Ученые заявили о «стерильности» вспышки Х8.1 на Солнце

Климатолог рассказала о токсичных снежных сугробах в городах

Tекст: Татьяна Косолапова

«Многоснежие – важный гидрологический фактор, который в период схода снега превращается в значимый сигнал для природных систем. Прежде чем говорить о его последствиях, важно отдельно упомянуть ситуацию в крупных городах, например в Москве. В столице действует около 48 снегоплавильных пунктов, как государственных, так и частных. Они рассчитаны на нынешние объемы осадков, поэтому большая часть выпавшего снега будет собрана и направлена именно туда. Эти пункты оснащены системами очистки талых вод, что предотвращает попадание дорожных реагентов и других загрязняющих веществ в почву», – говорит Талинина.



Она рассказывает, что основное последствие многоснежия – увеличение запаса влаги. Весной это может привести к интенсивному половодью, особенно в случае резкого потепления. В первую очередь это отразится на реках региона, а не на городских ливневых системах. Дренажные системы, безусловно, могут быть перегружены, однако значительная часть городского снежного запаса будет утилизирована, а не растает естественным образом.

«Многоснежная зима способствует увлажнению почвы, что благоприятно для сельского хозяйства при условии постепенного таяния снега. Если же температура резко перейдет в положительные значения, произойдет быстрое таяние, и основной объем воды уйдет поверхностным стоком, усиливая половодье на реках. Летом последствия могут проявиться в виде более высокого уровня грунтовых вод», – предупреждает эксперт.

Если говорить о риске подтоплений в городах, то он, безусловно, существует, продолжает собеседница. Он будет выше в случае, если снег не будет своевременно убираться, а ливневая канализация окажется засоренной. Однако и здесь ключевыми факторами остаются скорость потепления, интенсивность таяния и оставшийся объем снежного покрова.

«Что касается экологических последствий, городской снег действительно накапливает загрязняющие вещества: реагенты, частицы износа шин и тормозов, тяжелые металлы и другие примеси. Однако это хроническая проблема. Количество загрязняющих веществ определяется не объемом снега, а уровнем автомобилизации и интенсивностью человеческой деятельности. Поэтому само по себе большое количество снега существенно экологическую обстановку не изменяет, хотя и может усиливать уже существующий негативный эффект», – рассуждает Талинина.

Специалист также отмечает, что многоснежная зима не является аномалией, а представляет собой проявление естественной климатической изменчивости. Разные годы характеризуются разными режимами, в том числе зимними. Ключевым фактором, определяющим последствия, является не столько объем накопленного снега, сколько режим его таяния. Именно он будет определять влияние накопленных запасов на природные и городские системы.

Ранее специалисты центра погоды «Фобос» сообщили, что на конец января на Дальнем Востоке и в Сибири зафиксированы самые высокие сугробы в России.