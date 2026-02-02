  • Новость часаКремль анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби
    Борьба с русскими лишает Латвию медицины и образования
    Политолог объяснила призыв главы Николаевской области к уступкам территорий
    Военный эксперт оценил тревогу финнов из-за военной базы в Петрозаводске
    Сын норвежской кронпринцессы, переписывавшейся с Эпштейном, обвинен в четырех изнасилованиях
    Российские войска освободили Придорожное в Запорожской области
    Кремль анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби
    В зоне спецоперации погиб Герой России Муслим Муслимов
    Каллас сравнила мир с джунглями
    Утвержден новый знак белорусского рубля
    2 февраля 2026, 13:41 • Новости дня

    Каллас отказалась от слов о невозможности создания армии ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава евродипломатии Кая Каллас на конференции по безопасности в Норвегии отказалась от своих слов о невозможности создания европейской армии, переложив ответственность за такие высказывания на генсека НАТО Марка Рютте.

    Каллас на конференции по безопасности в Норвегии отказалась от своих слов о невозможности создания отдельной европейской армии, переложив ответственность за это высказывание на генсека НАТО Марка Рютте, передает РИА «Новости».

    В ходе обсуждения модератор задал Каллас вопрос о ее позиции по формированию общей армии Европы. В ответ дипломат заявила: «Это не я сказала, это был генеральный секретарь НАТО, который это сказал».

    Позднее Каллас уточнила свою точку зрения, отметив, что если страна уже входит в НАТО, то создавать дополнительную отдельную армию, помимо уже существующей, нецелесообразно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас отвергла предложение создать Совет безопасности Европы.

    Глава военного комитета НАТО выступил против создания единой европейской армии.

    Евросоюз заявил о начале подготовки новой стратегии безопасности.

    1 февраля 2026, 07:55 • Новости дня
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Портал Strategic Culture Foundation в аналитическом материале назвал реальной угрозой Евросоюзу внутренние распри главы евродипломатии Каи Каллас и руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    «Страны ЕС, следуя примеру Америки, создают бесчисленное множество врагов, чтобы замаскировать свою некомпетентность на мировой арене», – пишет автор материала на портале Strategic Culture Foundation (SCF).

    В этом вопросе ЕС рабски следует политике Трампа о мире без правил, в то время как, по мнению тех же политиков и СМИ, Трамп, наряду с российским коллегой Владимиром Путиным, является самым большим врагом либеральных политиков ЕС.

    «Но внутри самого Европейского союза происходит нечто новое и примечательное: отношения между фюрерин Урсулой фон дер Ляйен и ярым критиком России Каей Каллас испортились. Таким образом, внутри самого ЕС появляются новые враги, что обычно означает конец блока, организации или страны», – указывает автор.

    По данным Politico, отношения фон дер Ляйен с Каллас ухудшились и стали сложнее, чем с предшествующим ей Жозепом Боррелем. При этом основная причина всему – конфликт из-за власти и влияния.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года Euractiv сообщал, что Каллас начала борьбу с фон дер Ляйен за деньги и власть. Между фон дер Ляйен и Каллас  вспыхнул личный конфликт из-за Мартина Зельмайера, которого считают одним из влиятельных чиновников ЕС.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, почему между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание.

    30 января 2026, 22:15 • Новости дня
    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом

    Bloomberg: ЕС хочет заменить потолок цен на нефть запретом на морские перевозки

    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз обсуждает идею отменить действующий потолок цен на российскую нефть и ввести ограничения на морскую транспортировку, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Европейский союз рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть из России и введения запрета на морские перевозки, передает ТАСС.

    В сообщении агентства говорится, что обсуждаемый пакет санкций предполагает ограничение транспортных и страховых услуг для перевозки российской нефти вне зависимости от стоимости барреля.

    Bloomberg указывает, что предлагаемые меры могут затронуть европейские компании, предоставляющие страхование и транспортировку, что усложнит экспорт российских нефтепродуктов по морю. В публикации отмечается, что обсуждение ведется в рамках очередного пакета санкций против Москвы.

    Некоторые страны ЕС уже выразили несогласие с данным предложением, подчеркивают источники агентства.

    Ранее Европейский союз собирается предложить новый пакет ограничительных мер против российских банков и нефтяных компаний.

    В декабре G7 и Евросоюз обсуждали идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом.

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что санкции стран «Большой семерки» привели к тому, что валюты этих государств утратили свою роль в мировой экономике, а их положение на глобальном рынке значительно ухудшилось.

    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    1 февраля 2026, 10:25 • Новости дня
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Парламент Ирана признал вооруженные силы стран – членов Евросоюза террористическими организациями, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    Такое решение стало ответом на объявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией со стороны ЕС, передает РИА «Новости».

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил: «Согласно статье 7 закона «Об ответных действиях», в ответ на объявление КСИР террористической организацией вооруженные силы европейских стран считаются террористическими группировками, и последствия этих действий будут лежать на ЕС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

    В иранских СМИ ранее распространилась информация о якобы убийстве командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алирезы Тангсири, однако эти сведения опровергнуты агентством Tasnim.

    30 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    @ Jens Buttner/Pool/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot, объяснив это неоплаченным европейским траншем по программе PURL, предусматривающей ускоренную передачу вооружения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила вовремя ракеты для систем ПВО Patriot из-за задержки оплаты транша Европейским союзом по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), передает РИА «Новости». Эта программа предусматривает ускоренные поставки вооружений Украине за счет взносов стран НАТО.

    По словам Зеленского, из-за этого в стране остались «пустые дивизионы против баллистических ударов». Президент также подчеркнул, что США не предоставляют ракеты бесплатно, а необходимые средства на их закупку должны поступать из Европы.

    Зеленский добавил, что пропущенный транш не был оплачен вовремя, поэтому поставка ракет задержалась. По его словам, ракеты должны были прибыть еще месяц назад, однако из-за финансовых задержек этого не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot из-за ожидания поставок для собственных нужд. Владимир Зеленский сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Зеленский пожаловался на задержки закупок оружия для ВСУ.

    2 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа пыталась и продолжает вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, сетуя на то, что американский президент Дональд Трамп якобы заинтересован в России больше, чем в европейских странах, отметил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    «Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике США и в президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы», – сказал Лавров в комментарии Зарубину.

    Глава МИД России обратил внимание на слово «интересы» в своём высказывании, так как оно особенно актуально в данном контексте.

    «Когда страна, как это делает Россия, наши друзья в Китае, ОАЭ, Индии, в других государствах, отстаивает свои интересы, к ней и относятся соответственно. Когда же, как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима, всячески используют его, чтобы воевать против России, напрямую готовятся к войне со своим участием», – добавил Лавров.

    Он вспомнил, как в 2025 году на встрече с госсекретарём США Марко Рубио услышал о том, что Вашингтон будет всегда отстаивать позицию своей страны на основе национальных интересов. и с уважением относиться к мировым державам, следующим подобной политике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа сочла процветание невозможным без восстановления отношений с Россией. Лавров пояснил посылы Запада о третьей мировой. Он также перечислил три случая, когда Европа имела возможность повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но этим не воспользовалась.

    31 января 2026, 18:54 • Новости дня
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    @ Francis Chung/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры на встрече в Брюсселе согласовали стратегию реагирования на потенциальные угрозы и давление со стороны американского президента Дональда Трампа, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Источники NYT сообщили , что бидеры стран Евросоюза на рабочем ужине в Брюсселе составили план по противодействию угрозам и давлению со стороны президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В документе предлагается сохранять спокойствие при провокациях со стороны Трампа, а также угрожать введением ответных пошлин в случае необходимости.

    План также предусматривает работу по снижению военной и экономической зависимости Европы от Соединенных Штатов, которые были названы ненадежным союзником. Предложения включают продолжение диалога с США, быстрые меры по уменьшению экономического влияния Вашингтона, а также демонстрацию готовности к ответу для завоевания уважения президента Трампа.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила за сохранение диалога с Вашингтоном, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к оперативному сокращению экономической зависимости, а президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость продемонстрировать Трампу способность Европы к самоотверженной защите собственных интересов.

    Газета The New York Times охарактеризовала этот план как «относительно смелый, но все еще довольно абстрактный», подчеркнув, что европейские лидеры усилили риторику в адрес Трампа, однако пока пытаются подкрепить заявления реальными действиями.

    СМИ писали, что европейские лидеры используют специальный групповой чат для обсуждения политики Дональда Трампа и укрепления личных связей.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо научиться говорить на языке силы в условиях соперничества крупных держав.

    Также лидеры ЕС задумались о применении против США «торговой базуки».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поинтересовался, поняли ли европейские «болваны» суть слогана Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    1 февраля 2026, 03:25 • Новости дня
    МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины
    МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопрос ограничения военного потенциала Киева становится актуальным на фоне заявлений о скором вступлении Украины в Евросоюз, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Могу сказать, что с учётом всех анонсированных планов ускоренного приема Украины в милитаризирующийся стремительно Евросоюз, особое значение имеет ограничение военного потенциала самой Украины», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что Киев будет технически готов к вступлению в Евросоюз в первом полугодии 2026 года, а полностью – в 2027 году. Он выразил желание закрепить конкретную дату вступления Украины в ЕС в мирном договоре по итогам конфликта.

    По словам Зеленского, Украина ведёт переговоры по открытию необходимых кластеров для подготовки к членству и рассчитывает на поддержку европейских стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз. Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС и НАТО может привести к войне с Россией. Минобороны Украины заявило о согласовании с НАТО приоритетов сотрудничества.

    30 января 2026, 23:11 • Новости дня
    Дмитриев обвинил Каллас в подрыве мирного процесса по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях, препятствующих мирному урегулированию на Украине и успешным переговорам.

    Спецпредставитель президента России Дмитриев заявил, что слова главы европейской дипломатии Каи Каллас мешают мирному процессу по Украине, передает ТАСС.

    Дмитриев отметил, что в любой нормальной организации Каллас уже уволили бы только за одну эту речь, подчеркнув, что подобные заявления подрывают усилия по мирному урегулированию, включая инициативы президента США Дональда Трампа и работу миротворцев.

    Также он добавил, что Каллас одновременно критиковала успешную встречу в Абу-Даби, что, по мнению Дмитриева, выглядит неуместно. По мнению Дмитриева, высказывания главы дипломатии Европы не содержат предложений и нацелены только на срыв диалога.

    Ранее Каллас после встречи глав МИД стран-участниц ЕС заявила, что Евросоюз не будет выступать инициатором возобновления диалога с России. По ее словам, ЕС не собирается предлагать России какие-либо уступки по Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон не будут вести переговоры с Каей Каллас до ее смены на посту главы евродипломатии.

    Каллас на встрече с политическими группами в Европарламенте сказала, что из-за сложной мировой ситуации сейчас самое время начать пить.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила вызывать санитаров для Каллас.

    31 января 2026, 15:25 • Новости дня
    «Лик» Мелони нашли при реставрации в римской базилике

    В базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме нашли ангела с чертами Мелони

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе реставрации древней римской базилики на одном из ангелов заметили черты, напоминающие премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

    Реставрационные работы в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме привели к появлению изображения ангела, который поразительно напоминает премьер-министра Италии Джорджу Мелони, пишет РИА «Новости».

    По данным издания, речь идет о композиции над мраморным бюстом последнего короля Италии Умберто II Савойского, где до этого были два херувима с обобщенными чертами. Теперь один из ангелов обладает женскими чертами и светлыми вьющимися волосами, явно напоминающими Мелони.

    «У одного из них знакомое, поразительно современное лицо. Мы видим его каждый день в новостях, потому что это лицо премьер-министра Джорджи Мелони. Присмотритесь, вы не поверите, но это она. До реставрации там был обычный херувим. Сегодня – это лицо самой влиятельной женщины страны. Крылатая, она держит свиток с изображением итальянского сапога», – говорится в публикации Repubblica.

    Журналисты отмечают, что автором изменений, вероятно, стал не профессиональный реставратор, а волонтер и декоратор Бруно Валентинетти, чью подпись обнаружили на свитке у ангела. В приходе его называют человеком, проводящим много времени в храме, а также автором других декоративных работ, в том числе в одной из резиденций Сильвио Берлускони.

    После появления изображения в историческом здании газета Repubblica подняла вопрос о контроле реставрационных работ и деятельности надзорных органов, указывая на необходимость более строгого надзора за подобными проектами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в центре Рима два обрушения при реставрации разрушили часть башни Торре-деи-Конти. До этого в столице Италии археологи во время реставрации дворца императора Нерона обнаружили потайное помещение с фресками.


    2 февраля 2026, 12:48 • Новости дня
    Каллас сравнила современный мир с джунглями
    Каллас сравнила современный мир с джунглями
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На конференции по безопасности в Осло глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сравнила современный мир с джунглями, где сильнейший диктует условия.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас вновь подняла тему «джунглей» в мировой политике, выступая на конференции по безопасности в Осло, передает РИА «Новости».

    На этот раз Каллас сравнила современный мир с джунглями, где, по ее словам, выживает сильнейший. «Если вы, как маленькая страна, не получаете необходимой безопасности от основанного на правилах миропорядка, вы понимаете, что это была иллюзия, действует закон джунглей, где сильнейший получает то, что хочет», – заявила она, раскритиковав текущее состояние ООН и международных отношений.

    Каллас подчеркнула, что даже в джунглях животные умеют сотрудничать, и призвала к внедрению принципа ответственности во внешней политике. По ее мнению, Устав ООН сам по себе хорош, однако в реальности не хватает механизма ответственности для стран.

    В 2022 году ее предшественник Жозеп Боррель также использовал сравнение Европы с цветущим садом, противопоставляя его «джунглям» остального мира, с которыми, по его словам, «нужно соответственно обращаться».

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).


    30 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Захарова сравнила поведение Европы с рассказами о Незнайке

    Захарова увидела аналогию между политикой ЕС и сказкой о Незнайке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова провела параллель между реакцией Евросоюза на ситуацию с Гренландией и известной детской историей о Незнайке.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на брифинге, провела аналогию между политикой Евросоюза и сюжетом рассказа о Незнайке, передает ТАСС. Она вспомнила историю, где Незнайка, не обладая художественными навыками, решил нарисовать портреты друзей, вызвав смех у всех, кроме тех, кто увидел собственное изображение. По мнению Захаровой, Евросоюз оказался в подобной ситуации, когда столкнулся с вопросом Гренландии, и радость быстро сменилась на серьезное отношение.

    Захарова подчеркнула, что западные страны ранее с легкостью разрабатывали санкционные меры против России, пренебрегая правами человека и игнорируя референдумы. Она отметила, что ситуация для Европы стала «очень грустной», когда аналогичные принципы затронули вопрос Гренландии и международного судоходства.

    Дипломат призвала западные страны не забывать уроки из детских сказок, имея в виду историю о Незнайке, особенно в контексте современных международных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что внутри НАТО возникла паника из-за невозможности пожаловаться на США по вопросу Гренландии.

    По ее словам, новый запрет Евросоюза на импорт российского газа с 2027 года может превратить европейцев в «несчастных рабов».

    А накануне МИД России выступил с критикой новых ограничительных мер Евросоюза, затрагивающих российских журналистов и артистов, и отметил их дискриминационный характер.

    1 февраля 2026, 15:45 • Новости дня
    Орбан назвал иллюзией выплату ссуд Киеву за счет России

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что идея погашения кредитов Киеву за счет российских репараций является иллюзией, несмотря на то, что многие доверяют этим обещаниям.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейцев вводят в заблуждение обещаниями о том, что кредиты Киеву будут погашены за счет российских репараций, передает РИА «Новости». Об этом Орбан рассказал во время выступления в городе Хатван, а его слова распространил официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Европейцам говорят, что война ничего не будет стоить. Говорят, что кредиты будут погашены за счет российских репараций. Это иллюзия, но многие в нее верят», – подчеркнул Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила в страны Евросоюза письмо с предложением об экспроприации российских активов и вариантами финансирования Украины. Евросоюз отложил конфискацию российских активов из-за сомнений в победе Киева.

    30 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Швейцария с февраля снизила потолок цен на нефть из России

    Швейцария установила с февраля новый потолок цен на российскую нефть – 44,1 доллара

    Швейцария с февраля снизила потолок цен на нефть из России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Швейцарии с 1 февраля предельная цена на российскую нефть снизится до 44,1 доллара за баррель, вслед за санкциями Евросоюза.

    Швейцария с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть, следуя примеру Евросоюза, передает ТАСС. Новый максимальный уровень составит 44,1 доллара за баррель вместо прежних 47,6 доллара. Решение было принято Государственным секретариатом по экономическим вопросам 29 января.

    Ранее Брюссель объявил о таких же мерах 15 января. Ограничения распространяются на нефть, поставляемую морским путем.

    Напомним, эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России действует с 5 декабря 2022 года. Тогда же страны Группы семи, ЕС и Австралия установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель, запрещая транспортировку и услуги страхования нефти дороже этой суммы. В 2025 году потолок был уже снижен до 47,6 доллара за баррель, а теперь еще и до 44,1 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Швейцарии расширили антироссийские санкции, добавив новые имена и компании в существующие списки.

    Ранее официальный Берн выразил опасения по поводу вторичных санкций Евросоюза против некоторых китайских банков, чтобы не навредить отношениям с Китаем.

    Швейцария лишилась нейтралитета из-за участия в европейских военных инициативах и совместных учениях с НАТО, заявил посол России в стране Сергей Гармонин.

    30 января 2026, 21:42 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС введет новые санкции против российских банков и нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз собирается предложить новый пакет ограничительных мер против российских банков и нефтяных компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

    В материале Bloomberg говорится о планах расширить санкции также на криптовалютные сервисы и финансовые организации в других странах, которые, по словам источников, помогают обходить действующие ограничения ЕС, передает РИА «Новости».

    В сообщении агентства отмечается, что пакет санкций затронет «больше компаний и товаров, необходимых России для производства вооружения». Также обсуждается введение новых торговых ограничений и запрет на импорт ряда российских металлов.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает западные антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми.

    30 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Нидерланды запланировали выделить Украине более 3 млрд евро

    Амстердам запланировал военную и невоенную поддержку Киеву до 2029 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нидерланды заложили в коалиционное соглашение формирующегося правительства намерение выделить Украине значительную сумму военной и финансовой поддержки в ближайшие годы.

    Будущее правительство Нидерландов, формируемое коалицией под руководством партии «Демократы-66», намерено направить Украине более 3 млрд евро на военные нужды в 2027-2029 годах, сообщает ТАСС. Соответствующее обязательство отражено в тексте нового коалиционного соглашения.

    Согласно документу, большая часть средств пойдет на военную помощь, а еще около 400 млн евро предназначены для других форм поддержки Киева. Невоенная часть будет финансироваться за счет бюджета, выделенного на международное развитие и внешнюю торговлю.

    Военная поддержка Украины, по плану, останется в ведении министерства обороны Нидерландов. Для этого ведомство задействует так называемый механизм «переноса средств», позволяющий использовать бюджетные средства, предусмотренные на следующие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель правоконсервативной партии BVNL и бывший депутат парламента страны Вибрен ван Хага назвал поддержку Киева со стороны Нидерландов «преступлением» и примером оппортунизма.

    До этого власти Нидерландов разрешили Киеву приобретать вооружение в США и других странах на средства европейских кредитов.

    Однако в Амстердаме подтвердили неизменность своей позиции по отношению к европейским стандартам для Украины но, вместе с тем, выразили готовность оказывать содействие в их достижении.

