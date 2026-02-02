Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Крыма

Евразийский сейсмоцентр сообщил о толчках магнитудой 4,8 у берегов Крыма

Tекст: Мария Иванова

У берегов Крыма в Азовском море зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8, передает ТАСС со ссылкой на данные Евразийского сейсмического центра. По информации сейсмологов, эпицентр толчков находился на глубине 10 километров.

По расчетам специалистов, подземные толчки произошли на расстоянии 78 километров от Керчи и 35 километров от города Щелкино.

На данный момент сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Сейсмологи продолжают наблюдение за ситуацией в регионе.

Напомним, на прошлой неделе ученые зафиксировали аномально высокий уровень сейсмичности на Камчатке. В частности, землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Камчатки 28 января.

Днем ранее землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали у Северных Курил.