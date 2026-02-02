Каллас отказалась от слов о невозможности создания армии ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Каллас на конференции по безопасности в Норвегии отказалась от своих слов о невозможности создания отдельной европейской армии, переложив ответственность за это высказывание на генсека НАТО Марка Рютте, передает РИА «Новости».

В ходе обсуждения модератор задал Каллас вопрос о ее позиции по формированию общей армии Европы. В ответ дипломат заявила: «Это не я сказала, это был генеральный секретарь НАТО, который это сказал».

Позднее Каллас уточнила свою точку зрения, отметив, что если страна уже входит в НАТО, то создавать дополнительную отдельную армию, помимо уже существующей, нецелесообразно.

