ЕС выделил 5,4 млрд евро на военные инновации

Tекст: Елизавета Шишкова

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщил на конференции в Брюсселе, что Европейский оборонный фонд уже выделил 5,4 млрд евро на реализацию 225 инновационных проектов, передает ТАСС.

По его словам, фонд занимает третье место среди инвесторов в военные технологии в Европе.

Кубилюс подчеркнул, что 800 млн евро направлены на развитие искусственного интеллекта для военного применения. Среди поддержанных инициатив – системы взаимодействующих роев ударных беспилотников, технологии распознавания речи и синхронного перевода для коммуникаций, а также системы зрения с элементами дополненной реальности, способные выделять цели.

Он добавил, что ведется интеграция нейросетей в системы мониторинга и разведки. По его словам, европейские разработчики активно применяют опыт, полученный на Украине, и взаимодействуют с украинскими военными при разработке новых решений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз оказал Киеву поддержку на сумму 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро, поступивших за счет реинвестирования замороженных российских активов.

С февраля 2022 года по декабрь 2025 года Евросоюз направил Украине 103,29 млрд евро на финансовую и бюджетную поддержку, а также гуманитарную помощь.

Евросоюз в текущем финансовом периоде планирует выделить 150 млн евро Гренландии.