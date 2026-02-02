Песков анонсировал совещание Путина по химической промышленности

В зоне спецоперации погиб Герой России Муслим Муслимов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Военнослужащий находился на линии соприкосновения с первых месяцев спецоперации. Он служил в 74-й мотострелковой бригаде, где прошел путь от рядового бойца до офицера и командира подразделения, указал Меликов в своем Telegram-канале.

В 2024 году министр обороны лично вручил дагестанцу «Золотую Звезду» за проявленное мужество. Под командованием Муслимова мотострелковая рота установила боевой рекорд, ликвидировав за месяц восемь вражеских опорных пунктов.

Меликов отметил, что лично знал погибшего и считал его искренним и достойным человеком. Глава республики подчеркнул, что для офицера главным приоритетом всегда оставалось выполнение задачи и сохранение жизней подчиненных.

В мае 2025 года ветеран СВО и участник региональной кадровой программы «Время героев» Заур Александрович Гурциев погиб в результате взрыва в Ставрополе.