Песков заявил о позитивной оценке переговоров Дмитриева в Майами

Песков отметил, что обе стороны дали концептуальные, но положительные оценки результатам встречи, передает РИА «Новости».
«Нет, никакой детализации здесь не будет. Вы слышали оценки, они в целом концептуальные с двух сторон – и от Дмитриева, и от (спецпредставителя президента США Стива) Уиткоффа. Это были достаточно позитивные конструкции, конструктивные разговоры», – уточнил Песков, отвечая на вопросы журналистов о результатах визита.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вылетел в Москву после переговоров с делегацией США в Майами.
Встреча с американской делегацией, занимающейся урегулированием украинского кризиса, прошла в конструктивном ключе. Специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по мирному урегулированию конфликта на Украине.