Глава центра МВД Коми уволен после смертельного взрыва

Tекст: Алексей Дегтярёв

Апелляционная инстанция оставила без изменений решение горсуда, согласно которому обвиняемый пробудет в заключении по 15 марта включительно, передает ТАСС.

Защита настаивала на переводе фигуранта под домашний арест, однако жалоба не была удовлетворена.

В ходе заседания стало известно, что трудовые отношения с руководителем учреждения прекращены.

Сам Дашевский по видеосвязи попросил прощения у семей жертв за недостаточный контроль.

Напомним, глава учебного центра МВД по Коми Антон Дашевский был арестован после взрыва и пожара, в результате которых пострадали 24 человека.

После нештатного применения учебно-имитационной гранаты в центре МВД Сыктывкара в больницах продолжают оставаться 19 человек.

В начале февраля умер третий пострадавший при взрыве и пожаре в этом в учебном центре.