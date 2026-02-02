Telegraph: Брат короля Британии разрешил Эпштейну садиться на базах ВВС Британии

Tекст: Мария Иванова

Брат короля Британии Карла III, принц Эндрю, использовал свои связи, чтобы позволить частному самолету финансиста Джеффри Эпштейна приземляться на аэродромах королевских ВВС, передает РИА Новости со ссылкой на публикацию The Telegraph. Об этом стало известно из документов, опубликованных Минюстом США, где раскрываются детали расследования дела Эпштейна.

Согласно недавно обнародованным электронным письмам, сам Эпштейн в переписке с Гислен Максвелл подтвердил, что принц Эндрю действительно организовал посадку его самолета на военной авиабазе Мархэм. Официальный запрос корреспондента The Telegraph менеджеру Эпштейна Томасу Маллигану о причастности брата короля к этому вопросу был переадресован Эпштейну и Максвелл.

Напомним, имя Эндрю уже несколько лет фигурирует в скандалах, связанных с общением с Эпштейном, и в декабре 2025 года Карл III лишил брата всех титулов. Сам Эпштейн в 2019 году был обвинен в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации, ему грозило свыше 40 лет заключения. В том же году Эпштейна нашли мертвым в тюрьме, следствие объявило причиной самоубийство.

