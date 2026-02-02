Глава Николаевской области Украины призвал к мирному соглашению с Россией

Tекст: Катерина Туманова

Ким возглавлял Николаевское отделение партии Зеленского «Слуга народа» во время выборов 2019 года и был назначен губернатором области в ноябре 2020 года.

«Земля важна, но люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Лично для меня победа – это наши границы 1991 года, где люди счастливы и их не убивают, но все очень устали, поэтому для украинского народа, я думаю, победа – это просто прекращение войны и некоторые гарантии безопасности на будущее, чтобы у наших детей была та жизнь, которая была у нас», – сказал он британской Independent.

Ким считает, что российская экономика тоже несёт убытки, но «у них есть пара лет, чтобы начать заметное падение», а у Украины его нет.

«Мы истощены, и, во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 млн человек, и все истощены. Наши солдаты не могут воевать от четырех до десяти лет», – заявил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские СМИ отмечали рост поддержки территориальных уступок среди жителей Украины в обмен на мирное соглашение после перебоев с электроэнергией. Опрос в Киеве показал троекратное увеличение числа украинцев, согласных на уступки ради завершения конфликта с 2022 года. Постпред США при НАТО назвал сделку между сторонами первым шагом к миру на Украине.