Министр юстиции Польши получил штраф за нарушение ПДД

Министр юстиции Польши Журек получил штраф за нарушение ПДД

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек был оштрафован за то, что не уступил дорогу женщине на пешеходном переходе, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF24.

Инцидент произошел в Кракове во время съемок телепрограммы: Журек управлял автомобилем и отвечал на вопросы журналиста. Пешехода первым заметил корреспондент, однако министр не остановился, прокомментировав это словами: «Она еще далеко». Размер штрафа не уточняется.

Вальдемар Журек занимает пост министра юстиции Польши и генерального прокурора с 23 июля прошлого года, по решению премьер-министра Дональда Туска. До этого он работал судьей Окружного суда Кракова. Одним из первых шагов на новом посту стало увольнение 46 руководителей и заместителей руководителей местных судов.

