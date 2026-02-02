Дерматолог дала рекомендации по уходу за кожей в морозы

Tекст: Татьяна Косолапова

«Во-первых, зимой необходимо помнить о том, что нельзя выходить на мороз сразу после того, как умылись или приняли ванну. Потому что в коже очень много влаги, а вода на сильном морозе кристаллизуется, превращается в лед, в результате чего разрываются клеточки. Поэтому при быстрых сборах даже утром я советую полностью не умываться, а лишь протереть водой глаза», – говорит Егорова.



Она подчеркивает, что любой крем, даже самый жирный, содержит воду, поэтому в сильные морозы стоит воздержаться и от его нанесения. Однако существуют специальные морозостойкие крема, рассчитанные для нанесения на кожу в мороз до –25 градусов. При наличии такой линейки косметики можно использовать ее.

Защищать себя, по словам специалиста, необходимо одеждой: шарфами, капюшонами, балаклавами или платками. Также не помешает надевать очки для защиты слизистых от ветра, чтобы из глаз не текли слезы и не мерзли щеки. Открытых участков кожи при выходе на улицу оставаться не должно, в том числе следует защищать свои руки перчатками, а щиколотки – носками.

«В холодное зимнее время не советую пользоваться скрабами, делать пиллинги, потому что кожа будет испытывать двойную нагрузку. Крема наносить нужно с более плотной текстурой. То есть те, что ежедневно использовались – с флюидной (легкой) консистенцией – уже не подойдут, необходим более жирный крем, который создаст специальный защитный слой на коже», – объясняет эксперт.

Врач подчеркивает, что несмотря на то, что у мужчин более устойчивая к природным факторам кожа, – толще женской, да и защищена дополнительно щетиной – в морозную погоду все равно требуется дополнительный уход. При выходе на улицу она рекомендует укутываться в шарф и надевать капюшон. А вот с детьми, особенно грудными, в лютый мороз лучше не гулять или закутывать их так, чтобы только глазки и носик были видны.

«И не стоит забывать о щелевом проветривании, обязательно развешиваем мокрые простыни на батареях или рядом с батареей ставим таз с водой, чтобы увлажнялся воздух. Это как раз первостепенная забота о нашей коже, потому что слизистые кожи очень сильно высыхают зимой. Главное, поддерживать в доме хорошую влажность», – заключила Егорова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в феврале жителей столицы и московского региона ожидает морозная погода. Столбики термометров уже в ближайшую ночь опустятся до –22 градусов. При этом он отметил, что снегопадов не ожидается.