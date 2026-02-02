  • Новость часаКремль анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби
    Борьба с русскими лишает Латвию медицины и образования
    Политолог объяснила призыв главы Николаевской области к уступкам территорий
    Военный эксперт оценил тревогу финнов из-за военной базы в Петрозаводске
    Сын норвежской кронпринцессы, переписывавшейся с Эпштейном, обвинен в четырех изнасилованиях
    Российские войска освободили Придорожное в Запорожской области
    Кремль анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби
    В зоне спецоперации погиб Герой России Муслим Муслимов
    Каллас сравнила мир с джунглями
    Утвержден новый знак белорусского рубля
    2 февраля 2026, 12:29 • Новости дня

    РОЭ анонсировал мировую премьеру БТР-22 на выставке в Эр-Рияде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый российский бронетранспортер БТР-22 станет мировой премьерой на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026, которая пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия), заявили в пресс-службе компании Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию «Ростех»).

    Мировая премьера новейшего российского бронетранспортера БТР-22 состоится на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026, которая пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде, сообщает ТАСС.

    В пресс-службе Рособоронэкспорта отметили, что новая машина создана с учетом реального боевого опыта, отличается новой компоновкой, повышенной баллистической защитой и взрывоустойчивостью.

    БТР-22 в зависимости от потребностей заказчиков может быть оснащен как обитаемым боевым отделением от БТР-82А, так и дистанционно управляемым модулем «Баллиста» с 30-мм пушкой 2А42 и возможностью установки двух противотанковых управляемых ракет. Это существенно расширяет возможности машины по поражению бронетехники и укрепленных позиций.

    Также на выставке в Эр-Рияде впервые презентуют новую реактивную систему залпового огня «Сарма» с управляемыми реактивными снарядами, рассказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. По словам представителей компании, «Сарма» отличается дальностью поражения до 120 км и высокой скоростью подготовки к стрельбе, а также точностью благодаря современной российской электронной компонентной базе.

    Система будет показана как часть единого разведывательно-ударного комплекса: вместе с ней представят БПЛА Supercam S350 для разведки и целеуказания, а также автоматизированный комплекс управления артиллерийским огнем «Планшет-А» на бронированном шасси «Атлет».

    Кроме того, впервые представят модернизированный гранатомет РПГ-29М, у которого в три раза снижена масса пускового устройства, установлен тепловизионный прицел и расширена номенклатура боеприпасов. В сегменте стрелкового оружия компания продемонстрирует автоматы Калашникова нового поколения – АК-15, АК-19 и их укороченные версии, ручной пулемет Лебедева РПЛ-20 и подствольный гранатомет ГП-46.

    Впервые в мире компания «Калашников» покажет барражирующий боеприпас контейнерного размещения «Рус-ПЭ» – это первый отечественный дрон-камикадзе такого типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех анонсировал дебют реактивной системы залпового огня «Сарма» на выставке в Эр-Рияде.

    Рособоронэкспорт сообщил о запуске производства российского вооружения на Ближнем Востоке.

    Ростех показал в Саудовской Аравии новейшие беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы.

    31 января 2026, 16:24 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе освобождения Берестка российские военнослужащие ликвидировали взвод боевиков «Кракен», обнаружив западное оружие и иностранные медикаменты на позициях противника.

    Российские военнослужащие уничтожили взвод бойцов подразделения «Кракен» (запрещено в РФ) при освобождении населенного пункта Бересток, который примыкает к южной окраине Константиновки в ДНР, передает РИА «Новости».

    Старший стрелок группировки «Южная» с позывным «Орех» рассказал, что бойцы смогли зайти в глубокий тыл противника, где находились позиции украинских сил.

    По его словам, основное столкновение произошло в ходе стрелкового боя: «Контакты у нас были – это «Кракен». Нашивки соответствующие. Кто конкретно там находился, разбираться времени не было – шел стрелковый бой», – сообщил он. Он также отметил, что за всю операцию был уничтожен взвод противника.

    После зачистки позиций российские бойцы обнаружили большое количество медицинских препаратов и снаряжения иностранного производства. Все медикаменты имели англоязычные надписи, а сухие пайки оказались польского происхождения. По словам «Ореха», все вооружение противника было западного образца, в основном американские винтовки М16.

    Позиции ВСУ в этом районе, по его информации, были тщательно укреплены: глубокие окопы, бетонные укрытия с вентиляцией и железными дверями. Захват Берестока позволяет российским подразделениям создавать давление на южные подступы к Константиновке, нарушать логистические потоки противника и обеспечивать условия для дальнейшего наступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожный состав с бойцами 17-го центра военной службы правопорядка ВСУ был уничтожен в Харьковской области.

    Ранее бойцы подразделения донецкого управления ФСБ уничтожили украинских диверсантов на окраине Димитрова ДНР. А Минобороны России показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.

    31 января 2026, 19:44 • Новости дня
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Дмитрий Стешин поделился своими впечатлениями о первой встрече с так называемым «шушпанцером» в зоне спецоперации.

    Военный корреспондент Дмитрий Стешин поделился своими впечатлениями о первой встрече с так называемым «шушпанцером» на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, сообщает «Комсомольская правда».

    По словам журналиста, к 2024 году танки без дополнительной защиты стали легкой мишенью для дронов, поэтому бойцы с обеих сторон вынуждены модернизировать технику с помощью подручных средств.

    Стешин рассказал, что российские военные накрывают бронемашины экранами из транспортерной ленты, сосновых бревен, горбыля и металлических сеток. В результате, как пишет журналист, «на выходе получался эталонный «шушпанцер» – уродливая, но эффективная самодельная бронетехника, предназначенная для защиты от беспилотников.

    Сам военкор впервые увидел такую машину под Марьинкой в ДНР в конце марта 2024 года.

    «Я, например, при первой встрече с «шушпанцером» испытал натуральный культурный шок… Мимо нас по дороге промчалось нечто гигантское и бесформенное», – вспоминает военкор

    Военные объяснили Стешину, что конструкция основана на обычном МТЛБ, который был покрыт экранами и металлическими решетками – так называемыми «мангалами». Журналист также узнал, что этот «шушпанцер» выдержал уже десятки попаданий дронов, но продолжал выполнять боевые задачи.

    Позже Стешин вновь встретил необычную бронемашину, когда та вывозила с линии фронта раненого бойца. По его словам, не возникало сомнений, что, несмотря на свой внешний вид, техника быстро доставит пострадавшего к медикам и вновь отправится к передовой.

    В преддверии Дня инженерных войск Минобороны получило партию инженерных машин разграждения ИМР-3М с современной антидроновой и радиоэлектронной защитой.

    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    30 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    @ Jens Buttner/Pool/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot, объяснив это неоплаченным европейским траншем по программе PURL, предусматривающей ускоренную передачу вооружения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила вовремя ракеты для систем ПВО Patriot из-за задержки оплаты транша Европейским союзом по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), передает РИА «Новости». Эта программа предусматривает ускоренные поставки вооружений Украине за счет взносов стран НАТО.

    По словам Зеленского, из-за этого в стране остались «пустые дивизионы против баллистических ударов». Президент также подчеркнул, что США не предоставляют ракеты бесплатно, а необходимые средства на их закупку должны поступать из Европы.

    Зеленский добавил, что пропущенный транш не был оплачен вовремя, поэтому поставка ракет задержалась. По его словам, ракеты должны были прибыть еще месяц назад, однако из-за финансовых задержек этого не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot из-за ожидания поставок для собственных нужд. Владимир Зеленский сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Зеленский пожаловался на задержки закупок оружия для ВСУ.

    31 января 2026, 23:03 • Новости дня
    Численность «армии людоловов Зеленского» сравнили с войсками стран Европы
    Численность «армии людоловов Зеленского» сравнили с войсками стран Европы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    В арсенале ВСУ – порядка 46 тыс. сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), численного которых превышает половину состава Вооруженных сил Британии, сообщил представитель российских силовых структур.

    «Армия «людоловов» Зеленского насчитывает около 46 тыс. военнослужащих. Это половина численного состава Вооруженных сил Великобритании, в три раза больше армии Хорватии, в семь раз больше армии Латвии и в два раза больше армии Финляндии», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что Киев использует почти 50 тыс. сотрудников ТЦК для насильственной мобилизации даже больных людей с хроническими заболеваниями. Однако это не гарантирует того, что мобилизованные через ТЦК отправятся на фронт.

    ПО данным источника, на фронт попадает четверть от общего числа мобилизованных ТЦК, остальные списываются по здоровью, стоит только попасть в бригады после учебки.

    «Однако военнослужащие из бригад, подготовленных за границей, независимо от состояния здоровья в первых рядах отправляются на самые горячие направления СВО», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил  об оголенном участке фронта на Украине из-за дезертирства в рядах ВСУ. Газета Wall Street Journal сравнила оставшуюся у Киева армию с короткой простыней из-за нехватки личного состава. Украинские офицеры массово дезертировали перед отправкой на Украину из Британии.

    30 января 2026, 21:10 • Новости дня
    Самолеты США и Британии провели час над морем у Крыма

    Британский Boeing RC-135W и американский P-8 Poseidon летали у Крыма

    Самолеты США и Британии провели час над морем у Крыма
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два военных самолета из Британии и США более часа находились в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Крыма и Краснодарского края.

    Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Британии и патрульный самолет ВВС США Boeing P-8 Poseidon в пятницу пролетели над Черным морем, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, пишет ТАСС.

    Оба воздушных судна были зафиксированы к югу от Крыма примерно в 15.30 по московскому времени. Самолеты находились в данном районе более часа, после чего начали расходиться в разные стороны.

    Американский патрульный самолет развернулся и полетел обратно к острову Сицилия, откуда осуществлялся вылет. Британский самолет направился в сторону Великобритании.

    Данные Flightradar24 позволяют отслеживать перемещения военной авиации в реальном времени, что подтверждает данные о совместном нахождении самолетов в указанном районе Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу американский патрульный самолет P-8A Poseidon совершил полет над Черным морем недалеко от Сочи. Ранее такой же самолет обнаружили у российского побережья рядом с Сочи 20 января.

    А в понедельник P-8A Poseidon также заметили вблизи Мурманска.


    30 января 2026, 18:37 • Новости дня
    Захарова: Рютте признал Западную Европу вассалом США

    Захарова заявила о признании Рютте вассалитета Западной Европы перед США

    Захарова: Рютте признал Западную Европу вассалом США
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что генсек НАТО признал зависимость Западной Европы от поддержки США и отсутствие самостоятельности в оборонных вопросах.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал вассальное положение Западной Европы по отношению к США. Как пишет ТАСС, дипломат подчеркнула, что высказывания Рютте о неспособности Европы обеспечить собственную оборону без участия США и зависимости от американских вооружений не являются откровением, а публичной попыткой напомнить лидерам стран Альянса о реальном положении дел.

    Захарова отметила: «Европейцам тут же дали понять, кто в доме хозяин и как там вообще все будет дальше развиваться, что без американцев они не в состоянии себя защищать в принципе, чтобы не придумали. В каком-то смысле, заявления Рютте стали признанием того самого вассального положения Западной Европы».

    В качестве примера Захарова привела решение саммита НАТО в Гааге о повышении оборонных расходов стран-членов до 5% ВВП по рекомендации США. Она указала, что европейские страны бездумно исполняют директивы Вашингтона, не задумываясь о последствиях и своих национальных интересах.

    Дипломат также сравнила ситуацию с вопросами поставок вооружения Украине, где европейские государства вынуждены закупать американскую военную технику, несмотря на ущерб собственным предприятиям. Захарова выразила мнение, что подобная политика свидетельствует о потере ЕС самостоятельности и понимания своих перспектив.

    26 января генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европейский союз не сможет защитить себя без поддержки США. Французские политики отреагировали на заявление Рютте резко и с критикой. А лидеры ряда европейских стран начали обсуждать идею создания военного блока вне НАТО и без участия США.

    Позже газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему европейские армии не в состоянии эффективно действовать без поддержки США и структуры НАТО.


    1 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    Названо число потерь среди личного состава ВСУ за январь
    Названо число потерь среди личного состава ВСУ за январь
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооружённые силы Украины (ВСУ) за январь 2026 года потеряли в зоне СВО более 38,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, следует из сводок Минобороны России.

    Согласно данным оборонного ведомства, с 1 по 9 января ВСУ лишились 11 355 человек в зоне действия российских группировок. С 10 по 16 января – 8 695 человек, а с 17 по 23 января – 8 810 солдат. В период с 24 по 31 января – 9 785 военнослужащих, подсчитали в ТАСС.

    В целом потери в личном составе ВСУ за месяц достигли 38 645 военнослужащих, при этом наибольшие потери армия Украины понесла в секторах действия бойцов. российской группировки «Центр».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Центр» водрузили российский флаг в Димитрове. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об оголенном участке фронта из-за дезертирства в ВСУ. Россия в 2026 году поведёт наступление на двух основных направлениях СВО.


    1 февраля 2026, 00:25 • Новости дня
    ВС России за январь освободили 24 населенных пункта в зоне СВО
    ВС России за январь освободили 24 населенных пункта в зоне СВО
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала 2026 года российские военнослужащие взяли под контроль 24 населённых пункта в различных областях зоны спецоперации, следует из сводок Минобороны.

    На основе сводок Минобороны, российские военные с начала 2026 года освободили 24 населённых пункта, десять из которых – в Запорожской области. Там бойцы группировок «Восток» и «Днепр» взяли под контроль Терноватое, Новояковлевку, Речное, Прилуки, Павловку, Жовтневое, Белогорье, Новобойковское, Зеленое и Петровку, согласно подсчетам ТАСС.

    В Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцы группировок «Центр» и Южной группировки войск освободили шесть населенных пунктов: Бересток, Закотное, Приволье, Новопавловка, Бондарное и Торецкое.

    В Харьковской области подразделения «Запад» и «Север» взяли под контроль Купянск-Узловой, Старицу, Симиновку и Подолы.

    В Сумской области группировка войск «Север» освободили Грабовское, Комаровку и Белую Березу. Также усилиями бойцов группы «Восток» под контроль российских сил перешёл населённый пункт Братское в Днепропетровской области.

    Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов 15 января заявил, что в первые две недели января российские войска освободили около восьми населенных пунктов и взяли под контроль более 300 кв. км.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Терноватого в Запорожской области. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бересток в ДНР, а группировка «Восток» завершила зачистку Терноватого. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.

    2 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Российские силовики узнали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Силовики РФ рассказали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинское командование серьёзно обеспокоено возможным переносом боёв в густые леса с оврагами северо-западнее Сум, что ограничит использование дронов, сообщили представители российских силовых структур.

    «В ВСУ опасаются, что перенос боевых действий на Сумском направлении из сел в густой лес с глубокими оврагами к северо-западу от Сум будет означать существенное усложнение украинской обороны», – рассказали силовики ТАСС.

    Источник объяснил, что в густом лесу ВСУ лишатся возможности массово применять дроны, а на расчеты БПЛА сделана ставка командования ВСУ из-за недостатком пехоты и бронетехники.

    В подобных условиях решающее значение получит артиллерия, которая, по словам источника, у ВС России значительно эффективнее.

    К тому же применение российскими военными бронетехники, тяжёлых огнеметов «Солнцепёк» и авиабомб ФАБ закрепляет преимущество над противником.

    Во словам информатора, закрепление российских войск в этих лесах к концу весны практически исключит возможность ВСУ вернуть утраченные позиции под плотной листвой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду.

    1 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду

    Tекст: Катерина Туманова

    Артиллерийскую бригаду ВСУ, которая в прошлом году отличилась тем, что растеряла все РСЗО HIMARS, переформировали и направили в Сумскую область, сообщили в российских силовых структурах.

    «В Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS», – рассказал источник РИА «Новости».

    Переформированную бригаду теперь вооружили украинскими САУ «Богдана», добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.


    30 января 2026, 23:06 • Новости дня
    Путин назвал приоритетом развитие военного сотрудничества со странами ОДКБ и СНГ

    Tекст: Антон Антонов

    Укрепление военно-технического сотрудничества с партнерами по СНГ и ОДКБ является одной из приоритетных задач России, сообщил президент России Владимир Путин.

    На заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Путин подчеркнул: «Среди других вопросов повестки – развитие стратегических для нашей страны направлений военно-технического сотрудничества, и прежде всего с партнерами по СНГ и ОДКБ».

    По словам Путина, этот вопрос стоит в числе ключевых для укрепления как двусторонних, так и многосторонних отношений, а также для обеспечения стабильности и безопасности на евразийском пространстве, передает РИА «Новости».

    Президент также напомнил, что с 1 января 2026 года Россия председательствует в ОДКБ. Это, по его словам, требует от Москвы системной работы с партнерами, в том числе комплексных подходов к расширению военно-технических связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по его словам, Россия в 2025 году экспортировала продукцию военного назначения более чем в 30 стран. Путин заявил, что у России открываются новые перспективы для развития военно-технического сотрудничества, в том числе со странами Африки.

    30 января 2026, 22:21 • Новости дня
    Путин указал на интерес Африки к лицензионному производству российского оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Африканские государства проявляют интерес к созданию у себя лицензионного производства российской военной продукции, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества подчеркнул, что у России открываются новые перспективы для развития военно-технического сотрудничества, в том числе со странами Африки. Путин также отметил, что Россия искренне дорожит исторически прочными и дружественными отношениями со странами Африки.

    По его словам, несмотря на давление со стороны Запада, страны Африки выражают готовность к расширению сотрудничества с Россией в военной и военно-технической сферах, передает РИА «Новости».

    «Речь идет не только об увеличении поставок российского военного экспорта, но и закупке других вооружений, других и материалов, и изделий. Имею в виду комплексное сервисное обслуживание ранее поставленной техники, организацию лицензионного производства российской военной продукции и некоторые другие вопросы», – сказал Путин в ходе заседания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что Россия в 2025 году экспортировала продукцию военного назначения более чем в 30 стран. Он заявил о важности выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Россия реализует или планирует к реализации свыше 340 проектов в сфере военно-технологического партнерства с зарубежными странами, сказал президент.

    30 января 2026, 22:48 • Новости дня
    Путин сообщил о планах существенного роста военного экспорта России в 2026 году

    Tекст: Антон Антонов

    Объемы российского военного экспорта должны существенно увеличиться в 2026 году, сообщил президент России Владимир Путин.

    «Объемы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Президент на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества сообщил о введении дополнительных мер государственной поддержки сферы военно-технического сотрудничества в 2026-2028 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил, что объемы поставок российской военной продукции в рамках военно-технического сотрудничества обеспечивают дополнительные ресурсы для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Россия экспортировала военную продукцию более чем в 30 стран в 2025 году.

    1 февраля 2026, 02:24 • Новости дня
    Марочко навал самые результативные направления фронта прошедшей недели

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные за прошедшую неделю добились значительных успехов на запорожском направлении и северо-западных рубежах Донецкой Народной Республики (ДНР), освободив несколько населённых пунктов, отметил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, успехи отмечаются и на других участках линии фронта, включая Харьковскую и Сумскую области, где также были освобождены населённые пункты.

    «Если говорить о результативности за истекшую неделю и продвижении наших войск, то, по моему субъективному мнению, в очередной раз хочу отметить Запорожскую область – здесь наши военнослужащие довольно-таки серьёзно продвигаются», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил, что работа ВС России на северо-западных рубежах Донецкой Народной Республики на стыке с Днепропетровской областью тоже отметилась определенными успехами.

    Ранее Минобороны России сообщало, что за неделю армия России освободила семь населенных пунктов в зоне спецоперации: Терноватое, Новояковлевка, Речное (Запорожская область), Бересток (Донецкая Народная Республика), Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов поздравил  военных с освобождением Терноватого в Запорожской области. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бересток в ДНР, а группировка «Восток» завершила зачистку Терноватого. Минобороны показало кадры  освобождения Петровки в Запорожской области.

    30 января 2026, 22:28 • Новости дня
    Путин заявил о новых возможностях для модернизации предприятий ОПК

    Tекст: Антон Антонов

    Объемы поставок российской военной продукции в рамках военно-технического сотрудничества обеспечивают дополнительные ресурсы для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества подчеркнул, что это дает возможность направлять средства на расширение производственных мощностей и перспективные научные исследования.

    «Отмечу также, что в течение прошлого года набран солидный «портфель» новых экспортных заказов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин заявил, что стабильная и ритмичная работа российских оборонных предприятий, в том числе по выполнению экспортных контрактов, стала возможна во многом благодаря своевременным мерам государственной поддержки.

    Также глава государства выразил благодарность сотрудникам Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Рособоронэкспорта и коллективам предприятий ОПК за добросовестный труд, пожелав им новых успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил, что российская продукция военного назначения поставлялась более чем в 30 стран в 2025 году. Также Путин подчеркнул значимость производства гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

