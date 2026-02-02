Tекст: Ольга Иванова

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас вновь подняла тему «джунглей» в мировой политике, выступая на конференции по безопасности в Осло, передает РИА «Новости».

На этот раз Каллас сравнила современный мир с джунглями, где, по ее словам, выживает сильнейший. «Если вы, как маленькая страна, не получаете необходимой безопасности от основанного на правилах миропорядка, вы понимаете, что это была иллюзия, действует закон джунглей, где сильнейший получает то, что хочет», – заявила она, раскритиковав текущее состояние ООН и международных отношений.

Каллас подчеркнула, что даже в джунглях животные умеют сотрудничать, и призвала к внедрению принципа ответственности во внешней политике. По ее мнению, Устав ООН сам по себе хорош, однако в реальности не хватает механизма ответственности для стран.

В 2022 году ее предшественник Жозеп Боррель также использовал сравнение Европы с цветущим садом, противопоставляя его «джунглям» остального мира, с которыми, по его словам, «нужно соответственно обращаться».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).



