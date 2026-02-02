Медведев пошутил о трудовой книжке военкора Пегова

Tекст: Ольга Иванова

Медведев во время интервью с Пеговым пошутил о своей роли в его профессиональной судьбе, передает ТАСС.

Пегов рассказал, что именно события августа 2008 года стали для него определяющими – тогда он находился в Сухуме и впервые испытал гордость за свою страну. Он признался: «Я благодаря тому событию стал военкором, так что вы тогда не просто указ подписали».

Медведев с улыбкой ответил: «Я трудовую книжку вам выдал, по сути», – на что Пегов подтвердил: «Да, так и есть». Таким образом Медведев с юмором отметил влияние решений российской власти на судьбы людей.

Вспоминая август 2008 года, Пегов напомнил, что после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии он отчетливо увидел реакцию местных жителей и почувствовал перемены в себе. Медведев отметил, что Пегов оказался в нужное время в нужном месте.

Боевые действия в Южной Осетии начались в ночь на 8 августа 2008 года с массированного удара по Цхинвалу – под обстрел попали и российские миротворцы. Россия в ответ начала операцию по принуждению Грузии к миру, которая завершилась после пяти дней бегством грузинской армии.

В конце августа 2008 года парламенты Абхазии и Южной Осетии попросили Москву признать их независимость, и 26 августа Медведев подписал соответствующие указы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что территориальный вопрос является самым сложным в урегулировании ситуации на Украине.

Медведев подчеркнул, что угроза реванша со стороны Украины должна быть полностью исключена, независимо от будущих границ страны.