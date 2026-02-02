Медведев назвал помогающие воевать с Россией страны врагами

Tекст: Елизавета Шишкова

В интервью ТАСС Медведев подчеркнул, что страны, помогающие воевать с Россией, будь то поставки оружия, разведданных или другие формы содействия, выступают как враги. По его словам, это соответствует и международному праву, и не может быть объяснено невмешательством.

«Вот те, кто помогает воевать с нами, будь то оружие, разведданные, те или иные цели, которые там вводят, допустим, в блоки памяти ракет и других средств поражения, – они выступают как враги», – считает Медведев.

Политик отметил, что такие действия навсегда останутся в истории отношений между странами, несмотря на разные моменты в прошлом. Он добавил, что это печальное обстоятельство будет всегда учитываться.

Медведев также пояснил, что врагами России являются страны, желающие ей погибели, поражения и распада. Он выразил сожаление, что многие западные страны, особенно большая часть государств Европы, занимают такую позицию. Политик отметил, что для него русофобия европейских стран стала неожиданностью, учитывая их цивилизационную близость с Россией.

«Значит, и развивались мы вместе, и враждовали иногда, но тем не менее вот такая оголтелая русофобская позиция для меня стала, честно сказать, удивительной», – сказал он.

Ранее Медведев назвал равнодушие к участникам спецоперации и отсутствие патриотизма внутренней угрозой для страны.

Медведев отметил, что угроза реванша со стороны Украины должна быть полностью исключена, независимо от будущих границ страны.

Он также заявил, что Россия не заинтересована в разжигании глобального конфликта, как ранее не была заинтересована в начале спецоперации на Украине.