрошенных высказались в пользу сохранения Стармера на этих должностях, еще 28% затруднились с ответом, передает ТАСС со ссылкой на i.

    Среди возможных преемников Стармера наиболее предпочтительным для британцев оказался мэр Большого Манчестера Энди Бернэм, которого готовы поддержать 24% респондентов. Далее с большим отрывом идут министр здравоохранения Уэз Стритинг и бывший заместитель главы правительства Анджела Рэйнер, получившие по 4% голосов.

    Аналитики обратили внимание, что исполнительный комитет Лейбористской партии не допустил Бернэма к довыборам в Палату общин, что расценивается как попытка Стармера устранить возможного соперника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, череда правительственных кризисов в Британии продолжается с 2022 года. Сначала пост премьера покинул консерватор Борис Джонсон, затем – сменившая его на этом посту Лиз Трасс. После нее премьером стал Риши Сунак. В 2024 году консерваторы проиграли выборы и должность премьер-министра страны занял лидер Лейбористской партии Британии Кир Стармер. К осени 2025 года Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории.

    30 января 2026, 23:06 • Новости дня
    Путин назвал приоритетом развитие военного сотрудничества со странами ОДКБ и СНГ

    Tекст: Антон Антонов

    Укрепление военно-технического сотрудничества с партнерами по СНГ и ОДКБ является одной из приоритетных задач России, сообщил президент России Владимир Путин.

    На заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Путин подчеркнул: «Среди других вопросов повестки – развитие стратегических для нашей страны направлений военно-технического сотрудничества, и прежде всего с партнерами по СНГ и ОДКБ».

    По словам Путина, этот вопрос стоит в числе ключевых для укрепления как двусторонних, так и многосторонних отношений, а также для обеспечения стабильности и безопасности на евразийском пространстве, передает РИА «Новости».

    Президент также напомнил, что с 1 января 2026 года Россия председательствует в ОДКБ. Это, по его словам, требует от Москвы системной работы с партнерами, в том числе комплексных подходов к расширению военно-технических связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по его словам, Россия в 2025 году экспортировала продукцию военного назначения более чем в 30 стран. Путин заявил, что у России открываются новые перспективы для развития военно-технического сотрудничества, в том числе со странами Африки.

    30 января 2026, 22:21 • Новости дня
    Путин указал на интерес Африки к лицензионному производству российского оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Африканские государства проявляют интерес к созданию у себя лицензионного производства российской военной продукции, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества подчеркнул, что у России открываются новые перспективы для развития военно-технического сотрудничества, в том числе со странами Африки. Путин также отметил, что Россия искренне дорожит исторически прочными и дружественными отношениями со странами Африки.

    По его словам, несмотря на давление со стороны Запада, страны Африки выражают готовность к расширению сотрудничества с Россией в военной и военно-технической сферах, передает РИА «Новости».

    «Речь идет не только об увеличении поставок российского военного экспорта, но и закупке других вооружений, других и материалов, и изделий. Имею в виду комплексное сервисное обслуживание ранее поставленной техники, организацию лицензионного производства российской военной продукции и некоторые другие вопросы», – сказал Путин в ходе заседания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что Россия в 2025 году экспортировала продукцию военного назначения более чем в 30 стран. Он заявил о важности выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Россия реализует или планирует к реализации свыше 340 проектов в сфере военно-технологического партнерства с зарубежными странами, сказал президент.

    30 января 2026, 22:48 • Новости дня
    Путин сообщил о планах существенного роста военного экспорта России в 2026 году

    Tекст: Антон Антонов

    Объемы российского военного экспорта должны существенно увеличиться в 2026 году, сообщил президент России Владимир Путин.

    «Объемы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Президент на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества сообщил о введении дополнительных мер государственной поддержки сферы военно-технического сотрудничества в 2026-2028 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил, что объемы поставок российской военной продукции в рамках военно-технического сотрудничества обеспечивают дополнительные ресурсы для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Россия экспортировала военную продукцию более чем в 30 стран в 2025 году.

